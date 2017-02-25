DHA YURT BÜLTENİ - 14

Hakkari'de PKK'ya ait mağarada patlıyıcı ele geçirildi

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlere ait bir mağarada çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsalındaki mağarada PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemelerin arazide gömülü vaziyette saklandığına dair bilgilerin elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 24 Şubat 2017 günü Oğul köyü kırsal alanında mağarada yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde 2 adet anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 adet 12 kilogramlık tüp, 5 adet pil bloğu, 200 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 1 adet bidon içerisinde 20 litrelik mazot, 1 adet frekans sağlayıcı olarak kullanıldığı değerlendirilen radyo, muhtelif sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: HAKKARİ,()-

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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Saadet Doğmuş yönetimindeki 06 BD 148 plakalı otomobil ile Azize Olur yönetimindeki 02 BF 798 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hasar oluşan otomobillerin sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler vatandaşların çağırdığı ambulanslarla tedavi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve kazaya karışan araçlar

- Polislerin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Borçka'da devrilen tanker alev alev yandı (Yeniden)

ARTVİN’in Borçka İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılmaz hale geldi.

Trabzon’dan Ardahan'a mazot götüren 54 yaşındaki Tekin Aydın yönetimindeki 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka İlçesi İbrikli Köyü yakınlarında virajda kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev aldı. Araçta sıkışan Tekin Aydın, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiey ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü. Kaza nedeniyle kapanan Borçka - Ardahan karayolu, yangının söndürülüp aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alan tankerin görüntüsü

-Yangın söndürme çalışması

Haber: Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), () -

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Alanya'da 30 kedi katledildi (2)

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 30’a yakın kedinin zehirlenmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvanların ölü bulunduğu yere gelerek çevreyi kontrol eden hayvanseverler, ölen kedilerin zehirlendiğini iddia etti. Burada konuşan Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, bölgesel bir kedi katliamıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

‘50’YE YAKIN KEDİ ÖLMÜŞ’

Zehirlenme vakası üzerinde durduklarını belirten Mehmet Ergun, “Tavuk parçalarının değişik bölgelere bırakılmasın sonucu şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 50’ye yakın kedi ölmüş. Bazı köpekler de hayvanseverler tarafından yoğurt ve tuz yedirmesiyle kurtarıldı ve bunların da fotoğrafları elimizde mevcuttur. Gerçekten biz acı ve üzüntü içindeyiz. Arkadaşlarımızda bu konuda çok rahatsız oldu. Bölgede yetkilerin geniş çapta araştırma yapmasını istiyoruz. Yaşanan olaylara arkadaşlarımız birebir şahit oldu. Kendilerin en az 5 bölgede öldüğünü gördük. Bu olayların site ve otel civarlarında olması da daha dikkati çekici hale gelmiştirö dedi.

‘YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ’

Olayla ilgili yasal yollara başvurarak tepki göstereceklerini kaydeden Ergun, hayvanseverlerin aramasına rağmen belediyeden ekip gelmediğini, kendileri devreye girince ekip gönderildiğini öne sürdü.

‘ÖLÜMLER 1 HAFTADIR SÜRÜYOR’

Kedi ölümlerine şahit olduğunu anlatan mahalle sakini Ertuğrul Kuru ise şöyle dedi:

“Alanya bölgesi sıcak bir yer olduğu için çiftleşme mevsimi ocak ayı sonunda oldu. Ölen kediler genellikle gebeydi. Şu ana kadar 3 gebe anne kedinin öldüğünü gördüm. Ben buranın yaklaşık 100 metre ilerisindeki çocuk parkının orada en az 10 ölü kediyi belediyenin veteriner ekibine teslim ettim. 7 aylık Van kedimi de sokağa salmıştım güneşlensin diye. İlk ölen oydu. Ondan sonra ölümler başladı. Bu organize bir iş, tek kişinin yaptığı bir iş değil. Çünkü nereden bakarsanız 500 metrelik bir alanda her çöpün, her kedi ve köpeklerin toplandığı yerlerin başına zehir bırakılmış. Ben zehri buldum, fotoğraflarını çektim ve belediyenin veteriner ekiplerine teslim ettim. Bence 50 değil en az 100 kedi öldürüldü. Bu olay son 4 gündür sürüyor ama sanırım daha öncesi de var çünkü etrafa bakındığımda etraftaki anne kediler yoktu. Sanırım son 1 haftadır sürüyor.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvanseverlerden genel görüntü

- Mehmet Ergun’un konuşması

- Ertuğrul Kuru’nun konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()