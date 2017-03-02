DHA YURT BÜLTENİ - 14

Adıyaman'da 5.5'lik deprem; yıkılan binalar ve yaralılar var (6)



ADIYAMAN VALİSİ: 30 YARALI VAR, CAN KAYBI YOK

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremle sarsılan Samsat İlçesi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Erin, "Samsat merkezde bulunan bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıs binalarında kısmı hasarlar var. En çok hasar Taşkuyu ile Akdamar köylerimizde var. Can kaybı yok, diğer yıkıntınları, hasarları devlet olarak karşılayacak güçteyiz. O imkanlara sahibiz. Vatandaşlarımız o anlamda kesinlikle müsterih olsun ilave olarak da yine vatandaşlarımızın resmi makamlar dışındaki asılsız haberlere itibar etmemelerini istiyoruz. Allah var, devlet var, gam yok diyoruz" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Erin "Hastanemize şu ana kadar itikal eden 30 tane yaralımız var. Ama hayati tehlikesi olan bir yaralımız da yok. Ben bu vesileyle bütün hemşehrilerimize, Adıyamanımıza geçmiş olsun diliyorum. İl merkezinde de bazı evlerde bizim Musalla Camimizin minaresinde hasarlar var ve bu hasarların boyutu tespit edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

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2 ölü, 6 yaralı

Malatya’dan Pütürge istikametine giden Ali Akay yönetimindeki 44 DY 244 plakalı, Pütürge kaymakamlığına ait makam aracı, karşı yönden gelen Mehmet Demirhan yönetimindeki 44 FK 713 plakalı otomobil ile kafa kafaya çağrıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişide yaralandı.

Kaymakamlık makam aracında bulunan Pütürge kaymakamı Erkan Savar ile Şoför ve koruması hafif yaralandı. Diğer araçta bulunan ve kimli tespit edilen otomobil sürücü Mehmet Demirhan ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişide yaralandı.

Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet hastanesinde tedavi altına alınırken, 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Malatya Valisi Mustafa Toprak Kazada yaralan Kaymakam ile diğer yaralıları hastanede ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde basın mensuplarına bilge veren İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Kaymakamın sağlık durumu hakkında bilgi verirken cümlelerine şöyle devam etti:

“Kaymamın durumu iyi kolunda bir kırık olabilir, oda çekilecek film sonrasında belli olacak. Hastanemize gelen diğer yaralılardan 1’ninde sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve yoğun bakıma alındı.ö Dedi.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ta, “Kaymakam beyin aracı Malatya tarafından geliyor, diğer araçta sincik istikametinden geliyor. Tepehan – Nemrut istikametinden gelirken, oradan kafa kafaya çarpışırlar. Karşı araçta 5 kişi var 2’si olup ölüyor ve diğer arkadaşlarımız yaralı bizim araçta kaymakam bey koruması ve şoförü hafif yaralılar. Şuanda diğer hastaneden geliyorum elhamdülillah bizim tarafta bir şey yok diğer taraf çok ciddi bir kaza 3’ü ağır olmak üzere 2 tanede ölümüz var Pütürge’ye hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum.ö Dedi.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden genel detaylar

-Gözlüklü: İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay

- Kravatlı Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -

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Beton mikserinin çarptığı çocuk ağır yaralandı, mahalleli yolu kapattı (2)

AKŞAM DA YOLDA LASTİK YAKTILAR

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde beton mikserinin çarptığı Berat Tahir Karaca'nın ağır yaralandığı kazaya tepki gösteren grup, olaydan 3 saat sonra da lastik yakıp Çermik karayolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, 1 kişiyi gözaltına alırken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapanan çevre yolu

- Yolda yanan lastikler

- Olay yerine gelen polis ekipleri

- İtfaiyenin lastikleri söndürmesi

- Toma ve zırhlı polis aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Ak Partili vekil ile sendika temsilcisinin fındık tartışması

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun, Ordu’da Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın, basına açık bölümde fındık fiyatını konuşmak isteyen Tüm Köy Sen İl Temsilcisi Zekayi Sağra'yı konuşturmadığı iddia edildi. Milletvekili Gündoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddiayı yalanladı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 3 gün önce Ordu’da Altınordu Ziraat Odası’nda düzenlenen ‘Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu’ toplantısına katıldı. Toplantıda bulunan Tüm Köy Sen Ordu Temsilcisi Zekayi Sağra, düşen fındık fiyatlarıyla ilgili basına açık bölümde konuşmak isteyince kendisine müdahalede bulunulduğunu iddia etti. Kendisiyle ilgili yerel basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan milletvekili Metin Gündoğdu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Bir gazete olayı çarpıtarak yansıtmıştır. Olayda şahsıma ithaf edilen 'konuşturmadı' ibaresi hiçbir şekilde doğru değildir. Toplantıyı provoke etmek amacıyla orada bulunan sözde bir sendikacı ne toplantı usulü, ne edep, ne de asgari saygı kurallarına riayet etmeden bir kısım hezeyanlarda bulundu. Her kesimden hemşehrilerimin temsilcisi olarak bu şahsa da söz verdirmeme rağmen olayı çarpıtarak benim konuşturmadığımı iddia etmesi yalandır. Bu olay tamamen provokatif bir eylemdir. Şahsımda bir fındık üreticisi olarak fındığa kesin, kalıcı bir çözüm bulmak için üzerimize düşeni var gücümüzle yerine getirmeye çalışıyoruzö ifadelerini kullanarak toplantıya ilişkin tartışmanın videosunu paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Metin Gündoğdu'nun sosyal medyadan paylaştığı toplantıdaki tartışmaya ait cep telefonu görüntüsü

Haber:Nedim KOVAN / ORDU, ()