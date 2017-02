DHA YURT BÜLTENİ-14

Orgeneral Hulusi Akar İncirlik'te ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bugün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği teyit edildiği belirtildi.

Görüşmede Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'a Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla Koalisyon çerçevesinde 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren icra edilmekte olan Fırat Kalkanı harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.

Akar, ayrıca Dunford'a güvenliği sağlanan bölgelere yerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığını, El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını, arama/tarama faaliyetlerine geçildiğini, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele konuları kapsamında, DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edileceğini, edilmesi gerektiğini, Koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteğin artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Görüşmede, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak’taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği de teyit edildiği belirtildi.

Nusaybin’de çatışma: 1 polis ve 1 asker yaralandı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı, sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü Koruköy Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 polis ve 1 asker yaralandı.

Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçelerinin kırsalında 11 Şubat'ta PKK'lılara yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Bugün Nusaybin İlçesi'ne bağlı sokağa çıkma yasağının sürdüğü Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 1 polis ve 1 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeye gönderilen helikopterle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nusaybin'de yapılan müdahalenin ardından yaralı asker ve polis, yine helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik polis ve askerlerin operasyonları sürüyor.

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı sisteminin, belediye başkanlığından bu yana savunup, ısrar ettiği reform olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir. Ülkeme, milletime faydalı olacağına inandığın için bu sistemin mücadelesini verdim, veriyorum. Ülkenin başına musallat olanlar, bu sistemde kendilerine yer bulamayacak" dedi. Erdoğan'ı alanı dolduran yaklaşık 17 bin kişi dinlerken, 2 bin polis görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için ilk mitingini, aynı zamanda toplu açılış töreni için geldiği Kahramanmaraş'ta yaptı. Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği kentte cuma namazını kıldıktan sonra Müftülük Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri ile protokol üyelerinin de katıldığı törende alanı dolduranlara hitap eden Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı ve 16 Nisan'da 'Evet' çağrısında bulundu.

Alanı dolduran kalabalığı kentte 'kardeş' ve 'ağabey' anlamında kullanılan 'Edeler' diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kendi başına direnerek kurtulduğunu hatırlattı ve kahramanlığını isminde tescillendirerek Türkiye'nin sigortasının garantisi olmayı başardığını ifade etti.

'HAMDOLSUN SANA YARAB'

Geçmişte olduğu gibi bugün de Kahramanmaraş'ın ülke ve milletin başına gelecek belalara en güçlü tepkiyi verecek kent olacağına inandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 248 kişinin Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi mücadele ederek şehadete yürüdüğünü söyledi. 15 Temmuz gecesi insanların bomba yağdıran F 16'ların, helikopterlerin, tankların, karşısına çıktığını şehitlerin yanı sıra 2 bin 193 kişinin gazi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Allah'a hamdolsun böyle bir milletin reisi cumhuru olmaktan daha güzel ne olabilir ki. Millet sinesinde yük değil mangal gibi yürek taşıdığını dosta düşmana göstermiştir. Böyle bir milletin evladı olmakla, Edelere yol arkadaşı olmaktan ne kadar iftihar etsem, he kadar hamd etsen azdır. Sana hamdolsun Yarab. Beni bu değerlerle milletimle birlikte yoldaş ettin, gönüldaş ettin hamdolsun sana Yarab" dedi.

'HANS, CORÇ NE DERSE DESİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada alandan yükselen 'İdam isteriz' sloganına; "Benim kanaatimi biliyorsunuz. Hedef ilk olarak 16 Nisan'da 'Evet' oylarını halletmek" şeklinde karşılık verdi.

16 Nisan'dan sonra parlamentoda konunun gündeme geleceğine ve geçeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Parlamentodan geçmesi halinde bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Çünkü bunu onaylamak boynumun borcudur. Şehitlerimize bunun hesabını veremem, Allah'a bunun hesabını veremem çünkü. Bir katili affetmek devletin yetkisinde değildir. Onu ancak onun varisleri affeder affederse ama devlet edemez. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affeder. Bu gerçeği de bilelim. Efendim, 'AB şöyle' diyor, 'Hans böyle' diyor, 'Corç böyle' diyor, bunlar beni ilgilendirmiyor. Hans ne derse desin, Corç ne derse desin, Ahmet ne diyor, Mehmet ne diyor, Ayşe ne diyor, Fatma ne diyor, Allah ne diyor, beni o ilgilendirir" diye konuştu.

'TARİHİ KARARIN ARİFESİNDEYİZ'

16 Nisan'da yeni ve tarifi bir kararın arifesinde olunduğunu ve yönetim sistemi arayışında yeni bir yola girileceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi: "Meclis onayına dayalı başbakanlık hükümeti sisteminden, millet onayına dayalı cumhurbaşkanlığı hükümeti veya cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bir başka ifadeyle artık hükümeti seçtiği cumhurbaşkanı vasıtasıyla doğrudan millet kuracak. Milli iradenin tecellisi üzerinde kara bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri şahıslara bağlı olarak değil sistem itibariyle inşallah tamamen kapanıyor. Birilerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına bambaşka anlamlar yüklemeye çalışması kafa karıştırmasın. Dikkat ederseniz onlar Kasım 2002 seçiminden beri her seçimde her halk oylamasında aynı çarpıtmayı yapıyor. Her defa hak ettiği dersi alsalar da tekrar ve tekrar aynı hezeyanları ortaya saçmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişti, Türkiye değişti o zaman doğan çocuklar artık delikanlı oldu şimdi oy kullanacaklar. Ama bunlar yerlerinden bir milim kımıldamadılar."

'ESKİ TÜRKİYE DAHA İYİYDİ DİYORLAR'

Seçilme yaşını önce 25'e şimdi ise 18'e indirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, batıda da seçilme yaşının 18 olduğuna dikkat çekti. Son günlerde eski Türkiye'nin bugünden daha iyi olduğunun söylendiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Eski Türkiye bugünden daha iyi diyorlar. Onların hayalindeki Türkiye'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Hükümetlerin ömürleri yahu 25 günlük hükümetler kuruldu ülkede. Ölçümleme yapıyorum biz gelene kadar tüm hükümetlerin ortalama ömrü 16 ay. 16 aylık hükümetlerle bir ülke ayakta durabilir mi, dik durabilir mi? İşte o Türkiye bizi bitirmiştir. Siyasi çekişmelerin, sosyal çalkantıların, ekonomik krizlerin anamızı ağlattığı kabus günlerini unutmadınız değil mi? Benzin kuyruklarını, ekmek kuyruklarını, gaz yağı kuyruklarını unutmadınız değil mi?"

'CHP İL BAŞKANLARI VALİLİK YAPIYORDU'

"İşte o Türkiye tek parti döneminin Türkiye'sidir. Parti il başkanlarının yani CHP il başkanlarının valilik yaptığını bilir misiniz? Hem il başkanı hem vali. Şimdi böyle bir şey gündeme gelse ne derler, kıyamet kopar değil mi? Bu ülkeyi bunlar ileri götüremediler. Ülkemizi patinaj yaptırmanın ötesinde geri götürdüler. İşte bunlar o Türkiye'nin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Şimdi mecliste varlığı pamuk ipliğine bağlı zayıf hükümet olsun istiyorlar. Bu puslu havayı kendisine ikbal devşirmek için kullanmak istiyorlar. Çocukların tekerlemesi var aralarında şakalaşırken; 'Havada bulut sen bunu unut' derler. Biz 14 yıldır Türkiye'yi işte bu alacakaranlık kuşağından uzak tutmak için çalıştık, mücadele ettik ama bunların aklının, fikrinin hala eski Türkiye'de kalmasını engelleyemedik. 16 Nisan onların son umut kapılarını da kapatıyor. Çocukların ifadesiyle; 'havada bulut eski Türkiye'yi unut."

'BUNLARIN İTİRAZI SİSTEME DEĞİL MİLLETE'

Anayasa görüşmelerinde ayak ısırmadan, burun kırmaya, kürsü işgalinden, slogan atmaya kadar meclise yakışmayacak görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, 2011 yılından itibaren mecliste ülkeye yeni anayasa kazandırmak için yalvar yakar oldukları muhalefetin topu sürekli taca atarak milleti kandırdığını sandığını ifade etti. Yeni değişiklikle getirilen cumhurbaşkanlığı sistemi ile tüm güç ve yetkinin millete teslim edilmesiyle feverana başlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Millette karşılıklarının olmadığını biliyorlar. Bunların itirazı sisteme değil, millete millete. Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil millete karşı. Ya ben kimim, ben faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde belge var mı? Yok. Biz faniyiz ama sistem bu noktada kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değil baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsıma isteyecek, mücadeleyi nefsime verecek kadar halim yok, karaktersiz değilim. Türkiye'ye bunca hizmeti şahsımız için mi getirdik? 250 bin dersliği, sağlıkta en ücra köşelere hastane, ambulansları, 19 bin kilometre bölünmüş yolu, 29 havalimanını, hızlı tren hatlarını, denizin altından 3 yılda 200 milyon kişinin geçtiği Marmaray'ı şahsımız için yapmadık. Marmaray'dan hangi partililer geçiyor diye bakmıyoruz, halkımız geçiyor halkımız. Çünkü biz onlar için varız, vatandaşımız için varız. Onları modern bir Türkiye'de nasıl yaşatırız onun için varız. Şimdi Çanakkale'de 18 Mart köprüsünü yapıyoruz ve 18 Mart'ta temelini atıyoruz. Değeri 12 milyar dolar. O delikli 2,5 kuruşlar vardı ona muhtaç olan Türkiye'den işte bugüne geldik. Eski Türkiye 2,5 kuruşa muhtaçtı ama şimdi onlar geride kaldı."

'CUMHURBAŞKANLIĞI ŞAHSIMIN PROJESİDİR'

Cumhurbaşkanlığı sisteminin belediye başkanlığından bu yana savunup ısrar ettiği reform olduğunu anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir. Belediye başkanlığından bu yana savunup ısrar ettiğim reformdur. Diğer hizmetler gibi ülkemize yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim, veriyorum. Şayet milletimiz 16 Nisan'da 'evet' derse Türkiye bu sisteme geçecek ve bundan sonraki ilk seçimlerde de milletimiz kime teveccüh ederse ilk cumhurbaşkanı o olacak. Şimdi birileri çıkıp diyor ki; 'İstediğiniz neyi yapamıyorsunuz, sistemi değişiyorsunuz.' Bizden önce gelenler neyi yapamıyorlardı? Niye yapmadılar? Mesele insan meselesi ama bunun yanında sistem güçlü olursa insanla sistemi birleştirdiğimiz zaman o zaman pik yaparsınız. Ama biz engellendik, çok engellendik. Hamdolsun bir dönem aynı partiden cumhurbaşkanı ve başbakan olunca hızlandık ama öncesinde maalesef tökezlediler. Atama yapacaksın 'olmaz ben öyle istiyorum' dediler. Bir tane ismi eşi başörtülü olduğu için kabul etmedi, eşinin başı açık Amerikan vatandaşı olana da 'hayır' dedi. Anlamakta zorlanıyorsunuz. Neden sonra çok daha farklı şeyler geldi. Bunlarla mücadele ede ede geldik. bunlara rağmen buralara geldik. Yani bu işler şahıslara bağlı olmasın ülkenin geleceği kişilerin tercihlerine endekslenmesin diye işi sisteme bağlamaya çalışıyoruz."

Kapı kapı dolaşarak sistemi engellemeye çalışanların ilk seçimde bu kez ülke yönetimi için destek isteyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Milletten ricam o gün geldiğinde kendilerine mecliste yaptıklarını, meydanlarda söylediklerini hatırlatmalarıdır. Emin olun yüzleri kızarmayacak. Az önce söyledim Marmaray'ı yaparken demedikleri laf bırakmadılar Ama şimdi en çok orayı onlar kullanıyor" dedi.

Ömürlerinde ülke için millet için hiçbir şey yapmamış olanların cumhurbaşkanlığı sisteminin ne olduğunu ve kıymetini bilemeyeceklerini savunan Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için sistemi getirdiklerini dile getirdi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ MUCİZE DEĞİLDİR'

Sistem ile ülkede güven ve istikrar ortamının eskiye oranla daha güçlü tesis edileceğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı sistemi bir mucize değildir. Her şeyi her yeri bir anda değiştirecek sihirli değnek değildir. Bu sistemin en net özelliği ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi için lazım olan güven ve istikrar ortamını eskisine göre daha güçlü şekilde tesis edecek olmasıdır. Bilindiği gibi Türkiye esti sistemin zayıflıkları sebebiyle sık sık siyasi ve ekonomik krizlere maruz kalıyordu. İnşallah yeni sistemde yürütmeyi tamamen cumhurbaşkanına bağlayarak beş yıllık icraat dönemini garanti altına alıyoruz. Yürütmeyle yasama arasındaki sınırları iyice netleştirerek herkesin kendi işine odaklanmasına imkan sağlıyoruz. Yani cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek, meclis kanunları çıkartacak, yargı hukukun işlemesini sağlayacak. Bu sistemde hiçbir güç diğerinin üzerinde olmayacağından eski Türkiye'de şahit olduğumuz kavga, çekişmeleri, yetki aşımlarını inşallah artık yaşamayacağız. Ekonomide atılması gereken adımlar mı var, milletin yetkiyi, sorumluluğu yüklediği cumhurbaşkanı ne gerekiyorsa onu yapacak. Terörle mücadelede atılması gereken adımları aynı şekilde milletten aldığı güçle cumhurbaşkanı atacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine yüzde 71.5 ile destek veren Kahramanmaraş'ta yine yüksek oranda 'evet' denilmesini istedi.

Erdoğan, 5 yılda bir seçimlerin yeni avantajlar sağlayacağını ve bakanlar kuruluna Cumhurbaşkanının dışarıdan atama yapabileceğini ve yeni sistem ile Türkiye'nin sınıf atlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 569 milyon liraya mal olan tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

48 DAKİKA KONUŞTU, 17 BİN KİŞİ DİNLEDİ

Yaklaşık 17 bin kişinin katıldığı toplu açılış töreninde Erdoğan'ın yanına gelen Kahramanmaraş İletişim Lisesi öğrencisi Merve Baykız, çizdiği karakalem portreyi hediye etti. Nişanlı olduğunu söyleyen Emine Akbingöl ise ağlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Akbingöl, Vali Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, genç kız ile ilgileneceğini söyledi. Platformda 48 dakika boyunca kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte bulunduğu süre içerisinde 2 bin polis görev yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte toplu açılış törenin ardından meydandaki bir binaya 'Acı bir kahve içmeye evet' pankartı asan aileyi ziyaret etti.

Didim'de cinayet: 3 ölü

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya, arazide vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bir gün önce oto tamirhanesinde Metin Diler'i öldüren K.K.'nin (27) bu cinayetleri de işlediği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma sürdürüyor.

Didim'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi Gevrek Mevkii, Zonguldaklılar Sitesi yakınlarındaki arazinin kenarında tabancayla ateş açılarak vurulmuş iki erkek cesedini görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişilerin kimliğinin Şamil Olca (30) ile Yaşar Kaya (45) olduğunu belirledi. Polisin geniş güvenlik önlemi alındığı olay yerinde, Didim Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemede, olay yerinde 10 kovan bulundu. Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ve İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olay yerindeki incelemeler sonrası Şamil Olca ile Yaşar Kaya'nın cesetleri Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Çifte cinayeti gerçekleştiren şüphelinin, dün Cumhuriyet Mahallesi 75. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde Metin Diler'i öldüren Kadir K.K. olduğu ihtimalinin üzerinde duran polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olayda ölen Şamil Olca'nın, dün oto tamirhanesinde Metin Diler'in öldürülmesi sırasında şüpheli K.K'nın yanında olduğu ve beraber kaçtıkları öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Suriye’de bacakları kopan çocuk tedavi için Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlip kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Ali Adülbasit tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Bab-Al Hava Sınır Kapısı'ndaki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na ait lojistik merkezine getirilen Ali Abdülbasit, buradan görevliler tarafından sedye ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, tedavisi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, küçük çocuğun annesi ile kız kardeşinin ise aynı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

HDP Milletvekili Ferhat Encü havalimanında gözaltına alındı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, 2 gün önce tahliye olmasının ardından bugün Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Encü hakkında, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yakalama kararı verildiği belirtildi.

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri iki ayrı davadan tutuklu yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için Diyarbakır ve Şırnak'taki mahkemeler tahliye kararı verdi. Fethat Encü, 15 Şubat çarşamba günü Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliyesinden iki gün sonra bu sabah İstanbul'dan uçakla memleketi Şırnak'a gelen Ferhat Encü, Şerefattin Elçi Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin Encü'nün tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itirazıyla hakkında verilen yakalama kararı üzerine yapıldığı belirtildi.

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılanan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, davanın bugünkü duruşmasına katılmadı. Mahkeme heyeti, Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

HDP'li Behçet Yıldırım ise barış amacıyla katıldıkları yürüyüşlerin ardından FETÖ'cü polisler tarafından hazırlanan soruşturmalar ile davanın açıldığını belirterek, "Mahkemeye gitmediğim için böyle bir karar çıkarılmış. Mahkemeye gitmeyeceğim yakalarlarsa yakalasınlar. Bunu yapanların hepsini tanıyorum, amaçları bizim dokunulmazlığımızı kaldırmak. Benim kaçtığım yok, daha dün çarşıda esnafları ziyaret ettik" dedi.

Silopi'de camilerden anons yapıldı: Evlerde boş tüp bulundurmayın

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin aldığı karar doğrultusunda camilerde yapılan anonsta, ilçe, belde ve köy bakallarında LPG tüp alım, satım ve değişiminin yapılmayacağı ve evlerde bulunan boş tüplerin ise bayilerine teslim edilmesi istenildi.

Dün Silopi ilçe merkezindeki camilerde okunan karar metninde, "İlçe Mahalli İdareler Şefliği'nin 01.02.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan karar gereği İlçemiz, Belde ve Köy bakallarında tüp alım-satımı ile değişimi yapılmayacaktır. Ayrıca ilçemiz genelinde evlerde boş olarak bulanan ihtiyaç fazlası ve küçük tüplerin, tüp bayii ve satış noktalarına teslim edilmesi, evlerde boş olarak bulundurulmaması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.

Camilerde okunan anons ile ilgili başka bir açıklama yapılmazken, kararın ilçe mahalli idareler şefliği tarafından alındığı belirtildi.

Midibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü, kaza anı kamerada (2) (Yeniden)

GAZİANTEP'te, şehir içinde yolcu taşıyan midibüsün çarptığı Suriye uyruklu 10 yaşındaki Abdo Hasan, hastanede yaşamını yitirdi. Midibüsün çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşi ile birlikte Toros Sokak'taki evinin önünde oyun oynayan Abdo Hasan'a, İsrafil Y,. yönetimindeki 27 H 0157 plakalı midibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulup yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili olay yerinde çalışma yapan polis, midibüs şoförü İsrafil Y.'yi gözaltına aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Abdo Hasan'ın ölümüne neden olan kaza anı ise, sokak içerisinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; sokağa giren midibüsün kaçmaya çalışan Abdo Hasan'a çarpıp sürüklediği yer aldı. Kaza sonrası sürücü İsrafil Y.'nin de sinir krizi eçirdiği görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Ak Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli mesajlar yayınladığını belirterek tepki gösterdi. Ak Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, kamuoyundan gelen baskılar sonucu Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de bunu kabul edip istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin, farklı tarihlerde twitter hesabı üzerinden 'Atatürk olmasaydı diye bişey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var artık. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır' ifadelerinin de yer aldığı paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Hasan Baki'nin bu paylaşımları tepki çekerken, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin bu paylaşımlarını fark eden vatandaşların durumu kendisine ilettiğini belirten CHP'li Kuyucuoğlu, "Gençliğin bu noktaya gelmesine neden olanların oturup düşünmesi gerekir. Bu ve benzeri zihniyetlerin, Türkiye'yi nereye götürmek istediklerinin bir işaretidir" dedi.

AK PARTİ: İSTİFASINI İSTEDİK, KABUL ETTİ

Tepkiler üzerine açıklama yapan Ak Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, paylaşımların Ak Parti'yi bağlamadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Söz konusu paylaşımlar kendisini bağlar. Bu konuda kamuoyunun baskısı ve gelen tepkileri göz önüne alarak Genel Merkez, İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile bir değerlendirme yaptı. Bu doğrultuda istifasını istedik, o da kabul etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bizim için vazgeçilmez bir değerdir."



Kontrol noktalarına beton blok

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri uygulama noktasında olası terör saldırılarına karşı karayolunun ortasına beton bloklarla önlem alındı.

İslahiye-Hassa karayolu üzerinde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri uygulama noktası oluşturuldu. 24 saat görev yapılan noktada, şüpheli görülen araçlar durdurularak aranıyor, içindekiler kimlik kontrolünden geçiriliyor. Zırhlı araçlarla güvenliğin sağlandığı noktada olası terör saldırılarına karşı karayolunun ortasına 2 metre genişliğinde 4 metre yüksekliğinde 3 beton blok konularak önlemler artırıldı.

Şanlıurfa’da otobüs otomobille çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA’da, otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa P. yönetimindeki 63 N 2746 plakalı otomobil, şerit değiştirmeye çalışırken Ahmet G.'nin kullandığı 63 H 0245 plakalı belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfa’da 262 kilo esrar, 18 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde ve parklarda uyuşturucu sattığı belirlenen 'torbacı' diye adlandırılan şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Halil D., Salih Ş., Kemal A., Levent D., İbrahim Y., İbrahim K., Yakup Ç., Aslı A., Mahmut E., Mustafa U., Ali T., Bakır G. ve Murat K. gözaltına alınırken, evlerinde 11 kilo 920 gram esrar, 110 gram eroin ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda durumundan şüphelenilen bir kamyonda eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada DA, kuş yemleri arasında gizlenmiş 244 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Mehmet D. gözaltına alındı. Aynı yolda durdurulan bir taksinin bagajındaki yedek lastiğin içinde ise 6 kilo 350 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, takside bulunan Ali D., Ramazan Y., Mustafa İ. ve Aslan D.'yi gözaltına aldı.

Sorgulaması tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversiteli öğrencilerden Suriye'ye yardım

GAZİANTEP Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenciler, personeller ve idarecilerin topladığı 2 TIR'lık gıda yardımı Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Batıkent mahallesinde bulunan Abdulkadır Güllüoğlu Erkek Yurdu deposunda bekletilen yardım kolileri, öğrenciler ve personeller tarafından yardım TIR'ına yüklendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Yurtkur İl Müdürü Ahmet Kölemen öğrenciler ile birlikte topladıkları yardımları öğrenciler, personel ve idarecilerle birlikte el birliği yaparak Halep'teki mazlumlara ulaştırmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi, "Bugün Halep'teki kardeşlerimize hem gıda konusunda hem giyecek konusunda 2 TIR malzeme toplamış durumdayız. Bu yardımları AFAD İl müdürümüze teslim ediyoruz. Bundan önce de il müdürümüz ile birlikte oradaki askerlerimizin ve mazlum kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için 7 TIR yatak gönderdik. Bununla birlikte 9 TIR göndermiş oluyoruz. Yine bununla birlikte 2'nci el olarak ifade ettiğimiz malzemeleri de İslahiye'deki yetim ve mazlum kardeşlerimize ulaştırdık. Bunlar tamamen Kredi Yurtlar Kurumu'nda çalışan öğrencilerimizin katkılarıyla yapılan yardımlardır. "

AFAD İl Müdürü Sinan Atakan yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede teslim edeceklerini söyledi. Atakan AFAD olarak yapılan tüm yardımları Çobanbey ve El-Bab bölgesinde kurdukları ekipler aracılığıyla en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

Sekin ailesinin acı günü

İZMİR'de şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in amcası Mehmet Sekin, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Mehmet Sekin ikindi namazının ardından toprağa verildi.

İzmir'de 6 Ocak tarihinde teröristlerle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitiren şehit trafik polisi Fethi Sekin'in Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde yaşayan ve bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren amcası 77 yaşındaki Mehmet Sekin son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 6 çocuk, 5 torun sahibi Mehmet Sekin'in Gümbet Saldır Şeyh Türbe Camii'nde ikindi namazından sonra düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Bekir Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Koç, AK Parti İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, Sekin'in eşi Perihan Sekin (74) çocukları ve Elazığ'dan gelen yakınları katıldı. Perihan Sekin'in kızlarının kolları arasında durmakta güçlük çektiği görüldü. Yaklaşık 20 yıl önce ailesi ile birlikte Bodrum'a gelen Mehmet Sekin cenaze namazından sonra Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

