DHA YURT BÜLTENİ - 14

Soma faciası davasında 15'inci duruşma başladı (3)

SOMA DAVASINDA SANIKLARA TAHLİYE YOK

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faicayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya öğlen verilen aranın ardından devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve savcıya mütalaasını hazırlaması için ek süre verilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - İlker KILIÇASLAN / AKHİSAR (Manisa), ()

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PKK/KCK Operasyonu şüphelilerinden biri tutuklandı

DENİZLİ'de polisin, PKK/KCK soruşturması kapsamında sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasına yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı, eski HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütttüğü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Geçen 15 Şubat'ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen Ö.Ç., M.L.Y., D.S., H.D., N.E., O.Ç., R.A. ve C.B. gözaltına alındı. Aralarında eski HDP il başkanları ve yöneticilerinde bulunduğu 8 kişi, polisteki işlemleriin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden HDP'li eski yöneticilerden M.L.Y. tutuklanırken, diğer yedisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye getirilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Kasiyeri ağlatan silahlı soyguncular yakalandı

ADANA'da girdikleri marketin yazar kasasını 30 saniyede gasp edip, kasiyerlik yapan Tuğba C.'yi de silahla tehdit ederek ağlatan soyguncular olduğu iddiasıyla Hüseyin Özfidan ile Umut Ege Tekbaş ile Ahmet Göktaş yakalandı.

15 Ocak'ta merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markete plakası kapatılmış otomobil ile gelen 4 soyguncudan biri kapıda beklerken, diğer 3'ü iş yerine girdi. Kasiyerler Oğuzhan A. ile Tuğba C.'yi etkisiz hale getiren soyguncular, yazar kasaya yönelerek açmak istedi. Kasayı açmayı başaramayan silahlı soyguncular, kasiyer Tuğba C. ile Oğuzhan A.'yı tehdit ederek açmasını istedi. Genç kadın üzerine doğrultulan tabancayı görünce şoka girip ağlamaya başladı. Kasayı açmayı başaramayan soyguncular, içinde 325 lira bulunan yazar kasayı alıp dışarıda bekleyen otomobile binerek kaçtı. Kasiyer Tuğba C. soygun sonrası gözyaşı döküp, uzun süre kendine gelemedi.

Tabanca ve pompalı tüfekle gerçekleştirilen soygun marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soyguncuların olay yerinden kaçarken bindikleri otomobilin gidebileceği bölgelerdeki işyerlerine ait kameraların kayıtlarını toplayan polis, şüpheli olarak Hüseyin Özfidan, Umut Ege Tekbaş ile Ahmet Göktaş'ı yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde 10 güne yakın süren sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüphelilerden Ahmet Göktaş, gazetecilere tepki göstererek, "Ne çekiyorsunuz, çekmeyin" diyerek tepki gösterdi. Polis, soygun şüphelisi olarak adını belirlediği 1 kişiyi daha arıyor.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların sağlık kontrölüne getirilmesi

- Şahısların polislerin arasında yürümesi

Haber: Fatih KARAÇALI - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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Anne- baba katili şeker komasından öldü

BURSA’nın İznik İlçesi'nde, ortadan kaybolduktan 6 yıl sonra evlerinin bahçesinde gömülü kemikleri bulunan emlak zengini Emine (80) ve Ahmet Refik Öner (86) çiftini öldürmekten yargılanıp, iki kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına mahkum edilen oğulları Kenan Öner (56), girdiği şeker koması sonucu hastanede yaşamını yitirdi.

İznik'teki Beyler Mahallesi'nde oturan ve 6 yıl önce ortadan kaybolan Emine- Ahmet Refik Öner çiftinin öldürülüp, evlerinin bahçesine gömüldüğü 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınan oğulları Kenan Öner'in günlüklerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Çiftin İznik'teki evlerinin bahçesinde üçüncü kez yapılan kazıda, kafatasları ve bazı kemik parçaları bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde kemiklerin, parçalanarak gömüldüğü ortaya çıkan Öner çiftine ait olduğu saptandı. İncelemede çiftin kafataslarında kurşun deliği bulundu. Anne ve babasının katili olmakla suçlanan Kenan Öner tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜRBOYU

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürme, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından yargılanan Kenan Öner, 12 Haziran’da yapılan son duruşmada anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz için Yargıtay’a gönderilen dosyadaki ceza, 21 Kasım 2106'da onandı.

Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde cezasını çeken Kenan Öner’in geçen 25 Ocak’ta şeker komasına girerek, kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne yaşamını yitirdi.

Görüntü dökümü

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-Sanığın cezaevi aramasından indirilmesi

-Ablasının adliyeden çıkması

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), () -

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Kayseri'de sağlık personelinin sır ölümü

KAYSERİ'de, evinin 4'üncü katından atladığı iddia edilen 52 yaşındaki sağlık memuru İsmail Güven hayatını kaybetti.

Olay, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Açelya Apartmanı'nda yaşandı. İddiaya göre, 15 katlı binanın 4'üncü katında oturan 2 çocuk babası ve Kaysere Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Güven, evde ailesinin olmadığı sırada cam balkondan atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güven'in öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cenazesini gören yakınları gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık memurunun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayatını kaybeden İsmail Güven'in görüntüsü

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

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Konya'da soba faciası: 3 ölü

KONYA'da gece ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Terzilik yapan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ali Sürer, ailesiyle birlikte ısınmak için oturma odasındaki kömür sobasını yaktı.

Ali Sürer yatığın kenarında otururken, bir restoranda çalışan eşi 45 yaşındaki Sultan Sürer ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki kızı Rabia Sürer uyudu. Akrabaları sabah telefonla aile ulaşamayınca damatları Fatih Kaya, eve geldi. Evin balkonundan içeri giren Fatih Kaya, evin dumanla kaplı olduğunu fark edip, oturma odasında kayınpederi Ali Sürer'i, oturur halde, kayınvalidesi Sultan Sürer ve baldızı Rabia Sürer'i yatağından hareketsiz halde buldu. Ardın polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı incelemede 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Yapılan incelemede Sultan Sürer'in, yatağından oturmakta olan eşi Ali Sürer'e doğru uzanmış halde bulunması üzerine, Sultan Sürer'in, dumandan zehirlendikleri sırada anlayıp, eşinden yardım istediği üzerinde duruldu.

Acı haberi alan Sürer ailesinin kızlarından Asuman Kaya, evin dışından annesi, babası ve kız kardeşi Rabia'ya sürekli seslenip, "Ben geldim, uyanın" demesi yürekli dağladı. Acı haberin ardından eve gelip kaldırımda oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Elmas Sürer'in ise gece bir süredir kaldığı oğlu Ali Sürer'in evinden diğer oğlunun evine gittiği öğrenildi. 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Yakınlarından detay

- Ölenlerin vesikalıkları

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA ))

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Başkale'de 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale İlçesi'nde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

Başkale'de jandarma ekipleri tarafından önceden takibe alınan bir araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 47 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eroin paketlerinin jandarma tarafından bulunması

-Eroin paketlerinin çıkarılması

-Eroin paketlerinin sergilenmesi

Haber: Engin ERTÜRK / BAŞKALE(Van), () -

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Çocuğu olmayınca sokak hayvanlarının annesi oldu

DENİZLİ'de çocuk sahibi olmayan 13 yıllık evli Gülşah Kurt, eşiyle birlikte yaşadığı evde 30 kedi ve 7 sokak köpeğinin annesi oldu.

Pamukkale İlçesi Gökpınar Mahallesi'ndeki kiralık evde 13 yıllık eşi boyacı Adem Kurt ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Gülşah Kurt, çocuk sahibi olmak istedi, ancak üç kez düşük yaptı. Çocuk sahibi olamayan çift, evlat sevgisini sokak hayvanlarında buldu. Kurt çifti, şehir merkezindeki evlerini boşaltarak sokak hayvanlarına rahatlıkla bakabilecekleri bahçeli bir eve taşındı. Burada 30 kediye ve 7 sokak köpeğine bakan Gülşah Kurt, oluşturdukları beslenme noktalarında ise 100'e yakın sokak köpeğini mamayla besliyor. Evlerini paylaştıkları kedi ve köpeklere isimler veren Gülşah Kurt, onları evladı gibi gördüğünü söyleyerek, "13 yıllık evliyiz, çocuğumuz olmadı. Bebeklerimizin kaybından sonra eşim sevmediği halde benim mutluluğum için sokak hayvanlarına bakmayı kabul eti. Evin içinde 30 kedi var, biri hariç hepsini sokaktan topladık, 7 köpek var. Kediler ve köpekler kavga etmeden aynı evi paylaşırken, çoğunluğunun çeşitli yerlerinde sakatlıkları var. Kör ve sağır olan kediler ile bacağı olmayan köpeklerimiz var. Evde bu kadar çok evladımız olunca çevreden de tepkiler alıyoruz. Bu hayvanlar da doğanın bir parçası onların da canı var. Ama sürekli şikayet ediyorlar, evin bahçesinde hayvanları taşlıyorlar. Sürekli şikayet edildiğimiz için belediye ekipleri, zabıtalar geliyor, hayvanları götürmek istiyorlar, ben de engel oluyorum. Ben yasaya aykırı bir şey yapmıyorum. Hayvanseverlerden de destek alıyoruz. Eşim inşaatta boyacı ustası. Akşamları da ek gelir sağlamak için tekvando dersleri veriyor. Onun kazandığıyla evlatlarımızı besliyoruz. Evimizde onlarla mutluyuz" dedi.

Beslenme noktalarındaki köpekleri zehirlediklerini öne süren Kurt, "Hayvanların zehirlenip öldürülmesi olayını sık sık yaşıyoruz, ancak bu kadar çok sokak köpeği kaybımız olmamıştı. Beslenme noktasına gittiğimizde birebir bildiğimiz yaklaşık 30 sokak köpeğimizi bulamadık. 20'ye yakın köpeğin ölüsünü bulduk. Ölen köpekler arasındaki 5 yavruyu kurtardık. Bunu yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpeklerden ve kedilerden görüntüler

-Gülşah Kurt'un yavru köpeklere bakarken görüntüsü

-Evin içindeki kedilerden görüntü

-Zehirlenen köpeklerin resimleri

-Gülşah Kurt'un konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()