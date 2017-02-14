DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şarkıcı Sıla kazada yaralandı

ŞARKICI 'Sıla', Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Düzce'deki hastanede tedaviye alınan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza öğle saatlerinde TEM yolunun Hendek mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney yönetimindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole uçtu. Cipte bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Sıla Gençoğlu, ambulansla Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya Hendek'e götürüldü.

Acil servisteki tedavisi ardından ortopedi servisine alınan Sıla Gençoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Zengin, şarkıcı Sıla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Başhekim Zengin, "Genel durumu iyi şu anda. Hayati tehlikesi yok. Dizinde bir problem var, o kadar. Ortopedi bölümünde bir süre gözlemde kaldıktan sonra taburcu olacak" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane acil servis

-Hastane detay

-Başhekim açıklama

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Tunceli'de tespit edilen 5 sığınakta 450 kg amonyum nitrat ele geçirildi



Tunceli'de PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan ORUÇ - 57 Operasyonu'nda tespit edilen toplam 5 sığınak içerisinde ve 3 ayrı noktada gizlenmiş yaklaşık 450 kg amonyum nitrat, 1300 kg gıda maddesi ile giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı 1’inci Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı tarafından terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınakları tespit ve imha etmek amacıyla 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan ORUÇ - 57 Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetinde tespit edilen toplam 5 sığınak içerisinde ve 3 ayrı noktada gizlenmiş yaklaşık 450 kg amonyum nitrat, 1300 kg gıda maddesi ile giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğraflar

Haber: ANKARA- TUNCELİ ()

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Federasyon Başkanı Akay'ın 42-0 savunması: Rusya dünya ikincisi, biz 42'nci

TÜRKİYE Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, EYOF 2017'nin ilk gününde Rusya'ya 42-0 yenilen Türk Milli Takımını savundu. Yapılan eleştirileri haksız bulan Büyent Akay, Rusya'nın Buz Hokeyi dalında 18 yaş altı 87 bin sporcusunun bulunduğuna dikkati çekti. Bülent Akay, "Rusya dünyada ikinci, biz ise 42'inci saradayız. Olimpiyata direkt giden bu takımlarla, biz ev sahibi olmamız nedeniyle oynuyoruz" dedi.

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı'nın Rusya'ya 42-0 yenilmesinin tartışmaları sürüyor. Sporculara yönelik sosyal medyada yapılan acımasızca eleştirileri haksız bulduğunu ve bunun sporcuları üzerinde kötü bir etki bıraktığına işaret eden Türkiye Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, yaptıkları antrenman sonrası sporculara öğütlerde bulundu. Yapılan eleştirileri unutmalarını ve kendilerini yarın ve daha sonra yapacakları maçlara konsantre olmaya davet eden Akay, şunları söyledi:

"Türkiye büyük bir organizasyona imza atıyor. İlk maçımızı Rusya ile yaptık. Gelen ülkeler oldukça güçlü. Rusya, Slovakya, Fransa, Belarus ve Türkiye katılıyor. Ev sahibi olduğumuz için bu turnuvaya direkt katılıyoruz. Daha önce hiçbir EYOF müsabakasında yer almadık. Rusya ile yaptığımız ilk maçımızı beklemediğimiz bir skorla kaybettik. Ancak rakibimiz güçlü ve dünyada ikinci sırada. Türkiye ise 42'nci sırada yer alıyor."

Buz Hokeyinde Türkiye'nin çok yeni olduğunu ve bugüne kadar dünya şampiyonalarında Rusya ve diğer ilk 16 ülke ile hiç maç yapmadığını hatırlatan Akay, Türkiye'nin merdivenleri ağır ağır çıktığını belirtti. Üst basamaklara doğru tırmanmaya çalıştıklarını anlatan Akay, şöyle devam etti:

"İki yıl önce 18 yaş altı Milli takımı ile 20 yaş altı Milli takım ile başlattığımız sistematik çalışmalar neticesinde ve bu yıl tüm branşlarda bir üst kategoriye çıktık. Direkt olimpiyatlara giden ülkler olan Rusya, Slovakya, Fransa gibi ülkelerin olduğu kategoriye girmek için çaba sarfediypruz. Bunların alt yapısını oluşturmak üzere Erzurum'da yapılan 2017 Eyof müsabakaları bize hazırlık fırsatı verdi. 16-17 yaşlarındaki çocuklarımızla ilk kez takımızı kurduk. İlk uluslararası müsabakalaya çıktık. Karşılarında oynayan takım dünya sıralamasında ikinci olan Rusya. 18 yaş altı 87 bin sporcusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bizim çocuklarımız ilk kez uluslararası müsabakada Ruslarla mücadele ettiler. Ev sahibi olduğumuz için bu ülkelerle karşı karşıya geliyoruz. Bunlarla sadace EYOF gibi festivallerde karşılaşıyoruz. Buyurun ülkemize gelin derken bizim bu turnuvaya ev sahibi ülke olarak katılmamamız beklenemezdi. Türkiye'nin dünkü mücadelesinde almış olduğu skorun sosyal medyada eşeltirildiğini görüyoruz. Sporcularımızın haksız yere eleştiriliyor. Özellikle bu eleştirileri yaparken geleceğin sporcularını motive edecek, onları destekleyecek yazıların yazılmasını arzu ediyoruz."

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rusya'ya 42-0 yenilen Milli Takım sporcularını arayarak üzülmelerini istediler. Vali Seyfettin Azizoğlu'nun Oyunların Köyüne giderek Buz Hokeyi Milli takım sporcularına moral vereceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Bülent Akay'ın sporcularla konuşması

-Başkan Bülent Akay ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()



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Çerkezköy'deki kötü kokular nedeniyle 'maskeli' eğitim

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 10 gündür etkili olan ve nedeni henüz tespit edilmeyen kötü kokular nedeniyle Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu'nda bazı öğrenciler okula maske takarak gidiyor. Çocuklarını okula göndermeyen veliler ise bugün okul bahçesinde duruma tepki gösterdi.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak'ta 10 gün önce bir kamyonun boş araziye atık boşaltmasının ardından çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Bölgede inceleme yapan belediye ve GAZDAŞ ekipleri, alınan numuneleri kimyasal analize gönderdi ancak bugüne kadar yayılan kötü kokunun nedeni belirlenemedi. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan 1258 öğrencili Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu'nda bazı veliler kötü kokular nedeniyle günlerdir çocuklarını okula göndermedi. Bazı veliler ise çocuklarını ağız maskesi takarak okula gönderirken, çocuklar gün boyu sınıflarda maske kullanmak zorunda kaldı.

Bugün okul bahçesinde toplanan veliler duruma tepki göstererek, soruna çözüm bulunmasını ve kendilerinin bilgilendirilmesini talep etti. Uzun vadeli bir çözüm istediklerini dile getiren veliler, "Okul tatil edilecekse tatil edilsin, eğitimden önce çocuklarımızın sağlığı geliyor. Öğretmenler ve veliler bir dayanışma içersindeyiz. Kimse çocuğunu göndermeyecek veliler olarak böyle bir karar aldık. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat edeceğiz. Biz çocuklarımızı o koku gidene kadar okula göndermeyeceğiz" dediler. Okula Kaymakam Atilla Selami Abban ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay giderek velilerle görüştü.

Kaymakam Abban, kokunun kaynağının bulunması için gönderilen numuneler ile ilgili rapor hazırlanacağını belirterek, "Numune alındı. Sentetik reçine olduğu konusunda birleştiler ama resmi rapor yok. Raporun bana ulaşmasını bekliyorum ona göre hareket edeceğim. Bize inanın, güvenin. Rapora göre hareket edeceğiz. Derslerin telafisi yapılacak. Devamsızlıktan mağduriyet olmayacak. 1 hafta, 10 gün içinde rapor gelecek. Rapor olmadığından okulu tatil edemiyorum. Söz konusu durumun uzaması ya da olumsuz yönde bir rapor gelmesi halinde okulun başka bir alana nakledileceğine dair çalışmalarımız bulunuyor" dedi. Veliler, daha sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Velilerin toplanması

-Velilerin tepki göstermesi

-Kaymakam ve başkanın gelmesi

-Velilerin kaymakamla konuşması

-Kaymakamın konuşması

-Diyaloglardan detaylar

-Maske ile dolaşan çocuklar

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

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400 ton fıstığı çaldığı iddia edilen şüpheli adliyede

GAZİANTEP'te, çok sayıda çiftçinin kendisine teslim ettiği 400 ton Antep fıstığıyla kaybolan tüccar Beşir K.'nın oğlu 35 yaşındaki Yusuf K., polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 200 fıstık üreticisinin 10 milyon TL değerindeki 400 ton Antep fıstığıyla ortadan kaybolan tüccar Beşir K. ve oğlu Yusuf K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Yusuf K.'nın kaldığı adresi belirleyen ekipler, dün gece saatlerinde adrese operasyon yaptı. Gizlendiği evde gözaltına alınan Yusuf K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftçilerin emanet ettiği fıstıklara henüz ulaşılmazken, polis ekipleri kayıp olan tüccar Beşir K.'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Zanlının araca bindirilmesi

- Zanlının adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Metin Faruk TAMER - Kamera:Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)