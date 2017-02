DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Eroğlu: CHP'li kardeşlerimizi 'evet' vermeleri için ikna edeceğiz (EK)

"ATATÜRK BAŞKANLIK SİSTEMİ İSTEDİĞİNİ İFADE ETMİŞTİR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balkan Savaşı'nda şehit olan dedesi topçu asker Hacı Hasan'ın Edirne Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret edip, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, dua okudu. Dedesinin mezarını sürekli ziyaret ettiğini söyleyen Eroğlu, bir gazetecinin Rakka operasyonuyla ilgili sorusu üzerine, "Türkiye'deki güney illerin güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başarıyla neticelenmesi gerektiğini belirtti. Eroğlu, "Kahraman ordumuz bunu gerçekleştirdi. Gereği yapılacak inşallah El Bab'dan sonraki geriye kalan hedefteki alanlar teröristlerden temizlenecek. DAEŞ, PKK, PDY, FETÖ gibi hain terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Ak Parti binasına geçen Eroğlu, burada partililere yaptığı konuşma sırasında kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Konuşmasını sürdüren Eroğlu, "İnşallah aydınlık yarınlar da yakındır kardeşlerim. Görüyorsunuz yakın dedim geldi elektrik" dedi. Başkanlık sistemini partililere anlatan Eroğlu, başkanlık sisteminin Türkiye'deki rejmi değiştirmeyeceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bakın rahmetli Atatürk sağ olsaydı, belirli bir süre daha, bu kendi düşüncesi pek çok yazar bunu ifade etti. En doğrusu başkanlık sistemi olduğunu ifade etmiştir. Çünkü başkanlık sistemi iktidarı açısından sürekli karar vermesi açısından ayrıca işlerin çok hızlı yapılması açısından çok önemli. Türkiye stratejik açıdan çok kritik bir noktada… Alacağı karar hakkında ona sor, buna sor diyerek beklemeye tahammülü yoktur. Sürekli ve süratli karar verilmesi gerekir. Bu da ancak başkanlık sistemiyle gelecek. Ve bazı arkadaşlar itiraz eden hayırcılar diyor ki, bu rejim değişikliği. Efendim vatandaşı kandırmayalım. Rejim değişikliği değil, rejimimiz Cumhuriyet. Cumhuriyeti koruyacak olan biziz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıkacak olan biziz. Rejim değişikliği diye bir şey yok. Demokrasi, Cumhuriyet. Siz bunu söyleyenlere inanmayın deyin ki, o hayırcılara, kardeşim 18 maddeyi oku nerede rejim değişiyor. Acaba bunlar gıdayla ilgili rejimden mi bahsediyor. Onu da hatırlatırsanız seviniriz."

Görüntü Dökümü:

--------------------

Eroğlu'nun şehitliğe gelişi

Karanfil bırakması

Dua okunması

Eroğlu'nun açıklaması

Ak Parti binasında konuşması

Elektrik kesilmesi

Salondan detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

======================================

CHP'li Özel'den AK Parti ve Bahçeli eleştirisi

MANİSA'da Haziran Hareketinin düzenlediği panelde konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin ve Devlet Bahçeli'nin tavrının terör örgütlerini memnun ettiğini söyledi.

Manisa'da Haziran Hareketi tarafından Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda referandumda 'hayır' konulu panel düzenlendi. Haziran Hareketi'ni Manisa temsilcisi Bilal Kılıç'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Özgürlük ve Düşünce Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan Milletvekili Özel, son anketlere göre 'hayır' oylarının önde olduğunu söyledi. Özel, "Anketler de öyle gösteriyor. Yüzde 41 kesin 'hayır' diyor. Bir yüzde 32-34 var, kesin 'evet' diyecek. 'Kararımı değiştirebilirim' diyenler üzerinden baktığımızda onların önemli bir kısmının 'Evet'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Mesele yüzde 16'lık bir kararsızın ne diyeceğinde geliyor düğümleniyor. Anayasa Komisyonu'na giderken taslak, yüzde 43 'evet' yüzde 41 'hayır'. Komisyon, meclis süreci, ama burada komisyonda ve mecliste bizim yaptıklarımız kadar Barolar Birliği'nin meclisin kapısına kadar yürüyüp biber gazı yemesinden tutun Birleşik Haziran'ın sosyal medyada, sokakta, her yerde ve toplumdaki tüm dinamikleri cesaretlendiren enerjisi ve neşesi, 'hayır' cephesinde yer alan herkesin inanması, içeriği konuşması, sesi yüksek de olsa sempatisi yüksek söylemleri sonucunda ve meclisteki mücadelenin sonucunda iş bir anda değişti. Yüzde 43 olan 'evet' 41'e, 41'de olan 'hayır' yüzde 46'ya yükseldi. 2 puan gerideydik, 4 ila 6 puan ileriye geçtik. Bizim yüzde 41'imizi yeniden ikna etme gibi bir derdimiz yok. Bizim doğru bir dil, yüksek bir motivasyon ama hiç kimseyi ötekileştirmeden, korkutmadan, üzmeden kaygılandırmadan 'Hayır'a ikna etmek gibi bir görevimiz var" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BAŞKAN OLSA DA KARŞIYIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilse dahi başkanlık sistemine karşı olduklarını kaydeden CHP'li Özel, "Bugün geldiğimiz noktada kimin olduğu hiç önemli değil. Son söylediğimiz lafı ilk baştan söylüyoruz. Seçilecek ilk başkan da son başkan da Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlık sistemine karşıyız" dedi.

"MHP'DE TABAN YÜZDE 80 HAYIR DİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rağmen MHP tabanının yüzde 80'inin 'hayır' diyeceğini savunan Özel, "Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz gecesi 'Bu Allah'ın bir lütfu' sözünü belki de bu salona Türkiye'de bundan önce defalarca iktidar partisine oy vermiş kişilerin bile kafasının karışık olmasına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hem de disiplinli bir lider partisi olarak görülen bir partinin tabanının yüzde 80'inin bu meseleye 'hayır' diyor oluşuna ve aslında AKP ile çok benzer siyasi geleneklerden gelen sağdaki partilerin dahi 'Okumazsak hayır' ama içeriğini okuyunca bu taslağa 'evet' demesine bakarak herhalde şunu söylemek mümkün. Bu referandum hepimiz için Allah'ın bir lütfudur. Bu referandumda 15 yıldır kendi hegemonyasını kuran, kendi hegemonik dilini ele geçirdiği devlet imkanlarıyla besleyen, sizin doğrunuzun 2.5 televizyon kanalında, yaşatmak ve gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz üç dört gazetede ifade edilirken; onların 47 televizyon kanalı, 25 gazetesiyle kendi yanlışlarını anlatmaya çalıştıkları bir süreçten sonra şimdi işler ne olursa olsun onlar için ters gidiyor" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ MEMNUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ve Malatya'da düzenlediği mitinglerinde söylediği "Kandilden talimat geliyor. 'Hayır diyeceksiniz' diyor. 'Hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?" sözlerini sert bir dille eleştiren Özel, "Dün Elazığ, Malatya'yı gördünüz. İki şeyin üzerine oturtuyor. Birincisi hakaretle, iftirayla bu ülkenin güzel insanlarına, bu ülkenin sevimli insanlarına, bu ülkede doğdukları için ve bu ülkeyi birbirleriyle paylaştıklarıyla seven, meseleyi başka ayrımlarla aralarında duvarlar örmeyen insanlarına diyor ki 'Sizler teröristlerle birliktesiniz'. Oysa aklı başında hiç bir devlet terör örgütlerinin adını anmaz. Der ki; 'Sözde terör örgütü. Terör örgütünün sözde temsilcisi… Terör örgütünün sözde başkanı' Çünkü bomba patlatanın bir tane amacı vardır, adından söz ettirmek. Suikast yapanın bir tane amacı vardır, yaydığı korku üzerinden kendinden bahsettirmek. Bugün tahmin ediyorum onun adını saydığı benin saymayacağım bütün terör örgütleri iktidarın ve Devlet Bahçeli'nin benimsemiş olduğu bu yöntemden çok memnun. Günde 10 sefer 30 kanalda 3 farklı ağızda isimleri anılıyor. Ve onlar sanki bu ülkenin kaderine etki edebilecekmiş güçteymiş, referandumun kaderini belirleyebilecek, bu ülkede kitleleri yönlendirebilecek güçteymiş gibi gösteriliyorlar. Oysa bu ülkenin kaderini sadece ve sadece bir tek grup belirleyebilir" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

Salondan detay ve genel görüntü

Konuşmacılardan görüntü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

==============================

GÜVERCİN KÜMESİNDE 1 KİLO ESRARA 3 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından yapılan aramada bir evin çatısındaki güvercin kümesinde 1 kilo esrar, işyerinde de ise ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir ev ile iş yerine operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, çatı katındaki güvercin kümesine saklanmış çantada 1 kilo esrar, iş yerinde ise ruhsatsız tabanca ve iki şarjörde 22 kurşun ele geçirdi. Uyuşturucu, tabanca ve kurşunlara el koyan ekipler, Doğan A., Feridun A. ve Beytullah A.'yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Çantanın açılması

- Çantandan çıkan esrar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

=================================

Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 24 kişi yakalanarak tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca aranan kişilerin yakalanması için Türkiye genelinde yapılan operasyon kapsamında Kahramanmaraş'ta 243 adrese baskın yapıldı. 258 polisten oluşan 57 ekip tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet, dolandırıcılık, yağma, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve borç ihlali gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 kişi tutuklandı.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,()

============================

Bakan Arslan: Yüksek Hızlı Tren'i bizzat kendimiz yapacağız

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ Fabrikası'nda üretileceğini belirterek, "Yüksek Hızlı Tren'i bizzat kendimiz yapacağız, ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz, dünyanın her yerine ihraç edeceğiz" dedi.

Eskişehir'e gelen Bakan Ahmet Arslan ilk olarak Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti. Bakan Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle görüyoruz ki milyonlara varan insanımız Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'in Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya yani Akdeniz'e bağlanması da önemsediğimiz bir koridor. İnşallah onun da gereğini yapacağız" diye konuştu.

Valiliğin ardından AK Parti İl binasını ziyaret eden bakan Arslan daha sonra Porsuk Spor Salonu'nda Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Odunpazarı üye buluşması' toplantısına katıldı. Bakan Arslan burada partililere referandumla ilgili konuşma yaptı.

'DEVRİM'E İNANILSAYDI BUGÜN DÜNYA MARKASINDAN BAHSEDİYORDUK'

Bakan Arslan daha sonra Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret ederek burada üretilen yerli dizel lokomotif motorunu inceledi. Arslan Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in de TÜLOMSAŞ'a yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren kullanan ve aynı zamanda inşa eden ülke haline geldik. TÜLOMSAŞ köklü kuruluşlarımızdan biri. TÜLOMSAŞ her zaman iddialı oldu. Bugün değil, Devrim Otomobiliyle iddiasını ortaya koymuştur. Devrim otomobiliyle ilgili TÜLOMSAŞ iddiasını ortaya koyduğunda ülkemiz yöneticileri, ülkemiz idarecileri onlar kadar inansaydı bugün dünya markası otomobillerden, dünya markası uçaklardan bahsetmiş olacaktık. TÜLOMSAŞ bugün demiryolunu sektöründe motor imal eder hale geliyor. Türkiye olarak, Eskişehir olarak, TÜLOMAŞ'ta Yüksek Hızlı Tren yapacağız' diyorlar. Dediğim gibi işçi inanıyorsa geriye bize destek verip yapmak kalıyor. İşte onun için de yeni 96 Yüksek Hızlı Tren setini alırken, sanayi işbirliği programı kapsamında özellikle teknolojinin ülkemize gelmesi ve Yüksek Hızlı Tren'in Türkiye'de yapılmasıyla ilgili şartname koyduk. İlk 20'sini dışarıdan alacağız, sonra kademe kademe TÜLOMSAŞ üretimde daha fazla yer alacak ve son 16'yı bizzat yüzde 100 kendisi yapacak. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Onun dışında o teknolojiyi getirip Yüksek Hızlı Tren'i yapabilir hale geldikten sonra, Yüksek Hızlı Tren'i hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız ve ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı bulunduğumuz coğrafyaya hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz."

TÜLOMSAŞ YENİ BİR DİZEL MOTOR ÜRETTİ

Bugüne kadar birçok lokomotif yapan ve birçok ülkeye ihraç eden TÜLOMSAŞ'ın son olarak 6 silindirli, milli ve yerli olan TLM6V185 adlı yeni bir dizel motor ürettiğini söyledi. Arslan şöyle konuştu:

"Bu motorun son testleri bitti, artık kullanma aşamasında. ARGE'sini de TÜLOMSAŞ'ın mühendisleri işçileri yaptı. Tüm testleri başarıyla geçti. TÜLOMSAŞ bunu artık seri olarak üretir hale gelecek. Sipariş sağladığımızda da haftada bir tane, biraz daha sipariş yoğunluğu arttığında da 3 günde bir motor üretebilecek bir kapasiteye gelecek. Bu tank motoru gibi savunma sanayimiz için de bir sinerji oldu. Sadece yerli milli bir ürün geliştirmiş olmuyoruz milyarlarca dolar katkılar da sağlayacağız. Bu sektörde küresel boyutlu olmak istiyoruz. TÜLOMSAŞ'ta dünyaya hitap edecek, dünyaya hizmet edecek, dünyayla yarışır motorları üretiyoruz. Bize inandıkları için bize her türlü desteği esirgemedikleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanım Sayın Binalı Yıldırım'a, hükümetlerimize çok teşekkür ediyorum."

Bakan Arslan daha sonra TÜLOMSAŞ bahçesinde bulunan Türkiye'nin ilk otomobili Devrim'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Bakan Arslan'ın Valilik önünde karşılanması,

-Bakan Arslan'ın Valilikteki konuşması,

-Arslan'ın Porsuk Spor Salonu'ndaki Ak Parti toplantısına katılması ve konuşması,

-Bakan Arslan'ın TÜLOMSAŞ Fabrikası'nı ziyareti,

-Arslan'ın konuşması,

-Arslan'ın Devrim Otomobili önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

===============================