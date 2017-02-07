DHA YURT BÜLTENİ - 14

Damadını öldüren kayınpeder ile kızı adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da kendisi gibi müteahhit olan damadı 41 yaşındaki Aygün Eskitoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit 69 yaşındaki Ayhan Y. ile cinayetle ilgili bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kızı 41 yaşındaki Nurçin E. polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ayhan Y.’nin 2 oğlu da cinayetle ilgili aranıyor.

Olay iki gün önce İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Aygün Eskitoğlu ile eşi Nurçin E. iddiaya göre ailevi nedenlerden tartıştı. Nurçin E. pazar sabahı evini terk ederek babası Ayhan Y.'nin evine gitti. Aynı gece Aygün Eskitoğlu eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gidip kapının zilini çaldı. Kapı açılmayınca beklemeye başlayan Aygün Eskitoğlu'nun belinde silah olduğunu fark eden kayınpeder Ayhan Y., odadan ruhsatsız tabancasını alıp kapıya çıktı.

DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Damat- kayınpeder müteahhitler arasındaki tartışma kısa sürede apartman içinde silahlı atışmaya dönüştü. Müteahhit Aygün Estikoğlu, kayınpederi Ayhan Y.'nin tabancasından çıkan ve vücuduna isabet eden 7 kurşunla olay yerinde öldü.

Olay yerine gelen polis müteahhit Ayhan Y.'li olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Müteahhit Aygün Eskitoğlu'nun cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öldürülen müteahhit Aygün Eskitoğlu'nun dün cenazesi toprağa verildi.

Damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit Ayhan Y. ifadesinde "Kızımla aralarında sorun vardı. Olay günü evime gelip kapıyı tekmelemeye başladı. Elinde tabanca olduğunu görünce ben de tabancamı aldım ve apartmanın içinde birbirimize ateş ettik" dedi.

Cinayetle ilgili bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, ölen Aygün Eskitoğlu'nun eşi olan kızı Nurçin E. ile birlikte polisteki sorgusu tamamlanan Ayhan Y., bugün adliyeye sevk edildi. Ayhan Y.'ye adliyeye götürülürken çelik yelek giydirildiği dikkati çekerken, cinayetle ilgili olarak 2 oğlunun da arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü :

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- Adliyenin ve emniyetin dışından detay

- Şüphelilerden detay

- Detaylar

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

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FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı



SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen ve daha önce kapatılan Canik Başarı Üniversitesi çalışanı Hüseyin Avni Boyraz, Canik Başarı Üniversitesi Halkla İlişkiler tanıtım elemanı Murat Özben, Canik Başarı Üniversitesi öğretim elemanı Murat Yücel ve Terme İlçesi Sakarya Dersanesi'nde öğretmen olan Gökhan Özaydın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Hüseyin Avni Boyraz, Murat Özben ve Murat Yücel'in FETÖ/PDY soruşturmasında daha öncede gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-

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Suriyelilerin bakkal görünümlü ruhsatsız diş kliniğine baskın

GAZİANTEP'te, Suriyelilerin ruhsatsız açtığı bakkal görünümlü diş kiliniğine polis, zabıta ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri baskın yaptı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Vatan Mahallesi'nde 2 yıl önce Suriyeli'ler tarafından bakkalın arka bölümüne açılan diş kliniğinin ve muayenehanenin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Yapılan tespit üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, diş kliniğine Sağlık Müdürlüğü ve polislerle birlikte baskın yaptı.

Aynı sokakta bir başka deponun da arka kısmının benzer şekilde dizayn edildiği ve ruhsatsız olarak diş tedavisi yapıldığı saptandı.

Ruhsatsız ve steril olmayan her iki yerde çalışan 3 kişinin ifadesi polis tarafından alındı. Suriyelilerin 40 lira karşılığında muayene edildiği saptanan diş kliniğini işleten Suriye uyruklu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakkalın bir bölümüne açılan diş kliniğine tedavi için gelen Suriyeliler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından geri çevrildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakkal içinden geçilen klinik

- Diş kliniği ve muayenehane

- Diş kliniğindeki malzemeler

- Muayenehane yatakları

- Diş koltuğu

- Zabıtanın arama yapması

- Metin Faruk Tamer'in anonsu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

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Evden kokular gelince öldüğü anlaşıldı

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde uzun süredir haber alınamayan kimliği belirsiz yaşlı kişinin kaldığı evden kokular gelince polise haber verildi. Eve giren polis ekipleri yaşlı kişinin çürümüş cesediyle karşılaştı.

Olay, Derince Deniz Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce kiraladığı eve taşınan kimliği belirsiz yaşlı kişi tek başına yaşamaya başladı. Evden kötü kokular gelince polise haber verildi. Eve giren polis ekipleri yaşlı kişinin çürümüş cesedi ile karşılaştı.

Yaşlı kişinin uzun zamandır görülmediği belirtilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi morga kaldırıldı. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Nabi YAZICI / DERİNCE(Kocaeli), () -

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DEDAŞ’a yüksek fatura tepkisi

ŞANLIURFA’da, elektriklerinin kesilip yüksek miktarda kendilerine ceza kesildiğini öne süren bir grup, DEDAŞ yetkililerine tepki gösterdi.

Siverek'in Çaylarbaşı Mahallesi'nde oturanlardan oluşan bir grup, yüksek gelen elektrik faturaları nedeniyle Akçakale yolu üzerindeki DEDAŞ binası önünde toplandı. Elektriklerinin kesildiğini ve yüksek miktarda faturalar gönderildiğini ve mağdur olduğunu ileri süren grupta bulunanlardan Selim Ögül, "Kaçak kullanmadığım halde elektriğim kesilerek ceza yazıldı. Yüksek miktarda yazılan cezalar nedeniyle mağdur olduk. DEDAŞ yetkililerinin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DEDAŞ binası önünde polisin önlem alması

- Vatandaşların DEDAŞ önünde toplanması

- Vatandaşların faturalarını göstermesi

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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Sakallı akbaba foto kapana yakalandı



TÜRKİYE’de yaşayan en nadir akbaba türü olan sakallı akbaba Artvin’in Şavşat İlçesi’nde foto kapanla görüntülendi.

Ülkemizde çok ender görülen ve leşlerden arta kalan kemikleri yiyerek beslenen sakallı akbaba, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Artvin'de devam eden yaban hayatını foto kapanla izleme projesi kapsamında, Şavşat ilçesi Meydancık köyünde kameralara yakalandı. Yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler sağlayan foto kapanla elde edilen görüntüler, sakallı akbabanın takibi konusunda da önemli bilgiler sağladı.

SAKALLI AKBABA

Türkiye'de yaşayan dört akbaba türünden en ürkeği olan ve en nadir görülen sakallı akbabalar yuvalarını, karanlık ve kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilere yapıyor. Sakallı akbabalar, kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını yutuyor. Büyük kemikleri ise pençeleriyle alıp havalandıktan sonra yüksekten kayaların üzerine bırakan sakallı akbaba, parçalanan kemiklerle besleniyor. Asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen, canlı hayvanlara çok nadir saldıran sakallı akbaba, kaplumbağaları da yükseklerden bırakıp, parçalayarak yiyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT(Artvin)() -

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Çalınan keçiler Kemer'de bulundu

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde çalınan 8 keçiden 4'ü Kemer İlçesi'nde bir parkta başıboş halde bulunarak sahibine teslim edildi.

Kumluca'ya bağlı Kuzca Mahallesi'nde hayvancılık yapan Şerife Karacan'ın 8 keçisi geçen perşembe akşamı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Karacan'ın ihbarı üzerine jandarma hırsızlık şüphelilerini bulmak için çalışma başlatırken, Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'ndeki Ağvalı Mehmet Taşkın Parkı'nda başı boş 4 keçi olduğu ihbarında bulunuldu.

Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun bir ekiple birlikte parka geldi. Burada hayvanlar yakalanarak bağlanırken, küpe numaralarından hayvanların sahibi Şerife Karacan'a ulaşıldı. Karacan'ın hayvanların çalıntı olduğunu söylemesi üzerine keçiler korumaya alındı. Olay yerine gelen Karacan'ın oğlu Emrah Karacan'a bir tutanakla hayvanlar teslim edilirken, jandarmaya da bilgi verildi.

Veteriner hekim Fevzi Uzun, "Saat 11.00-11.30 sularında belediyemize gelen bir şikayet üzerine bölgede başıboş hayvanlar olduğu ve sitelerin bahçelerine girip zarar verdiği söylendi. Bölgeye geldik arkadaşlarla. Tespitlerini yaptık. Sahiplerine ulaştık kulak küpelerinden. Sahiplerini araştırırken çalıntı olduklarını öğrendik. Jandarma zaten bu konuda bir tahkikat yürütüyormuş. Biz de hayvanlar yağmurda etkilenmesin diye yakaladık ve zapturapt altına aldık" dedi.

Keçileri teslim alan Emrah Karacan da "Keçiler otlağımızdan çalındı. Takip ederek buraya kadar geldik. Burada izlerini kaybettik. Beyaz bir otomobille kaçırmışlardı, onu arıyorduk. Büyük bir ihtimalle ondan atılmış olabilir. Bu olayla ilgili olarak birilerinin yakalandığını duyduk. 8 adetti kaybımız 4 tanesi bulundu. Diğer 4'ünü arıyoruz. Yine araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Keçilerden detay

- Kemer Belediyesi Veteriner Fevzi Uzun röportaj

- Keçi sahibinin gelmesi ve Veteriner Fevzi Uzun ile görüşmesi

- Gazetecilerin Emrah Karacan'a sorular ve cevaplar

- Keçilerin araca yüklenmesi

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()