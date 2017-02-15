DHA YURT BÜLTENİ - 14

Amanos şehidi memleketinde gözyaşlarıyla karşılandı (2)

SİLAH ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan için Ladik ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreni için gelen şehidin silah arkadaşları tabu başında beklediledi. Bu sırada bazıları gözyaşı döktü.

Şehit jandarma uzman çavuş Salih Kayan için Ladik merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan namaz sonrasında şehit için dua edildi. Şehidin yakınları cenaze töreni süresince gözyaşlarına boğuldu. Şehit jandarma uzman çavuş Salih Kayan'ın birlikte görev yaptığı silah arkadaşları tabutu omuzlayarak bir süre taşıdı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde baba ocağı olan Doğankaş Mahallesi'ne getirildi. Babaocağında helallik alınmasının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

------------------------

-Cenaze aracının gelişi

-Şehitin naaşının camiye götürülmesi

-Şehitin silah arkadaşlarının tabut başında beklemesi

-Şehitin silah arkadaşının gözyaşı dökmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Duaların edilmesi

-Şehitin silah arkadaşlarının şehitin naaşını taşıması

-Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yaprak Koçer/LADİK(Samsun), ()

====================================

Irmak Kupal cinayetinde sanığa tahliye yok

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı, tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömmekle suçlanan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ile 40.5 yıl hapis cezaları istenen, H.A.'nın (Himmet Aktürk) yargılanmasına devam edildi. Video konferans yoluyla duruşmaya katılan H.A., ilk duruşmada olduğu gibi küçükken tecavüze uğradığını ve hasta olduğunu iddia edip, tahliyesini istedi. Mahkeme H.A.'nın tahliye talebini reddedip, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek akli dengesinin yerinde olup, olmadığına dair raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan 27 yaşındaki Suriye Kupal ve 44 yaşındaki Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, geçen 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği H.A., katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti. Ülkeyi şoke eden itiraftan sonra H.A.'nın gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları, ardından da bağ içerisinde cesedi bulundu. Irmak, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. H.A. ise 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. 11 sayfalık iddianamede ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 40 yıl hapis cezası istendi. Soruşturmayı yürüten Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, H.A. hakkında 11 sayfalık iddianame hazırlayıp Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede, tutuklu sanık H.A. hakkında, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarından 23 yıla kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan 17.5 yıl hapis cezaları istendi. İlk duruşmaya Irmak Kupal'ın ailesi ve sanık katılmadı

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık H.A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, öldürülen Irmak Kupal'ın annesi Suriye Kupal (28) ile dedesi Bekir İrgaz, Kupal Ailesi'nin avukatı Bilgehan Noyan, Manisa, İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Diyarbakır, Antalya ve Mersin barolarının temsilcileri, baro tarafından görevlendirilen sanık avukatı, İzmir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Şeker hastası olan baba Bilal Kupal ise duruşma salonuna girmeyip, adliye koridorunda duruşmanın bitmesini bekledi. SEGBİS ile ifadesine başvurulan tutuklu sanık H.A., hasta olduğunu ileri sürüp, "Cezaevinde daralıyorum. Başıma küçükken gelen kötülükler var. Ne yaptığımı bilmiyorum. Büyük olsun küçük olsun herkese kötülük yapabilirim. Kapalı yerde kalamıyorum. Nefes alamıyorum. Serbest kalmak istiyorum" dedi.

Kupal Ailesi'inin avukatı Bilgehan Noyan ise sanık H.A.'nın cinayet sonrası yaptığı eylemlerin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini, gene de raporun beklenmesi sonrasında en ağır cezanın verilmesini istedi. Anne Suriye Kopal da sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

Mahkeme tarafların dinlenmesinin ardından sanık H.A.'nın akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen yazının beklenmesine ve tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Kupal Ailesi, duruşmanın ardından beklemeden adliyeden hızla ayrıldı.

KADINLARDAN TEPKİ

KADEM İzmir Temsilcisi Avukat Gamze Suznak Kızılırmak, çıkışta yaptığı açıklamada, davanını takipçisi olacaklarını belirtip, "Savunmasız çocukların,

acımasız savaşlarda yok edildiği bir dünya düzenine isyan ederken, yanı başımızdaki çocukların sapıklar tarafından mağruz bırakıldıkları dehşet ile yüzleşerek kamuoyunu çocuklara yönelik şiddette karşı bir an önce seferber olmaya çağırıyoruz. Bu mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocukları konusunda çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarını davanın takipçisi olmaya davet ediyoruz. Tüm sapıkların tutuklu yargılanmaları ve ağır cezalar almalarını istiyoruz. Irmak Kupal'ın da davasında da sapık kişinin en ağır cezayı alması için gereken neyse yapacağız" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Dönem Sözcüsü Semiha Hasgör de "Çocuklarımız kendilerini koruyamıyorlar. Kendilerine karşı yapılan kötülüklere seslerini çıkaramıyorlar. O nedenle bizler hem çocukların hem ailelerin onların yanında olmaya çalışıyoruz. Çocukları korumak çok zor bir şey değil. Siyasi iradenin yapması gereken çok basit bir şey var. Lanzarote Sözleşmesi'ni uygulasalar, bu yeter. Çocuk istismarcılarını aklatmamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Öldürülen Irmak Kupal'ın fotoğrafı

-Sanık H.A.'nın (Himmet Aktürk) fotoğrafı

-Öldürülen Irmak Kupal'ın annesi Suriye Kupal ve babası Bilal Kupal'ın duruşma çıkışında görüntüsü

- KADEM İzmir Temsilcisi Avukat Gamze Suznak Kızılırmak'ın duruşma çıkışındaki açıklaması

-Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu Manisa Dönem Sözcüsü Semiha Hasgör'ün yaptığı açıklamasbı

-Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Temsilcesi Avukat Gözde Deliktaşlı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - İlker KILIÇASLAN - Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (MANİSA), ()

====================================

O sürücüye 633 lira para cezası

KONYA'da tartıştığı motoksiletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne trafiği tehliyeke düşürdüğü için 633 lira para cezası kesildi.

Merkez Selçuklu İlçesi İstanbul Yolu Eski Selçuklu Belediyesi Köprüsü'nde yaşanan olayda, otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletli sürücüye çarpıp kaçmıştı. Bir araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin basında yer alması üzerine harekete geçen polis, otomobilin plakasından sahibini belirleyip, ifadesine başvurmak için polis merkezine çağırdı. Trafiği tehliye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında 633 lira para cezası uygulanan sürücünün ifadesinin ardından serbest bırakıldıği belirtildi.

Sürücü hakkında 'kasten yaralama' suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Otomobilin çarpması sonucu yere düşen ve hafif sıyrıklarla kurtulan motosikletli sürücüsü ve arkadasındaki kişinin de kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber: KONYA, ()

==================================

Fatma Şahin: Kızlarda okullaşma oranı yüzde 40

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Haydi Kızlar Yönetime' projesi kapsamında kız öğrenciler ile bir araya geldi. Şahin, kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 40'a yükbeldiğini kaydederek, kızların hayatın her alanında yer almaları için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Haydi Kızlar Yönetime' projesinin ilk toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ve lise öğrencileri katıldı. Toplantının açılışın konuşan Fatma Şahin, kız çocuklarının 15 yıl önce sadece yüzde 14'nün okula gittiğini yapılan çalışmalar neticesinde bu rakamın bugün yüzde 40'a ulaştığını kaydederek şunları söyledi:

"Dünya artık kast döneminin bittiği, teknoloji çağının başladığı bir dönemde, bu yüzden zamanın ruhunu iyi anlamımız lazım. Silikon vadisinin, araştırma çalışmalarının konuşulduğu bir çağda yer alıyoruz. Herkes büyük bir rekabet içerisinde, bu rekabetin içerisinde bireyler var. Bu çağda verilen mücadele bireysel bir mücadeledir. Dolayısıyla birey büyük bir rekabet içerisinde, şehirler büyük bir rekabet içerisinde, dünya rekabet halinde. Artık şehirler yarışıyor, ülkeler yarışıyor. Bu yarış içerisinde hedef koymalı ve bu hedefe ulaşmamız gerekiyor. Bizim ülke olarak hedefimiz, Cumhuriyetin 100'üncü yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak. Önümüzdeki engelleri aşarsak, hedefimize ulaşabiliriz. Bu hedefimize ulaşmamız için insanı merkeze alan, sosyal adalet ve sosyal barışı sağlamamız lazım. Bunun için özellikle kız çocuklarımızı hayatın her alanına katmamız lazım. Son rakamlara baktığımız zaman 15 yıl önce kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 14 iken, şuan yüzde 40 oldu. Bu oranı daha da artırmak için aralık vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." Toplantının ardından öğrenciler Fatma Şahin'e çicek takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Toplantı salonu

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

==================================

Yamaç'tan definecilere "Bir şey bulduğumuz yok"

OBRUK Mağara Araştırma Grubu Başkanı Ali Murat Yamaç, definecilere seslenerek, " Yeraltı şehri ve kaya yerleşimleri yaptığımız yerlerde bir şey bulduğumuz yok. Ancak dışarıda bir şeyler bulduk. Fosil yatağı var" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan sunuma Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Obruk Mağara Araştırma Grubu Başkanı Ali Murat Yamaç, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu ve davetliler katıldı. Sunumda açılış konuşması yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu Başkanı Ali Murat Yamaç, "Kayseri'de yeraltı şehri ve yerleşim alanlarıyla ilgili 14 çalışma yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 23 yeraltı şehri, 6 kaya yerleşimi bulundu. Burada yapılan çalışmalar az diye düşünülebilir ama her bir yeraltı şehri ve kaya yerleşiminde bölüm bölüm yerler var. Örnek verecek olursak bir kaya yerleşiminde 154 yerleşimin olduğunu görebiliyoruz. Yerleşim alanlarıyla ilgili Kayseri ve civarında çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da Tomarza, Develi ve Yeşilhisar'da çalışmalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

Definecilere seslenen Yamaç, "Yeraltı şehri ve kaya yerleşimleri yaptığımız yerlerde bir şey bulduğumuz yok. Ancak dışarıda bir şeyler bulduk. Fosil yatağı var. Uzmanlar bulduğumuz fosillerin 9 milyon yıllık mamut, zürafa ve gergedan olduğunu söyledi. Tabi bu yerleşim yerlerini defineciler tahrip edebiliyor. Bu yerleri korumak gerekir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, Yamaç'a sunumlarından dolayı teşekkür etti. Sözlerini sürdüren Çelik, "Bu tip yerleşim yerlerini günyüzüne çıkarıyoruz. Bu değerlerin gösterilmesi lazım. Yapılan sunumla eksikliğimizin olduğunu anladım. Bu değerleri günyüzüne çıkarmak için çalışmalar yapacağız. Yapılan önerileri dikkate alacağız. En iyi tanıtabileceğimiz 1-2 yeri pilot bölge seçerek dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ali Murat Yamaç'ın konuşması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

==============================================

Marmaris'te kaçak ahtapot avcılığına para cezası

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, mevzuatlara aykırı ahtapot avlandığı gerekçesiyle iki balıkçıya kişi başı 1150 lira idari para cezası kesildi

Marmaris kent merkezine 11 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bugün saat 14.00'te, arkasında balıkçı teknesi bağlı iki araçtan şüphelenerek durdurdu. 2 araç ve araçlandaki 2 teknede yapılan aramada, balık avlanmada kullanılan malzemeler ve kutular içine konulmuş mevzuata aykırı avlandığı belirlenen 9 ahtapotu tespit etti. Ekipler durumu, İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Adaköy Mahallesi'ne gelen görevliler, yaptığı incelemede miktar ve boy kurallarına uygun avlanılmadığını belirledi. Ahtapotlara el konuldu. Marmaris İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandıkları gerekçesiyle balıkçı Y.A.A.(40) ve K.R.T.(21) hakkında kişi başı 1150 lira idari para cezası kesti. 8 metre boyunda iki balıkçı teknesine de el konuldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Y.A.A. ve K.R.T., işlemleri ardından serbest bırakıldı.

İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü ekipleri, "Zıpkınla ahtapot avlayan iki balıkçı boy ve miktar kurallarına uymamış. 3 adetten fazla ahtapot avlanılması yasak. Ayrıca avlanan ahtapotların yavru olmaması ve belli uzunlukları olması gerekiyor. Yasalara uygun avlanmayan iki balıkçıya kişi başı 1150 lira idari para cezası kesilmiştir. Kaçak avcılara karşı her zaman duyarlı ve bizlerin gözü olan jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden genel ayrıntılı görüntü

-Ele geçirilen ahtapotların genel-ayrıntılı görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()