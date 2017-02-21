DHA YURT BÜLTENİ - 14

El Bab şehidi astsubay, anne ve babasından helallik istemiş (2)

ŞEHİT EŞİNİN TABUTUNA SARILDI

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Komanda Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın cenazesi Gaziantep'ten askeri uçakla Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'na getirildi. Şehit İşcan'ın cenazesi burada askeri helikoptere alındı. Şehidin eşi Hafife Özden İşcan, şehit kocasının parkasını giyerek bindiği helikopterde Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp gözyaşları dökerek tabuta sarıldı.

Şehit İşcan, eşi ve yakınlarını taşıyan helikopter Malkara İlçesi'nde oluşturulan alana indi. Şehidi burada Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz ile askeri personel ve yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi burada helikopterden alınarak, gözyaşları arasında Şalgamlı Mahallesi'ne götürüldü. Mahallede ise şehidi anne ve babasının da bulunduğu yakınları gözyaşları için karşıladı.

Görüntü Dökümü

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-Çorlu Havalimanında karşılama

-Şehidin getirilişi

-Tabutun helikoptere alınması

-Şehit eşi helikopterde tabuta sarılıyor

-Eşinin parkası ile tabut başında gözyaşı

-Helikopterin hareket etmesi

-Detaylar

-Helikopterin köyde alana inmesi

-Helikopteri karşılayanlar

-Tabutun alınması

-Ailesinin gözyaşları

-Mahallede karşılama

-Anne ve yakınlarının feryatları

-Şehidin çocuğun

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Koruculardan, terör örgütü PKK'ya tepki

ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, 35 yıldır terör örgütü PKK'nın Kürt halkını haklarını savunduğunu iddia ederek kandırdığını ancak bundan sonraki süreçte canları pahasına teröre diz çökmeyeceklerini söyledi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları DSİ Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, korucuların şehit ve gazi olma pahasına görev yaptığını ifade etti.

Ülke olarak zor süreçten geçildiğini ve FETÖ'nün darbe girişimiyle birlikte terörün yıllardır neden bitmediğini daha iyi gördüklerini anlatan Ziya Sözen, şöyle dedi:

"15 Temmuz darbe gecesinde ülkede 35 yıldır neden terörün bitmediğini, neden bölge insanın bilinçli bir şekilde terörize edildiğini herkes açık bir şekilde gördü. Yıllarca asker üniforması içerisine sızmış hain FETÖ'cü generaller PKK terör örgütü ile adeta bir olmuş, aynı merkezden kumanda edilmiş, aldığı aynı talimatlar doğrultusunda ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü parçalamaya çalışmışlar. Bizleri 35 yıl boyunca 'Kürt halkının haklarını savunuruz' diye kandırmaya çalıştırlar. Bizim hakkımızı, hukukumuzu savunduğunu iddia eden bu hainler, gördük ki 35 yılın sonunda en çok zararı bu bizim bölge insanına verdiler. Bizi kamu hizmetlerinde mahrum bıraktılar. Güvenlik korucuları camiası olarak, tıpkı daha önceki süreçlerdeki gibi dimdik duracak ve bundan sonra da teröre asla diz çökmeyeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Ziya Sözen’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Trabzonlu 2 şehit ailesine ev tapuları teslim edildi

Trabzon’da bir işadamı, Tunceli'de PKK’lı teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Murat Durmaz ile Mardin’de PKK'lı teröristlerin ateş etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu’nun ailelerine ev bağışladı. Şehit ailelerine ev tapuların teslimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Trabzonlu şehitler Murat Durmaz ve Ethem Hacımahmutoğlu’nun ailesine ev bağışlanması nedeniyle Yomra İlçe Belediyesi’nde tapu teslimi yapıldı. Yomra ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir işadamının Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği’ne yaptığı bağışla satın alınan 2 evin tapuları, şehit Murat Durmaz ve Ethem Hacımahmutoğlu’nun ailelerine verildi.

"HEPİMİZ ŞEHİT YAKINIYIZ"

Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, herkesin şehit yakını olduğunu belirterek, “ Kahraman yavrularımız şehitlik mertebesine ulaştı. Dinimizde de şehitlik mertebesi sorgulanmaz. Bizler millet olarak hepimiz şehit ve gazi yakınıyız. Bu vesile şehitlerimize Cenabı Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Adını vermeyen hayırsever işadamı önemli bir görev üstlendi. Kendisine teşekkür ediyorumö dedi.

ÜLKE BİZİM ÜLKE

BNU Yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz ise, amaçlarının topluma değer katmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Dernek olarak yapağımız faaliyetlerle topluma değer katabilmeyi amaçlıyoruz Ülkemizin yaşamış olduğu bu süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyaç olan günlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğin önemini biliyoruz. Bize güvenildiği için böyle bir bağış yapıldı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin."

ŞEHİT ANNENİN GÖZLERİ DOLDU

Konuşmaların ardından bağış yapılan evlerin tapuları, Şehit Murat Durmaz’ın babası Davut Durmaz ile şehit Ethem Hacıosmanoğlu’nun babası Ali Murat ve annesi Rahime Hacımahmutoğlu’na teslim edildi. Tapuların teslimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit Uzman Çavuş Hacıosmanoğlu’nun annesi Rahime Hacıosmanoğlu, “Allah sizlerden razı olsun. Sizler var oldukça kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Çok merhametliydi benim kuzum. Bir taneydi. Yiğit kalbi vardıö diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit ailelerinden görüntüler

-Yapılan konuşmalar

-Tapuların teslimi

-Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON, ()

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Bandırma balık halinde kanlı hesaplaşma



BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'ndeki balık halinde, 41 yaşındaki Dinçer S., geçen haziran ayında kendisini bacağından yaralayan 44 yaşındaki Dinçer A.’yı tabancayla 5 el ateş ederek bacağından yaraladı. Dinçer S. olay sonrası silahı ile polise teslim oldu.

Olay bugün, Bandırma Balık Hali’nde meydana geldi. Balık halinde çay ocağı işleten Dinçer S., kendisini ve bir arkadaşını geçen haziran ayında bacağından yaralayan büfe işleten Dinçer A. ile balık halinde karşılaştı. İkilinin arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, Dinçer S. üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak Dinçer A.’yı onlarca kişinin bulunduğu yerde kurşun yağmuruna tuttu. 5 el ateş eden Dinçer S., Dinçer A.’yı iki bacağından vurarak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Dinçer A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı Dinçer S. ise olayın ardından tabancayla birlikte balık hali yakınında bulunan karakola teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının sedyeye yatırılması

-Yaralının ambulansa konulması

-Polis aracının olay yerine gelmesi

Haber: Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )-

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Dolandırıcılara inandı 30 yıllık birikimini teslim etti

ADANA'da oto tamircisi 52 yaşındaki Veysel Ünsal, telefonla arayan dolandırıcıların sözlerine inanıp, 30 yıllık birikimi olan 37 bin lirayı kendisine söylenen bir ağacın altına bıraktı. Dolandırıldığını anlayıp, geri dönen ancak bıraktığı parayı bulamayan Ünsal, "Gitti bunca yıllık birikimim" diye dert yandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nde oto tamirciliği yapan Veysel Ünsal'ı telefonla arayan bir kişi kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp, "Kimliğin FETÖ'cülerin eline geçmiş. Kimse ile konuşma, kimseye haber verme, telefonu da kapatma, onları da yakalayacağız. Bütün bilgilerine ulaşıldı. Bir tane araban var. O arabayla ikiz plaka çıkartıp başka bir otomobile takmışlar. Bu araba Mardin'de yakalanmış silah çıkmış, kaçakçılık yapılıyor. Yurt dışına kaçacaklar. Operasyon aşamasındayız kimseyle görüşme" diyerek korkuttu. Ünsal'ın telefonda paniklediğini fark eden dolandırıcılar, bankadaki tüm parasını çekip Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerindeki bir ağacın altına bıraktırdı. Parayı bırakıp ayrılan Ünsal'a telefonda, "Biz şu anda seni görüyoruz. Parayı hanımına teslim edeceğiz" diyen dolandırıcılar, aynı anda olay yerine yönlendirdikleri bir suç ortaklarının poşeti almasını sağladı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, geri dönen ancak bıraktığı parayı bulamayan Ünsal, polisten yardım istedi. Ünsal, "Çocukluğumdan beri çalışıyordum. Belki 30 yıllık birikimimdi. Bunca yıllık birikimim gitti" diye dert yandı.

2 KİŞİ YAKALANDI, PARA BULUNAMADI

Paranın bırakıldığı bölgeye yakın iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden birinin eşkalini belirledi. Olaydan 3 saat sonra dolandırıcının kullandığı otomobil, D-400 Karayolu üzerinde durduruldu. Araçta bulunan 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı. Otomobilde arama yapan ekipler, Veysel Ünsal'ın parayı koyduğu poşeti buldu, ancak para ele geçirilemedi. Polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Dolandırılan Veysel Ünsal'ın konuşması

- Dolandırıcının bir mağazaya girmesi

- Raflardan bir ürün alması

- Ürünün parasını kasaya ödemesi

- Telefonla konuşması

- Paketlenmiş ürünü alması

- Dolandırıcının mağazadan çıkması

- Parayı almak için ağaca doğru yürümesi

- Parayı aldıktan sonra gidişi

- Mağaza görevlisinin olayı anlatması

- Mağaza görevlisinin dolandırıcının parayı aldığı noktayı göstermesi

- Ağaçtan yakın görüntü

- Olayla ilgili telsizden geçilen anons

- Dolandırıcının kullandığı otomobilin görüntüsü

- Aracın ön koltuğundaki Veysel Ünsal'ın parayı koyduğu poşetin boş görüntüsü

- Polislerin araçta arama yapması

- Otomobilden çıkan iki şahsın polis aracında görüntüleri

- Şahıslardan birinin konuşması

- Polis aracının gidişi

- Genel görüntü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI / ADANA, ()

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Gözetmenlikten ralli pistlerine

İZMİT'te, 18 yaşında gözetmenlik yaparak pistlere giren 26 yaşındaki Ahmet Keskin ralli şampiyonalarına katılarak dereceler elde etti. Ahmet Keskin şimdi İzmir'de düzenlenecek Şampiyonlar Şampiyonası'nda ralli kupası için yarışacak.

Küçük yaşlardan itibaren otomobil sporlarına meraklı olan Ahmet Keskin, 18 yaşından itibaren ralli pistlerinden gözetmenlik yapmaya başladı. Ahmet Keskin, 4 yıl önce ilk defa Kartepe Tırmanma Yarışı'na katıldı. Ahmet Keskin ilk yarışında büyük bir başarı göstererek kategori 3'ün üçüncüsü olarak yarışı tamamladı. Daha sonra Kocaeli Rallisi'ne katılan Ahmet Keskin, yine üçüncülükle yarışı bitirince yarışlara devam etmeye karar verdi. 2014 yılında ve 2016 yıllarında katıldığı yarışlarda büyük başarılar elde eden Ahmet Keskin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun İzmir'de 18-19 Mart tarihlerinde düzenleyeceği Şampiyonlar Şampiyonası'nda ralli kupasına katılacak.

18 yaşında gözetmenlik yapmaya başladığını söyleyen Ahmet Keskin, "18 yaşında gözetmen oldum. Gözetmenlik yıllarında hep bir yarış hevesim vardı. Elime bir fırsat geçti ve 2013 yılında Kartepe Tırmanma ile ilk yarışımı yaptım. İlk yarışımda aldığım derece ile üçüncü olmuştum. Daha sonra Kocaeli Rallisi ile devam ettik. 2014 yılında Armutlu ve Kocaeli Rallisi yaptık burada da derecelerimiz oldu. Daha sonra ara vermek zorunda kaldık sponsorluklardan dolayı. 2016 yılında sezon yapma şansımız oldu. 2016 yılı bizim için çok iyi geçti. 2016 yılında toplamda 5 yarış yaptık ve bu yarışların hepsinde derece yaptık. Bu yarışlarda aldığımız dereceler şampiyonlar şampiyonasını getirdi. Mart ayında yapılacak olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yapacağı Şampiyonlar Şampiyonası'na katılma hakkı kazandım. Daha sonrasında 2017 sezonuna hazırlanıyoruz. 2017 sezonu güzel geçecek diye düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ahmet Keskin'den görüntüler

-Ahmet Keskin'in aracın motoruna bakması

-Ahmet Keskin'in kupalarından görüntü

-Ahmet Keskin ile röp.

Haber: HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), () -