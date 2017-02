DHA YURT BÜLTENİ - 14

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU SİSTEM BİZİM BİLEKLERİMİZDE PRANGAYDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklik paketini onayladığını ve 16 Nisan'da referandumun yapılacağını hatırlatıp, "Bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan’da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız? Hep beraber yapacağız bunu. "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 72 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

700 MİLYON DOLARLIK TESİS

Toplu açılış törenine aralarında BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'ne yapılan doğal gaz depolama tesisi de bulunuyor. 700 milyon dolara mal olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi, yerin 1100 ve 1400 metre altındaki tuz yapılarında doğal gaz depolayacak, 12 suni mağaradan Türkiye’ye günlük 44 milyon metreküp gaz verilebilecek. 1.2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı kapasitesi bulunan tesis, yakın zamanda tam kapasite devreye alınacak.

BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmak için kürsüye çıkıp, halkı selamladığı sırada ezan okunmaya başladı. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, ezan tamamlandıktan sonra konuşmasına başladı.

YÜZDE 100 ÇOK OLUR

Aksaray’a yapılan yatırımları ve bölünmüş yolları anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Yolları böldürürüz ama Türkiye’yi böldürmeyiz, ay yıldızlı bayrağımızı indirmeyiz.’’ dedi. Başbakan Binali Yıldırım, referandumu hatırlatıp alandakilere kararlarının ne olduğunu sordu. Alandakiler 'Evet' 'Yüzde 100 evet' deyince Yıldırım, "Yüzde 100 çok olur. Bir kaç tanede onlara bırakalım. Yüzde 90'da anlaşalım. "dedi. Yıldırım, "Birlikte 16 Nisan'da tarih yazdırmaya hazır mısınız? Vesayeti kaldırmaya var mısınız?" diye alandakilere sordu.

MİLLET AVM'YE GİDİYOR, BUNLAR AYM'YE GİDİYOR

Yıldırım, "Ana muhalefet partisi ne yapıyor? Biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkemede alıyor. Millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye gidiyor. Ey ana muhalefet partisi sizin bu millete güveniniz yok mu? Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz. Demokrasiye inancınız varsa, sözde, kararda milletin. Bu ülke sizin oyuncağınız değil. Türkiye bu ağırlıkları üzerinden atacak. Muasır medeniyetler seviyesine yeni değişiklikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle emin adımlarla gidecek." diye konuştu. Bu sırada alandaki bir vatandaş "Devlet Bahçeli'ye de selam söyle" deyince Başbakan Yıldırım, "Devlet Bahçeli'ye de selamda söyleriz. Aleyküm selam" dedi.

ERDOĞAN: KAPASİTEYİ 5.4 METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin teknoloji ve mühendisliğiyle Türkiye’nin ilk kez tanıştığını söyledi.

Erdoğan, konuşması sırasında Anayasa değişiklik paketini onayladığını hatırlattı, "16 Nisan öyle mi? Maşallah. Allah nazardan saklasın. Buraya yola çıkarken imzayı attık. Niçin attık. Hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan, bugün düzenlenen törenle Tuz Gölü Doğal Gaz Yer altı Depolama Tesisi ’ne ilk doğalgaz basma işleminin gerçekleşeceğini belirterek, bu tesisin kapasitesinin 1.2 milyar metreküp olduğunu ancak bunu 5.4 metreküpe çıkaracak yeni yatırımlar başlattıklarını söyledi. 2 milyar dolarlık yeni yatırımla bu yeni yatırımın gerçekleşeceğini ifade eden Erdoğan, doğalgaz miktarını günlük 80 milyon metreküpe kadar çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan, bu hizmetleri millete aşık oldukları için yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu hayırsızlar var ya, bunlar, bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Ama biz size aşığız. Biz Ferhat’ız, Ferhat. Sizlerde Şirin. Dağları Ferhat’a deldiren neydi? Aşkıydı. Bu aşk olursa Tuz Gölü’nü deler altına doğal gaz depolarsınız. Yan gelip yatarak olmaz. Bu aşk olursa boğazın altına Marmaray’ı yaparsanız, şu ana kadar Marmaray’dan 200 milyona yakın insan geçti. Bu aşk olursa, Avrasya Tünelini, Osman Gazi Köprüsü’nü yaparsınız. 18 Mart’ta da Çanakkale’de 18 Mart Köprüsü’nün temelini atıyoruz. Bu aşk var ya, şimdi de Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyoruz inşallah ."

16 NİSAN’DA BİLEKLERİMİZDEKİ PRANGALARI SÖKÜP ATMAYA VAR MIYIZ?

Erdoğan, "Bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan’da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız? Hep beraber yapacağız bunu. "dedi.

Erdoğan, "Türkiye yönetim sistemini değiştirme yönünde önemli bir kavşağa geldi. İşte bugün buraya gelirken, imzayı attım. Şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan’da benim aziz milletim sandığa gidiyor.’’ dedi.

Mitin alanındakilerin 'İdam istiyoruz' sloganı üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, idam konusuyla ilgili düşüncelerimi hep söyledim; ben Hans'ın ağzına, George'un ağzına bakarak karar vermem, ben halka göre karar veririm. İşte ana muhalefet bundan çekiniyor. Hans ne der, George ne der. Bırak sen Hans, George'yi, Ahmet'e ne diyor, Mehmet ne der, Fatma ne der, toprağın altında yatan Mehmet ne der, buna bakacaksın." diye konuştu.

KİMSENİN CUMHURİYETLE, REJİMLE BİR DERDİ YOKTUR

Erdoğan, "Bu ülkede kimsenin Cumhuriyetle, devletle rejimle bir derdi yoktur. Amaç dünyanın yeniden kurulan düzeni içinde mümkün olan en güçlü ,en avantajlı, en ileri konumuna gelmektir. Buna hazır mıyız. Bunun için şu 16 Nisan’a kadar gece gündüz demeden çalışmaya hazır mıyız. Bizi en başarılı şekilde taşıyacak araçlar ne ise onu temin edeceğiz."dedi.

BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Bu yönetim sisteminin değiştirilmesinden başka çare olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Mevcut yönetim sistemimiz sadece askeri darbelere değil, onunla birlikte siyasi ve ekonomik krizlere açık yapısıyla bizi hedeflerimize ulaştırmakta yetersizdir, Hatta hızlı karar alma ve güçlü uygulama ihtiyacını karşılamak için yönetim sistemimizi değiştirmekten başka çaremiz yoktur. Bu kimsenin şahsı için, kimsenin hevesi için göze alınacak değişim değildir. Böyle bir değişim ancak ülkemizin ve geleceği için istenebilir. Her kim Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemini şahsıma getirip bağlıyorsa, tek sebebi milletin kendisine teveccüh etmeyeceğini biliyor olmasıdır."

YÜZDE 50 OY ALABİLECEKLERİNİ BİLSELER

Ana muhalefet partisini eleştiren Erdoğan, "Eğer bu sisteme karşı çıkanların yüzde 50 oy alabileceklerine dair en küçük ümitleri olsun, mecliste 550'de 550 bu değişikliği kabul ederlerdi. 550 milletvekili 600'e çıkıyor. Buna karşı çıkıyorlar. Daha dün çift sistem varken, senato ve milletvekili varken sayı 600'dü. Şimdi de 600 oldu. Burada Türk tipi parlamento getiriyoruz. Hem senato, hem milletvekili yok. Sadece Milletvekili var.' 'dedi.

TEK ADAMLIK CHP'DE VAR

Tek adamlık sisteminin CHP'nin zihniyetinde var olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geriye dönüp baktığımızda, aslında ülkemizde seçimlerin, bakın çok önemli; açık oy, gizli tasnif yapmışlardır bu ülkede. Oy açık kullanılmıştır, ama tasnif gizli yapılmıştır. İstedikleri neticeyi çıkarmak için. Tek adamcılık kimde var? Şu ana muhalefettin geçmişinde var. Bu CHP zihniyetinde var. Tek adamcılık bunlarda var. Bunların il başkanları bulundukları illerin valiliklerini yapmışlardır. Bunlarda var bu tür şeyler. 16 Nisan'da bunlara bu hesabı sormaya var mıyız. Başbakanlar yetkilerini kimi zaman nerden alırlardı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden."

Erdoğan, "Başbakanlığımın ilk döneminde, dönemin Cumhurbaşkanı'nın hükümete çıkardığı sıkıntıyı en iyi ben bilir ben. Kardeşlerim, ben damdan düştüm. Bize damdan düşenleri getirin. İşte onlar burada." dedi. Konuşmaların ardından doğal gaz depolama tesisi ve diğer tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

ELEŞKİRT'TE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KORKUTTU



AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çatalpınar Köyü'nde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü olan Eleşkirt'e 16 kilometre uzaklıktaki Çatalpınar köyünde, bugün saat 15.27'de deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını korkuttu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybına yol açmadı.

HDP'li vekiller Viranşehir'de

HDP milletvekilleri Osman Baydemir ile Hüda Kaya, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, referanduma yönelik çalışma yürüttü.

Öğleden sonra Viranşehir'e gelen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Burada partililere hitap eden milletvekillerinden Hüda Kaya, referandumda 'hayır' diyeceklerini söledi ve herkese bu konuda çağrıda bulundu. Kürtçe konuşan Osman Baydemir ise referanduma 'hayır' denilmesinin halkın iradesiyle gerçekleşeceğini kaydetti.

BÜYÜKŞEHİR BODRUM'A BU YIL 100 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPACAK

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, üç yılda toplam 66 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtiği Bodrum'a bu yıl 100 milyonluk liralık yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nda, 3 yıllık faaliyet raporunu sunmak ve yeni projelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Yavuz Kayı, MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, partililere basın mensupları katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, toplantıdaki konuşmasına, 'Büyükşehir olmayalım' demenin yanlış olduğunu belirterek başlayıp,

"Muğla'nın İller Bankası'ndan 339 milyon 560 bin lira ödenek alıyor. Büyükşehir olmasıyla birlikte vergi gelirleriyle 618 milyon liralık bir ek gelire kavuştu. Muğla'nın geneline güç geldi" dedi.

"BODRUM'A 3 YILDA 66 MİLYON YATIRIM YAPILDI"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, üç yılda Muğla'da il genelinde, MUSKİ ile birlikte 565 milyonluk yatırım yapıldığını belirtip, "

"Üç yılda yapılan yatırımların 66 milyonluk kısmı Bodrum'da gerçekleştirildi. Bodrum'un alt yapı ve arıtma konusunda çok fazla yatırıma ihtiyacı var. 2017 yılında ülke genelinde ekonomik durumun ne olacağı öngörülemiyor. Bu nedenle temkinli olmalıyız. Muğla genelinde 470 milyon liralık yatırım programı hazırladık. Bunun 100 milyon liralık bölümünü Bodrum'daki yatırımlar için kullanacağız. Planlanan projelerin yıl sonuna kadar yüzde 65'inin kesin olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ekonomik durumlar nedeniyşe İller Bankası ve vergi paylarından öngördüğümüz payı alamayabiliriz. Nisan sonuna kadar yüzde 65'lik bölümünü hayata geçireceğiz. Geri kalanını bekleteceğiz. Müteahhidine, işçisine para veremeyen belediye durumuna düşmek istemiyoruz" dedi.

Başkan Gürün, Muğla ve Bodrum'da yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Başkan Gürün, Fen İşleri Dairesi'nin il genelinde üç yıl içinde toplam 2 bin 600 kilometre yol çalışması yaptığı, bunun 174 kilometresinin Bodrum'da gerçekleştirildiği ifade etti. MUSKİ'nin Muğla'nın susuz 28 mahallesini suya kavuşturduğu ifade eden Başkan Gürün, il genelinde 446 bin metre, Bodrum'da ise 12 bin 193 metre içme suyu hattının yenilediği söyledi.

Bodrum'daki en büyük sorunlardan birinin DSİ tarafından yapılan isale hattındaki patlamalar olduğunu belirten Başkan Gürün, "Döşenen borularda imalat hatası var ve hafif bir basınç ile patlayabiliyor. 590 patlağa müdahale ettik. DSİ'den boruları yenilemek için yetki istedik ama vermediler. İsale hattında gelecek kaç patlak daha olacağı yönünde hep birlikte tahmin yürütebiliriz. Bu arızalara müdahale etme durumunda değiliz ama 'Halkımız susuz kalmasın' diye onarımını gerçekleştiriyoruz. Tek çözüm yolu, tüm isale hattının değiştirilmesidir" dedi.

Muğla'nın ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarının toplam bedelinin 3.5 milyar lira olduğuna dikkati çeken Başkan Gürün, Bodrum'da 2017 yılı için planlanan yatırımlar arasında Torba'daki otogar projesi ve Ortakent'te 200 araçlık bir otopark projesi olduğunu kaydetti.

VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARININ REHABİLİTASYONU İÇİN TAHSİS ALAMIYORUZ

Bodrum'un en büyük sorunlarından birinin de katı atık problemi olduğunu hatırlatan Başkan Gürün, bu konuda yaşanan süreci de şu ifadelerle özetledi:

"Mumculardaki katı atık depolama tesisi ile ilgili bakanlıklardan her türlü izni, onayı aldık. Heyecanla Bodrum'un çöp sorununu halletmek için ihaleye çıktık. Bu aşamada acaba neden engellendik? Biz kimseyi aldatmıyoruz. Tesisin çevre açısından hiçbir şekilde zararı olmayacaktı. Çağdaş bir katı atık depolama alanı olacaktı. Şu an mahkemede. Tesis için her çözüm yolunu değerlendireceğiz. Bodrum'un her sorunu bizim için çok önemli" dedi.

Gürün'ün konuşmasının ardından, MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Turtgutreis ve Akyaralar'da yapılması planlanan Atık Su Arıtma Tesisleri, mevcut tesislerin durumları ve bakımları ile ilgili bilgiler verdi. Ülgen, 2017 yılı bütçesinde yer almayan Torba Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, kaynak bulunduğu süreçte gündeme gelebileceğini ifade etti. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

NİĞDE'DE ESRARENGİZ KÖPÜĞÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ



NİĞDE'nin Bor İlçesi'nde, Akkaya Barajı'ndan geldiği iddia edilen esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü. Akkaya Baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu köpüklenme meydana geldiği bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat'ta sulama kanallarında aşırı köpüklenmenin olduğu, Bor Belediyesi'nce gerekli temizlik işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı'na analize gönderildiği, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nce de inceleme yapıldığı hatırlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen uzman teknik personelin de araştırma yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Uzman teknik ekip tarafından yapılan arazi çalışmasında, baraj göl yüzeyinin buz tutmuş olduğu ve rezervuardaki suyun hava ile temasının büyük ölçüde kesildiği, oksijen yönünden zayıf, organik kirlilik açısından zengin ve düşük biyolojik aktiviteye sahip suyun bulunduğunu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, hava sıcaklığının artması sonucunda ani kar erimelerinden kaynaklı taşkın riskinin önlenmesi amacıyla DSİ Bölge Müdürlüğü'nce tedbir amaçlı olarak baraj dip savağının açıldığı ve baraj suyunun kontrollü ve hızlı bir şekilde tahliye edildiği görülmüştür. Tahliye işlemi nedeniyle baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması neticesinde köpüklenme meydana geldiği anlaşılmıştır."

'BARAJ DİP SAVAK KAPAKLARI KAPATILDI'

Köpük sorununun çözümü için baraj dip savağının kapatılması konusunun DSİ Bölge Müdürlüğüne bildirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DSİ yetkililerince dip savak kapakları kontrollü olarak kapatılmıştır. Bor ilçemizin kanal ve kanaletlerindeki suda meydana gelen köpüklenme olay ile ilgili konu Valiliğimizce yakından takip edilerek gerekli tüm resmi girişimler yapılmış ve köpüklenme sorununun kaynağı tespit edilmiş olup, bundan sonra bu tür bir sorunun yaşanmaması adına kamu kurumlarına gerekli talimat verilmiştir."

Haber: Uğur MART/NİĞDE, () -

========================================

HATAY'DA PKK'YA KARŞI ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ İLAN EDİLDİ



HATAY'ın Erzin, Dörtyol ve Hassa ilçelerindeki bazı bölgeler terör örgütü PKK tarafından yapılması muhtemel terör olaylarını önlemek için 15 gün süreyle 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Erzin, Dörtyol ve Hassa ilçelerinin muhtelif kısımlarındaki uygulamanın 12 Şubat'ta başlayacağı ve 26 Şubat'ta son bulmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması maksadıyla, Erzin, Dörtyol ve Hassa İlçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler; Koyuneğreği Tepe, Taşlı Sırtları, Katrangölü Tepe, Karaoluk Tepe, Kartal Tepe, Mor Tepe, Kuşçu Tepe ve Daz Dağı bölgeleri içinde kalan, Eşik Meydanı, Tekkoz, Sincancık, Kocadüz, Çatköy, Namaztaşı, Kapılı ile Tohtak mahalleleri, Koscak, Çukurkonuş, Koyunbeyli, Akelma, Ahmetçiğindüzü, Mıntıklar, Yatak, Balarmut, Macıklı, Devehayması, Bülke, Çatnergis, Küflütarla, Gazelli, Ufakalıç, Domuzdamı ve Cıvık Yaylaları. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde yukarda adı geçen özel güvenlik bölgelerine girmemeleri önemle rica olunur."

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

========================================

ERZURUM'DA EYOF HEYECANI

Erzurum'u 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) heyecanı sardı.

Erzurum, 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan EYOF'a ev sahipliği yapıyor. 34 ülkeden 700'ü aşkın sporunun katılacağı festivalde Türkiye'yi 24'ü kız, 45 erkek toplam 69 genç temsil edecek. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler dereceye girebilmek için mücadele edecek. EYOF boyunca, 5 bine yakın güvenlik görevlisi, 300 sağlık personeli ve 150 AFAD personeli görev alacak. Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum, konuklarını bu hafta sonundan itibaren ağırlamaya başlacak. EYOF 2017'nin açılış seremonisi ise 12 Şubat gerçekleşecek. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışına da ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu'nda düzenlenecek EYOF'un açılış seremonisi, halka açık ve ücretsiz olacak. Çeşitli etkinlikler ve sürprizlerin olacağı tören, Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Vatandaşlar, saat 17.00'den itibaren tören alanına giriş yapabilecek.

