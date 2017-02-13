DHA YURT BÜLTENİ - 14

Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü

Ağrı'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip sebze pazarına ait çatının bir bölümü kardan dolayı çöktü.

Olay bugün saat 16.10 sıralarında meydana geldi. Her gün açık olan sebze pazarına ait çatı, üzerinde bulunan kar ve buzu taşıyamadı. Çatının bir bölümü, üzerindeki ağırlık nedeniyle çöktü. Kazaya, çevredeki vatandaşlar, AFAD ve Belediye ekipleri müdahale etti. Enkaz kalan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Görüntü Dökümü

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-Çöken çatıdan ve olay yerinden görüntüler

Haber: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()-

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El Bab'da DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı (1) (Görüntü dökümüyle yeniden)



SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde, El Bab'da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler bölgeden tahliye edildikten sonra ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, şehit askerin cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de konuya ilişkin bilgilendirmede şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." Böylece harekatın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana şehit olan asker sayısı 68'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı askerleri getiren helikopterin piste inişi

-Yaralı askerlerin sedyelerle ambulanslara taşınışı

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, ()

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Monoray için geri sayım başladı



Monoray'da Valilik'in ÇED kararı bekleniyor

İZMİR Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'de ESBAŞ istasyonu ile Yeni Fuar alanı arasında yapmayı planladığı 2.2 kilometre uzunluğundaki monoray projesi için ÇED gerekli olup olmadığı yönündeki incelemesinin sonuna geldi. Kasım ayında başlatılan dosya incelmesinde eksikliklerin tamamlanmasının ardından karar öncesi ÇED sürecinin başladığını duyuran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED gerekli olmadığı kararı verirse monorayın ihalesine çıkılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar İzmir'e raylı sistemle ulaşımı sağlayacak monoray için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası İzmir Valiliği tarafından Kasım ayında verilen formata göre ilk incelemeden geçti. Tespit edilen eksiklikler bildirildi. Dosya eksiklikler ve kurum görüşleri tamamlandıktan sonra monoray dosyası 10 Şubat 2017'de Valilik'e sunuldu. İzmir Valiliği tarafından uygun bulunarak Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre değerlendirme yapılacak ÇED süreci başladı. İnceleme ve değerlendirme sonunda proje için ÇED'e gerekli olup olmadığı belirlenecek. ÇED gerekli değildir sonucu çıkarsa, Büyükşehir Belediyesi monoray ihalesine çıkacak. ÇED gereklidir sonucu çıkarsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED başvurusu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri “ÇED gerekli değildir" kararı çıkmasını ve en kısa sürede ihaleye çıkmayı bekliyor. Monoray sistemi, İZBAN'ın ESBAŞ istasyonundan başlayacak ve Akçay Caddesi'ni keserek Çevreyolu-Gaziemir Kavşağı-Çevreyolu'na paralel seyrederek Fuar İzmir'e ulaşacak. Monoray 2.2 kilometrelik gidiş-geliş çift hatlık güzergahta olacak. İZBAN ve yeni fuar alanı arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Haber: Utku BOLULU / İZMİR, ()

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Birecik’te ahır yangını

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, bir ahırda çıkan ve itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 10 ton saman küle döndü.

Yangın, dün gece Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir ahırda meydana geldi. Sahibinin adı öğrenilmeyen ve içerisinde hayvan bulunmayan ahırda yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ahırda bulunan 10 ton samanın küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Samanlıktan alevlerin yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Üniversite öğrencilerinden akademisyenlere destek eylemi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen akademisyenlere destek amacıyla sessiz protesto eylemi yaptı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Devlet Konservatuvarı önünde toplanan 100 kadar öğrenci 'Anlamak yasak değil benim ülkemde anlatmak yasak" yazılı pankart açtı. Çeşitli yazıların olduğu dövizler de taşıyan öğrenciler ihraç edilen akademisyenlere sloganlar atmayarak sessizce destek verdiler.

Öğrenciler adına basın açıklamasını Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisi Deniz İnci Yenilmez okudu. Yenilmez şunları söyledi:

"Barışın ve sevginin dilini kullanarak bizi eğiten akademisyenlerin okullarımızdan uzaklaştırılması, bilime ve sanata vurulmuş bir baltadır. Bizler derdimizi ve hikayemizi sanat yoluyla anlatmayı seçmiş insanlar olarak, okul hayatımıza başladığımız ilk günden beri hiçbir şekilde insan ayrımı yapmadan, her şeyden önce sevmeyi ve bir arada olmayı öğreten tüm öğretmenlerimizi geri istiyoruz. Akademisyenlerimizin okullarından uzaklaştırıldığı bu dönemde en büyük hasarı alan okullardan biri olan Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünün yalnız olmadığını belirtmek isteriz."

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler bir süre yere oturdu. Öğrenciler daha sonra eylemlerine son vererek dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-Deniz İnci Yenilmez'in basın açıklamasını okuması,

-Oturma eyleminden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,()

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Mahalleli uyuşturucuya savaş açtı, 30 genci kurtardı



MANİSA'nın üç mahallesinde 11 ayda 30 genç uyuşturucudan kurtarıldı. Gece yarısına kadar sokak sokak gezen gönüllü Fesih Meşe ve mahalle sakinleri satıcıları yakalatıp, gençleri de iş sahibi yaparak uyuşturucu bağımlılığından kurtardı.

Manisa'nın kırsal mahalleri Horozköy, Fevzi Çakmak ve Atatürk'de 11 ay önce bir araya gelen yaklaşık 30 kişi, uyuşturucuya karşı savaş açtı. Mahalledeki uyuşturucu kullanımını yok etmek ve gençleri topluma kazandırmaya çalışan gönüllülerin sayısı gün geçtikçe arttı. Çalışmalarını dernek çatısı altında yürütmek isteyen mahalleli, Manisa Bağımsız Uyuşturucuyla Mücadele Derneğini kurmak için de başvurularını yaptı. Mahalledeki gönüllü uyuşturucu savaşçılarına önderlik eden Fesih Meşe, gündüz oto yıkama dükkanında kendi işini yürüttüğünü, geceleri ise sabahın ilk ışıklarına kadar mahalledeki uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele ettiklerini söyledi. Fesih Meşe, sokaklarda uyuşturucu içen ve kendilerine zarar veren kişileri rehabilite ettirerek onları yeniden hayata kazandırmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRMIYORLAR

11 aydır uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ettiklerini belirten Meşe, "Bu işe ilk olarak yaşadığımız Horozköy Mahallesi'nden başladık. Burada ciddi derecede işler başardık. Yaklaşık 30 kişiyi uyuşturucu illeti olan bonzai maddesinden kurtardık. Onları aramıza alarak gerek kendi iş yerlerimizde, gerek fabrikalarda, gerekse farklı konumlarda iş imkanları sağladık. Bu gençlerimizi, kardeşlerimizi spor faaliyetlerine yönlendirdik. Borçlarını üstlendik. Gücümüzün yettiği kadar yapılabilecek her türlü desteği sağlayarak toplumun iyi bir ferdi olarak yaşamalarını sağladık. Şimdilik buralardaki uyuşturucu kullanan yaklaşık 30 arkadaşımızı tespit ettik ve kendilerini bu illetten kurtarmak için gerekli çabayı gösterdik. Herkesin polisi kendi vicdanıdır anlayışıyla hareket ederek, hukuk çerçevesini aşmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir dışından ilimize uyuşturucu sokmaya çalışan kişileri polis ekiplerine ihbar ediyoruz"diye konuştu.

"SİZİN DE ÇOCUĞUNUZ BATAKLIĞA DÜŞEBİLİR"

Bölgede yaşayan halka seslenen Meşe, vatandaşları sağduyulu davranmaya davet etti. Meşe, "Uyuşturucu içmiş ya da içen birisini görürse derhal polise ve bizlere bildirmeleri gerekmektedir. Bu mücadelemiz yalnız Horozköy Mahallesi'ni kapsamıyor. İlk önce burada tecrübe kazanıp, buradaki bu illeti kullanan arkadaşlarımızı aydınlık günlere çıkardıktan sonraki ilk işimiz Manisa'nın diğer mahallelerine girmek olacak. Burada herkesin üzerine görev düşüyor bugün bir başkasının çocuğu uyuşturucu bataklığına saplanmış olabilir ama yarın bu sizin de çocuğunuz olabilir" dedi.

MAHALLE MUHTARLARI DA DESTEK VERDİ

Atatürk Mahalle Muhtarı Aydoğan Yolcu, uyuşturucu kullanan gençleri çok kötü durumlarda gördüklerini belirterek, "Gençlerimizin çok rezil bir şekilde sokaklarda bu halde olmasını istemiyoruz. Bu kardeşlerimizi elbirliği ile kurtarabilirsek bu illetten ne mutlu bize. Arkadaşlarımız ciddi bir mücadele içerisindeler. Mahalle muhtarları olarak bizlerde üzerimize ne görev düşüyorsa seve seve bu yolda arkadaşlarımıza destek olmak adına varız. Tedavi olmak isteyen kardeşlerimiz bizlere hiç çekinmeden gelebilir. Kendilerinin tedavileri için her türlü yardım ve desteği gösterebiliriz" diye konuştu.

Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezen de, gönüllülerin çalışmaları ile mahallede uyuşturucu kullanımının azaldığını belirtip, "Mahallelerimizde, sokak aralarında gençlerimiz bu illeti içtikten sonra düşüp bayılıyorlardı. Son günlerde o manzaralar iyice azaldı. Kardeşlerimiz, bacılarımız sokakta artık rahatça gezebiliyor. Ben bu yola çıkan tüm arkadaşlarımı sonuna kadar destekliyorum" diye konuştu.

"GENÇLER SOKAKLARDA ÖLMESİN"

Mahalle sakinlerinden 44 yaşındaki Gültekin Yıldız ise, ailesinin yarısının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, herkesin uyuşturucu bağımlılığından gençleri kurtarması için elini taşın altına koymasını istedi. Bir başka mahalle sakini Sadulllah Yaramış da, "Mahallemizde artık bonzai illetinden kimsenin ölmesini istemiyoruz. Çoluk çocuk her gün sokaklarda bayılıyor. Artık bu manzaraları görmek istemiyoruz" dedi.

UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇLER ŞİMDİ UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE VERİYOR

Mahalle halkının gayretleri ile uyuşturucudan kurtulan gençler de, iş sahibi oldu. Yaşadıklarını anlatan gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı. 19 yaşındaki S.A, uyuşturucunun kötü olduğunu bırakınca anladığını belirtip, işe girip çalışmaya başladığını ve hayatının düzene girdiğini söyledi. 35 yaşındaki G.İ de, pişman olduğunu belirterek, "Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım. Abilerim sayesinde kurtuldum. Bu saatten sonra hiç bir şekilde bunu içmiyorum. İçenlerin de sürekli karşısındayım. Bundan sonra ben de abilerimle birlikte uyuşturucu içenlerle mücadeleye devam ediyorum. Bana iş imkanı sağladılar. Borçlarım vardı onları üstlendiler. Kimsenin uyuşturucu içmesini, zarar görmesini istemiyorum" diye konuştu.

1,5 yıl uyuşturucu kullandığını anlatan N.K ise, 6 aydır uyuşturucuya karşı savaş verdiğini söyledi. N.K, "Sokaklarda gezerek kimsenin bu illeti içmemesi için çalışıyoruz. Bu illetten de kurtuldum. Bunu kimsenin içmesini tavsiye etmiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uyuşturucu ile mücadele eden mahalle sakinlerinden Fesih Meşe ile röp.

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Kahvehanede vatandaşlara uyuşturucuya karşı bilgilendirme

-Uyuşturucu kullanan gençlerin gece saatlerinde gönüllüler tarafından yakalanma anı (cep telefonu görüntüsü)

-Mahalleden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Kayseri'ye 25 milyon TL'lik Arap yatırımı



KAYSERİ'de kurulu köklü gıda firmalarından Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş., Dubai menşeili Bracknor Fund Limited ile 25 milyon TL'lik yatırım sözleşmesi imzaladı. Yatırım anlaşmasıyla birlikte, yüzde 20 ilave istihdam sağlanacak.

Yatırımla ilgili sözleşmenin 24 Ocak'ta iki taraf arasında imzalanması üzerine, bugün de basın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Oylum Gıda Sınai Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant, şirketin CEO'su Yener Büyüknalbant, Bracknor Yatırım Komitesi Başkanı Aboudi Gassam, CEO'su Pierre Vannineuse ve Kurucu Ortağı Hugo Pingray, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şirketin yapısı ve yapılan anlaşmayla ilgili bilgiler veren Yener Büyüknalbant, firmanın 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olduğunu ve halka arz gelirlerinin tamamının yatırıma yönlendirildiğini kaydetti. Büyüknalbant, "Bu yatırım anlaşması ile sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine katkı olarak, 2017 yılı içinde mevcut istihdamımızın en az yüzde 20'si kadar ilave istihdam sağlayacağız. Bu yeni istihdamla da ülkemizin işsizlik sorununa kendi çapımızda katkı sunacağız. Ürünlerimizi biz 30 ülkeye gönderiyorduk. Şimdi çok daha fazla ülkeye gideceğiz" dedi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant da 25 milyon TL'lik yatırımın, Türk ekonomisine yeni bir ivme ve heyecan katacağını belirterek, "Bu yatırım, ülkemize yabancı sermaye girmesi anlamında çok büyük önem taşıyor. Bu yıl için bizden önce bir gıda firması bunu sağlamıştı, ikinci olarak da biz böyle bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayla ayrıca özellikle Kayserimiz'de istihdam yapmış olacağız. Körfez ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika pazarındaki payımızı daha da artıracağız" diye konuştu.

Bir Türk gıda firmasına yatırım yapma kararı aldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Bracknor Yatırım Komitesi Başkanı Aboudi Gassam ise bisküvi, gofret, kraker, çikolata krema, çikolata kaplamalı ürünler üreten şirketin ürün yelpazesini çok çekici ve benzersiz bulduklarını belirterek, "Özellikle Körfez ülkelerindeki bu pazar için büyük bir potansiyel görüyoruz. Uluslararası büyümesini mümkün olan en fazla seviyeye çıkarmak için firmaya en uygun ticari tanıtımları yapacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Oylum Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant'ın konuşması

-Oylum CEO'su Yener Büyüknalbant'ın konuşması

-Bracknor Yatırım Komitesi Başkanı Aboudi Gassam'ın konuşması

-Bracknor CEO'su Pierre Vannineuse'nin konuşması

-Bracknor Yatırım Komitesi Kurucu Ortağı Hugo Pingray'in konuşması

-Genel detaylar

Haber: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () -