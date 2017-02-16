DHA YURT BÜLTENİ - 14

Çorum'da silahlı kavga: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

ÇORUM’un Ortaköy İlçesi'nde iki akraba arasında çıkan kavgada 51 yaşındaki Hıdır Gündüz öldürüldü, oğlu 21 yaşındaki Coşkun Gündüz ise ağır yaralandı.

Olay Çorum'un Ortaköy İlçesi'ne bağlı Esentepe Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hıdır Gündüz ile oğlu Coşkun Gündüz daha önceden arlarında husumet bulunan ve çobanlık yaptığı öğrenilen akrabası Abbas G. ile aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya çıktı. Ellerinde tüfek ve tabanca bulunduğu iddia edilen üç kişinin tartışması bir süre sonra çatışmaya dönüştü. Abbas G. tüfekle ateş ederek Hıdır Gündüz veoğlu Coşkun Gündüz’ü yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan baba ve oğlu olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından önce Ortaköy Devlet Hastanesi’ne daha sonra Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hıdır Gündüz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, oğlu Coşkun Gündüz'ün ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden görüntü

- Detaylar

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Birecik’te kaza: 3 yaralı

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 70 yaşındaki Mehmet Öztürk yönetimindeki 27 U 3348 plakalı otomobil, kontrolden çıktı ve park halindeki 63 EL 730 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada; sürücü ile yanında bulunan İslim Han Yalçınkaya ve Bediha Eryener yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan otomobiller

- Kaza yerinde toplanan vatandaşlar

- Yaralıların hastaneye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Kar yağışı uçak seferlerini aksattı

TRABZON’da dün gece başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı, uçak seferlerini de aksattı.

Aralıksız devam eden ve saat 18.00'den sonra şiddetini artırması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle farklı şirketlerin İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapacağı uçak seferleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya’dan Trabzon’a yapılacak seferler iptal edildi. Kuzey batıdan esen sert rüzgarla birlikte etkili olan kötü hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisinin giderek azalması ve yarın öğle saatlerinde sona ermesinin beklendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Havaalanından görüntüler

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON, ()

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Amasya’da 3 katlı restoranın çatı katı yandı

AMASYA'da bir restoranın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Amasya'nın Kocacık Mahallesi Serhat Sinan Sağıroğlu Sokağı'ndaki üç katlı restoranda yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangında 3 katlı restoranın çatı katı tamamen yandı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, Yangının bulunduğu bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yükselen alevleri diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 30 dakika süren yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiyenin yangının söndürmesi detaylar

- Yükselen alevlerden detay

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne Emniyet Müdrürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gözaltına aldığı 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Edirne 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden V.Y., E.Y., R.B., D.B., N.A. ve A.K., tutuklanırken, A.A., C.Y., R.K. ve V.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların sağlık kontrolüne getirmeleri

-Zanlıların arabaya binmeleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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