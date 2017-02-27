DHA YURT BÜLTENİ - 14

Hasankeyf'te PKK sığınağı bulundu



BATMAN"ın Hasankeyf İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirtilen bir sığınak bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında alınan istihbari bilgiler sonrasında dün Hasankeyf İlçesi sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla operasyon icra edildiği belirtilen açıktlamada, "Sözde Mava alanı olarak adlandırılan bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde çeşitli yaşam malzemesi ele geçilerek, ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Haber: BATMAN, () -

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CHP'li Tekin: 18 maddenin hiçbiri sizin derdinize derman değil

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Ormak köyünde halk ile buluşan, merkezde Pazartesi günü kurulan halk pazarını gezen Gürsel Tekin, Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Parkı'nda emeklilere hitaben konuştu. Tekin'e CHP İl Başkanı Avukat Ahmet Önal, İlçe Başkanı Yücel Kızık ve kalabalık bir partili eşlik etti. Tekin burada yaptığı konuşmada, "Bir gece yarısı ne olduğu belli olmayan bir paket hepimizin önüne geldi. Soruyorum; mutlaka siz de soruyorsunuzdur. Ya arkadaş; bu önümüze getirdiğiniz 18 madde derdimize derman olacaksa eyvallah. Derdimize derman olacak 18 maddenin içinde bir tek madde anlatamazlar. Ne diyorlar; 550 milletvekili az, 600 yapacağız. 550 derdinize çare oldu mu?, niye istiyorsunuz 600 milletvekili?. Bu 600 milletvekilinin maaşını nereden ödeyeceksiniz. Emekliden, işçiden, çalışandan kesip ödeyeceksiniz" dedi.

Gezdiği yerlerde vatandaşın bu 18 maddeyi Başbakan'dan iyi bildiğini belirten Gürsel Tekin, "Bunlar ne olduğu belli olmayan 18 maddeyi bilmediklerinden getirdiler. Birileri ellerine sıkıştırmış, bunlar da getirmişler. 18 madde ile ilgili anlatacakları hiçbir şey yok. Şuna emin olun; 18 maddenin hiç biri sizin derdinize derman değil. Kimin derdine derman; sadece bir kişinin. 80 milyonu mu düşüneceğiz, bir kişiyi mi düşüneceğiz. Elbette 80 milyonu düşüneceğiz. 80 milyonun istikbali için, geleceği için inşallah ayın 16'sında gideceksiniz hepiniz bu vatan için 'hayır' diyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Gürsel Tekin'in konuşması

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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Alman Büyükelçi: Gaziantep Mülteci kabulünde model şehir

ALMANYA Büyükelçisi Martin Erdmann, Suriyeli mültecilerin kabulü noktasında Gaziantep'in model bir kent olduğunu söyledi.

Büyükelçi Martin Erdmann beraberinde Gaziantepli işadamı Oktay Kara ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Suriyeliler konusunda duyarlılığından dolayı Gaziantep'e ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Martin Erdmann şöyle konuştu:

"Gaziantep, Suriyeli mültecilerin kabulü noktasında model bir şehir. 400 bini aşkın mülteciye kucak açarak Suriyelilerin uyum sağlaması konusunda örnek bir şehirdir. Burada Suriyeli mülteciler hem sağlık konusunda hizmet alabildikleri gibi, çok sayıda öğrenci de okula gidebilmekte, ayrıca Suriyeliler iş piyasasında da iş bulabiliyor. Mülteci krizi olarak tanımladığımız şey aslında insani bir felakettir. Bu felakete Türkiye, Almanya ve uluslararası toplumla birlikte karşı koyabiliriz. Gaziantep’te mülteciler konusunda gerçekten gelecek inşa ediliyor, gelecek yazılıyor, gelecek tanımlanıyor. Küresel bir merkez haline gelmiştir bu insani felaketle baş etme konusunda. Özellikle altını çizmek isterim Gaziantep büyük bir başarıyla model olma özelliğine sahiptir."

Fatma Şahin ise Almanya'nın göçmenlerle ilgili 50 yıllık tecrübesi bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bölgenin ve dünyanın huzuru, barışı için Türkiye ile Almanya'nın geçmişte olduğu gibi dünyanın en büyük sorunu olan göç ve mülteciler meselesinde daha güçlü bir çalışma anlamında yeniden bir araya gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Çünkü hem yaptığımız çalışmaları size anlatma hem Almanya’nın göç konusunda bir yarım asırlık tecrübesi var. Almanya’nın bu tecrübesinde daha fazla istifade etme ve birlikte daha güçlü bu dünyanın en büyük insani sorununa nasıl daha iyi koordine olabiliriz, birlikte daha iyi ne yapabiliriz? Bu vesileyle de yeniden bunu değerlendirme fırsatı bulmuş oluyoruz. O yüzden sayın Almanya Başbakanı Angela Merkel'in en fazla ziyaret ettiği ülkede Türkiye oldu. Başbakanımız geçen hafta Almanya'da yeniden bir araya gelme fırsatı oluştu. Dolayısıyla hem liderlerimiz en üst düzeyde bu çalışmayı yaparken, bizde bu altyapıyı daha nasıl kuvvetlendirebiliriz, birlikte ne yapabiliriz diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2017 Mayıs ayı içerisinde 'Uluslararası Göç Sempozyumu' düzenleyeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Almanya Başkonlosu Martin Erdmann'ın gelişi

- Fatma Şahin'in Erdmann'ı karşılaması

- Erdmann'ın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

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Ödemiş'te gasp şüphelisi üç kardeşe gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, aynı barda içki içtikleri bir kişiyi çıkışta takip edip, ıssız bir yere geldiklerinde darp ederek cebindeki 11 bin lirayı gasp ettikleri ileri sürülen yaşları 28 ile 45 arasında değişen üç kardeş, polis tarafından yakalandı.

Geçen 25 Şubat gecesi, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 42 yaşındaki S.K. (Süleyman Kesen), Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir barda eğlendikten sonra evine dönerken üç kişi tarafından darp edilip, cebindeki 11 bin lirasının gasp edildiğini söyleyip, şikayetçi oldu. S.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, barın çevresinde yaptığı çalışma sonucu S.K.'yi darp eden üç kişinin, aynı barda birlikte eğlenen N.K. (45) ile kardeşleri O.K. (39) ve M.K. (28) olduğunu belirledi. Polis, üç kardeşi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Üç kardeşin, barda hebası öderken cebinden çıkardığı yüklü miktarda parayı görüp, çıkışta evine taksi ile gitmek yerine yürümeye ikna ettikleri S.K.'yi, barın ilerisindeki ıssız bir yere geldiklerinde darp edip, cebindeki 11 bin lirayı alarak kaçtıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan üç kardeşin polisteki işlemleri sürerken, gasp ettikleri öne sürülen paranın ise bulanamadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin gasp ettikleri ileri sürülen S.K.'yi takip etmelerinden güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera:Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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Adıyaman'da iş kuyruğu

ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek 1200 kişilik geçici işe girmek isteyenler, başvuru için uzun kuyruklar oluştu.

Toplum Yararına Programı ile kentteki kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 1200 kişinin alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi başvuru için geldikleri İşkur İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. İşkur İl Müdürü Emin Yücekaya, işe kura çekimi ile belirlenecek işçilerin 6 ay süreyle istihdamının sağlanacağını belirterek, "Başvurular cuma günü sona erecek ve önümüzdeki hafta noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kuradan ismi çıkacak kişiler 15 Mart itibariyle işe başlayacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşkur Müdürlüğü önündeki uzun kuyruk

- Vatandaşlar ile röp.

- İşkur Müdürü Emin Yücekaya'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Patlayan isale hattı caddeyi suyla doldurdu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki DSİ'ye ait içme suyu hattı bu kez şehir merkezinde patlayınca cadde suyla dolup taştı.

Bodrum İlçesi'ndeki Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde, bugün saat 15.30'da, Bitez'de DSİ'ye ait içme suyu isale hattı patladı. Bodrum'u Turgutreis'e bağlayan cadde, adeta göle döndü, araç ve yaya trafiğinde güçlük yarattı. Bodrum Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suyu kesti. Ancak yüzlerce metreküp su boşa aktı. Belediye ekipleri, patlayan hatta tadilat çalışması başlattı.

Çamurlu suların içerisinden belediye otobüsüne binmek zorunda kalan banka memuru 34 yaşındaki Nurdan Torun, "Her an nerede patlayacağı belli olmayan bu hat sürekli yamanarak tamir ediliyor. Bu yamalar yapıldıkça hat başka bir yerden patlıyor. İsale hattı ilçede yaşayanların kabusu olmaya devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hattın patladığı yerden çamurlu suların caddeye akması,

- İnsanların şaşkın halleri, caddenin sular altında olan durumu

- Patlayan borunun genel detay görüntüsü, belediye ekibinin müdahalesi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Hastalandığı için köye inen siyah kurda köylüler sahip çıktı (2)

KURT DEĞİL KÖPEKMİŞ

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’ne bağlı Fındık Mahallesi’ne hastalandığı için köye inen ve siyah kurt olduğu sanılarak bir köylü tarafından beslenen, ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2’inci Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen hayvan, Karacabey İlçesi yakınlarındaki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Burada tedavisine başlanan hayvanın Veteriner Hekim tarafından yapılan incelemesinde kurt değil, kurt köpeği olduğu anlaşıldı.

Haber: BURSA, ()