DHA YURT BÜLTENİ -14

Açlık grevine Mersin'den destek

MERSİN'de sendikalar ve sivil toplum örgütleri, araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevine destek verdi.

Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Özgür Çocuk Parkı'nda CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak'ın da katıldığı destek eyleminde 'Gün Gelecek devran dönecek AK Parti halka hesap verecek' ve 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı. Açlık grevinin 66'ncı gününe girdiğini hatırlatan Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Bedenlerini ölüme yatırdılar. Biz yiyoruz, içiyoruz, boy gösteriyoruz orada burada. O, 2 insan, insan hakları için, özlük hakları için, sadece kendileri için değil Türkiye'deki yüzbinlerin sesi olmak üzere o güzel bedenlerini ölüme yatırdılar. Onlar ziyaretimizde kendimi çok kötü hissettim. Ben hekimim ve hayatım insanların yaşamasını sağlamak için çalışmakla geçti. Ama orada o iki insanın erdiğini görüp onlara dokunamamak beni kahretti. Onlar haksız ve hukuksuz yere işten atıldılar ve işlerine geri dönmek istiyor" dedi.

Konuşmanın ardından bir süre slogan atan eylemciler olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcılardan görüntüler

- Eylemciler slogan atarken

- Eylemcilerin oturması

- CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı eylemcilerle otururken

- Atıcı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,()

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Kızından öğrendiği ilkyardım bilgisi sayesinde hayat kurtardı

ADANA'da acil tıp teknisyeni olan kızından ilk yardım eğitimi alan 57 yaşındaki emekli işçi Bünyamin Dağlı, sulama kanalına düşen bir erkek çocuğunu sudan çıkartıp suni teneffüs ve kalp masajıyla yaşama döndürdü.

Merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı Yeni Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında 15 yaşlarındaki 2 erkek çocuk, saat 16.00 sıralarında akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. İsimleri öğrenilemeyen çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken yaklaşık 150 metre sürüklenen diğer çocuğu suda gören mahalle sakinleri harekete geçti. Kızı acil tıp teknisyeni olan Bünyamin Dağlı, kıyafetleriyle birlikte suya atlayarak çocuğu kanaldan çıkarttı.

'KIZIMDAN ÖĞRENDİM'

Bilinci kapalı olan ve solunumu duran çocuğa kızından öğrendiği ilk yardım bilgisi ile müdahale eden Bünyamin Dağlı, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hiç düşünmeden suya atlayarak çocuğun yaşamını kurtaran Bünyamin Dağlı, "Suda bir kişi vardı. Elbisemle suya atladım. Tek başıma çıkardım. Suni teneffüs yapmayı biliyordum, çünkü kızımdan ilk yardım eğitimi almıştım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kanaldan genel ve detay görüntüler

- Mahalle sakininin olayı anlatması

- Kanaldaki sudan görüntü

- Çocuğu kurtaran Bünyamin Dağlı'nın polislere olay yerini göstermesi

- Bünyamin Dağlı ile röp.

- Çocuğun kaldırıldığı hastaneden görüntüler

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,()

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Antalya'da ulaşım zammı protesto edildi

SAADET Partisi İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım taşıma ücretine yaptığı zammı protesto etti.

Muratpaşa tramvay durağında bir araya gelen grup, Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ücretine yapılan zammın geri çekilmesini istedi. Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam yapıldığını söyledi. Başkan Düzen, işçi, memur ve emeklinin maaşlarına yapılan zamları örnek göstererek, "Çalışana yılda ortalama yüzde 5-6 oranında zam yapılırken, Antalya'da ulaşıma geçen yıl 22, bu yıl yüzde 25, toplamda ise yüzde 52 oranında zam yapılması kamuoyunun vicdanını sızlatmıştır" dedi.

16 Nisan'daki referandumu da hatırlatan Ramazan Düzen, "Büyükşehir Belediyesi'nin referandum sonuçlarından gerekli dersi çıkarmadığını üzülerek ifade etmek istiyoruz. Belediye, toplu ulaşım zamlarını geri çekmelidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İl Baskanı Ramazan Düzen basın açıklamasını okurken genel görüntü

- Ellerinde pankart taşıyan partililerden görüntü

- Pankartlardan görüntü

- İL Başkanı Ramazan Düzen'in konuşması

- Yerdeki pankartlardan görüntü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, )

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Polis ile öğrenciler piknik yapıp eğlendi

ADIYAMAN'da, üniversite öğrencileri ile polisler, birlikte piknik yapıp halay çekerek eğlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından yürütülen 'Gülsün gözlerin' projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi öğrencilerine yönelik piknik düzenlendi. Ali Dağı mesire alanında düzenlenen piknikte farklı şehirlerden kente gelen üniversite öğrencileri ile polisler, gün boyu davul ve zurna eşliğinde halay çekti, top oynadı.

Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Bürosu polislerinden Mulla Karakuş,"Bir birimizi tanımayan bir toplum olduğumuz için bir nebze de olsa bu iletişim kanallarını açabilmek öğrencilerin korkmayan 81 il den Adıyaman’a gelen ve Adıyaman’ı tanımayan iletişim kayakları devlet kurumlarıyla kopuk olan bu iletişim kanallarını açmak ve öğrencilerin 24 saat yanında olduğumuzu onların emrine amade olduğumuzu onlara hizmet için var olduğumuzu gerçek anlamda bizi tanımalarını devlete hizmet eden kurumları tanımaları için bu projeleri yapmış bulunmaktayız" dedi.

Polisleri daha önce şiddet hırsız yakalayan, operasyon yapan biri olarak tanıdıklarını belirten Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Yunus Zençir Kıran, ise, "Polisleri gerçekleşen piknikle çok farklı insanlar olduklarını gördük. Bu piknikte sıcak kanlı kişiler olduğunu gördük. Polis ekipleriyle halay çektik, top oynadık. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Polislerimiz akşamları devriye gezen, hırsızları yakalayan kişiler değil de sıcak kanlı insanlar olduğunu gördük. Bugün farklı duygu içindeyim polislerimiz gerçekten çok farklılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Dağı mesire alanı

- Davul zurna

- Öğrenciler ile polisler halay çekmesi

- İp atlamaları top oynaması

- Polis Memuru Mulla Karakuş, ile röp.

- Öğrenci Yunus Zençir Kıran ile röp.

- Öğrenci Yıldız Çınar, ile röp

- Mangal yapmaları

- Polisler ile öğrenciler sohbet etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Edirne'de mezuniyet törenine sıcak damgasını vurdu

TRAKYA Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 450 öğrencinin Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’ndaki mezuniyet töreninden sıcaktan bunalan öğrenci yakını 1 kadın bayıldı. Bayılan kadına salonda bulunan kadın doktor müdahale etti.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, bu yıl 8 bölümden mezun olan 450 öğrenci için Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda mezuniyet töreni düzenledi. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ile öğrencilerin yakınları katıldı. 2 bin 100 kişi kapasiteli salona toplam 3 binden fazla kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada salonun klimaları yetersiz kalması nedeniyle öğrenci yakınlarından 1 kadın sıcaktan fenalaşarak bayıldı. Bayılan kadını salonda bulunan bir kadın doktor müdahale ederek ayılmasını sağladı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin köklü bir medeniyete ve eğitim anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Burada eğitim gören öğrencilerimiz özellikle hem köklü bir üniversitede eğitim görmenin hem de kadim bir medeniyeti olan şehirde yaşamanın kendileri üzerinde biriktirdiği ve geliştirildiği kültürel değerlerle bugün donanmış bir şekilde hayata başlayacaklar. Eğitim aslında sadece üniversitede alınmış bilgiler değildir. Onun yanında üniversitenin geçmiş kültürle birikimi kurumsal yapısı ve üniversitedeki bir yaşam biçimidir" dedi.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere ödüller verildi. Üniversite öğrencileri için hazırlanan programda yerel sanatçıların verdiği konserler ile devam edildi. Salonda aşırı yoğunluk ve klimaların yetersiz olmasından dolayı sıcaktan bunalan öğrenciler kepleriyle serinlemeye çalışırken yakınları da ellerine geçirdikleri yelpaze ile serinlediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan genel

-Bayılan kadını ayıltmaya çalışanlar

-Salondan kalabalık

-Vali Günay Özdemir konuşması

-Sıcaktan bunalanlar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Çukurova Rock Festivali başladı

ADANA'da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali başladı.

Adana Galleria AVM Çim Alan'da dün başlayan festivalin ilk günü The Madcap konseriyle başlarken; sırasıyla Direc-t, Kurtalan Ekspres, Kurban, Pilli Bebek, Mor ve Ötesi, Pentagram sahneye çıktı. Festivale, kentte yaşayan ve çevre illerden gelen müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişi, konser ve çadır alanlarını erken saatlerde doldurdu. Çukurova Rock Festivali'nde bugün Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Umut Kuzey, Flört, Çamur, Anatolik yarın da Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Pinhani, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin, Süpernova sahneye çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Pentagram konseri

-Mor ve Ötesi konseri

-Seyircilerden detaylar

Haber:Orhan SENCER/ADANA, ()

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