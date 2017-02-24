DHA YURT BÜLTENİ - 14

Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında (2)

HULUSİ AKAR: PLANLANAN HEDEFE ULAŞILMIŞTIR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde bulunan Fırat Kalkanı Harekatı Merkezi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Kurban kesilen ziyarette, görevli komutanlardan harekata ilişkin son bilgileri alan Orgeneral Akar, harekat kapsamında gösterdikleri üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden dolayı personele teşekkür etti.

Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın, El Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte planlanan hedeflere ulaşıldığını belirterek, şunları söyledi: "Kahraman Türk milletinin korku nedir bilmeyen yiğit evlatları, varlığından aziz milletimizin gurur ve güven duyduğu şanlı silah arkadaşlarım, gözlerinizden ve yanaklarınızdan öperim; milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa, peygamber ocağı kahraman ordumuzun siz fedakar mensupları, daima göreve hazır oldunuz. Binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın, mavi göklerde özgürce dalgalanması için göğsünüzü siper ettiniz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla çıktığınız bu yolda, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, canınızı dahi esirgemeden bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği için yurt içinde, sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz. Büyük bir özveri ve kahramanlıkla bu harekatı yürüttünüz. Meşru müdafaa hakkımız kapsamında, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörün bölgede yerleşik hale gelmesini engellemek, bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Harekatın ilk aşamasında Cerablus, Er Rai, Dabık ve Suran bölgeleri, kısa sürede terör örgütlerinden temizlenerek kontrol altına alınmış; bu bölgelerde yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmelerine imkanı sağlanmıştır. Müteakiben, DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan El Bab'a yönelik harekat başlatılmıştır. Bu mücadelenin konvansiyonel bir harekattan farklı olarak asimetrik bir mücadele olması, meskun mahallerde icra edilmesi; bombalı araçlar, intihar bombacıları, keskin nişancılar, el yapımı patlayıcılar gibi özel zorluklar içermesi gibi nedenlerle, ihtiyatlı bir şekilde sürdürülmüştür. Kural tanımayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara, tarihi ve kültürel varlıklara zarar verilmemesi için azami özen gösterilmiştir. El Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Müteakip süreçte hayatın hızla normalleştirilmesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine dönüşleri için her türlü destek sağlanacaktır. Bu harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize; kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup siz değerli silah arkadaşlarıma aittir. Sizlerin 'En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır.' düsturunu daima canlı tutan yiğitlikleriniz, asil milletimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamıştır. Ayrıca; bu harekatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında ÖSO'nun kahramanlık ve katkıları büyüktür. Bu vesileyle başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, vatanlarının kurtarılmasında DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Gaziantep ve Kilis'in Suriye sınırındaki incelemeleriyle ilgili yazılı açıklama şöyle:"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Şubat 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğu halde Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekât Merkezine giderek, harekâta katılan tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını müteakip harekata iştirak eden birlik komutanlarına bir konuşma yapan Orgeneral Akar, harekâtta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileklerinde bulunmuştur."

Görüntü Dökümü

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Akar'ın açıklamaları

-detaylar

FOTOĞRAFLI

Haber: GAZİANTEP ()

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Bakan Çavuşoğlu'dan 'hayır'a ambargo

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da pazar esnafı ziyaretinde 'hayır' kelimesi yerine 'İyi pazarlar', 'Bereketli pazarlar', 'Cumanız mübarek olsun' cümlelerini tercih etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde pazar esnafını gezdi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette 'hayır' kelimesini kullanmayan Bakan Çavuşoğlu, sık sık 'İyi pazarlar', 'Bereketli pazarlar', 'Cumanız mübarek olsun' gibi cümleler kullandı. Bazı vatandaşların 'Hayırlı Cumalar' sözlerine, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Hayır yok, evet var" demesi dikkat çekti.

Vatandaşların sık sık özçekim yaptığı ziyaret sırasında pazar esnafı en çok domates fiyatlarından şikayet etti. Bir esnafın “Bakanım şu domates işine el at" demesi üzerine Çavuşoğlu, “Az önce bir başkası memnundu. Benim babam da aynı şeyi söylüyor" karşılığını verdi. Çavuşoğlu ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çavuşoğlu pazar esnafını ziyareti,

- Kadınlarla fotoğraf çektirmesi,

- Esnafla sohbet etmesi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'le görüşmesi,

- Deftere imzası,

- Turizm değerlendirme açıklaması

- Mevlüt Çavuşoğlu açıklama

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-)

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Balıkesir'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin El Bab şehrinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın (26), Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 185'inci gününde, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı iniflak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın şehadet haberi Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine tez ulaştı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, beraberindeki askeri yetkililer ile bugün ikindide evlerine gelerek, acı haberi şehidin annesi Arife Çoban'a verdi. Oğlunun şehadet haberini alınca, bayılan Çoban'a evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri gerekli müdaheleyi yaptı. Ailesinin üç çocuğundan biri olan, beş yıllık astsubay Hasan Çoban'ın kamyon şoförü olan babası İbrahim Çoban'ın ise acı haberi telefonda, deve götürdüğü Denizli'de aldı. Baba Çoban'ın Burhaniye dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evinin her iki giriş tarafındaki bahçe kapsına Türk bayrakları asıldı. Burhaniye Belediyesi, şehidinin evinin bulunduğu 24 Sokağı trafiğe kapatıp, taziye çadırı kurdu. Şehidin baba evi acı haberi alarak taziye ziyaretine gelenlerle dolup taştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın fotoğrafı

-Şehidin baba evinden görüntü

-Taziye ziyaretine gelenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()

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Vali Şahin: İşi olan adam beline bomba bağlar mı?



SAMSUN'da Vali İbrahim Şahin, terörün önlenmesi için istihdamın önemli olduğunu belirterek, "Kaybedecek bir şeyi olmayan insanlardan korkun. Bu beline bomba bağlayan adamların dükkanı, eşi, işi çocuğu yok. Hiçbir şeyi olmadığı için dünyaya tutunacak bir şeyi yok, beline bomba bağlıyor, gidiyor sağa sola dalıyor. İşi olan adam beline bomba bağlar mı?" dedi. Vali Şahin, bir grup çocuğu Güneydoğu'dan Bafra İlçesi'ne getirip sahip çıktıklarını belirterek, "Onlar orada kalsaydı belki yarısı dağdaydı şu anda" dedi.

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Samsun'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının, sendikaların, esnaf odası temsilcilerinin, işverenlerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'de katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Şahin, kentte istihdam alanında yapılan çalışmaları anlatarak özellikle cerrahi el aletleri alanında Samsun'un çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sektörün gelişmesi için neler yapılabileceğini anlattı. Vali Şahin, istihdam konusunun önemsenmesi gerektiğini belirtirken şunları söyledi:

"Kaybedecek bir şeyi olmayan insanlardan korkun. Bu beline bomba bağlayan adamların dükkanı, eşi, işi çocuğu yok. Hiçbir şeyi olmadığı için dünyaya tutunacak bir şeyi yok beline bomba bağlıyor gidiyor sağa sola dalıyor. Şimdi size desek ki 'ya hadi gel beline bomba bağlayacağız', 'Deli misiniz dersiniz' değil mi? İşi olan adam bomba bağlar mı? Onun için terörle ilgili konuda da bizim muvaffak olacaksak bir taraftan onları eğiteceğiz."

İLK KEZ AÇIKLADI

Vali İbrahim Şahin, Bafra İlçesi'nde yaptıkları ve bugüne kadar kamuoyu ile paylaşmadıkları bir uygulamayı da şöyle anlattı:

"Bafra'da bizim ilk başladığımızda 60 civarında olan şu anda 99 kişiye çıkmış Güneydoğu'dan getirdiğimiz yavrular var. Bu çocukları hiç kimse bilmiyor. Biz gittik ailelerden çocukları aldık, başlarına birer öğretmen koyduk. Kız öğrencileri kız yurdu gibi bir yurt oluşturduk, erkek öğrencilere erkek yurduna bunların bir kısmı hafızlık yapıyor, bir kısmı imam hatibe gidiyor, bir kısmı orta okula gidiyor bir kısmı okula da gitmiyor ne istiyorlarsa onu yap diyoruz ama sadece vatanını milletini bayrağını sevdiren dersler verdiriyoruz. Gidiyor işte kapalı spor salonunda yüzüyor. Bunlar ilk geldiklerinde kollarında sarı, kırmızı, yeşil bandajlar vardı. Ben en son gittiğimde bana Türk Bayrağı hediye etti oradaki çocuğun biri. Onlar orada kalsaydı belki yarısı dağdaydı şu anda. Tabi her ilçenin, her ilin bu şekilde Güneydoğu'daki yavrulara sahip çıkması durumunda terör örgütü malzemesini yitirecek. İnsan unsuru bulamayacağı içinde bir şekilde muvaffak olamayacaklar."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında bakanlık bürokratlarından oluşturulan ekiplerle Türkiye'nin dört bir yanına ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Arat, "Bu toplantıların maksadı ekonomik faaliyette son zamanlarda yaşadığımız durgunluk ve bununla birlikte işsizlik oranlarındaki artışa bir proaktif çözüm önerisi getirme çabasıydı. Ortaya konulacak teşvikleri sahanın talepleri doğrultusunda belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş toplantılardı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Detay

-Vali İbrahim Şahin'in konuşması

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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Murat Karayalçın: Ne oldu da hızlı çalışamadınız?



BAŞBAKAN eski yardımcılarından CHP'li Murat Karayalçın, Türkiye'nin en uzun süren tek başına hükümetinin görevde olduğuna dikkat çekerek, "Ne oldu da hızlı çalışamadınız? Bunun sorumlusu, müsebbibi sistem midir, siz misiniz?" dedi.

Hatay'ın Belen İlçesi'nde CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Memleket için Hayır' panelinde konuşan Karayalçın, Türkiye'nin önemli referandumuna gittiğini söyledi. Karayalçın, "Türkiye için kritik diye adlandırılabilecek, yaşamsal diye değerlendirilecek, bir süreç bir dönemeç önümüzde durmaktadır. Önemli olan bu yeni dönemin bize neler getireceğidir. Halkımıza topraklarımıza yurdumuza neleri getireceğidir. Buna ister sistem, ister rejim deyin. Sonuçta çok önemli bir anayasa oylaması yapılacak" dedi.

Karayalçın, Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Her girişimin bir nedeni bulunmalı. Niye geldi bu madde bu paket? Hangi gerekçeyle Anayasayı değiştirmek istiyorlar? Ben bunu önemsiyorum. Bunun gerekçeleri söylenmelidir. Açıklanmalıdır, ona göre oy vermeliyiz. Gerekçelere ilişkin kararımızı vermeliyiz, oyumuzu kullanmalıyız. AKP'nin Devlet Bahçeli'nin bu değişikliği neden getirmiş olduğunu çıkarabilmiş değilim, gerekçesini anlayabilmiş değilim. Bunu bilmeye hakkım var. Bunu bilmeye hakkınız var. Tüm yurttaşlarımızın hakkı var. Ne oluyor, niye getiriyorsunuz? Neydi derdiniz, hangi tıkanıklıkları gördünüz de bunu getirmektesiniz? Sistemin yani devletin işleyişinin daha hızlı olacağını söylediler. Dediler ki 'Anayasa değişikliği olursa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha hızlı işler. Bu Anayasa değişikliği ile devlet yönetimindeki çift başlılık ortadan kalkacak.' Bunları gerekçe olarak söylediler."

Hükümete seslenen Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis çoğunluğuna sahipsiniz. Tek başına bir Hükümet var. Çok partili sisteme geçtiğimiz günden bu yana, Türkiye'nin en uzun süren tek başına Hükümeti, ne oldu da hızlı çalışamadınız? Bunun sorumlusu, bunun müsebbibi sistem midir, siz misiniz? Bu kafayı taşıyanların, bu Anayasa değişikliği yoluyla, akılları sıra bizleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinde gidenleri silmeye çalışmalarıdır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Siz kim oluyorsunuz? Siz kafayı mı yediniz Allah aşkına ya? Bu memleket bizim. Bu memleket hepimizin, bu cennet bizim bu cehennem bizim. AKP'lisiyle-CHP'lisiyle Türk, Kürt, Arap ve Çerkez'iyle benim memleketim, bizim memleketimiz. Bu sizin haddinize değil. Bizi silemezsiniz, hiç heveslenmeyin o nedenle size, 'hayır' vereceğiz."

Panele, CHP Hatay milletvekilleri Birol Ertem, Serkan Topal, Mevlüt Dudu'nun yanı sıra CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, CHP Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel ve partililer katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Salondaki partililer

- Açılan pankartların görüntüsü

- Murat Karayalçın'nın konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () -

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İş hanı çatısında intihar girişimi

TRABZON Atatürk Alanı’ndan bir iş hanının çatı katına çıkan bir genç intihara kalkıştı.

Olay saat 17.45 sıralarında kentin en merkezi yerinde meydana geldi. 6 katlı iş hanı binasının çatı katına çıkan, polisin kimliğini açıklamadığı 20 yaşlarında bir genç, binanın kenarındaki duvarın üstüne oturdu, Saadet Partisi’nin levhasına tutunarak ayaklarını boşluğa sarkıttı. Çevrede toplananlar bağırarak gence intihardan vazgeçmesini söyledi, bu sırada itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Bina önünde, intihara kalkışan gencin yakını olduğu belirtilen bir kişi de baygınlık geçirdi. Sağlık görevlileri ambulansta bu kişiye müdahale etti. Bu sırada çatıya çıkan polislerden biri, arkadan gizlice yaklaşarak intihara kalkışan genci yakalayıp içeri çekti.

Hem polisin zatıdan indirdiği genç, hem de baygınlık geçiren ve sara hastası olduğu belirtilen kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İntihar girişiminden görüntüler

-Sara hastası yakınının görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

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İmam nikahlı karısı, nüfusta teyzesi çıktı

Muş'un Hasköy ilçesinde otobüs şoförlüğü yapan Hakan Erkul (28), 7 yıl önce imam nikahı ile evlendiği ve üç çocuk annesi olan eşi Songül Erkul'un (23) nüfus kayıtlarında tan Erkul, amcasının kızı Songül Erkul ile 2010 yılında imam nikahı kıydırarak evlendi. Evliliklerinden 3 çocukları olduğuna işareyzesi olduğunu bildirdi.

Hasköy'de şoförlük yapan Haket eden Hakan Erkul, ilk çocuğu olduktan sonra resmi nikah işlemleri için Nüfus Müdürlüğüne gittiğini bildirdi. Kayıtlara göre eşi Songül'ün annesinin kız kardeşi olarak gözükmesi üzerine annesinin mahkemeye başvurarak Hanımşah Sezgin olarak ismini değiştirdiğini anlatan Hakan Erkul, kayıtlardaki karışıklıkla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dedem eşine nikah yapmamış. Aynı zamanda kayın pederim olan amcam da annemi kızı olarak kendi üzerine kayıt ettirmiş. Yani annem ile eşim kayıtlarda kardeş görünüyor. Amcam da hayatını kaybetmişti. Bu yüzden ben de nikah işlemlerini yaptıramadım. Resmi nikah yaptıramadığım için 3 çocuğum sosyal haklardan yararlanamıyor. Bu durumun düzeltilmesini istiyorum."

Evli ve üç çocuk annesi olmasına karşın nüfusta bekar olarak gözüktüğünü ifade eden Songül Erkul ise "' yıldır evlilim ama resmi kayıtlarda yok. Bizim bu karışık durumu çözmemiz imkansız. Devlet bu yanlışlığı düzeltsin. Çocukların okul ve hastane durumlarında bayağı sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yaşar Coşkun ise kayıtlarda Songül Erkul'un Hakan Erkul'un teyzesi olarak göründüğünü, annesinin ismini değiştirdiğine ilişkin mahkeme kararının getirilmesi halinde konuyu yeniden değerlendirebileceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aile

-Çocukları

-Hakan Erkul ile röp.

-Songül Erkul ile röp.

-Songül Erkul'un evde çalışması

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()