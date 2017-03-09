DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Soylu: Ayaklarının üzerinde duran güçlü Türkiye var (2)

CHP'YE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İTTİFAK SUÇLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir takım ziyaretler için geldiği Aydın'da ikinci durağı Çine oldu. Çine Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla biraraya gelen Soylu, "CHP yıllardan beri yüzde 25'in üstüne çıkamıyor. Adeta bir ileri bir geri yapıyor. Bunları aşmak için ittifak yapacaksınız. Biz MHP ile ittifak yaptık. Birbirimizle bir yerde buluştuk. Şimdi de milletimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Murat Karayılan Kandil'de ne söylüyorsa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Türkiye'de aynısını söylüyor. FETÖ ile beraber oldu, PKK ile beraber oldu" dedi. Almanya ile Türkiye arasındaki gerginlikle ilgili değerlendirme yapan Soylu, "Sen ne kadar konuşturmazsan konuşturma, Türkiye sevgisini o insanlardan silip atamazsın. Adnan Menderes 1958-1960 yıllarında Almanlar'la masaya oturuyor. 'Siz bizim burada 5 fabrika yapın sizden işçi alalım' deniyor. 1960 darbesi oluyor fabrikalar havaya uçuyor. Bu sistemi hep birlikte 16 Nisan'da büyük kuvvet, güçle ve iradeyle değiştirmek zorundayız. Bu Türkiye için önemli bir fırsattır. Avrupa'da büyük balık küçük balıkları sürekli olarak yutmaya çalışıyor. Onlar orada onu yaparken, bizim ikinci sıçramamızı yapmamız lazım. Tam 300 yıldır Avrupa ile açılan mesafemizi 14 yılda kapattık" diye konuştu. Çine ilçesinin demokrasinin olduğu bir yer olduğunu ifade eden Soylu, "Burası güzel insanların, üreten insanların hakkı hukuku bilen, emeği bilen insanların yeridir. Burayı çok seviyor ve değer veriyorum. Bunun için 16 Nisan'da hep birlikte sandıkta 'evet' diyeceğinizden şüphem yok" diyerek destek istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması,

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan genel görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / ÇİNE (Aydın), ()

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EROİN BAĞIMLILIĞIYLA DOĞAN AYAZ BEBEK AİLESİNİN 2'İNCİ ŞANSI OLDU

DENİZLİ'de, lise öğrencisiyken eroine başlayan 19 yaşındaki Kardelen U. ile geçen nisan ayında evlendiği kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı eşi Ali Osman U.'nun 2 ay önce dünyaya gelen erkek bebeği 'Ayaz' eroin bağımlısı olarak dünyaya geldi. Tedaviye alınan Ayaz'ın 4 ila 6 aylık tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşacağı belirtirken, ailesi de bunu 2'inci bir şans olarak görüp tedavi gördü.

Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenim görürken arkadaşlarına uyarak uyuşturucu kullanmaya başlayan Kardelen A. (19), ikinci sınıfta okulu bıraktı. 15 yaşında eroin kullanmaya başlayan Kardelen, aynı arkadaş çevresinden liseyi terk eden Ali Osman U. (19) ile tanıştı. Eroin bağımlısı olan Kardelen ile Ali Osman, birbirlerine aşık olunca evlenmek istedi. Ancak çiftin evliliğine aileler karşı çıktı. Lise öğrencisi Kardelen, geçen yıl evden kaçtı. Nisan ayında ise Ali Osman U. ile resmi nikah kıyıp evlendi. Kardelen'in annesi Vildan Y., kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ardından ise hamile olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Anne Vildan Y., kızı ve damadını uyuşturucudan kurtarmak için mücadele etmeye başladı. Hamile kaldıktan sonra da uyuşturucu kullanmayı sürdüren Kardelen A., 2 ay önce özel bir hastanede, 'Ayaz' ismini verdiklerini erkek çocuğu dünyaya getirdi.

BAĞIMLI DOĞDU

Ayaz bebeğin, eroin bağımlısı olarak dünyaya geldiği ortaya çıktı. Bebeğin çene titremesi ve vücudundan kasılmalar olduğu belirlendi. Bağımlılığını ise 4 ila 6 ay sonra tamamen atlatacağı öğrenildi. Bebeğin bakımını anneanne Vildan Y. üstlenirken, Kardelen ile eşi Ali Osman ise Denizli Devlet Hastanesi'nin AMATEM Servisi'nde geçen ay 18 gün bağımlılık tedavisi gördü. Genç çiftin uyuşturucudan uzak durduğu, tekrar hayata tutunduğu belirtildi.

"HAMİLEYKEN UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Anne olunca hayatını değiştirme kararı veren Kardelen, uyuşturucuya lisede arkadaş çevresi sayesinde başladığını belirterek, "Lisede başladım, 2 yıla yakın kullandım. Eşimle tanıştık, evlendiğimiz gün bırakmak için birbirimize söz verdik. Bırakmak için çaba gösterdik, başaramadık. Arkadaş çevresi sayesinde tekrar başladık. Uyuşturucu bulunmayan bir şey değil, kolayca bulunuyor. Annem bizi uyuşturucudan kurtarmak için mücadele başlattı. Hamileyken bile ilk 4 ay kullandım, bebek doğduktan sonra hastanede tedavi gördük. Şu an eşimle bir süre ayrı kalmaya karar verdik. Bu ayrılık değil, sadece kendimize toparlanma süresi verdik. İşimiz yok, eşim iş arıyor, bebeğimize bakabilmek için iş arıyor. Manevi desteğimiz var ama maddi hiçbir desteğimiz yok" diye konuştu.

"OĞLUMUZA BUNU YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK PİŞMANIZ"

Bebeğinin uyuşturucu bağımlısı olarak doğduğunu ifade eden Kardelen U., "Vücudunda uyuşturucu yoksunluğundan dolayı kasılmaları ve çene titremesi ilk günler çok fazlaydı, artık normale dönmeye başladı. 4 veya 6 aylık olduktan sonra tamamen normal olacak. Bebeğimize bunu yaptığım için kendimizden nefret ediyorduk, oğlumuza bunu nasıl yaptık. Ama geç oldu, çok büyük bir ders aldık. Çok büyük bedeller ödüyorduk. Oğlumuzun daha büyük rahatsızlığı olabilirdi. Neyse ki çok iyi, böyle ağır bir şeyi oğlumuza yaşattığımız için çok pişmanız. Oğlumuz da biz de gözetim altındayız. Şimdi bebeğim doğduktan sonra ilaç yada doktor değil benim için en büyük tedavi onun kokusu oluyor" sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

"KIZIM GÜZEL BİR ANNE OLACAK"

Kardelen'in annesi Vildan Y., kızının uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenince yıkıldığını belirterek, "Kızımı bu illetten kurtarmak için her şeyi göze aldım. Destek vermeye de devam edeceğim. İlk duyduğumda kızım intihar halindeydi, hemen polisi aradım olay yerine gitmeleri sağladım. Ardından hastaneye yatırarak tedavi olmalarını sağladım. Bu süreçte geçecek ve kızımla damadım tamamen kurtulacak. Kızım da şu anda çok iyi ve güzel bir anne olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Anne ve bebeğinden görüntü

- Anne Kardelen'in konuşması

- Anneanne Vildan Yılmış'ın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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ERZURUM'DA ALACAK- VERECEK KAVGASI: 2 YARALI



Erzurum'da iki grup arasında alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Semt garajı girişinde meydana geldi. İki grup arasında alacak-verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında 29 yaşındaki Ş.Y. ile 36 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Ş.Y. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, A.Ö. ise Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaya karışan A.Ö.'nün kardeşleri E.Ö., K.Ö. ile G.K. kısa sürede yakalandı. Polis 'kasten yaralama' olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber: ERZURUM, ()-

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ADANA'DA EMNİYETTEN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE GEZİ

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün organizesiyle bir grup bedensel ve zihinsel engelli arkadaşıyla geziye giden down sendromlu 12 yaşındaki Serdar Bozkurt, kendilerini karşılayan Emniyet Müdürü Osman Ak'a Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okuyarak teşekkür etti.

Engelsiz Yaşam Derneği ile Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler için gezi düzenledi. Geziye 25 engelli öğrenci, velileri ve Toplum Destekli Polislik Şubesi'nden görevliler katıldı. Adana'dan hareket eden minibüslerde şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini gezen engellilerin son durağı Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki hayvanat bahçesi oldu. Farklı ülkelerden getirilen hayvanların barındığı parkı gezen engelliler, günün sonunda Adana'ya döndü.

Grubu Adana Emniyet Müdürü Osman Ak karşıladı. Engelli öğrencilerle tek tek ilgilenip, gezi hakkındaki değerlendirmelerine alan Emniyet Müdürü Ak, engelli çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Engelsiz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan çocuklardan down sendromlu Serdar Bozkurt, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okuyarak teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Engellilerin ve ailelerinin hayvanat bahçesini gezmesi

- Otobüsün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesi

- Ailelerin ve engelli çocukların otobüsten inmesi

- Emniyet Müdürü Osman Ak'ın otobüsten inenlerle selamlaşması

- Osman Ak'ın çocuklarla konuşması

- Emniyet Müdürü Osman Ak'ın tekerlekli sandalyedeki çocuğu sevmesi

- Toplu fotoğraf çektirilmesi

- Emniyet Müdürü Osman Ak'a hediye verilmesi

- Bir polisin çocuğu sarması ve öpmesi

- Otobüsün gidişi

- Adana Emniyet Müdürlüğü tabelası

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

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YARALI KARACA, ÖN TEDAVİNİN ARDINDAN KARS’A GÖNDERİLDİ

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan karaca, ön tedavinin ardından Kars Veteriner Fakütesi'ne gönderildi.

Elmalı Köyü yakınlarında yol çalışması yapan işçiler, sabah saatlerinde yol kenarında yaralı karaca buldu. Bacaklarında yaralar olduğu görülen ve hareket edemeyen karacayı araca koyan işçiler, ilçeye giderek İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti. 5 yaşında olduğ belirlenen yaralı karacanın durumu hakkında konuşan Şavşat İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Gökcan Çalışkan, yaralı hayvanın büyük olasılıkla yüksekten düştüğünü belirterek, "Ön ve arka bacağında parçalı kırıklar tespit ettik. Ağrı kesici ve sakinleştirici uyguladık. Daha sonra Kars Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Koruma Ve Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçtik. Ardından da yaralı karacayı Milli Parkalar ekipleriyle Kars'a gönderdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı karacanın görüntüleri

-Gökçen Çalışkan'ın açıklaması

-Detaylar

Haber: Adem GÜNGÖR Kamera: