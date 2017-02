DHA YURT BÜLTENİ - 14

Uluslararası İpek Yolu'na tuzaklanan patlayıcı madde imha edildi

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'ndeki güvenlik güçlerinin uluslararası İpek Yolu'nda yaptığı arama çalışması sırasında yola gömülerek tuzaklanan 40 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kızıltepe'den geçen tarihi İpek Yolu'nun Derik Üçyol mevki yakınlarında, yol kenarına gömülü vaziyette tuzaklanmış ancak düzeneği olmayan yaklaşık 40 kilo el yapımı patlayıcı buldu. Bulunan patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, uluslararası İpek Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alınan önlemlerin ardından, bomba imha uzmanları, yola tuzaklanan patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. Patlamanın etkisiyle karayolunun kenarında 1.5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Bölgede güvenliğin sağlanılmasının ardından uluslararası İpek Yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yedi (2)

KURTULMUŞ: O DEVİRLER GERİDE KALDI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen '28 Şubat Darbesinin Toplumsal Etkileri' konulu konferansa katıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Kurtulmuş, 28 Şubat döneminde Türkiye’de yaşananları hatırlatarak, "O devirler geride kaldı. Köprünün altından çok sular geçti. Buna bu millet asla müsaade etmeyecektir. Herkes kendi işine bakacak. Mevcut hükümet, milletin vermiş olduğu reylerle, desteklerle milletin vermiş olduğu yetki ile iş başındadır. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de mevcut hükümetin emrindeki kuruluşlarımızdan birisidir ve öyle olacaktır" diye konuştu.

15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu fitne hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ne kadar ağır bedeller ödettiğini en iyi şekilde bilen şu anki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yöneticileridir, mensuplarıdır. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz’dan aldığı dersle de artık kendisine verilen görevleri yapacak, Türkiye’nin önemli bir kuruluşu olduğunun farkındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ’cü hainleri temizleyebildiği için bugün Fırat Kalkanı operasyonunu yapabilmekte, bugün terörle bu kadar etkin bir şekilde mücadele edebilmektedir. Eğer açık söyleyeyim FETÖ’nün bu hain unsurları silahlı kuvvetlerden temizlenmiş olmasaydı inanın ki El Bab operasyonu da Cerablus operasyonu da yapılamaz, terörle de bu kadar sıkı mücadele edilemez."

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden ibaret olmadığı, dünyanın neresinde hangi mazlum milletin derdi varsa onunla ilgilendiği görüşünü savunan Numan Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde bir Müslümanın burnu kanıyorsa bu milletin çocukları oraya el uzatmaya gayret ediyor. Türkiye bizim kültürümüzün medeniyetimizin yaşadığı dünyanın her yerinde var olan, her yerinde ilgi ile izlenen bir ülkedir. Bu gün de böyledir dün de böyleydi" dedi.

Konuşmasında terör örgütlerinin birbirleriyle ittifak halinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK Cizre’nin, Silopi’nin, Hakkari’nin sokaklarını kazarak içine bombalar yerleştirdi. Bunu sadece PKK’nın eylemleri olarak alırsanız sadece pazılın bir parçasını görürsünüz. DEAŞ denilen bu terör örgütün elemanı geldi yılbaşı gecesi Türkiye’de bir katliam yaptı gitti. Niye Reina saldırısı oldu, bu saldırının emrini kim verdi? Ve tek başına bu saldırı ne anlam ifade eder derseniz sadece pazılın bir tek parçasını görürsünüz. Masanın üzerine cetvelleri pergelleri koydular, 'Burası Suriye, burası Türkiye, burası Suriye, burası Irak' dediler. Hiçbir sınırın bir tarihi gerçekliği yoktur. O bölgeyi bilenler bilir niçin Hakkari’nin, niçin Şırnak’ın etrafından geçen sınırları yani Irak sınırını bugünkü yerden çizdiler. 30 kilometre aşağıdan inin ovadan çizin. 10-15 kilometre yukarıya gidin orada da tarihi olarak ya da tabi olarak sınır olabilecek yerlerden çizin. Elin oğlu bir asır evvel sınırı çizerken bir gün PKK diye bir örgütün ortaya çıkacağını, bir gün Şırnak’ın Hakkari’nin Anadolu topraklarının dağlarında bir takım Kürt gençlerini kandırarak ellerine silah vererek ayrılıkçı bir örgüt kurduracaklarını bildikleri için sınırları oradan geçirdiler. Bu kadar açık konuşuyorum bir siyasetçi bu kadar açık konuşmaz. Bir asır sonrasının hesabını yaptılar ama bir şeyi unuttular. Bu Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler bu coğrafyada yaşayan insanlar bir milyar 700 milyon nüfus olarak yetişmiş olan büyük İslam medeniyetinin bir parçası. Sınırlarını böldüler ama gönüllerini ve zihinlerini bölemediler. Şimdi DEAŞ’ın, PYD’nin, PKK’nın diğer örgütlerin ve FETÖ denilen eşkıya çetesinin bir şekilde ortalığa sürülmesinin sebebi budur. Bir asır evvel sınırlarını bölüp gönüllerini bölemedikleri devlet sınırlarını bölemedikleri bölge halkının şimdi gönüllerini bölmeye çalışıyorlar. Büyük resim budur. Biliyorlar ki bu coğrafyada Osmanlıdan sonra derlenmeyi toparlanmayı sağlayacak olan tek ülke Türkiye’dir. İşte Türkiye’nin üstüne bu kadar çok abanmalarının temel sebebi budur."

Kurtulmuş, "Bu milletin böyle bir özelliği var, zulme sonuna kadar can pahasına direnir, ama zalimlerin yüzüne bakmaz zalimlerin adını anmaz. Hiç şüpheniz olmasın birkaç sene sonra şu FETO denilen herif var ya o adamın da ismini hiçbiriniz hatırlamayacaksınız. Bunların hepsini PKK’nın adamlarını DEAŞ’ın adamlarını, FETÖ’nün adamlarını bunların hepsini tarihin o pis çöp tenekelerini atacaksınız. Bu milletin böyle bir özelliği var" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Yılmaz Sivas'ta cenaze namazına katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babası Mustafa Köse'nin cenaze namazına katıldı.

AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin 70 yaşındaki babası Mustafa Köse, pazar günü Almanya'da vefat etti. Köse'nin cenazesi bugün defnedilmek üzere Sivas'a getirildi. Tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına karayolu ile kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın ve bazı il protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Köse'nin cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Yılmaz cenaze defnedildikten sonra bazı ev ziyaretlerinde bulundu.

-Camiden görüntü

-Camiye gelenlerin aranması

-Bakan Yılmaz ve beraberindekilerin gelişi

-Cenaze namazının kılınması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

Lisedeki tatbikatta öğretmenler 2'nci kattan atladı

İLECİK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yangın tatbikatında öğretmenler 2'nci kattan itfaiye ekiplerinin açtığı şişme branda üzerine atladı.

Bilecik'te Sivil Savunma Günü nedeniyle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Belediye İtfaiye ekipleri öğrencilere akaryakıt yangınına müdahaleyi uygulamalı olarak gösterdi. İtfaiye görevlileri daha sonra okul binasının önüne şişme branda kurdu. 2 itfaiye görevlisi 2'inci kat penceresinden buraya atladı. Ardından da öğretmenler Ali Yetkin, İrfan Doğan ve Ali Ocakçı sırayla ikinci kat penceresinden branda üzerine atlayarak öğrencilerden alkış aldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle lise bahçesinde yangına müdahale ve kurtarma tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()-

Borcu olan kadın intihar etmek istedi

NEVŞEHİR ’de 54 yaşındaki Fatma T. Emlakçıya olan borcundan dolayı Atatürk bulvarı üzerimde bulunan 10 katlı Göreme iş merkezinin çatı katına çıkarak yaşamına son vermek istedi

İddiaya göre bir emlakçıya borcu olduğunu ,ödemesine rağmen boş senet olduğu için emlakçı tarafından icraya verildiği belirtildi. Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ konutlarında oturan ve bunalıma giren 54 yaşındaki Fatma T. Borcundan kurtulmak için Nevşehir’in en yüksek binalarından biri olan ve Eski Göreme Oteli olarak bilinen binanın çatı katına çıktı. Çevredeki kişilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen Polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alındı Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kompresörle atlama yatağı şişirdi olay yerine çağrılan psikolog çatıda Fatma T.yi ikna ederek aşağıya indirdi.

Bu arada Atatürk bulvarı üzerindeki kalabalık vatandaşlar miting alanı gibi meydanı doldururken bir kısmıda cep telefonlarıyla kayıt ve fotoğraf çekti.

-Binanın çatısındaki kadından genel görüntü

-İtfaiye erlerinin atlama yatağını şişirmesinden genel görüntü

-Meraklı vatandaşlar cep telefon ile görüntü almaları

-İkna edilerek sağlık ekipleri tarafından kadının ambulansa götürülmesi

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)