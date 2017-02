DHA YURT BÜLTENİ-14

GÜMÜŞHANE DE OLAYLI MAÇ;19 YARALI

BAKAN AĞBAL DA İZLEDİ

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, takipçisi MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Gümüşhanespor'a galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Cem Sultan ve 27'nci dakikada penaltıdan Ali Özgün kaydederken, MKE Ankaragücü'nün tek golü 36'ncı dakikada Ömer'den geldi.

HAKEM 80'İNCİ DAKİKADA MAÇI DURDURDU

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2'nci yarısını izlediği karşılaşmanın 80'inci dakikasında Ankaragücü'nün geliştirildiği bir atakta hakemin faul vermesine konuk takımın seyircileri tepki gösterdi. Bu yüzden 2 takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. MKE Ankaragücü taraftarları, koltukları kırarak ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu bölüme attı. Gerginlik giderek büyüyünce hakem maçı durdurdu. Koruma polisleri şemsiye açarak Bakan Ağbal'ı korumaya çalıştı.

10 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Çevik kuvvet polisi, özel güvenlik ve jandarma ekipleri de saha içerisine girerek güvenlik önlemlerini artırdı. Müsabaka, yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

OLAYLAR SAHA DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Stat dışında da 2 taraftar grubu arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olaylar sırasında başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalarak yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 1 özel güvenlik görevlisi de kafasına koltuk parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Olaylarda 19 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü: 2-1 (Olaylı maç) Ek Haber

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar, "2-1 galip duruma gelmemizden sonra maçın atmosferi iyice değişti. Bu durum hoş değil. Sağduyulu davrandık. Elimizden geldiği kadar taraftarımızı, futbolcularımızı kontrol altına almaya çalıştık. Bu skor bizim için fevkalade" dedi.

DAŞGÜN: "OLAYLAR ÜZÜCÜ"

Gümüşhane teknik direktörü Tarık Daşgün ise yaşanan olayların üzücü olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Nahoş olaylar yaşandı. Bu tür olaylar olacağına dair beklentimiz vardı. Bu tarz atmosferi yüksek maçlarda her şey beklenebilir. Burada biraz daha dikkatli olmamız, önlemleri çok daha sağlam almamız gerekirdi. İnşallah bundan sonra daha gergin maçlar yaşanmaz."

Görüntü Dökümü

----------------

-Maç sonrası saha dışındaki olaylar

-Yaralananlar

-Polisin müdahalesi

-Gümüşhane teknik direktörü Tarık Daşgün ün açıklaması

-Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar,

-Bakan Ağbal ın fotoğrafları

GÜMÜŞHANE /

=====================

BAKAN AĞBAL, GTSO ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ OLAYLI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Olaylı Gümüşhanespor-Ankaragücü maçını değerlendiren Bakan Ağbal şunları söyledi:

"Beni zorla maça götürdüler. Normalde kolay kolay maça gitmem, futboldan da pek fazla anlamam. Tabi ki her maçın sonunda bir kazanan olacak. Ben isterim ki dostluk ve kardeşlik kazansın. Maç sürecince dostluğa ve kardeşliğe uygun düşemeyen bir takım olaylar oldu. Bu beni ziyadesiyle üzdü. Çünkü spor ve futbolun özünde normalde kardeşlik ve dostluk vardır. Bunu hiçbir şekilde farklı bir noktaya götürmemek lazım. Ben her iki kulüp oyuncularını da tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE ÖNÜ AÇIK OLAN BİR ÜLKE"

Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin de konuşan Bakan Ağbal, "Her şeyin doğrusunu millet bilir. Her şeyin kararını millet verir. Bize düşen görev vatandaşlara anayasa değişikliğinin ne manaya geldiğini ve ülkeye ne katacağını anlatmaktır. İşin ekonomi tarafından bakıldığında bu sistem değişikliğinin Türkiye'ye çok şey katacağını söylemem gerekir. Türkiye önü açık olan bir ülke. Yatırım bakımından da bir cazibe merkezi. Bu süreç sonrası ortaya çıkacak olan tablo istikrara, uzlaşmaya, güçlü meclis, güçlü iktidar dengesine dayalı yep yeni bir sistem. İnşallah bu sistemle ülkede yatırımlar ve üretim artacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Toplantıdan görüntüle

Bakan Ağbal'ın konuşması

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN/

=======================

2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin yaralandığı, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. Alaplı İlçesi'nden Ereğli yönüne giden 37 yaşındaki Suat Özdemir yönetimindeki 67 TC 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje çarptı, sonra uyarı levhalarını yıkarak durdu. Kazada, sürücü Suat Özdemir ile birlikte 34 yaşındaki Sevcan Alayoğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerde sürücünün 270 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Güvenlik kamerasında;

Otomobilin yoldan çıkması

Refüje çarpması

Havalanması ve durması

Cep telefonu görüntülerinde;

Olay yeri

Ambulans içinde yaralılara yapılan müdahale

Aktüel görüntülerde;

Kaza yağan otomobil

Polislerin bilgi toplaması

Otomobilin çarptığı refüj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

==========================

Bakan Özlü: Mevcut sistemle Türkiye mehter gibi iki ileri bir geri gidiyor (2)

İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ak Parti Sinop İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, çok önemli bir referanduma doğru gidildiğini belirterek "Sinop deyince akıllara Sabahattin Ali gibi, Refik Halit Karay gibi isimlerin de yattığı Sinop Cezaevi geliyor. Bir şehrin cezaevi ile hatırlanıyor olması, aslında eski Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu da anlatıyor. Sinop'un yetiştirdiği büyük siyaset ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızın hayatını bir hatırlayın. Erbakan Hocamız da onlardan biri, 12 Eylül darbesinde gözaltına alındı, defalarca partisi kapatıldı. 28 Şubat'ta hükümet etme hakkı elinden alındı. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları, milletimizin 3 Kasım 2002'de, 'Yeter, artık söz milletin' demesiyle geride kaldı. Ak Parti, milletin iradesinden, millet hissiyatından, milletin beklentilerinden doğdu. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, bu milletin her bir ferdine, tıpkı Sabahattin Ali'nin dediği gibi 'Başın öne eğilmesin' diyerek yola çıktılar" dedi.

'YÖNETİMİN MİLLETE GEÇMİŞ OLMASINI KABULLENEMİYORLAR'

Türkiye'nin 2002'den beri her geçen gün daha da ileriye gittiğini belirten Bakan Özlü, 14 yılda yapılanları anlatarak "Türkiye'ye her istediklerini yaptıran bazı dış odaklar, Türkiye'nin artık bağımsız, özgür, dik ve dirayetli bir ülke olmasını içlerine sindiremediler. Bunun için Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Bunun için son yıllarda arkası kesilmeyen bir taarruz silsilesiyle karşı karşıyayız. Özellikle gezi olaylarından bu yana, adeta bir İstiklal Mücadelesi veriyoruz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin feraseti sayesinde, bu girişimlerin hepsini püskürttük. Çünkü bizler, yeniden dünyada söz sahibi olan bir ülke olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'SİSTEMİ DEĞİŞTİRİRSEK ÇOK DAHA HIZLI İLERLERİZ'

Bakan Özlü, Türkiye'nin demokrasi, ekonomisi, bilim ve teknoloji seviyesi ile dünyaya damga vurmak istediklerini belirterek, "Biz her alanda düşük standartları olan bir ülkeydik. Ak Parti dönemiyle birlikte, düşük seviyelerden orta seviyelere doğru bir geçiş yaşadık. Şimdi yüksek standartlara doğru ilerlemek istiyoruz. Bunun için gereken her şeye sahibiz. Bunun için gereken potansiyele fazlasıyla sahibiz. Ancak bu potansiyelin daha iyi açığa çıkmasını sağlayacak bir sisteme, bir yönetim modeline ihtiyacımız var. Peki, mevcut sistemle yolumuza devam edemez miyiz? Mevcut sistemle ilerleyemez miyiz? Elbette ilerleriz. Hele hele Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti ayaktayken elbette ilerleriz. Ancak sistemi değiştirirsek, çok daha hızlı ilerleriz. Bu sistemde bir gidiyorsak, yeni sistemle on gideriz. Önümüze çıkarılan engelleri çok daha süratli bir şekilde aşarız" diye konuştu.

'MEVCUT SİSTEMİN İKİ ÖNEMLİ RİSKİ VAR'

Mevcut sistemin önemli iki riski olduğunu belirten Bakan Özlü, "Bu riskler şu anda aktif durumda değiller, ancak yarın aktif hale gelebilirler. Birincisi cumhurbaşkanı ile başbakan arasında uyumsuzluk yaşanabilir ve bu ülkeye büyük zarar verir. Bugün cumhurbaşkanımız ile başbakanımız arasında yıllara dayanan bir dostluk ve uyum olabilir. Ancak yarın bir başka cumhurbaşkanı ile bir başka başbakan arasında aynı uyum olmayabilir. Bu nedenle, bu iki başlılığa son vermek gerekiyor. İkinci risk ise yeniden koalisyon hükümetlerinin kurulmasıdır. Bu iki riskin bu ülkeye nasıl bedeller ödettiğini, özellikle 1990'lı yılları yaşayanlar çok iyi hatırlıyor. Düşünün, koalisyon hükümetinde bakanlar başka telden çalıyor, Başbakan başka telden çalıyor, cumhurbaşkanı bambaşka bir telden çalıyordu. Herkes ayrı telden çalınca ahenk, uyum, müzik olmuyordu, sadece ve sadece gürültü oluyordu. Türkiye'yi bir daha bu durumlara düşürmemek lazım. Milletin oyunun yarısından bir fazla alan aday, gelsin, ülkeyi beş sene yönetsin. Yürütme kendi işini yapsın, yargı ve yasama kendi işini yapsın. Eğer bunu başarabilirsek, hem bugün ülkeye güç katarız hem de yarın ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf ederiz. Bize tuzak kurmak isteyenlere, tuzak kurabilecekleri bir alan bırakmamış oluruz. İşte anayasa değişikliği bu açıdan büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

'KENDİLERİNE GÜVENMİYORLAR'

Bakan Özlü, özellikle CHP'nin bu değişiklikten neden kaçtığını anlamanın mümkün olmadığını söyleyerek "Tek sebep, milletten ve sandıktan korkmaları olabilir. Kendilerine güvenmiyorlar. Bu millet bizi seçmez diyorlar. Yahu merak etmeyin, iyi bir aday çıkarırsanız, iyi çalışır, iyi projeler hazırlarsanız, millete dokunmayı başarırsanız, bu millet CHP'li birini de başkan yapabilir. Geçmişte Ecevit'e destek veren, Ecevit'i başbakan yapan da bu millet değil mi? Onlara tavsiyem, milletten korkmasınlar. Anayasa değişikliğiyle ilgili hezeyan derecesinde iftira ve yalanlar üretmek yerine, bu milletin sesine kulak versinler. Rejim değişiyormuş, Meclis lağvediliyormuş gibi uçuk kaçık söylemlere millet itibar etmez. Benden söylemesi, bu safsatalara çocuklar bile inanmaz, bu hezeyanlara kargalar bile güler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------

-Bakan Faruk Özlü'nün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP,()

============================

Bakan Bozdağ, suikast timinin yargılanacağı salonu inceledi (3)

BAKAN BOZDAĞ'DAN O ŞEHİDİN AİLESİNE ZİYARET

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan, ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıkınca ailesine 'Şehadet Belgesi' verilen, Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, şehidin annesi Bilsen Dağdaş ve kız kardeşi Rüçhan Dağdaş ile bir süre sohbet ettikten sonra karayoluyla Dalaman'a geçti. Bakan Bozdağ'ın, akşam yemeğinin ardından Dalaman Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği bildirildi.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,()

=======================

Samsun geceyi doğalgazsız geçirdi (2)

DOĞALGAZ, 40 SAAT SONRA VERİLMEYE BAŞLANDI

Samsun'da sürdürülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz çelik ana hat borusunun zarar görmesi nedeniyle kent merkezinde yaşanan doğal sıkıntısı, yaklaşık 40 saat sonra kısmen sona erdi. Bazı mahallelerde ev ve işyerlerine doğalgaz verilmeye başlandı. Bazı bölgelere ise halen doğalgaz verilemedi.

Haber: Yaprak KOÇER / SAMSUN,()

===========================

Bakan Soylu: Dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız (3)

'ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR İMTİHAN VAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada partililere hitap eden Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Önümüzde büyük bir imtihan var. Bu büyük imtihanı inşallah hep birlikte aşacağız. Evet, terörle mücadelede önümüze engeller çıkarttılar. Allah'ıma hamdolsun ki; eksi 30 derecede kimsenin sözüne bakmadan bugün ayağa kalkıp ay-yıldızlı bayrağı 780 bin kilometre karede dalgalanması için bir taraftan PKK, bir taraftan DHKP-C, bir taraftan adını sanını tanımadığımız o terör örgütlerinin tamamı bilmenizi istiyorum. Bizi istikametimizden çevirmeye çalışıyorlar. Şunu zannetmeyelim bunun kadiri, sahibi biziz, haşa. Biz gayret göstereceğiz, biz emek sarfedeceğiz, biz evlere gideceğiz. Diyeceğiz ki 'Bu ülkenin istiklali için, huzurumuz için artık çocuklarımız bu halleri yaşamasın.' 'Bu sistemi mevcut sistemlerle devam etmesini istiyoruz' diyenlere biliniz ki; aktörler Yüksekova'daki havaalanına 'Hayır' diyenler, bugün sahadadır."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu'nun babası Yusuf Aydoğdu'yu evinde ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Türkiye Petrolleri Konferans salonu

- Bakan Soylu'nun karşılanması

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()

=============================

Antalyaspor başkanı ve yöneticilerine saldırı

ANTALYASPOR Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker, “Maç bitiminin ardından başkan Antalyaspor taraftarını, takımı alkışladı. Bu sırada Konya taraftarı küfretti, bulunduğumuz locaya yandan saldırı oldu. Yöneticilerimize yumruk atıldı. Kısa süreli arbede yaşandı. Bize küfür ettiler" dedi.

Antalyaspor'un Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 sona eren maçın ardından Antalyasporlu yöneticilerin bulunduğu locada olaylar yaşandı. Antalyasporlu yöneticilerden Salih Peker, karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün kırmızı beyazlı takımı ve taraftarını selamladığı sırada kendilerine yönelik küfür edildiğini dile getirdi. Peker, statta maçı izledikleri locada yaşananları şöyle anlattı:

"Maç bitiminin ardından başkan Antalyaspor taraftarını, takımı alkışladı. Bu sırada Konya taraftarı küfretti, bulunduğumuz locaya yandan saldırı oldu. Yöneticilerimize yumruk atıldı. Kısa süreli arbede yaşandı. Bize küfür ettiler. Özel güvenlik güçleri ve polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Onlar gelmeseydi linç edilirdik. 10-20 Konya taraftarı vardı. Olayların yaşandığı locada yöneticilerimizin 7-8 yaşındaki çocukları da vardı."

Antalyaspor Başkanı Öztürk de, "Saldırıya uğramamız skandal bir durum. Takımımız taraftarı taşlandı. Türk futbolunu kurtarmak istiyorsak bunlardan kurtulmalıyız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,()

=========================

Uludağ'da 300 metre yuvarlanan 75 yaşındaki emekli öğretmen öldü (2)

İZİNSİZ ÇIKTIKLARI İDDİASI

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım Doğan'ın, Uludağ'dan inerken dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlanarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yaptı. İhbarla birlikte önce olay yeri keşfi yaptıklarını, ardından da operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten ekipler, Yıldırım Doğan ve beraberindekilerin, yürüyüş yapmak için Milli Parklar Müdürlüğü'nden izin ve alan kılavuz almadıklarını söyledi.

Haber: Berktug ÖNCÜ/BURSA,()

=======================