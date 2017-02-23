DHA YURT BÜLTENİ - 14

BAKAN EROĞLU'NDAN REJİM ŞAKASI

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde toplam 26 milyon lira değerindeki üç tesisin temel atma törenine katıldı. Fethiye'deki konuşmasında, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda 'evet' desteği isteyen Bakan Eroğlu'nun rejim şakası töreni izleyenleri güldürdü. Bakan Eroğlu, "Bazıları diyor ki 'Rejim elden gidiyor.' Ya ne rejimi gidiyor. 'Rejim' denilince ben, 'şişmanlar zayıflasın' diye gıda rejiminden söz ediyorlar sandım. Rejim Cumhuriyet, teminatı da bizleriz" dedi.

Muğla programına Seydikemer'den başlayan Bakan Veysel Eroğlu, ilk olarak Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile görüşen Bakan Eroğlu, daha sonra Seydikemer Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Törende Bakan Eroğlu'na Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Muğla Valisi Amir Çiçek eşlik etti.

"SEYDİKEMER'İ ÇİÇEK GİBİ YAPACAĞIZ"

Meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişiye seslenen Bakan Eroğlu, Seydikemer'e ilçe olduğu günden bu yana 166 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Seydikemer'i tabiat turizmine açmak istediklerini anlatan Eroğlu, "Seydikemer'i çiçek gibi yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. Eşen Çayı'nı ıslah ettik. Dere ıslahından kazandığımız yer var. Onu da mesire alanı olarak kadınlarımıza armağan ediyoruz. Seydikemer'i tabiat turizmine açmak istiyoruz. İlçemizi turizm merkezi haline getireceğiz" dedi.

Muğla'ya 86 milyon liralık 11 tesisin temel atma töreni için geldiğini belirten Bakan Eroğlu, "Muğla eski Türkiye'de unutulmuş bir ildi. İlk defa Muğla'yı biz hatırladık. Buradaki baraj, gölet, sulama tesisleri ve dere ıslahlarını hızla tamamladık. Şu ana kadar hükümet olarak Muğla'ya 13 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun 3 milyar civarı bakanlığımıza ait, yani rekor bizde. 6 baraj inşa edildi, 48 dere ıslah edildi. 123 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İki şehir ormanı, üç bal ormanı, 75 mesire alanı hizmetinize sunduk. 27 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu, üç havaalanı meteoroloji ölçüm istasyonu, yedi deniz meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Artık Muğla'nın bütün ilçelerin de hava durumunu anlık olarak Japonya'dan, Almanya'dan görülebiliyor" diye konuştu.

"ORMANI MİLLETİN HİZMETİNE SUNDUK"

Bundan böyle ormanları da milletin hizmetine açtıklarını aktaran Bakan Eroğlu, "Önceden orman kanunu vardı. Ormanlara girilmezdi. Şimdi artık her şey millet için. Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiyoruz. Sizlere ormanda gelir getirecek ceviz, çam fıstığı, badem, incir ne istiyorsanız dikiyoruz. 3 yıl biz bakıyoruz. Daha sonra en yakın mahalledeki vatandaşa, parselleyip kurayla veriyoruz. 49 yıl boyunca bakımı ve geliri vatandaşımıza ait" dedi. Eroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda vatandaşlardan 'evet' desteği isteyerek ilçedeki programını sona erdirdi.

BAKAN EROĞLU'NDAN 'REJİM' ŞAKASI

Ardından karayoluyla Fethiye'ye geçen Bakan Eroğlu, DP'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından yürüyerek Beşkaza Meydanı'na gelen Eroğlu ve beraberindeki heyet, DSİ Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Meydandaki vatandaşlarla tek tek selamlaşan Eroğlu, Fethiyeliler'den de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumunda 'evet' desteği istedi. Konunun parti değil, memleket meselesi olduğunu söyleyen Eroğlu'nun rejim şakası ise katılımcıları güldürdü. Bakan Veysel Eroğlu şöyle konuştu:

"18 maddelik anayasa değişikliği söz konusu. Büyük Türkiye hedeflerinin gerçekleşmesi için 'evet' diyoruz. Bazıları diyor ki 'Rejim elden gidiyor.' Ya ne rejimi gidiyor. 'Rejim' denilince ben, 'şişmanlar zayıflasın' diye gıda rejiminden söz ediyorlar sandım. Rejim Cumhuriyet, teminatı da bizleriz. Hedefimiz hızlı kararlar alan, koalisyonlarla zaman kaybetmeyen güçlü Türkiye. Artık 18 yaşındaki gençlerimize seçilme hakkı veriyoruz. Türkiye'de 7 milyon gencimiz var. 'Hayır' diyenler neden itiraz ediyor. 18 maddeyi okuyup öyle itiraz etsinler. Meclisin etkisi kaybolacakmış. Öyle bir şey yok. Şu anda Cumhurbaşkanımızdan vatana ihanet dışında hesap sorulamıyor. Ama yeni sistemde Cumhurbaşkanı icranın başında oluyor. Hızlı karar veriyor ve hesap sorulabilir hale geliyor. Meclis de belli bir çoğunluk sağlanırsa Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne gönderilebiliyor. Geçmişteki Türkiye'ye bakın bir anayasa kitapçığı atıldı, ülkede kriz aldı. Geçmişteki tüm cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında kavga olmuştur. 1923'ten bu güne kadar 65 hükümet gelmiş. Bir hükümetin ortalama görev süresi 17 ay. Bizim dönemi çıkarın 10 ay kalır. İstikrar var mı şimdi burada? 17 ayda hükümet nasıl büyük projelere imza atar. ABD'de de tüm başkanlar süresini tamamlamış bir başkan dışında. Biz mecliste görevimizi yaptık. Artık söz de karar da milletin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Veysel Eroğlu'nun Seydikemer'de vatandaşları selamlaması

-Tören alanından görüntü

-Bakan Eroğlu'nun konuşması

-Bakan Eroğlu'nun Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı ziyaretinden görüntü

-Bakan Eroğlu'nun yürüyerek Beşkaza Meydanı'na gelişi

-Tören alanından görüntüler

-Bakan Erdoğlu'nun Beykaza Meydanı'ndaki konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Bakan Işık, savunma sanayisi temsilcileriyle buluştu (3)

EL BAB'IN TAMAMINA YAKINI KONTROL ALTINDA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ege Ordu Komutanlığı ziyaretinin ardından İzmir Valiliğini ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican’ın da bulunduğu ziyarette, Türk Özel Kuvvetleri ve ÖSO tarafından kuşatma altında tutulan El Bab ilçe merkezinin DAEŞ’ten alınması ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Işık, “Bugün El Bab’ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine girildi. Büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama bittiğinde artık ‘DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir’ diyeceğiz. Fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı" diye konuştu.

Rakka operasyonu hakkında da bilgi veren Bakan Işık, bölgedeki istikrarı ileride tehlikeye atmayacak şekilde ve doğru unsurlarla yapılması gerekliliğini Türkiye’nin baştan beri ortaya koyduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakka ile ilgili temel anlayışımız; Rakka ve diğer bölgelerin başka terör örgütünü kullanarak kurtarılması değil o bölge insanlarından oluşan ve demografik yapı değişecek endişesi oluşturmayacak doğru unsurlarla yapılması konusunda Türkiye’nin tutumu baştan beri net. Bunu tüm koalisyon güçleri ile paylaşıyoruz. Rakka operasyonu PYD gibi terör unsurları ile değil, biliyorsunuz Rakka’nın yüzde 90'dan fazlası Arap nüfustur. Rakka’yı kurtaracak gücün de bölge halkı tarafından olmasıdır. Yaklaşımımız ilkesel bir yaklaşım. Terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünün kullanılmaması ve demografik değişim oluşturacak bir şeylerin içine girilmemesi için doğru aktörlerle bu işin yapılmasıdır."

ASKERİ BİRLİKLERİN KENT DIŞINA TAŞINMASI

Askeri birliklerin şehir dışına taşınmasıyla ilgili sorulan soruya Işık şöyle yanıt verdi:

"Bazen şehir içerisinde kalan askeri birliklerin taşınma ihtiyacı TSK’dan, bazen yerel yönetimlerden ve mülki amirliklerden geliyor. Bunun çok iyi planlama ile yapılma zorunluluğu var. Taşıdığımız birlikleri dağ başına götüremeyiz. Türkiye’de pek çok profesyonel kadromuz var. Bunların ailelerinin şehirden çok uzağa gitmesi doğru değil."

Haber: Timur TARLIĞ / İZMİR, ()

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TÜRK ASKERİ KARDAK'TA KUŞ UÇURTMADI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bugün Türk sahil güvenlik botları ve helikopteri kuş uçurtmadı.

Türk sahil güvenlik ekipleri, bugün de Kardak kayalıklarındaki devriye nöbetini sürdürdü. Kardak kayalıkları önünde bir, iki Türk sahil güvenlik botu ise 1 mil uzaklıkta devriye görevini gerçekleştirdi. Saat 15.30'da bölgeye gelen sahil güvenlik helikopteri, Kardak kayalıkları üzerinde yaklaşık 15 dakika yüksekten uçuş yaptı. Leros ile Kalalimnos Adası önündeki Yunan sahil güvenlik botları, kendi sularından, Türk sahil güvenlik helikopteri ve botlarının hareketlerini izledi.

Öte yandan sosyolog- yazar Özcan Demir'in 19 Şubat'ta twitterden paylaştığı ve Türk SAT'larını Kardak önlerinde gösteren fotoğraf, bugün Yunan medyasında geniş yer buldu. Yunanistan'da yayın yapan 'www.protothema.gr' adlı haber sitesi, Demir'in fotoğrafını yayınlayarak 'Türkler Kardak'da gerginlik peşinde' başlığını attı. Bölgedeki gelişmeleri ise Hürriyet gazetesini kaynak göstererek okuyucularına duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahil güvenlik botlarından görüntü

- Kardak önünde, sahil güvenlik helikopteri uçuş yaparken görüntü

- Yunan botunun bozulması, askerlerin botun üzerine çıkması ve Türk botunun sürekli etrafında dönmesi

- Yunan botunun çalıştırılıp, kendi sularına çekilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Yaşlı kadına cami nöbeti cezası (2)

CEZA ÖDENDİ FATMA NİNE NÖBETTEN KURTULDU

Manisa'nın Soma İlçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Sazan, ödeyemediği 3 bin lira para cezası nedeniyle tuttuğu cami nöbetinden kurtuldu. Sazan'ın yaşadıklarının yerel ve ulusal basında haber olmasının ardından harekete geçen Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı olan 480 lirayı ödedi. Cezasının sona erdiğini, yaşadığı tek odalı evde, İlim Işık Camisi'nden gelen imamdan öğrenen Sazan, büyük sevinç yaşadı. Klarnetçi komşusunun çaldığı parçalar eşliğinde oynayarak mutluluğunu paylaşan Sazan, "Artık soğuk havada camiye kadar nöbet tutmak için gitmek zorunda kalmayacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cami nöbetinden kurtulan Fatma Sazan ile röp.

-Fatma Sazan'ın klarnet eşliğinde oynayarak sevincini paylaşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

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GÖLBAŞI'DA KAZA: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Gölbaşı- Adıyaman Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 TA 712 plakalı otomobil ile dorsesinde traktör bulunan 02 HR 499 plakalı TIR, Köprü mevkinde çarpıştı. Çarpışmayla otomobil hurda yığınana dönerken, TIR ise şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve ekipler

- Yerdeki cesetler

- Kazaya karışan otomobil

- Jandarmanın incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ / ADIYAMAN, ()

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SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenenve yalnız yaşayan talihsiz kadın Zahide Eker(57) yaşamını yitirdi.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık semti Camiikebir Mahallesi 152'nci sokakta bulunan tek katlı ve sobalı evde yalnız yaşayan Zahide Eker'e yakınları telefonla ulaşamayınca öğleden sonra eve geldiler. Kapının açılmaması üzerine pencereden bakan yakınları, kadını salonda yerde yatar halde görerek, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Eker'in sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek, öldüğünü belirledi. Polis evin etrafında güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde araştırma yaptılar. Zahide Eker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının öldüğü evden görüntüler

-Kadının cenazesinin araca konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

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CİNAYET ZANLISI AKRABASINI SUÇLADI

ADANA'da evinin kapısında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Toksöz'ün katil zanlılarından Kemal Tozlu, cinayet bürosu ekiplerince yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Gökhan Toksöz, 25 Ocak'ta sabah işe gitmeye hazırlanırken, evinin kapısını çalan yüzleri atkı ile kapalı 2 kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Tefecilerden aldığı borç yüzünden öldürüldüğü öne sürülen Toksöz'ün katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, cinayeti Kemal ile Orkun Tozlu'nun işlediğini belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri, Orkun Tozlu'yu 5 Şubat'ta yakaladı. Suçlamayı kabul etmeyen ve cinayeti Kemal Tozlu'nun işlediğini öne süren şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaçan Kemal Tozlu'nun da peşini bırakmayan polis, şüpheliyi Mersin'de saklandığı evde operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak Adana'ya getirilen Kemal Tozlu, Asayiş Şubesi'ndeki sorgusunda suçlamayı kabul etmedi. Cinayeti akrabası Orkun Tozlu'nun işlediğini ileri süren Kemal Tozlu, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şahsın adliyeye getirilmesi

ARŞİV

- Cenazenin morgdan alınarak cenaze aracına taşınması

- Morg tabelası

- Cenaze aracının gidişi

- Ölen şansın eşinin ve kızlarının görüntüsü

- Ölen şahsın kapısının önünden görüntü

- Evin önündeki masa ve sandalyeler

- Ölen şahsın sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,()