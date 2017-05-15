DHA YURT BÜLTENİ-14

1)MUĞLA'DAKİ KAZADA ÖLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADIN, ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA'da kontrolden çıkarak alt yola devrilen midibüste hayatını kaybedenlerden özel güvenlik görevlisi 35 yaşındaki Sultan Hanol Karadağ'ın cenazesi, memleketi Adıyaman’da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan 8 yaşındaki Beyzanur'un ise annesinin öldüğünü bilmediği belirtildi. Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında, geçen Cumartesi günü meydana gelen ve kızı 8 yaşındaki Beyzanur'un yaralandığı kazada hayatını kaybeden İzmir'deki bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sultan Hano Karadağ’ın cenazesi, uçakla memleketi Adıyaman’a getirildi. Karadağ’ın cenazesi, Karapınar Mahallesi'nde oturan baba evinde helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Evli ve tek kız annesi Karadağ'ın cenazesi, burada yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında sinir krizi geçiren Karadağ'ın babası Mehmet Karadağ, yakınları tarafından teselli edildi. Annesi Sevim'in daha önce hayatını kaybettiği belirtilen Karadağ'ın yakınları cenazede Kürtçe ve Türkçe ağıt yaktı.

BEYZANUR, ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ

Sultan Hanol Karadağ'ın kayınbiraderi Nesimi Karadağ, kazada yaralanan yeğeni Beyzanur'un annesinin hayatını kaybettiğini bilmediğini söyledi. Nesimi Karadağ, hastanede tedavisinin süren ve durumunun iyi olan Beyzanur'a, annesinin yaşamını yitirdiği psikolog eşliğinde söyleneceğini ifade ederek, "Kendisi hastanede çalışıyordu. Böyle bir Anneler Günü'nde giderken kızımız, annesiz kaldı. Allah bize bağışladı. Kızımız hastanede, genel durumu iyi şu anda. Ufak kızımız için bir mucize. Yüksek bir yerden kaza yapmakla kalmıyor, bariyerlere çarpıyor. Sadece onunla bitmiyor, bir de kayalara çarparak alt yola düşüyor. Büyük bir olasılık ile çocuğunu korumuş. Şimdi çocukta bir takım çatlaklar var. Doktorlar yaralılar arasında en iyi olan sizin hastanız diyorlar. En büyük hayali, hep çocuğuna çok iyi gelecek hazırlamaktı. Beyzanur gözünü açtığında annesini sayıklıyor. Babası şu anda yanında" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Baba evi

- Cenazenin getirilmesi

- Ağıt yakılması

- Cenazenin arabaya konulması

- Cenazenin götürülmesi

- Nesimi Karadağ'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 470 MB

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2)MUĞLA' DAKİ KAZADA YARALILAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI



MUĞLA'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulanlardan Bircan Kıran, tedavi gördüğü hastanede, o anlarda yaşanan çarpıcı detayları 'ya anlattı. Yolculuklarının iyi gittiğini yanında görümcesi ile torunun bulunduğunu söyleyen Bircan Kıran, şöyle konuştu:

“Marmaris'e gidiyorduk, erken saatte yola çıktık. Yolda mola verdik. Moladan sonra gezeceğimiz yerler hakkında bir kadın mikrofondan konuşmaya başladı. Bu sırada şoför, 'eyvah arabanın freni atladı' dedi. Yanındaki yedek şoför koltuğunda eşi ve 10 aylık çocukları oturuyordu. Şoför, 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sadece frenin patladığını söyledi. Bi rde 'arabada çocuk var, arabada çocuk, çocuğa dikkat edin' dedi. O çocuk da annesinin kucağındaydı. Benim yanımda görümcemin torunu vardı, görümcem vardı. Otobüstekiler 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sonra da kıyamet gibi gürültü koptu. Gerisini zaten hatırlamıyorum."

ŞOFÖR KAZADAN ÖNCE HIZLI ARABA KULLANIYORDU

Şoförün kaza yaşanmadan önce aracı hızlı kullandığını da vurgulayan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolculuk gayet iyiydi. Bir aksilik yoktu. Ancak son etaplarda şoför hızlı kullanmaya başladı. Yokuş aşağı olunca fren patladı. Şoför yolda hata yapmadı ama dediğim gibi yokuş aşağı arabayı hızlı kullanıyordu. Kadınlar kazadan önce bağırdı çağırdı, feryat figan etti. Bende birisinin üzerine düşmüşüm. 'Allah'ım yardım et' diye bi ses duydum. Ben kendim de aynı kelimeleri kullandım. Araba nasıl devrildi, nereye düştük onu hiç hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldim. Kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığım zaman otobüsün içerisinde sadece yan duran koltukları gördüm."

TUR 150 TL'MİŞ, BAŞKA TURLARIN BİLGİSİ DE VERİLMİŞ

Turu otobüste mikrofonla bilgi veren kadının (Nazlı Ceylan) düzenlediğini de ifade eden Bircan Kıran, “Orada bir kadın mikrofonu aldı, Marmaris'e girdiğimiz zaman otele yerleşeceğimizi, akşam eğlence olacağını, arzu eden olursa havuzlara girebileceğimizi söyledi. Yeme içme sınırsız dedi. Sabahleyin kahvaltıyı şu saatte yapacağız bir kaç yere gideceğiz akşam da saat 23.00 gibi evlerimizde olacağız' dedi. Biz tur için 150 TL verdik. Yeme içme her şey onlarlaydı. Mikrofonda konuşan kadın turu düzenliyormuş. Hatta Kapadokya gezisi var birkaç yere daha gezinti var diyerek fiyatlarını söyledi" dedi. Bu arada Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da ziyaret etti. Hastaların genel sağlık durumları hakkında bilgi veren ve tedavilerinin sürdüğünü söyleyen Bediha Salnur, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu, yakından takip ettiklerini ifade etti.



Görüntü Dökümü

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Bircan Kıran'la yapılan röportaj.

Sağlık Müdürü Bediha Salnur'la yapılan röportaj.

Haber: Taylan YILDIRIM - Timur TARLIĞ, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()

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EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN, ALKIŞLARLA KARŞILANDI(EK)

3)SALDIRGAN TUTUKLANDI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yumruklu, yumurtalı saldırıda bulunan Görkem Huslu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Huslu, hakimlikte, 'Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama' gerekçesiyle tutuklandı.

EDİRNE/

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4)PKK'LI TERÖRİSTLER KARAKOLA ERZAK GÖTÜREN KORUCUYU ŞEHİT ETTİ



DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'nde yol kesen PKK'lı teröristler, Yokuşlu Karakolu'na erzak götüren güvenlik korucusu Ferit Kaçar'ın kullandığı minibüsü durdurdu. PKK'lı teröristler, minibüsten indirdikleri korucu Kaçar'ı tüfekle tarayarak şehit ettikten sonra kaçtı.

Dicle İlçesi Yokuşlu Karakolu'na bu gün sabah saatlerinde erzak götürdüğü belirtilen güvenlik korucusu Ferit Kaçar'dan, akşam saatlerine kadar haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada güvenlik korucusu Kaçar'ın 21 EY 621 plakalı minibüsü, Gündodu Köyü mevkisinde karakola giden yolda bulundu. Minibüsün yakınında da güvenlik korucusu Kaçar'ın kanlar içindeki cesedi bulundu. Güvenlik korucusu Kaçar'ın, PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiği belirtildi. Jandarma ekipleri, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede operasyon başlattı.

DİYARBAKIR/

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5)OTOMOBİLDEKİ YANGINI VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

GAZİANTEP'te park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobildeki yangın, vatandaşlar tarafından söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin ismi öğrenilemeyen 63 ZS 474 plakalı otomobilden bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Otomobildeki yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin gelmesini beklemeyen vatandaşlar, kendi araçlarında bulundurdukları yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Otomobilin kapılarını ve kaputunu açan vatandaşlar, otomobilin alev alan bölümlerini ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Duman yükselen otomobil

- Vatandaşların otomobili söndürmeye çalışması

- Çevredeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

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6)KIRGIZ MALİKA 5 AY SONRA SAVCIYA GİTTİ

ANTALYA'da 5 ay önce öldüresiye dövülüp fuhşa zorlanan Kırgız 22 yaşındaki Malika Nootieva, 45 gündür aldığı fizik tedavi süreci sonunda, avukatı Enis Ziyalı ile birlikte talihsiz olayın yaşandığı Korkuteli İlçesi'ne gidip, cumhuriyet savcısı ile görüştü.

Malika Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince, feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı.

3 KEZ BEYİN, 4 KEZ ESTETİK AMELİYATI GEÇİRDİ

Malika Nootieva, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malika Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez de estetik ameliyatı geçirdi. AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde 33 gün kalan Nootieva'nın tedavisine, Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasında devam edildi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte yaklaşık 1 aydır Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 15 günlük fizik tedavi süreci sonunda yürümeye başladı. Gözaltına alınan S.Ç. 'fuhşa teşebbüs ve yer temin etmek', M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

SORULARA SAĞLIKLI CEVAP VEREMEDİ

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nden Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Enis Ziyalı ile birlikte Korkuteli'ne gelen Malika Nootieva, Korkuteli Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı ile görüştürüldü. Görüşmeyi sağlayan Enis Ziyalı, "Cumhuriyet savcısı Malika'ya sorduğu sorulara henüz sağlıklı cevaplar alamadı. İfade verebilecek durumda olmadığı için de ceza davası açılmadı ve süreç devam ediyor. Şu anda olayın şüphelisi tutuklu. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Biz davayı, bu süreci takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi Malika dimdik ayakta. Biz bunu da göstermek için Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı'na gittik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Malikin tekerlekli sandalyedeki görüntüsü

Malikin yürürken görüntüsü

Malikin egzersiz yaparken görüntüsü

Malik in arkadaşlarından detay görüntü

Avukatın açıklaması

Malik ve ailesinden detay görüntü

Detaylar

3 dk 28 sn(212 mb)

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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7)GAZİANTEP'TE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN 16 BİN KİŞİ YARARLANDI

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen istihdam teşvikinden Gaziantep'te 16 bin kişinin yararlandığını söyledi.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, SGK Haftası dolayısıyla müdürlük binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kurum hakkında gazetecilere bilgi veren Mehmet Uzun, SGK Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını kaydetti. 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen istihdam teşvikinden kentte 16 bin kişinin faydalandığını belirtti. Gaziantep için hedeflenen rakamın üzerine çıkıldığını söyleyen Uzun, teşvikin yılsonuna kadar süreceğini ve teşviki anlatmak için 3 binden fazla işyerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

Prim borçlarının yapılandırılması için sigortalılara son bir şans daha verildiğini ifade eden Uzun, şunları söyledi:

"6736 sayılı Kanuna eklenen geçici bir madde ile yapılandırma hakkını kaybeden borçlularımıza son bir şans daha verildi. 2016 yılında yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süresi02Ocak 2017’de sona erdi. Yapılandırması ihlal olan borçluların ödemeleri gereken tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları devam edecektir. Ödemeyenlerin ise yapılandırmaları bozulacak ve bu haklarını kaybedeceklerdir. Yapılandırmasını peşin ödemeyi seçerek ya da taksitle ödemeyi seçerek yapan vatandaşlar için bu tarih son ödeme tarihi olup bu imkandan yararlanmaları için 31 Mayıs 2017 tarihinde ödeme yapmaları şarttır. Ayrıca 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri 4’er ay uzatılmış, buna göre, Ocak 2017’de ödenmesi gereken taksitler Mayıs 2017’de Şubat 2017’de ödenecek taksitler Haziran 2017’de ödenecek, diğer taksitler ise aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden 4’er ay uzamış bulunmaktadır."

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

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8)ŞANLIURFA’DA MEYAN ŞERBETİNE İLGİ

ŞANLIURFA’da, havaların ısınmasıyla birlikte meyan şerbetine olan ilgi arttı.

En çok Güneydoğu bölgesinde tüketilen meyan şerbeti satışa çıktı. Geleneksel içecekler arasında yer alan meyan şerbeti kendine has tadı, rengi ve köpüğüyle vatandaşların vazgeçemediği içeceklerin başında yer alıyor. Katkısız ve sağlıklı olduğu bilinen meyan şerbetine havaların ısınmasıyla ilgi görmeye başladı. Meyan kökünün yanı sıra içeriğinde buz ve su ilave edilen şerbet, hiçbir katkı maddesi içermiyor. Sağlık açısından da çok faydalı olduğu söylenen meyan şerbeti, Ramazan ayının başlaması ile ise iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yaz mevsiminde meyan şerbetinin susuzluğu giderdiğini ifade eden aktar Halil Demirkol, "Şerbet sağlığa iyi geliyor. Meyan kökünü bu yörelerde sulu alanlarda bulunuyor. Kahramanmaraş’taki fabrikalarda kurutulduktan sonra bize geliyor. Bizde bu kökleri eziyoruz. Kurutulduktan sonra çay haline gelir. Herhangi bir katkı maddesi konulmuyor. Doğal bir içecekti" dedi.

Şanlıurfa’da 60 yıldır meyan kökü şerbeti sattığını ifade eden Halil Okkaş ise, şerbetin en çok yaz mevsiminde tüketildiğini, öksürük ve böbrek gibi hastalıklara iyi geldiğini kaydetti.



Görüntü Dökümü

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- Aktar pazarında meyan kökü satılan işyerleri

- Aktar Halil Demirkol ile röportaj

- Meyan şerbeti satanlar

- Meyan şerbeti içen vatandaşlar

- Meyan şerbeti satan Halil Okkaş ile röportaj

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 235 MB



