DHA YURT BÜLTENİ-14

1)LİCE'DE ÇATIŞMA: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU, 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında pazar günü başlatılan ve 7 bin güvenlik görevlisinin katıldığı büyük operasyon devam ederken; bugün de teröristlerle çatışma çıktı.İlk bilgilere göre 1 uzman çavuşun şehit olduğu çatışmada, 4 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

-Operasyondan görüntü

DİYARBAKIR/

======================================================



KILIÇDAROĞLU: BU YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN FRENİ, BALATASI DA YOK (2)-- SON



2)"HUZURLU BİR TOPLUM DEĞİLİZ ÇOK KUTUPLAŞTIK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin, "Siz biliyorsunuz neden hayır demeniz gerektiğini. Ama belki komşunuz, akrabanız bilmiyor olabilir. Onları ikna etmek zorundasınız. Kavga etmeden, kutuplaşamadan. Bayrak sevgisi ile. Anneler bu işi yüklendikleri andan itibaren Türkiye'nin tablosu değişir. Huzurlu bir toplum değiliz çok kutuplaştık. Neredeyse birbirimize selam vermeyeceğiz. Her şeyi bir kavga ortamına süratle çekiyoruz. Bundan özenle kaçınacağız. Her evde huzur bereket olsun istiyoruz. Eğer kadın varsa elinin değdiği her şey bereketlidir" diye konuştu.



"BİR ÜLKEDE KADININ YÜZÜ GÜLÜYORSA O ÜLKEDE HUZUR VAR DEMEKTİR"



Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede kadının yüzü gülüyorsa o ülkede huzur var demektir. Kadın endişeli, düşünceli ise o ülkede huzur yoktur. Şu anda Türkiye'de nereye giderseniz gidin anneler endişeli, huzursuz, kaygı içinde. Bütün annelerin güldüğü bir Türkiye istiyoruz. Birinci ayağı buna hayır demekten geçiyor. Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz huzur gelecek" dedi.

"EVET ÇIKARSA SONU BELLİ OLMAYAN BİR YOLA TÜRKİYE SÜRÜKLENMİŞ OLACAK. BİR DİPSİZ KUYUYA DOĞRU"



Referandum sonrasına değinen Kılıçdaroğlu, "'Hayır çıkarsa kaos olur, toplum gerilir' deniyor. Sakın bunlara inanmayın. Hayır çıkarsa, sayın Cumhurbaşkanı zaten yerinde. Sorun yok. Başbakan yerinde. TBMM yerinde herhangi bir sorun yok. Biz çalışacağız düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Memlekette bir şey olmayacak. Niye kaos olsun? Ama evet çıkarsa sonu belli olmayan bir yola Türkiye sürüklenmiş olacak. Bir dipsiz kuyuya doğru" diye konuştu.

"50, 100, 1000 BAŞKAN YARDIMCISI OLABİLİR"



Kılıçdaroğlu, "Size bir soru anayasa değişikliğinde başkanın kaç yardımcısı olacak bilen var mı? Ben de bilmiyorum istediği kadar başkan yardımcısı olacak 50, 100, 1000 yardımcı olabilir. Tamamen başkanın keyfine bağlı. Mesela dayısının, amcasının oğlunu, torununu yardımcı yapabilir. Askerlikten muaf da yapabilir. Bu hakça bir düzen midir? Bana ve size görev düşüyor. Hep birlikte çalışacağız. Sizin ikna yeteneğiniz benden çok daha yüksek. Tek arzumuz anneler göz yaşı dökmesin" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAM REJİMİ LİBYA, IRAK, SURİYE'DE VARDI"



Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi Libya'da kaldı mı? Libya diye bir devlet bile kalmadı. Irak'ta vardı. Ne oldu Irak? Parçalandı hala iç savaş var. Suriye'de vardı ne oldu? Suriye'nin halini hep birlikte görüyoruz. 4 milyon Suriyeli şu anda Türkiye'de. Verilen her hayır oyu bayrağımız, vatanımız, çocuklarımız için değerlidir" diye konuştu.

"HAYIR'IMIZ HAYIRLI OLSUN"



Kılıçdaroğlu, "Hayır'ımız hayırlı olsun. "Hayır" ın her zaman hayırlı olacağını unutmayın ama " Evet" in vebali çok ağırdır" dedi.



Görüntü Dökümü

----------------------

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Salondan genel ve detaylar

YURT - SAKARYA

====================================================

KAZA KURBANI KADINLARA, KADINLAR GÜNÜ'NDE GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAMA (EK)



3)CENAZE TÖRENİNE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KATILDI

Bursa'nın İnegöl İlçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kadından, 1 çocuk annesi Elvan Mutlu'nun cenazesi bugün öğle vakti Merkez Yıldırım İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Hacı Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Otomotiv yan sanayi üretimi yapan Delphi fabrikasında çalışan Elvan Mutlu'nun cenaze törenine eşi Mümin Mutlu, akrabaları, mesai arkadaşları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı.

Cenaze töreni öncesi kazada yaralanan ve Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, acılı aileye başsağlığı diledi. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde Elvan Mutlu'nun her şeyden habersiz olan 4 yaşındaki oğlu Ayaz'ın, namazın kılınacağı cami avlusunda gezinmesi ve arkadaşları ile oynaması yürekleri dağladı. Elvan Mutlu'nun cenazesi daha sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GERİDE ACILI AİLESİ VE OKUDUGU SON KİTAP KALDI

Yine Delphi fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Güleydan Sezer'in cenazesinde de gözyaşları sel oldu. Güleydan Sezer'i son yolculuğuna, 26 yıl önce evlendiği aynı fabrikada çalışan eşi Özer Sezer, çocukları 17 yaşındaki Yaren ve 14 yaşındaki Eren Özer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Milletvekili Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile mesai arkadaşları ve sevenleri uğurladı.



Eşinin cenazesinin başında oğlu Eren ile taziyeleri kabul eden Özer Sezer zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Gelinin cenaze töreninde torunlarının zor anlar yaşamaması için büyük uğraş veren Enver Sezer özellikle küçük torunu Eren'i yanından bir an olsun ayırmadı.



Güleydan Sezer'in cenazesi Merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi Yenidoğan Camii'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Güleydan Sezer'in kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen çalışma arkadaşları, "O meslek lisesi mezunuydu. Kitap okumayı çok ama çok seviyordu. Boş zamanlarında sürekli çantasında taşıdığı kitapları okuyordu. Çevresindeki gençlere ise sürekli okumaları için tavsiyelerde bulunuyordu" dedi.



Dün kaza yerinde Güleydan Sezer'in cansız bedeninin yanında, kaza olmadan önce okuduğu Robin Sharma’nın 'Sen ölünce kim ağlar' adlı kitabı bulunmuştu.





GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BURSA/

======================================================

ORGENERAL HUDUTİ’NİN DE YARGILANDIĞI MALATYA FETÖ DAVASI DEVAM ETTİ (2)



4)ASKER BABASI: DURUŞMA İÇİN ZORLUK ÇIKARILIYOR

Bu arada davada asker oğlu tutuksuz olarak yargılanan Haydar Güven, halen 2'nci Ordu Komutanlığı’nda asker olarak vatani görevini yapan oğluna duruşma daveti gelmesine rağmen zorluk çıkarıldığını belirterek, “Ben şu anda baskı olduğunu görüyorum. Nereden derseniz, mahkemeye gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti çocuklarımıza davetiye gönderdi. Şuna ben şahit oluyorum ki görev yapan askerlerimize bölüklerinden mahkemeye gitmesi için izin vermekte zorluk çıkarıyorlar. Çocuklar izin istiyor, saatlerce bekletiyorlar. Mahkemeye getirmemek için ellerinden gelen zorluğu çıkarıyorlar" iddiasında bulundu.

Görüntü Dökümü



-------------



-Askerin babasıyla röp

Mikail PELİT-MALATYA/

====================================================

5)ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENGESİNE EK GÖZALTI SÜRESİ

KARABÜK'te, FFETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari Adil Öksüz’ün tutuklu kardeşi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Öksüz’ün eşi Havva Emel Öksüz için savcılık ek gözaltı süresi verdi.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada daha önce tutuklanan ve bugün yargılanmasına başlanan Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz de gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen Öksüz, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Havva Emel Öksüz için ek gözaltı süresi verdi. Havva Emel Öksüz, polis tarafından tekrar emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü



-------------



-Şüphelinin adliyeye götürülmesi



-Adliyeden detay



Süre:(00.28) Boyutu:(21 MB.)

======================================================

6)ARAÇ TAŞIYAN TIR'IN TEHLİYELİ YOLCULUĞU

ADANA'da çoklu araç taşıyan TIR seyir halinde devrilecek gibi ilerlemesi trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Üzerine yüklediği minibüs ve hafif ticari araçlarla yan yatacak gibi yol alan TIR, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Plakası alınamayan TIR'ın yayında seyir eden araç sürücüleri ise, devrilmek üzere olan TIR'a korna çalarak müdahale etti.



Öğretmen Bulvarı'nda, hızla seyir eden TIR daha sonra, Adana-Gaziantep otobanına girerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü



-----------------



-Araç taşıyan TIR'ın trafikte ilerlemesi

Haber: ADANA ()

==================================

7)KARABÜK'TE OTOMOBİL TEMİZLİK ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI

KARABÜK'te, belediyeye ait temizlik kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Kemal Öztürk yönetimindeki 78 AC 461 plakalı otomobil, yolun sağ şeridinde temizlik çalışması yapan Karabük Belediyesi’ne ait Emrullah Ustaoğlu yönetimindeki 16 V 6538 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen otomobilde sürücü Öztürk ile yanında bulunan İnan Eren yaralandı. Ağır yaralı İnan Eren, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücü Öztürk ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



-------------



-Kazaya karışan araçlar



-Polis ekipleri inceleme yaparken



-Kaza yapan otomobilin çekiciyle kaldırılması



-Kaza yapan otomobilin kopan tamponun çarptığı otomobil ve sürücüsünün açıklaması

Süre:(02.13) Boyutu:(103 MB.)



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()