DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şentop: Almanya hayır diyenlere imkan sağlıyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, bakanların toplantılarına izin vermeyen Almanya’yı kınadığını belirterek, "Almanya'daki vatandaşlarımız, Türkiye'den evet lehinde de, hayır lehinde de gelecek olanları dinlemek istiyorlar. Almanya hayır diyenlere imkan sağlıyor" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Edirne Trakya Üniversitesi'nde, 'Yeni Anayasa Yeni Türkiye' konulu konferans verdi. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı konferans sırasında bazı öğrencilerin salona girişine izin verilmedi. Konferans öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, Almanya'nın Türk bakanların toplantılarına izin vermemesini kınadığını belirterek, şöyle dedi:

"Almanya ile birlikte hareket eden ülkeler, adeta oy kullanacakmış gibi tavır sergiliyorlar maalesef. Almanya’daki vatandaşlarımız, Türkiye'den evet lehinde de, hayır lehinde de gelecek olanları dinlemek istiyorlar. Almanya hayır diyenlere imkan sağlıyor. Türkiye'den gelecek olanlara da sayın Baykal'ın tavrı güzel bir tavır. Gitmemesi ama ona izin vermişlerdi. Sorunu bakanlarımıza çıkarttılar. Cumhurbaşkanımızın gelişi ile ilgili konuşuyorlar, bu çok yanlış. Türkiye'nin iç meselesi referandum da Almanya başta olmak üzere Hollanda'nın, Avusturya'nın tavır alması yanlış bir şey. Bizim Avrupa'nın genelinde vatandaşlarımız var. Bunlar oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, bakanlarımızın oraya gitmesi gayet normaldir. Almanya'yı burada kınıyorum. Başta Almanya olmak üzere Avusturya başbakanın açıklamaları çok yanlış açıklamalar. Bir taraftan diyebilirsiniz belki gelmesin yanlıştır ama bunu söyleyebilirsiniz, buna hakkınız olabilir. Başbakanısınız Avusturya'nın ama 'Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği yanlıştır, kuvvetler ayrılığı gidiyor gibi' sen kimsin? Niye karışıyorsun Türkiye'nin içişlerine. Türkiye'nin içinde anayasa komisyonunda tartışılmış, konuşulmuş, karara bağlanmış metinle ilgili, Türkiye'nin iç meselesi, iç siyaseti ile ilgili görüş bildirmesi çok ayıp, çirkin bir davranış."

Şentop, yeni başkanlık sistemiyle, Avrupa ülkelerinin entrikalarla hükümeti düşürme durumlarının ortadan kalkacağını belirterek, "Hükümet parlamento içerisinden çıkmış olduğu için parlamento içi dengelerle oynayarak hükümet düşürmek, hükümet kurmak mümkün. 90'lı yıllarda bunları hep yaşadık. 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ak Parti gibi güçlü bir siyaset iktidara gelince bu iktidarı kaybettiler. Ama bir ümittir ki, 7 Haziran'da biraz ümitlendiler. Parlamento içinde dengelerle oynayarak hükümetten kurtulma, düşürme imkanlarını her zaman uzaktan kumandayla Türkiye'ye yön, istikamet verme imkanlarını her zaman ellerinde tutmak istiyorlar. Bizim anayasa değişikliğinde getireceğimiz yeni hükümet sistemi bu ihtimali ebediyen ortadan kaldırıyor ve artık millet hükümeti seçecek. Bundan sonra ayak oyunlarıyla, entrikalarla, hükümet düşürme, durdurma ihtimallerini ortadan kaldırıyoruz. Rahatsızlık bundan dolayı" şeklinde konuştu.

"ASİL BİR DAVRANIŞ"

Şentop, MHP i Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, 'Avrupa’ya gitmek kararındaysa bende onunla birlikte giderim' demesinin asil bir davranış olduğunu söyledi. Şentop, "Çok asil bir davranış olarak gördüm. Mesele sayın Cumhurbaşkanımızın meselesi değil. Türkiye'nin meselesidir. Orada yaşayan bu kadar vatandaşımız varken vatandaşlarımız oy kullanacakken, Almanya'da oy kullanması için 13 tane mekan bizim temsilciliklerimizin olduğu mekan ama orayla ilgili Almanya ile görüşerek böyle bir imkan tahsis edildi. Böyle bir tablo varken, onlara niye evet deneceğinin anlatılmasını engellemek Almanya'nın Türkiye'ye karşı bir tavrıdır. Bütün siyasi liderlerin Cumhurbaşkanımızın söylemiyle beraber hareket etmesi, arkasında durması gerekir. Bahçeli'nin milli duruşu bunu her zaman göstermiştir zaten" dedi.

Daha sonra üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Şentop, konferansını verdi. Şentop'un konuşmasının uzaması üzerine bazı öğrencilerin uyukladığı gözlenirken, bazı öğrenciler de salondan ayrıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şentop'un gelişi

-Şentop'un açılışı

-Salona alınmayan öğrencilerin tepkisi

-İçeri giren öğrencileri aranması

-Şentop'un konferansı

-Salonda uyuklayanlar

-Salondan ayrılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Şanlıurfa’da mahalleliden yol kapatma eylemi

ŞANLIURFA’da, elektrik kesintilerini ve belediyenin alt yapı hizmetlerinin yetersiz olduğunu ileri süren bir grup mahalle sakini, taşlarla yol kapatarak protesto eylemi yaptı.

Yenice Mahallesi’nde oturan 100 kişilik grup, sık sık elektriklerinin kesildiğini ve mahallenin yolu yapılmadığını ileri sürerek öğleden sonra bir araya geldi. Mahalleden geçen yolu taş ve çöp konteynerleriyle trafiğe kapatan grup, alkış ve dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Yolda ilerleyemeyen sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yolun ulaşıma açılmasını isedi. Bu sırada mahalle sakinleri de polislere yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, çözüm bulunmasını istedi.

Bu sırada bir otomobil sürücüsü taşlarla kapanan yoldan geçmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik çıktı. Mahalle sakinleri, kendilerine tepki gösterince önünü kestikleri sürücüyü dövmeye kalkıştı. Polis ve sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle sürücü bölgeden uzaklaştırıldı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, polisin ilgili yerlere yaşanan sıkıntıları ileteceğini ifade etmesiyle mahalle sakinlerince yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Taşlarla yol ulaşıma kapanması

- Vatandaşla otomobil sürücüsü tekme-tokat kavga etmesi

- Olay yerine polis ekipleri gelmesi

- Mahalle sakinleri açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Lahana tarlalarının kurtulmasının sevincini yaşadılar

SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde lahana tarlalarında toplanan köylüler, bölgelerinde kurulması planlanan Makineciler İhtisas Organize Bölgesi'nin ÇED olumlu raporu için açtıkları davada, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin sevincini yaşadı.

Kaynarca Güven Mahallesi'nde 3 bin 150 dönüm alana kurulması planlanan Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için köylülerin Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi'nde ÇED olumlu raporuna karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Lahana tarlalarında toplanan köylüler kararı sevinç içerisinde duyurdu. Köylüler, 'OSB'ye, topraklarımızın gaspına, Acarlar longozunun yok oluşuna, doğamızın kirlenmesine lahana aşkına hayır' yazılı pankart ile 'Lahana tarlasına OSB olmaz', 'Lahana sarması ye öyle karar ver', 'Toprağımıza suyumuza dokunma', 'OSB defol' gibi dövizler taşıdı.

Basın açıklamasında, 11 Eylül 2014 tarihinde ÇED olumlu kararı ile bereketli tarım topraklarının ölüm fermanının verildiğini belirterek, şu açıklamada bulunuldu:

"Biz bu fermanı kabul etmedik. Kaynarca köylüleri olarak bereketli topraklarımızın gasp edilmesine karşı 13 kişiyle yola çıktık. Köylerimizde toplantılar yaptık. Hukuksal mücadeleye giriştik. Yılda 3 defa ürün aldığımız, sulama yaptığımız topraklarımız, çorak, taşlık, verimsiz tarım dışı alan olarak gösterilmiş. Bölgemiz Acarlar Longozu ile de birleşik bir havza. Yapılması planlanan OSB'nin Acarlar Longozu'nu da kirleteceğini gördük. Çünkü longozu besleyen ana dereler OSB alanı içinde yer almaktadır. ÇED olumlu kararının iptali ve yer seçimi iptali davasını Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nde avukatımızın öncülüğünde açtık. Bilirkişilerin olumlu raporu ile mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yani ÇED yalanları bilirkişi tarafından da görülmüş, buraların tarım yapılan topraklar olduğu ifade edilmiş, bu OSB yapılırsa Acarlar Longozu ve havzanın geri dönülmez doğa tahribatına uğrayacağı bu uzmanlarca da tescil edilmiştir. Bu kararla dava sonuçlanana kadar topraklarımıza tek bir çivi dahi çakılamaz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarlalardaki köylülerden görüntü

-Pankart ve döviz taşımaları

-Açıklama yapılması

Haber: Mesut ÇATAK-Ergün AYAZ / SAKARYA, ()

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Eşini beklerken lüks otomobil sahibi oldu

KAHRANMANMARAŞ'ta öğretmen Burcu Bağcıoğlu Akbörk, bir alışveriş merkezinde yapılan çekiliş sonucu lüks otomobil sahibi oldu. Daha önce alışveriş yaparak kupon aldıklarını ve çekiliş günü olduğunu bilmediğini belirten Bağcıoğlu, AVM'ye kendisi gibi öğretmen olan eşini beklemek için geldiğini söyledi.

Her 150 TL'lik alış verişe lüks bir otomobil, televizyon, 4'er adet cep telefonu ve tablet sahibi olma şansı veren alış veriş merkezi, çekilişini gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan çekilişi, mağazaya gelen vatandaşlar yaptı. Ellerindeki torbalarda bulunan topları tek tek çeken 6 kişi, talihlileri belirledi ve lüks otomobil Burcu Bağcıoğlu Akbörk'e çıktı.

Çekiliş sonunda talihlilerin isimleri tekrar okunurken, o sırada noterin yanına gelen bir kadın, Burcu Bağcıoğlu'nun kendisi olduğunu söyledi. Kuponunun yanında olmadığını belirten Bağcıoğlu'nun cep telefonu numarasından yapılan kontrolde talihlinin kendisi olduğu ancak teslim edilirken kuponun olması gerektiği söylendi.

Talihlinin kendisi olduğunu öğrenince büyük bir mutluluk yaşayan bir çocuk annesi genç kadın, çekilişe kızlık soyadıyla katıldığını belirtirken, eşini telefonla arayarak müjdeyi verdi. 'Bir tanem araba bize çık' diyen eşine ilk başta inanmayan Mustafa Akbörk, daha sonra alış veriş merkezine geldi ve eşini sarılarak tebrik etti.

Aracın önünde gazetecilere poz veren genç çiftten Burcu Bağcıoğlu Akbörk, Türkçe öğretmeni ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ne bağlı bir köyde görev yaptığını belirterek, "Ben her gün eşimi bekliyorum. O benden yarım saat kadar geç geliyor. Çekiliş olduğunu bilmiyordum. Baktım burada bir çekiliş var tablet çekilişiydi sanırım. Dinledim birkaç ismi sanırım araba çekilmiş 'Bize mi çıkacak?' dedim bir mağazaya geçtim. Baktım bir şeylere 'Araba talihlisi Burcu Bağcıoğlu' denildi. Ben de 'Ne oluyor?' diye şaşırdım ve ben olduğumu öğrenince de çok mutlu oldum" diye konuştu.

Mustafa Akbörk ise eşi aradığında ilk başta inanamadığını belirterek "İkimizde Osmaniyeliyiz. Meslekte 5 yılımız ikimizde Türkçe öğretmeniyiz. Servisle gidip geliyoruz. Eşim aradı ben inanmadım tabi Mercedes çekilişleri olmuştu daha öncede biz dedik bize çıkacak bize çıkacak çıkmadı. Babamın arabasını kullanıyorduk. İlk başta arabayı alıp gezeceğiz. Baba evlerine ziyaret edeceğiz" dedi. AVM yetkilileri, hediyelerin talihlilere düzenlenecek bir törenle teslim edileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çekilişin yapılması

- Kadının otomobilin kendine çıktığını öğrenmesi

- Kadının telefonda eşiyle konuşması

- Kadının eşine sarılması

- Burcu Bağcıoğlu Akbörk'ün konuşması

- Mustafa Akbörk'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Karşıyaka Belediyesi'nden yeni 8 Mart sloganı 'Anlarsın ya'



İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlattığı afişlerde, 'İster başı açık, ister kapalı', 'Şort da giyerim kot da', 'İstersem eve geç giderim' mesajları ile 'Anlarsın Ya' ve 'Sana ne' sloganları yer aldı. Karşıyaka Belediyesi'nin geçen yıl hazırlattığı afişler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisiyle gündeme gelmişti.

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ilçe sokaklarındaki billboardlar ve ilan-reklam panolarına astığı, 'Börek de açmam dekolte de giyerim sana ne', 'Gece yarısı sokakta dolaşırım, gezerim sana ne', 'İstediğim zaman kahkaha atarım sana ne' sloganlarının bulunduğu afişler, soyal medyada tartışma yaratmıştı. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşte bu zihniyetin yansımalarına bazı belediyelerin, bir takım siyasi partilerin güya Kadınlar Günü için hazırladıkları afişlerde, etkinliklerde şahit oluyoruz. Bu topraklara yabancı ne varsa getirip 'işte kadın' diye sunan, inancını ve kılık - kıyafetini aşağılayarak kadına hakaret eden bu karanlık zihniyet esasen, en büyük kadın düşmanıdır" sözleri ile konu, Türkiye gündemine taşınmıştı.

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar da Erdoğan'ın sözlerine karşılık Facebook sayfasından verdiği yanıtta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığımız 'Sana ne' sloganlı afişlerimizi eleştirmiş ve 'özgürleştirmek adına, kadınları kadın yapan güzellikleri, imtiyazları ortadan kaldırma girişimleri' olarak değerlendirmiş. 'Bu zihniyet en büyük kadın düşmanıdır' diye eklemiş. Hatırlatmak isterim, Karşıyaka, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde Anamızın mezarının bulunduğu kenttir. Burada kadınlar baş tacıdır, kıymetlidir. Hem geleneklerine, tarihine bağlı, bir o kadar da özgür ve yüreklidir. Biz bu kenti kadınlarla ve çocuklarla birlikte yönetiyoruz. 'Kadın düşmanlığı' yapmak bir yana, bunu yapanlara karşıdır isyanımız. Kadın bir bireydir, arkamızda değil yanımızdadır. Afişlerimiz de bu haykırışın ortak sesi olarak görülmelidir" demişti.

Karşıyaka Belediyesi bir yıl sonra Dünya Emekçi Kadınlar güne nedeniyle geçen seneki 'Sana ne' afişlerinin devamını getirdi. Afişlerdeki ana slogan bu kez 'Anlarsın ya' oldu. Karşıyaka'daki billboardlar ve ilan panoları üzerinde 'İster başı açık ister kapalı', 'Şort da giyerim kot da', 'İstersem eve geç giderim' olarak değişen mesajının altında 'Anlarsın ya' ve 'Sana ne' sloganları yeraldı. Afişte Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın 'Kadınlarımızın özgürce yaşadığı bir ülke dileklerim ile... 8 Mart'da ve daima...' sözleri dikkat çekti.



FOTOĞRAFLI

Haber: İZMİR, ()-

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Elazığ'da 40 kadın seyis olmak için kursa başladı

GIDA Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve İŞKUR ile Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi kapsamında başlatılan "Kırsalda kadın seyisler yetişiyor" kursu başladı. Kursa katılan 40 kadın, uzmanlar tarafından verilen eğitime katılarak seis olmaya çalışacak.

Elazığ Hipodromu'nda 40 kadın kursiyerle başlayan ve 46 gün sürecek olan "kırsalda kadın seyisler yetişiyor" programının açılış törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz ve Hankendi Çiftçi Kadınlar Derneği üyeleri ile kursiyer kadınlar katıldı.

Burada konuşan Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz, kadın seislerin Türkiye'de ilk olacağını belirterek, "Ülkemiz adına bir ilk olması nedeniyle büyük bir iş olduğunu düşünüp ve bu doğrultuda yola çıktık. Şuanda da bunun uygulamaya geçişini görmekten son derece mutluyuz. Kursumuzun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesinin ayrı bir önemi var. Tüm kursiyer adaylarımıza hayırlı olmasını diler, başarılar diliyorum. Sektörümüzde ilk olacaklarından, onun için buna çok önem vermelerini, kendilerinden rica ediyorum. Gerçekten bu kursu bitirmekle çok önemli bir iş başaracaklar" dedi.

İngiltere'deki seyislerin yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu aktaran Temiz, "Buradan mezun olacak seyisler Türkiye'deki ilk bayan lisanslı seyisler olacak. Sektörümüzde bayan seyisimiz yok. Zaten yola çıkışımızın amacı da sektöre bayanların da katılımını sağlamak. Çünkü atlar sevgiyle büyüyen, insanı en iyi hisseden canlıdır. Kadınlardaki anaçlık duygusunu canlıya çok iyi iletebilen kişilerdir. İngiltere'deki seyislerin 70'ini bayanlar oluşturmaktadır. Biz bu eksikliği Türkiye'de gördüğümüz için böyle bir proje başlattık. Umarım bu bir örnek olup tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Elazığ'da bunun ilk olması da kayda değer bir durumdur. Bu projeyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz ile biz düşündük ve biz başlattık. Başkası da başlatabilirdi ama biz başlattık" diye konuştu

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan da yaptığı konuşmada, fark olsun diye bu programı Elazığ'da başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa 46 gün sürecek bir eğitim sonunda lisanslı bayan seyis yetiştiriciliği kursunu başlatıyoruz. Bu vesileyle emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve katkı sunan bütün müdürlüklerime ben teşekkür ediyorum. Bir basın mensubumuz İstanbul, Ankara, İzmir varken neden Elazığ diye? soru sordu. İşte bu da Elazığ'ın farkı olsun. İlk olarak bu projeyi biz burada uygulayalım. İnşallah diğer illere de örnek olur. Üniversitedeki hocalarımızın vereceği eğitimle biz Türkiye'deki lisanslı kadın seyis yetiştiriciliği kursunu başlatmış olacağız. Biz bakanlık olarak son dönemlerde, özellikle stratejik olarak kabul ettiğimiz kırsalda kadın ve genç istihdamının oluşturulması için bir seferberlik ilan ettik. Bu seferberliğin, bugün ilk startını vereceğimiz kursla birlikte kadın kardeşlerimize bir istihdam alanı daha oluşturmuş olacağız. Şimdi şu soru sorulabilir? Lisans verildikten sonra kadınlara nasıl bir avantaj sağlanacak? Seyislik lisanslarını alan kadınlar, lisanslarını aldıktan sonra hipodromda bulunan atların bakımını yapmak, yetiştirmek, yarışlara hazırlamak için çalışabilirler. İkincisi otellerde hipoterapi dediğimiz at biniciliği işlerinde çalışabilirler. Özel okullarda at biniciliği ile çalışmalar yapılıyor. Biz bu kursumuzu hem bayanlara yönelik olması, hem de istihdama yönelik olmasından dolayı önemsiyoruz. 46 gün sonunda 40 kursiyerimize yapacağımız sınavla birlikte başarılı olanlara vereceğimiz seyislik lisansı ile birlikte İnşallah bu amacımıza ulaşmış olacağız. Kurs süresince bütün kursiyerlerimize günlük 20 lira İŞKUR destekte bulunacak" şeklinde konuştu.

Hankendi Çiftçi Kadınlar Derneği üyesi Pınar Tıraç da, seyislik kursuna katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş sahibi olacağı için de ayrıca sevindiğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erkek seyisler atları gezdiriyor

-Tabeladan detay

-Kursiyer kadınlardan detay

-Hipodrom müdürü konuşması

-Tarım müdürü konuşması

-Kursiyerlerden toplu görüntü

-Kursiyer kadınların atlarla gezmeleri

-Bir kadın kursiyerin erkek seyisile at gezdirmesi

-Kadın kursiyer röportaj

-Kadınların ata binmesi ve atla gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-