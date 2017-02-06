DHA YURT BÜLTENİ-14

Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi’de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber: ŞIRNAK ()

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Bursa'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 105 kişinin sorgusu sürüyor

BURSA’da DEAŞ terör örgütüne karşı dün sabah başlatılan 5 ilçede 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 105 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sorgulamaları devam ederken polis operasyon sırasında çekilen görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 46 Türk, 1 Rus, 3 Azeri, 4 Türkmen ve 51 Suriyeli olmak üzere 105 şüphelinin gözaltına alındığı bu kişilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları devam ediyor. Operasyon sırasında çekilen görüntüleri basın ile paylaşan polis gözaltı sayısının daha da artabileceğini söyledi.

Görüntü dökümü

Operasyon sırasında çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-BURSA, ()-

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103 sanıklı Adana FETÖ davası başladı(2)

FETÖ OKULUNU UCUZ DİYE ALMIŞ

Adana'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan 103 iş adamının yargılandığı duruşmada kimlik tespitinin sona ermesinin ardından sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu ve finans desteği sağladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Adana'nın en büyük unlu mamulleri restoran/kafelerinin (Kardeşler) sahibi Ali Koçaklı, suçlamaları kabul etmedi. Koçaklı, 6 çocuğunun iyi bir eğitim almalarını istediği için Burç Okulları'na gönderdiğini belirterek, savunmasında şunları söyledi: "Burç okullarında da mutfak işlerine yönelik yatırım yaptığım için hisse de satın aldım. Bir kaç defa sohbetlere katıldım. 2016 yılı içinde Burç Okulları'nı 9.5 milyon TL'ye satın aldım. İkinci eşim nikah istediği için, ilk eşimi boşayıp okulu onun üzerine yaptım. Okulun normal değeri 17 Milyon TL'dir. Fiyatı uygun bulduğum için yatırım amacıyla aldım. Örgütün mal kaçırmak amacıyla satmaya çalıştığını bilmiyordum. Darbe girişimi olunca da okula el konuldu. Bir bankadan 1 milyon TL kredi çektikten sonra dolara çevirip Bank Asya'ya yatırdım. Ancak bunu bir çağrı üzerine değil, ticari gaye ile yaptım. Dolar yükseldikten sonra da kar ettim. FETÖ'nün Allah belasını versin. Tahliyemi istiyorum."

TELEFONUM İKİNCİ EL

ByLock kullanıcısı olmakla suçlanan emekli astsubay Ali Yanan ise cemaat ile 'Kimse Yok mu' derneği aracılığıyla tanıştığını belirterek, "Bir kaç defa dernek çalışmalarına katıldım. Sosyal medyada FETÖ örgütü lehine paylaşımları ben yapmadım. Eşim, akıllı telefonu olmaması nedeniyle zaman zaman benimkini kullanırdı. Eşimin işyerindeki arkadaşları rica ettiği için, o, beğeni ve paylaşımları yapmış. Telefonu ikinci el aldığım için ByLock'tan haberim yoktu. Evimde bulunan örgüte ait olduğu ileri sürülen dokümanlar ve kitaplar da eşimin iş arkadaşlarının hediyesidir" diye savunma yaptı.

Haber: ADANA ()

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Polisi şehit edeni azmettiren, yakalandı

ADANA'da korsan gösteriye müdahale sırasında kalabalık grup arasından açılan ateşle şehit olan polis memuru 22 yaşındaki Mustafa Yeli'nin öldürülmesinde azmettirici olarak aranan Zeki Binici, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Çukurova Caddesi üzerinde 6 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği korsan gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara girerek kaçarken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerinden Mustafa Yeli, karanlık sokaktan açılan ateşle yaralandı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Mustafa Yeli, şehit oldu.

Şehit polis memurunun katil zanlılarını yakalamak için çalışma sürdüren TEM ekipleri, geçtiğimiz yıl aralık ayında aralarında silahı kullandığı belirlenen 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek'in de bulunduğu 39 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Sedat Şimşek, silahı örgütün mahalle sorumlularından Zeki Binici'den aldığını iddia etti. İfadesinde Zeki Binici'yi suçlayan Şimşek, "Silahı verdi. Daha sonra polisi gösterip 'gebert onu' diye işaret etti. Ben de ateş açtım" dedi. Geniş güvenlik önlemi altında Şimşek ile birlikte adliyeye sevk edilen 39 zanlıdan 16'sı tutuklandı. Polisin şehit edilmesi olayında silahı verip azmettirdiği iddiasıyla aranan Zeki Binici, 18 Ocak'ta TEM ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan ve 19 gün sorgulanan Binici, azmettirici suçlamasını kabul etmedi. İfadesi tamamlanan Zeki Binici, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan Binici, "Artık yeter ya" diyerek çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi. Şüpheli, götürüldüğü adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyenin arka kapısından çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Şehit polis Mustafa Yeli'nin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Şanlıurfa'daki Suriyeli cinayetine 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, kaldıkları aynı evde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Suriyeli Ezeddin Albozan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eşi ile birlikte 3 kişi Adana'da tutuklandı.

Geçen 1 Şubat tarihinde Aksemsettin Mahallesi’nde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Albozan cinayeatiyle ilgili çalışma yapan Cinayet Bürosu ekipleri, olay sonrası ortadan kaybolan Albozan’ın adı açıklanmayan eşinin Adana’da olduğunu belirledi. Adana polisiyle ortaklaşa yürütülen çalışma sonucunda Albozan'ın eşi ve 2 şüpheli bir evde yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltındaki şüphelilerin adliyeye çıkartılması

- Gözaltı aracından indirilen şüpheliler

- Adliyeye çıkartılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Cezaevinden firar eden mahkum yakalandı

İSTANBUL'da cezaevinden firar ederek taksi ile İzmit'e gelen T.B. polisin takip ettiğini anlayınca araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı. Polis, T.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir cezaevinde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan T.B. firar etti. T.B., İstanbul'dan bir taksiye binerek İzmit'e gelirken, ihbar üzerine plakası bildirilen taksi takibe alındı. Taksi adım adım takip edilirken, Otogar kavşağına gelindiğinde T.B. polisleri fark edince aracı durdurdu. Araçtan inen T.B. koşarak kaçmaya çalışırken peşine düşen polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bekirdere Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin T.B.'yi hastaneye getirmesi

Taksiden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü



Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), () -

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Önce eğitim sonra evlilik

MERSİN’de merkez Toroslar İlçe Belediyesi, Evlilik Okulu Projesi ile evlenecek çiftlere eğitim veriyor.

Son zamanlarda artan boşanmaların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Evlendirme Memurluğu'na başvuran çiftler, nikah öncesinde sosyolog, psikolog ve aile hekiminin görev aldığı iletişim, hukuk ve sağlık konularındaki seminerlere katılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da evlilik okulunun ilk eğitiminde çiFtleri yalnız bırakmadı. Sosyolog Aile Uzmanı Zeliha Koca’nın seminerini dinleyen Başkan Tuna, ardından dört çiftin sertifikalarını vererek, nikahlarını kıydı. Başkanı Tuna, uygulamayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Özellikle boşanma oranlarının hayli yüksek olduğu günümüzde evlilik öncesinde verdiğimiz bu eğitimle çiftlerimiz, evlilik sonrasındaki taleplerini de görmüş olacaklar. Erkek egemenliğinin öne çıktığı ailelerde kadınlarımızın biraz geride olmasından dolayı bazı sıkıntıların yaşandığını görmekteyiz. Talep ettikleri takdirde evlendirme memurluğumuza gelen çiftlerimize evlilik okulu önerimizi sunuyoruz."

Başkan Tuna, yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Toroslar’ı bütün bir aile gibi gördüklerini, bu ailenin mutlu ve huzurlu olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı Hamit Tuna, evlilik okulu afişi önünde dururken

- Tuna, proje eğitimine katılırken

- Eğitimden genel ve detay

- Eğitime katılan çiftlerden genel ve detay

- Başkan Tuna'nın toplantıda konuşması

- Eğitime katılanlara sertifika verirken

- Eğitime katılıp evlenen çiftlerin nikahını kıyarken

- Başkan Tuna ile proje ile ilgili röp.

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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CHP eski İzmir Milletvekili kurtarılamadı



CHP eski İzmir Milletvekili, 60 yaşındaki Enver Öktem, Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

CHP'den 2002 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilen evli ve 1 çocuk babası Enver Öktem'in kullandığı 35 GA 7234 plakalı otomobil, Ankara Bağlıca Bulvarı'nda belediye otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Öktem ağır yaralandı. Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılan Öktem burada kurtarılamadı. Öktem, DİSK Genel Başkan Yardımcılığı ve OLEYİS Genel Başkanlığı yapmıştı. Bir dönem milletvekilliği yapan Öktem görevi bitince Ankara'da restoran işletmeye başladı. Yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkan adaylığına hazırlanan Öktem için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören yapılacak. Öktem'in cenazesi Karşıkaya Cami'nde öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Haber: Timur TARLIĞ/İZMİR, ()-

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