DHA YURT BÜLTENİ-14

Kurtulmuş: Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar (2)

SİLAHLI KUVVETLERİMİZ İKTİDARLA UYUMLU BİR ŞEKİLDE İŞİNİ YAPIYOR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) çalışmalarına yer verdi. TSK tarafından Suriye El Bab’da Fırat Kalkanı operasyonu yürütüldüğünü, 15 Temmuz darbesinden sonra TSK’nın kendi içindeki hainleri temizlemeye başladığı için bu operasyonlarda başarılı olduğunun altını çizen Numan Kurtulmuş, medyadaki haberleri de eleştirerek şunları söyledi: “28 Şubat’ta da ‘Yapamıyorsanız, yapamıyorsanız bırakın gidin’, ‘Askerin sabrı taşıyor’ manşetleri atılmıştır. Şimdilerde de benzer manşetler atıyorlar mı? Geçti, köprünün altından çok sular aktı. ‘Karargah rahatsız’, rahatsız olan karargah falan değil. TSK sivil iradenin emri altında, milletin emri altında uyumlu bir şekilde çalışmasında rahatsız olan bazı çevreler var. Herkes kendi işini yapsın. Medya medya olarak milleti bilgilendirsin, öğretsin, anlatsın. TSK’da kendi işini yapıyor. TSK’nın vazifesi birilerinin istediği gibi siyasete girmek değildir. Siyasete müdahale etmek değildir. TSK’nın vazifesi vatan savunmasını gerçekleştirmektir. El Bab operasyonunu görüyorsunuz. Orada kahramanca askerlerimiz mücadele ediyor. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim Ordu’dan da El Bab şehidi olan kardeşlerimiz var. Orada Fırat Kalkanı operasyonunu yapıyorlar. Milletimiz şunu çok açık bir şekilde görüyor; Eğer Fırat Kalkanı operasyonu başarılı oluyorsa, 15 Temmuz darbesinden sonra TSK kendi içindeki hainleri temizlemeye başladığı için bu operasyonu yapabiliyor ve başarılı oluyor. Şimdi birileri bundan rahatsız. TSK’yı ikide bir siyasete müdahale ettirecekler ya. Geçti borun pazarı, köprünün altından çok sular aktı. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Ne artık bundan sonra TSK siyasete karışır, nede TSK siyasete karışmak istediği zaman ona pabuç bırakacak bir iktidar vardır. Biz işimizi yapıyoruz, Silahlı Kuvvetleri’miz iktidarla uyumlu bir şekilde işini yapıyor, medyada işini yapsın.ö

KENDİ DİVAN ÜYESİ HANIMEFENDİNİN 1 MİLYON 200 BİN TL’LİK TELEFON FATURASININ HESABINI VERMESİ LAZIM

Milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine de tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Milletvekili sayısı 500’den 600’e çıkacak. Bununla ilgili olarak sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız cevap verdiği için ben cevap vermeyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Ne büyük israftır’ diyordu. Durduk yerde 50 milletvekili daha olacak. Önce israftan bahsedelim; kendi divan üyesi hanımefendinin 1 milyon 200 bin TL’lik telefon faturasının hesabını vermesi lazım. O’nun için o konuya girmiyorum. Her şeyi anlarımda bir muhalefet partisi 17 maddenin hepsine karşı çıksın. Ama neden gençlerin seçilmesine karşı çıkar vallahi bunu anlamıyorum. 8 milyon gencin önünü açıyoruz, seçilme imkanı veriyoruz. Bu gençlere siz her türlü imkanı sunacaksınız ama bu gençlere ‘seçilmeyeceksiniz’ diyeceksiniz. Böyle bir şey olmazö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Numan Kurtulmuş’un konuşması

-Toplantıdan görüntü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU-



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Vali ve Belediye Başkanları ABD Adana Konsolos ile görüşmemişler

Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan bölge gezisine çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Linda Stuart Specht'in söz konusu 3 ilin Vali ve Belediye Başkanları ile de görüşmek istediği ancak görüşmelerin son anda gerçekleşmediği belirtildi. Konsolos Specht konu ile ilgili, "Valiler ve diğer hükümet yetkilileri ile toplantılar ayarladık ancak onlar bu toplantılara katılmadılar"diye açıkladı. ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde Gazeteciler ile bir araya geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklamada bulunan ABD'li Konsolos Specht, Ağustos 2016'dan beri Diyarbakır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, Adana'daki Konsoloslukta Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerini ziyaret ederek hükümet yetkililieri ve vatandaşlardan son gelişmeleri duymak ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi etkileyen konular hakkındaki görüşlerini öğrenmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"VALİLER İLE TOPLANTILAR AYARLADIK, ANCAK ONLAR KATILMADILAR"

Gaziantep, Şanlıurfa ve şimdi de Diyarbakır'ı kapsayan kısa bir seyahate çıkmış olduğunu söyleyen ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, "Bu seyahatte, politik gelişmeler hakkındaki görüşlerini anlamak için politik parti temsilcileriyle görüştük Aynı zamanda, bölgedeki ekonomik durumu öğrenmek için meslek kuruluşlarıyla da görüştük. Ve programları ilginç olan ve birlikte insanlar arası ilişkileri geliştirmek için çalıştığımız mültecilere destek olan organizasyonlar, okullar ve avukat grupları gibi sivil toplum örgütleriyle görüştük. Valiler ve diğer hükümet yetkilileriyle de toplantılar ayarladık, ancak onlar bu toplantılara katılamadılar"diye konuştu. Daha önce bölge gezilerinde ziyaret ettikleri illerin Vali ve Belediye Başkanları ile de görüşmeler gerçekleştiren ABD Adana Konsolosunun bu ziyaret içinde söz konusu Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziintep'in Vali ve Belediye Başkanları ile görüşmeler ayarlandığı ancak bu görüşmelerin son anda iptal edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolos'un konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kemera: Ferit ASLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()



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Şehit Akkabak doğum gününde anıldı





Mardin'in Midyat İlçesi'nde 2 yıl önce şehit olan Jandarma Komando Er Barış Akkabak, doğum gününde adını taşıyan okulda düzenlenen törenle anıldı. Tören sırasında şehidin dedesi ve anneannesi gözyaşı döktü.

Mardin Midyat'ta 2 Ağustos 2015'te şehit olan Jandarma Komando Er Barış Akkabak doğum gününde geçen yıl adının verildiği Gebiz Mahallesi'ndeki Şehit Barış Akkabak İlkokulu'nda düzenlenen anma programla anıldı. Programa şehidin dedesi Ramazan Akkabak, anneannesi Havva Akkabak, Kaymakam Haluk Şimşek, Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, İlçe Milli Eğitim Müdür İkram Ekiz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende konuşan Kaymakam Haluk Şimşek, "Bu vatan uğruna canını seve seve feda eden, bu millet için şehit olanları minnetle anıyoruz. Hepimiz Barış'ı kalbimizde yaşatıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin, ruhu şad olsun" dedi.

Programda öğrenciler "Korkma Barış'ım" oratoryosunu sundu. Öğretmen Eda Özkan'ın okuduğu "Barış Koyun Çocukların Adını" şiiri ise duygusal anlar yaşattı. Programın sonunda şehidin dedesi Ramazan Akkabak ile anneannesi Havva Akkabak'a Kaymakam Haluk Şimşek ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Ece çiçek, öğretmenler Dilek Kılıç ve Öznur Onat ise üzerinde Barış Akkabak adına yazılmış şiirin bulunduğu hediye verdi. Program Kuran okunması ve duanın ardından lokma ikramıyla sona erdi.



Haber: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, ()



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Denizli'deki işadamları davasında ifadeler alınıyor



Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 38'i tutuklu 67 işadamının yargılanmasına 3'üncü günde devam edildi. Duruşma salonu haline getirilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar hırdavatçı Abdullah Asım Coşkun, işadamı Mesut Gören, otel sahibi Hüdayi Etiler ve emlak şirketi sahibi İshak Kalkan'ın savunmaları alındı.

'TERÖRİST DAMGASIYLA ÇIKMAK GURURUMU ZEDELİYOR'

Savunmasına yaklaşık 200 gündür tutuklu olduğunu söyleyerek başlayan işadamı Mesut Gören, tutuklanması nedeniyle eşinin hastanede tedavi gördüğünü, durumu hakkında ise bilgi alamadığını söyledi. Gören, "Darbe girişimini lanetliyorum. 15 Temmuz emrini verenleri ve uygulayanları Allah'a havale ediyorum. Mahkeme heyetinizin karşısına terörist damgasıyla çıkmak gururumu zedeliyor. Savunmamda (kanun hükmünde kararnameyle kapatılan) DİAD (Denizli İşadamları Derneği) üyeliğime açıklık getirmek istiyorum. Çevre edinmek için derneğe üye oldum. Derneğin üst kuruluşu olan (KHK ile kapatılan) TUSKON'un (Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) hükümetle çatışır vaziyetteki açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için üyelikten ayrıldım. Beni arayıp, üyelikten istifa dilekçemin işleme konulmadığını söylediler. Şirketimde haftada bir cemaat toplantılarının yapıldığı iddia ediliyor, böyle bir şey yok. Şirket toplantıları yapılır. İddianamede adı geçen otele ailemle ve bazı DİAD üyeleriyle birlikte gittim. Çocuğumla havuzda zaman geçirdik. Uşak'tan ve Manisa'dan gelenleri tanımam. Otelde örgütsel faaliyette bulunmadık. Hakkımdaki tanıkların ve gizli tanıkların verdiği ifadeler tamamen iftiradır, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşmada örgüte elaman kazandırmak, cemaat adı altında örgüte himmet parası toplamak ve cemaat toplantılarına katılmak suçlarından yargılanan hırdavatçı Abdullah Asım Coşkun, Zaman gazetesi aboneliği yaptırmak ve örgütün gayrimenkul işleriyle ilgilenmek suçundan yargılanan İshak Kalkan ve Hüdayi Etiler de suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.



Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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Afgan Samir, 13 ay sonra Kopenhag'daki ailesine kavuştu

Afganistan'daki iç savaştan dayısı ile birlikte kaçarak yasal olmayan yollarla Türkiye'ye gelirken soğuktan elleri donan ve parmakları kesilmekten kurtarılan Samir Hurami, 13 ay sonra Kopenhag'daki ailesine kavuştu.

Afganistan'dan İran'a buradan da Doğubayazıt üzeri 31 Ocak 2016 günü Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup Afgan mülteci, Ağrı-Erzurum karayolu üzerinde bir lokantaya girerek yemek molası verdi. Lokantadaki Türk müşteriler 9 yaşındaki Samir'in ellerinin donduğunu fark edince yanlarına alarak Erzurum'a getirdiler. Samir, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar çocuğun sakat kalmaması için büyük bir mücadele verdi ve Samir'in parmakları kurtarıldı. Hastaneden taburcu edilen Samir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çocuk yetiştirme yurduna verildi. Samir Hurami, merkez Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu'na giderek Türkçe öğrendi. Samir Hurami, 27 Şubat günü Kızılay görevlileri tarafından Erzurum'dan alınarak uçakla ailesinin göçmen olarak bulunduğu Danimarka'nın Kopenhag kentine götürüldü. Havalimanında 13 ay sonra ailesi ile buluşan Samir'in çok mutlu olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Samir'in ailesi ile birlikte çekilen fotoğrafları

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Bilecik'te polis ve jandarmanın ortak yol uygulaması

Bilecik'te polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa yol denetimi yaptı. Denetimde durdurulan araç ve içerisindeki kişiler tek tek arandı. Çevreyolu Bilecik Otogarı yakınlarında gerçekleştirilen yol uygulamasına Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli 50 polis ile İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 50 asker katıldı. 100 kişilik ekip, İstanbul ve Eskişehir yönüne gitmekte olan araçları durdurdu. Araç içerisinde bulunan kişileri tek tek arayan ekipler, araçları da eğitilmiş jandarma köpeğiyle birlikte aradı. Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muammer Ergaş da uygulama yerine gelerek çalışmaları izledi.

Görüntü dökümü:

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-Denetim yapan ekiplerin genel görüntüsü,

-Durdurulan araçların polis ve jandarma ekipleri tarafından aranması,

-Araçlardaki kişilerin üzerlerinin aranması,

-Jandarma köpeği ile otobüsün bagajının aranması,

-İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK, ()



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Songül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi



Adana'da 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Songül Erçil'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı iddiasıyla tutuklanan 37 yaşındaki Fatih Karaman hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çöp arıtma ve ayrıştırma tesislerinde geçen ocak ayında kadın bacağı bulunmasının ardından polis soruşturma başlattı. Tonlarca çöpün içinde özel eğitimli köpeklerle arama yapan polis bir de sol kol buldu. Ceset parçalarının bulunduğu çöpleri ayrıştırıp inceleyen polis, çöplerin Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi'nden topladığını belirledi. Mahalledeki otel ve pansiyonları araştıran polis, Kasaplar Çarşındaki bir pansiyonda yalnız yaşayan Songül Erçil'den bir haftadır haber alınamadığını öğrendi. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, genç kadının en son 30071 Sokak'ta görüldüğünü tespit etti. Sokakta bulunan bir kahvehanede çalışan Fatih Karaman'ın olaydan sonra Uşak'a gittiğini öğrenince, teknik takip başlattı. Adana'ya dönüşte otogarda Karaman, gözaltına alındı.

CİNAYETİ DETAYLARIYLA ANLATTI

Önce suçunu inkar eden Karaman, polisin kanıtları göstermesinin ardından cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 10 sayfadan oluşan iddianamesinde tutuklanan Karaman'ın ifadelerine de yer verdi. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Karaman ifadesinde şunları söyledi: "Kadın, kahvenin tuvaletinde uyuşturucu kullandıktan sonra dışarı çıktı. Yarı baygın haldeydi. 'Ben örgütçüyüm, dağda 4 yıl kaldım. Aslında size yapılanlar az bile, hepinizi öldürmek gerek' dedi. Boğazına sarıldım. Sürükleyerek yan tarafta kaldığım barakaya götürdüm. Kolları yana düşünce başına da sopayla vurdum. Daha sonra parçalara ayırıp çöpe attım. Olayı anlattığım arkadaşım durumu benim yanımda patronuma söyledi. Patronum da bana 'Ortalıkta kan yok leke yok, sen rüya gördün galiba' dedi. Rüya görmediğimi gerçek olduğunu söyledim. Daha sonra patronum zarar görmemek için beni işten kovdu. Uşak'ta üniversitede çalışan ağabeyimin yanına gittim. Ona da olanları anlattım, o da inanmak istemedi. Ağabeyim 'o zaman git polise teslim ol' dedi. Kullanmış olduğum alkolden ve ilaçlardan dolayı kendimi kaybettim, kadının da beni tahrik etmesinden dolayı olay oldu. Kendime geldiğimde çok pişman oldum." Savcı, Fatih Karaman hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, ()

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Marketçi cinayetinde sanık kadın ve sevgilisinin ardından koca da tutuklandı



Kayseri’de market işleten 39 yaşındaki Murat Memiş’in öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Memiş'i ilişki teklif ettiği iddiasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Şule G. ile sevgilisi Alparslan Y.'nin ardından tutuksuz yargılanan eşi İbrahim G. de tutuklandı.

Olay, 2 Ocak'ta merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet- Ayşe İnci Caddesi’nde meydana geldi. Market işleten evli 2 çocuk babası Murat Memiş, iddiaya göre alışverişe gelen 28 yaşındaki Şule G.'ye ilişki teklif etti. Marketten çıkan kadın durumu önce eşi 36 yaşındaki İbrahim G.'ye anlattı. Şule G., eşinin beklediği tepkiyi vermemesi üzerine olayı bu kez sevgilisi 39 yaşındaki Alparslan Y. ile arkadaşı 31 yaşındaki Belgin U.'ya anlattı. Bunun üzerine Alparslan Y., Şule G. ile birlikte plan yaparak Murat Memiş’i yanlarına çağırdı. Memiş, konuşmak için geldiği sırada Alparslan Y. iddiaya göre bacağına ateş ederek onu yaraladı. Murat Memiş yaralı halde, olay yerinden 38 LF 300 plakalı kamyonetiyle kaçmak isterken, kan kaybından araçta hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Murat Memiş'in telefon konuşmaları ve sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı iddia edilen Şule G., eşi İbrahim G., sevgilisi Alparslan Y. ve arkadaşı Belgin U.'yu gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alparslan Y. ve Şule G. tutuklanırken, İbrahim G. ile Belgin U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Alparslan Y. ve Şule G. ile tutuksuz sanıklar İbrahim G. ve Belgin U. hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan Alparslan Y., "Şule G. ile 3 yıldır gizli ilişkimiz var. Olaydan bir gün önce arkadaşımız Belgin U. ile Şule G.’lerin evinde eğlendik. Şule G.’yi Murat’ın rahatsız ettiğini biliyordum.

Olay günü Şule G.’ye mesaj gelince ben yine onun adına mesaj atıp, görüşelim dedim. Şule G. ile buluştuklarında ben de arka taraftaydım, araç ile yanlarına giderken Murat’ın eli torpidoya gidince bende silahımı çekip lastiklere doğru ateş ettim. Murat Memiş ateş edince, geri manevra yaparak gitti. Biz de kendi istikametimizde eve giderken, tekrar karşılaştık. Aracı üzerimize sürünce ben yine silahla arkadan lastiklerine doğru ateş ettim. Sonra 'O korku ona yeter' dedim. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım" dedi. Şule G. ise, "Murat ben 1 yıldan beri rahatsız ediyordu. Ben olayı gönül ilişkisi yaşadığım Alparslan Y.’ye anlattım. Alparslan Y., Murat’ı sadece korkutacağını söyledi. Üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Sonra bu olay yaşandı" diye konuştu. Tutuksuz sanık İbrahim G. de, "Eşim Şule G. ile Alparslan Y. arasındaki gönül ilişkisini bilmiyordum. Yaşanan olay sonrası öğrendim. Murat Memiş’in eşimi rahatsız ettiğini biliyordum. Kendisini şikayet edecektim bu olay yaşandı. Bu olayı kesinlikle planlamadım. Beraatımı talep ediyoru" dedi. Tutuksuz sanık Belgin U. da, "Murat’ın Şule’yi rahatsız ettiğini en başından beri biliyorum. Murat’ın ilişki teklifi mesajlarını hatırlıyorum. Benim olaydan 1 gün önce oraya gitmemdeki neden beni tehdit eden birisi vardı aracıma zarar veriyordu. Onun için Şule’nin yanına gitmiştim. O gece Murat Şule’ye mesaj gönderince İbrahim çok sinirlendi. Murat’ı döveceğini söyledi. Bende onu sakinleştirmek için sosyal paylaşım sitesinden Murat’ı arkadaş ekleyeceğini ve Şule’yi rahatsız etmemesi için kendisini ikna edeceğimi söyledim. Yaşanan olayın planlamasını yapmak gibi bir şey olmadı" diye konuştu. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuksuz sanık İbrahim G.’yi de tutuklayarak, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber: KAYSERİ, ()