DHA YURT BÜLTENİ-14

Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (EK)



1)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bakan Soylu, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Vali Ali Yerlikaya ve Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün de eşlik ettiği Bakan Soylu'ya, Fatma Şahin tarafından belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Bakan Soylu, Gaziantep'in, ülkenin üreten bir kenti olduğunu söyledi. Bakan Soylu'ya, Fatma Şahin tarafından bakır tepsi hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Süleyman Soylu'ya hediye verilmesi

- Bakan Süleyman Soylu'nun belediyeden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

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2)RAFLARIN ALTINDA KALAN 2 KADIN İŞÇİDEN BİRİ ÖLDÜ

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesindeki mantar üretim tesislerinde, üzerlerine devrilen demir rafların altında kalan işçilerden 62 yaşındaki Sultan Kahraman öldü, 42 yaşındaki Aysel Özer ağır yaralandı. Olay Çardaklı Mahallesi'ndeki mantar kompost üretim tesislerinde meydana geldi. İçinde mantar toprağının olduğu, yaklaşık 20'şer kiloluk çuvalların üzerinde bulunduğu demir raflar devrildi. İşçilerden Sultan Kahraman ile Aysel Özer devrilen raf ve çuvalların altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine tesislere itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri Sultan Kahraman ile Aysel Özer'i rafların altından çıkardı. Sağlık görevlileri durumu ağır olan Sultan Kahraman'a kalp masajı yaptı. Kahraman, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan Aysel Özer ise 112 ambulansıyla götürüldüğü Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin rafların altında kalan kadınlardan birini kurtarma çalışması,

-Ölen kadına dışarıda sağlık ekibinin kalp masajı yaparak müdahalede bulunması,

-Ölen kadının ambulansa alınmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),()

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3)'YAYA ÖNCELİKLİ' CADDEDE DENETİM

YAYA öncelikli Konyaaltı Caddesi'nde sürücülere yönelik radar uygulaması yapıldı, trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Antalya'da Yaya Önceliğini ve Güvenliğini Sağlamak için Yaşam Boyu Öğrenme' Projesi kapsamında oluşturulan yaya öncelikli Konyaaltı Caddesi'nde, Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekipleri 'radar' uygulaması yaptı. Hız limitinin saatte 40 kilometre olduğu 2 kilometrelik caddede durdurulan sürülere, hız limitleri ve yaya önceliği hakkında bilgiler verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Serdar Güler, sürücülere seyir halinde oldukları caddede yaya önceliği olduğunu ve önceliğin yayalara ait olduğu trafik kültürünün yaygınlaşması için denetim yaptıklarını anlattı. Güler, yayalara öncelik verilmesi amacıyla caddedeki hız sınırının da düşük olduğunu kaydetti.

Durdurulan sürücülerden Çiğdem Yılmaz ise projeyi desteklediğini ifade etti. Hız sınırının düşük olmasının da kendisini memnun ettiğini anlatan Yılmaz, "Trafik kurallarına uyan bir sürücüyüm. Yaya öncelikli caddelerin Türkiye geneline yayılması gerekiyor. Yaya geçitlerinde ışığa gerek kalmadan yayalara yol vermenin öneminin farkındayım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Radar aracının görüntüsü

- Radar ekranından görüntü

- Uygulama yapan ekibin görüntüsü

- Trafik amirinin sürücüleri uygulamayı anlatması

- Sürücülerle röportaj

- Yaya geçidini kullanan bir köpeğin görüntüsü

- Detaylar

157 /// 4.56

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)



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4)KARABÜK MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında akademisyenlerin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte İstanbul ve Hatay'da, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Karabük Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi'nde görevli A.P., Karabük Üniversitesi araştırma görevlileri İ.K. ve T.Y., daha önce meslekten ihraç edilen akademisyenler M.Ç., Y.T., B.B., E.K. ve Z.H. ile doktor E.Y., hemşire N.Ç., üniversite öğrencisi A.P. ve ev hanımı M.Y., gözaltına alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler hastaneye götürülürken

-Şüpheliler polis aracına götürülürken

Süre:(01.24) Boyutu:(65 MB.)



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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5)KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN VE DEPREM TATBİKATI

KAHRAMANMARAŞ'ta sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlilerinin katılımıyla geniş kapsamlı yangın ve deprem tatbikatı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın organizesiyle İtfaiye Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tatbikata; itfaiye, AFAD, UMKE, 112, ARMADAŞ, AKEDAŞ, AKMOD, jandarma, emniyet ve Orman Müdürlüğü'nden 200 görevli katıldı. Tatbikatta senaryo gereği bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale edildi. Ekipler taraftan alevlere müdahale edilirken, senaryo gereği fabrikada mahsur kalan işçiler ise, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Çalışmalar sonunda yangın söndürülürken, mahsur kalan işçiler sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Bu sırada Kahramanmaraş'ın Karacasu bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

AFAD ve UMKE ekipleri olmak üzere itfaiye ve AKMOD ekipleri, hep birlikte bina yıkıntıları içerisinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazın altından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilirken, jandarma ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Çevik kuvvet polisleri ise enkaz altında kalan yaralıları çıkarmaya çalışan görevlilere müdahale etmeye çalışan yaralı yakınlarının enkaz alanına girmesine müsaade etmedi. Apartmanda mahsur kalan itfaiye eri ise kendi imkanları ile aşağıya inmeyi başardı.

KÜÇÜKÖNDER: BAŞARILI OLDU

İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, tatbikat sonunda bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: "Bugün ki tatbikatımıza da AFAD, UMKE, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma, İl Emniyet Müdürlüğümüz, AKMOD ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşların katılımı ile yerinde yangın, KBRN ve deprem arama kurtarma başta olmak üzere yine yüksek açı kurtarmada tatbikat yaptık ve başarıyla gerçekleşti. Ben bütün katılımcı arkadaşlarımıza ve tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ilimizde hiçbir afet felaketi yaşanmaz bizde bu tatbikatları yapmak ve öğrenmekle kalırız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli farkındalığın arttırılması kentsel dönüşüm projeleriyle de devletimizin yaptığı çalışmalar inşallah vatandaşlarımız depremi en az zararla atlatmamızı sağlayacaktır."

Görüntü Dökümü



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- Tatbikata katılan ekipler



- Deprem tatbikatı



- Molozların arasındaki yaralı



- Kurtarma çalışmaları



- Yaralının kurtarılması



- Yaralının sedyeyle götürülmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB