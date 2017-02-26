DHA YURT BÜLTENİ - 14

Viranşehir'de arazi kavgası: 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan birbirleriyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 4'ü kadın 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarmalar, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Acil servis önünde toplanan kalabalık

- Güvenlik güçlerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT/ŞANLIURFA,()

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Marketteki hırsızlık kamerada, 3 kişi tutuklandı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, bir marketteki hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market ile birlikte toplam 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle Samsat İlçesi'nde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir marketten sigara, bilgisayar ve 450 lira para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen A.D., F.A., B.K. ve İ.D. isimli şüpheliler polisler tarafından takibe alındı. Şüpheliler, çaldıkları motosikleti Samsat İlçesi'nde satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin Girne, Hürriyet ve Fatih mahallelerindeki 5 ayrı hırsızlık olayının daha failleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A., B.K. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 yaşındaki A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, markette hırsızlık yapmaları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası

- Hırsızlık anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Haci BOZKURT-Kamera: ADIYAMAN,()

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Ahirdağ Yedikuyular'daki kızak yarışması renkli görüntülere sahne oldu

KAHRAMANMARAŞ'taki 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular bölgesinde yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kızak yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi. Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular Bölgesinde yapıldı. Bu yıl Kahramanmaraş'ta ilk defa gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına 10 ilden 58 spor kulübünden 120 sporcu mücadele etti.

Ahirdağı Yedikuyular Bölgesinde gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Kahramanmaraş'ımızın Yedikuyular Bölgesi kış turizmi için oldukça elverişli bir bölge ve aynı zamanda kış piknik alanı olabilecek bir bölge. Biz bu bölgede Kayak Merkezi yapacağız. Burada kamulaştırma çalışmaları yoğun bir süreç aldı. Bu çalışmaları bitirdik. Projemiz de tamamlandı ve inşallah Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Burası çok önemli bir bölge ve sadece Kahramanmaraş için değil civar illerimiz için de önemli bir bölge. Bu bölgemizin Kış Sporları Merkezi haline gelecek. Çok yoğun kar alan bir bölge ve şu anda bile 2,5-3 metre kar var. Burası Kahramanmaraş'ımızın marka değerini artıracak ve cazibe merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.

Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen organizasyonda, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü de çay ve çorba ikramında bulundu.

Atlı Kızak yarışmalarında Şengel Atlıspor'dan Ali Aksakallı birinci olurken, ikinciliği Erzurum Kombine Gençlik Kulübü'nden Yusuf Özdemir, üçüncülüğü de Şahdadaş Atlıspor Kulübü'nden Hatem Yıldırım elde etti. Kahramanmaraş'tan yarışmalara katılan yarışmacılar arasında ise Hartlap Ali Doğan Spor Kulübü'nden Özkan Eşin 1., Kahramanmaraş Binicilik Spor Kulübü'nden Cengiz Özer 2. ve Hartlap Ali Doğan Kulübü'nden Ahmet Aytemiz 3. Oldu. Geleneksel Erzurum Kızak Yarışlarında da sıralama Şengel Atlı Spor Kulübü, Dadaş Köyü Spor Kulübü ve Şah Dadaş Spor Kulübü şeklinde gerçekleşti. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ahirdağ Yedikuyular bölgesinin havadan görüntüsü

-kızak yarışlarının yapıldığı alandan görüntü

-kızak yarışlarından detay görüntüler

-kızak yarışlarını izleyen vatandaşlardan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,()

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Bakanın konvoyu ilerlerken ateş açıldığı iddiası

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nden Derince'ye doğru giderken konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer ateş açıldığını iddia edince polis, hareke geçti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dilovası'ndaki programdan sonra Derince'ye gitmek üzere yola çıktı. Bakan Fikri Işık'ın bulunduğu konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer polisi arayarak Hereke mevkiinde silah sesi duyduklarını haber verdi. Polis ihbarla harekete geçti. Ateş açıldığı iddia edilen 41 plakalı beyaz renkli İzmit istikametine giden aracın peşine düşüldü. Düğün konvoyundan ateş açıldığını tespit eden polis, şüpheliye yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün konvoyunda ateş açan kişiyi yakaladı. 19 yaşındaki Berat T. Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gözaltına alındı. Berat T.'nin ateş açtığı silahın kurusıkı olduğu, tabancayı mahallede bulunan evine bıraktıktan sonra kız arkadaşıyla buluştuğu öğrenildi. Polis, Berat T.'nin kullandığı aracın arkadaşına ait olduğunu tespit etti. Berat T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ateş açan kişinin gözaltına alınması

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),()

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