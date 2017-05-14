DHA YURT BÜLTENİ-14

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BAKAN AKDAĞ: HAREKETSİZLİKLE MÜCADELEYİ KAZANAMAZSAK HALİMİZ DUMAN (EK)

3)ANNELER ISLANDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Üniversiteden sonraki programından sonra Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Anneler Derneği tarafından merkez Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkında düzenlenen Anneler Günü programında katıldı. Bakan Akdağ'ın gelmesini bekleyen kadınlar aniden bastıran yağmurla parktaki kamelya gibi kapalı alanlara kaçarak sığındı. Bir süre bekleyen kadılar, yağmurun durması ve Bakan Akdağı'ın de gelmesi ile birilkte töreni alanınan geçtiler. Kadınlar yakın ilgi gösterdikleri Bakan Akdağ ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yerel sanatçıların türküleri eşliğinde anneler halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Olimpiyat parkta kadınlar için düzenlenen piknikte bir konuşma yapan Bakan Akdağ, "Bizim toplumumuzda, kültürümüzde anne çok kıymetli. İnançlarımızda böyle çünkü Tabi herkesin annesi kıymetlidir. Bütün kültürlerde anneye kıymet verilir ama bizde başkadır. İslamiyette cennetin annelerin ayağı altında olduğuna inanıyoruz. Peygamber efendimiz bir hadisinde şunu işaret ediyor. Bir inasnın evinde anne, babası olurda eğer cennete gitmeyi beceremzse o çok başaşırısız bir insandır. Demek ki annemize babamıza hürmette, izette, ikramda kusur etmezsek onlar yaşlandığı zaman onların sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da yanlarında olur, bakımlarını üstlenirsek bir üf bile demessek işimiz kolay. Biz buna inanan toplumuz. Dolayısıyla bizim için aslında 365 gün anneler günüdür. Ama sonuçta bütün dünyada bir gün de bu hususta vurgulanarak kutlanıyor. Bizde bunu Türkiye'de bu şekilde değerlendiriyoruz. Bütün annelerimize Cenab-ı hak sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler versin. Bugün Erzurum'da yapılmış büyük bir şölendeyiz. İbrahim Erkal Anadolunun değerlerini ortya ve gün yüzüne çıkaran sanatçılarımızdan birisiydi. Özellikle Erzurum,'un ve Palandökenin tanıtılmasında çok büyük katkıları oldu. Allah rahmet eylesin. Genç yaşta takdiri ilahi beyninde meydana gelen bir ani hastalık durumu sebebiyle hastanede uzunca bir müddet yattı ama kurtaılması mümkün olmadı. Demek ki Cenab-ı hak böyle takdir etmiş. Bütün ailesine sevenlerine Erzurumlu hemşerilerimize,sanat camisana bir kere daha bende taziyelerimi iletiyorum. Hastanede ziyaret etmiştim vefatından hemen önce. Başından beri her gün takip ettim. Ailesi le görüştüm. İstanbul'da tazisyesini yaptık Erzurumlular vakfında. Allah rahmet eylesin" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Yağmurdan kaçan vatandaşlar

-Kamelya ve çadırlara kaçan vatandaşlar

-Bakan Recep Akdağ'ın vatandaşlar konuşması

-Bakan Recep Akdağ'ın konuşması

-Annelere hediye verilmesi

-Sergiyi gezmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 05.37 BOYUT: 256 MB

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4)MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ VE SİVAS VALİSİ DAVUT GÜL ADANA’DA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül, Adana Valiliğini ziyaret etti.

Bugün oynanacak Adana Demirspor ve Sivasspor maçı öncesi kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül’ü, Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu karşıladı. Karşılama törenine, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı ve çok sayıda partili katıldı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yılmaz ve Vali Gül, ziyaret sonrası 18:00’de başlayacak olan Adana Demirspor- Sivasspor maçını izlemek için 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'na geçti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan İsmet Yılmaz'ın aracının valilik bahçesine girişi

- Bakan İsmet Yılmaz'ın araçtan inmesi

- Kendisini karşılayan heyet ile selamlaşması

- Bakan Yılmaz'ın valilik şeref defterini imzalaması

- Sivas Valisi Davut Gül'ün valilik şeref defterini imzalaması

- Vali makamına girişleri

- Adana Valiliği girişinden genel görüntü

SÜRE: 01'26" BOYUT:88 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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5)SİLOPİ'DE 2 ÇOCUĞUNU KAYBEDEN ANNE, ANNELER GÜNÜ'NE GÖZ YAŞLARI İÇİNDE GİRDİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde polis panzerinin evlerine çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Muhammed ve Furkan kardeşlerin annesi Nesima Yıldırım, anneler gününü buruk geçirdi.

3 Mayıs Günü günü Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715'inci sokağa giren polis panzeri Mesut Yıldırım'a ait evin duvarına çarparak Muhammed ile Furkan kardeşlerin ölümüne neden olmuştu. O günden bugüne kadar çocukların acısını yaşayan anne Nesima Yıldırım, anneler gününü buruk geçirdi. Tek teselli ikiz kızları Ayşenur Şinda, Fatmanur Dilda ile bebekleri Hakan olan anne Nesima, üzerindeki şokun etkisini bir türlü atlatamadığını söyledi. Kolunda serum kelebeği ile dolaşan anne Nesima, yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabiliyor. Gözlerinin önünde can veren çocuklarını her hatırladığında gözyaşlarını tutamayan anne Nesima Yıldırım sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten, Yıldırım ailesini evinde ziyaret ederek anne Nesima Yıldırım'ın anneler günü kutladı. Üzüntülerini paylaştıklarını dile getiren Aylin Ökten anne Yıldırım'a sarılarak teselli etmeye çalıştı.



Görüntü Dökümü:

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- Mesut Yıldırım'ın evinden görüntü

- Aylin Ökten'in anneye sarılması

- Baba Mesut Yıldırım

- Annenin gözyaşları

- Ailenin diğer çocukları

- Annenin kolundaki serum başlığı

- Panzerin çarptığı yere asılan branda

Haber - Kamera:Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(Şırnak),() -

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6)YÜRÜYEN MERDİVENE AYAĞI SIKIŞAN ADAM KAMERADA

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, üst geçidin yürüyen merdivenlerinden çıktığı sırada basamakların kırılması sonucu ayağı sıkışaran 42 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, polise verdiği ifadede yürüyen merdiveni 'stop' düğmesine basarak durdurduğunu, düğmeleri kurcalayarak çalıştırdığını söyledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde ters çalışan merdivenin üzerine çıkan Beşiktaş'ın merdivenin kırılması sonucu düştüğü görüldü. İzmir Büyükşehir belediyesi alkollü olduğunu öne sürdüğü Beşiktaş'tan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Olay, Pazar günü saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi girişinde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş, yürüyen merdivenlerden üstgeçide çıkmak istediği sırada merdivenin basamakları kırıldı. Beşiktaş'ın sol bacağı basamakların arasına sıkıştı. Kırılarak düşen basamakların sesini duyan polis ekipleri geldiğinde Beşiktaş'ın bacağının sıkışmış olduğunu görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Beşiktaş'ın bacağında kesikler olduğu belirlendi. Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Beşiktaş'ın durumunun iyi olduğu açıklandı. Başlatılan soruşturmada Beşiktaş, polise verdiği ifadede yürüyen merdiveni 'stop' düğmesine basarak durdurduğunu, düğmeleri kurcalayarak çalıştırdığını söyledi. ters çalışan merdivenin üzerine çıkan Beşiktaş, merdivenin kırılması sonucu yaralandı. İzmir Büyükşehir belediyesi alkollü olduğunu öne sürdüğü Beşiktaş'tan şikayetçi olacaklarını bildirdi. Beşiktaş'ın yürüyen merdivenin düğmelerini kurcalaması, merdivende sıkışması ve yaralanması güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerası görüntüsü

İZMİR/

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7)OTELLERİN ARASINDAKİ YANGIN KORKUTTU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde otellerin arasındaki makilik alanda çıkan yangın turistleri korkuttu.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki makilik bir alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Kuru otları ve ağaçları tutuşturan alevlere Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne ait iki itfaiye aracı ve 4 itfaiye eri müdahale ederken, otellerinden çıkan yerli turistler de trafik polisleri ile birlikte ekiplere destek verdi. Yaklaşık iki hektarlık makilik alanın kül olduğu yangında alevlerin zaman zaman otellerin bahçe duvarlarına kadar yaklaşması heyecanlı anlara neden oldu. Yangın yarım saatte kontrol altına alındı.

Market işletmeciliği yapan 45 yaşındaki Mustafa Çelik "Burada kolay kolay yangın çıkmaz. Muhtemelen birisi yoldan geçerken sigara izmariti attı. Zaten otlar çok kuru, hava sıcak, otlar birden tutuştu. Kasıt olduğunu sanmıyorum, çünkü yanacak yer fazla yok.Hızlı müdahale söndürülmesinde etkili oldu" dedi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ekipleri Eskiçeşme Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki evlerin arasında makilik alanda çıkan yangına da hızla müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü

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-Otların yanmasından görüntü,

-İtfaiyenin müdahalesi ve yardımcı olan yerli turistlerden görüntü,

-Yangın nedeniyle otellerinden dışarı çıkanlardan görüntü.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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8)CANAN KARATAY: ZEYTİNLE AÇILACAK ORUÇ, HURMA NEREDEN ÇIKTI?

KOCAELİ 9. Kitap Fuarı'na katılan Canan Karatay orucun zeytinle açılması gerektiğini belirterek, "Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammet zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor İsrail'den, Tunus'tan. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli 9. Kitap Fuarı'na katılan Canan Karatay, "Sağlıklı Beslenme" konulu söyleşiye katıldı. Canan Karatay sayesinde 3 yılda 30 kilo verdiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hocam sizin sayenizde son 3 yılda tam 20 kilo verdim doğal beslenerek. Bütün yapay, katkılı şeylerden mümkün olduğu kadar uzak kalıyorum. Doğal beslenme, sağlıklı beslenme bir, ikincisi de hareket. Spor yapıyorum. 65 yaşındayım ama gençler benimle yürüyemiyor. Benimle koşamıyor. Ben hocamın talebesiyim. Onun dediklerine uyduğum için tam anlamıyla enerjim arttı. Gözüm açıldı" dedi.

Canan Karatay ise, "Çok gençleşmişsiniz maşallah. Hiç 65 yaşında gözüküyor mu? Ben de sizden 10 yaş büyüğüm, ablanız sayılırım. 75 yaşındayım. Sağlık diliyorum. Sayın başkanımız canlı örnek. Ben kötü bir şey mi söylüyorum sayın başkanım? Kötü bir şey söylemiyorum. Yalnız endüstriler için kötü oluyor. Her türlü savaş, her türlü mücadele bana karşı. Bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

20-30 YAŞINDAKİ GRUPTA KISIRLIK ÇOK FAZLA

Yanlış beslenmeden dolayı 20-30 yaş grubunda kısırlığın fazla olduğunu söyleyen Canan Karatay, "Siz sanmayın ki şeker hastalığı genetiktir. Şeker hastalığı genetik değildir, önlenebilir. Şeker hastalığı başlatılmayabilir. Babam şeker hastasıydı. Annem bize çocukluktan itibaren çaya, şekere, süte şeker koydurtmadı. Biz öyle büyüdük, yağ yiyerek, zeytinyağı içerek büyüdük. Ben böyle söyleyince tabi yeni yetmeler çok yeni bir şeymiş gibi, özellikle 1980'den sonraki jenerasyon hepsi AVM çocuğu, hayatları AVM'de geçiyor, yemekleri AVM'de geçiyor. Anneler okulda, kantinde yemek yiyorlar, bütün hastalıkların temeli o zaman atılıyor ve bu anneler hamile kalamıyorlar. 20 ve 30 yaşındaki grupta kısırlık çok fazla. Neden, yanlış beslenmeden. Biz tıp okurken hanımlara nasıl korunulacak diye ders anlatırdık. Şimdi kıyamet kopuyor tüp bebek diye. Tüp bebek merkezleri açılmış. Neden, çünkü erkeğin de kadının da vücudunda annenin de babanın da vücutlarında sağlıklı tohum gelmiyor" diye konuştu.

RAMAZAN PİDESİNİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU SANMAYIN

Ramazan'a şimdiden bol su içerek hazırlanmak gerektiğini ifade eden Canan Karatay şöyle konuştu:

"Sahura kalktığınız zaman çok güzel bir Karatay kahvaltısı yapacaksınız. İki üç tane yumurta yiyebilirsiniz az pişmiş tereyağında. 30-40 tane zeytin yiyebilirsiniz. Bol ceviz yiyeceksiniz. Ama şimdi pide geliyor önünüze, Ramazan pidesi. Ramazan pidesinin sağlıklı olduğunu sanmayın. Bunu söylüyorum ama yemeden de yapamayacağınızı biliyorum. O pideyi avucunuzun içi kadar açacaksınız. Yarısına bol köy tereyağı koyacaksınız zararını azaltmak için veya zeytinyağı varsa ona batırarak yiyebilirsiniz. Ramazan'a şimdiden bol su içerek hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü Ramazan'da akşama doğru ortaya çıkan baş ağrısı susuzluktan dolayıdır. Onun için şimdiden bu vücudu, bu toprağı iyi sulandırmaya başlayın. Son dakikada çok su içmek önemli değil. Çünkü bütün vücudun içine sağlıklı su girmesi lazım. Bunu benimsememiz lazım. İkincisi bağırsaklarınızın çok iyi çalışması lazım. O zaman acıkmıyorsunuz. O zaman baş ağrımıyor"

HURMA TAMAMEN ENDÜSTRİYEL

Canan Karatay orucun zeytinle açılması gerektiği belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammet zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor, İsrail'den, Tunus'tan geliyor. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar. Gözümüzü açacağız. Zeytin çok önemlidir. Zeytinle açılır, hafif su içilir, çay içilir şekersiz olmak şartıyla. Biraz peynir, biraz zeytin, sonra bir çorba. Ondan sonra da ne pişirildiyse o yenir. Bir de bu ilanlarda ben söyleye söyleye galiba kalktı. İftar sofrasında nur yüzlü neneler dedeler. Ortada bir tane gazlı içecek. Nereden çıktı kardeşim? Gelenek olan bu mudur? Böyle bir şey var mı, ayıptır günahtır. Bizim mercimek çorbamız var, soğuk ayranımız var, ayran çorbamız var taze naneyle yapılan, buğdayla yapılan. Bizim tarhanamız var. Bunlar dururken o koca şişele senelerce satıldı"

Görüntü Dökümü

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Canan Karatay'ın açıklamaları

Salondan görüntüler

KOCAELİ/

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9)DÜĞÜN ÖNCESİ ŞEHİTLİĞE KOŞTULAR

Kayseri'de evliliğe adım atan genç çift, düğünlerinin öncesinde, Garnizon Şehitliği'ndeki yakınlarının kabrini ziyaret ettiler.

Evlenmeye karar veren genç çift, düğünlerinin yapılacağı salona kalabalık bir konvoyla yola çıktı. Ancak çift, salondan önce şehitlikteki yakınlarının kabrini ziyaret etmek istedi. Bunun üzerine konvoy, şehitliğin önünden geçerken durdu ve çift, Anneler Günü için şehitlikte bulunanların bakışları arasında Yozgat'ın Şefaatli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 2010 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Çelebi'nin kabrine gelerek dua ettiler. Çift basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, tekrar düğün konvoyuna dönerek, düğün salonuna yola çıktılar.

Görüntü Dökümü

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-Genç çiftin kabrin başına gelişi ve dua etmeleri

Haber-Kamera: KAYSERİ,

1 Dosya 1 dakika 29 saniye- 47,6 MB

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10)ŞIRNAK VALİSİ'NDEN ŞEHİT AİLELERİNE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, anneler günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret ederek, anneler gününü kutladı.

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü nedeniyle il merkezinde bulunan şehit ailelerine ziyaret etti. Şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayan Vali Ali İhsan Su, ilk olarak 2016 yıllında Şırnak-Cizre karayolunda menfeze yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Nazmi Öztunç’un ailesini ziyaret etti. Vali Su burada şehit babası Hecer Öztunç ile sohbet edip, anne Anber Öztunç’un anneler gününü kutladı. Ailenin durumu ile ilgili bilgi alan Vali Su, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti. 6’sı erkek, 1’i kız 7 çocuk babası Hecer Öztunç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Su daha sonra 2016 yılında Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı devam ederken PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bayram Tatar’ın ailesini ziyaret etti. Vali Su’yu burada şehit Bayram Tatar’ın babası Mehmet Tatar ve akrabaları karşıladı. Baba Mehmet Tatar, ziyaretten son derece memnun olduğunu belirtirken, devletin şefkatli elini her zaman yanlarında gördüğünü söyledi. Vali Su, Tatar ailesini ziyaretinden sonra 2005 yılında kan davası sonucu kocası öldürülen 5 çocuk annesi Songül Uytun’u ziyaret ederek anneler gününü kutladı. Vali Su, Son olarak 2008 yılında mayın patlaması sonucu şehit olan Mehmet Nuri Akar’ın eşi Hikmet Akar’ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında şehit ailelerine, çocuklarının portre fotoğraflarını hediye eden Vali Su, sokakta karşılaştığı çocuklara oyuncaklar dağıtırken, ailelere ise gıda paketleri verdi.

Ziyaretlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ali İhsan Su, "Annelerimiz bizim baş tacımız. Bizim için her türlü fedakarlığa katlanan, sürekli üzerimizde titreyen haklarını hiç bir zaman ödeyemeyeceğimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Bu vesileyle tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit ailelerine ziyaret

- Vali'nin ailelerle sohbet etmesi

- Çocuklarla sohbet etmesi

- Çocuklara oyuncak dağıtması

- Vali Su’nun açıklaması

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,() -

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11)AKRABASINI KURTARMAK İSTEYEN SURİYELİ, KIZILIRMAK'TA BOĞULDU

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye yerleşen 25 yaşındaki Hammud Elibrahim, suda boğulma tehlikesi yaşayan akrabası Ferac Elibrahim'i kurtarmak isterken, Kızılırmak'ta boğularak öldü.

Kayseri'ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılırmak'ta, iddiaya göre 19 yaşındaki Suriyeli Ferac Elibrahim suya girerek serinlemek istedi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren Ferac, yakınında bulunan Hammud Elibrahim'den yardım istedi. İki çocuk babası Hammud, Ferac'ı kurtarmak için atladığı derin suda gözden kayboldu. Ferac ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Hammud'u aramak için olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve Turkuaz Sualtı ve Akarsu Kurtarma ekibi gönderildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Hammud'un cesedi sudan çıkarıldı. Hammud'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayatını kaybeden Suriyeli'nin görüntüsü

-Kızılırmak'tan görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 1 dakika 31 saniye/ 48 MB

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12)20 PARAŞÜTÇÜ ANNELER İÇİN GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLDÜ

ADIYAMAN Tut Hava Sporları Kulübü üyesi 20 paraşütçü 14 Mayıs anneler günü nedeniyle havada süzüldü.

Adıyaman Tut Hava Sporları Kulübü üyesi 20 sporcu, Ali Dağ mesire alanına gelerek Anneler Günü nedeniyle 1 buçuk saat havada kalarak uçuşlarını şehit annelerine ve annelere armağan etti.

24 saat anneler için havada kalmayı istediklerini hava koşulları nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini belirten Adıyaman Tut Hava Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Solak, "Bugün buraya özellikle 14 Mayıs anneler günü olması nedeniyle bütün annelerimizin ve şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Elimizden gelse 24 saat anneler için havada kalmayı gönül arzu ederdik. Onların sesini değil 365 gün aklımızdan beynimizden kalbimizden silmemek için elimizden gelen ne varsa yapardık. Hava şartları bizi bu kadar gökyüzünde tutuyor" dedi.

20 sporcuyla uçuşlar yaptığını da anımsatan Solak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 sporcu arkadaşlarımızla bugün çok güzel uçuşlar yapıyoruz. Atatürk Barajına doğru uçuşlarımız manzara çok güzel arkadaşlarımız gerekli önlemleri de alıyorlar. 1 buçuk saat havada kalan arkadaşlarımız var. Bölgemizin öncelikle terörden arındırılmış huzur kent Adıyaman bütün Türkiye'de tanılan ismiyle huzur kent Adıyaman bunun için gelen misafirlerimizin burada görmek istiyoruz. Hem ulusal hem de uluslar arası alanda arenada isminin sıkça daha fazla duyurması için turizme destek vermesini istiyoruz, hava sporlarına destek verilmesini istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Ali Dağı mesire alanı

- Paraşütçülerin uçuşa hazırlık yapması

- Paraşütçülerin uçması

- Paraşütçülerin gökyüzünde süzülmesi

- Adıyaman Tut Hava Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Solak'ın açıklaması

- Sporcuların açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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13)SİVAS'TA KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI

SİVAS'ta 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 7-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' Sivas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Sivas Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Önal, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Yuvacı vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen yürüyüş Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın kutlanacağı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi. Burada düzenlenen programda polis ve jandarma ekipleri tarafından kullanılan malzemeler sergilendi. Kutlama programında konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Trafikte farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerdeki temel amacımız kazalar olmasın insanlarımız ölmesin diyoruz. Ancak trafik terörünün önüne bir türlü geçemiyoruz. Trafik kazalarının yüzde 90'ı insan kaynaklıdır. Trafik terörü ile top yekün milletçe mücadele etmekten başka çaremiz yoktur" dedi. Konuşmaların ardından yılın sürücüsü seçilen Cengiz Erbilen'e çeşitli hediyeler verildi. Melek Reşit Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu oyun sunuldu. Daha sonra protokol üyeleri alanda kurulan stantları gezdi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinliklerden görüntüler

-Yürüyüş programı

-Konuşmalar

-Öğrencilerin gösterileri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

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14)YUSUF İSLAM KOCAELİ KİTAP FUARI'NA KATILDI

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli 9. Kitap Fuarı'na katılan Yusuf İslam kitabını imzaladı.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Cat Stevens Müslüman olduktan sonra Yusuf İslam adını aldı. Yusuf İslam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli 9. Kitap Fuarı'nın konuğu oldu. 'Neden Hala Gitar Taşıyorum' adlı kitabının imza gününe katılan Yusuf İslam okurlarıyla buluştu. Okurlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Yusuf İslam okurları ile fotoğraf çektirirken, sohbet etti. Yusuf İslam getirilen poster ve albüm kapaklarını da imzaladı. Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde okurları Yusuf İslam ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yusuf İslam'a tablo hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yusuf İslam'ın kitabını imzalaması

Sırada bekleyenlerden görüntü

Karaosmanoğlu'nun hediye vermesi

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -

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