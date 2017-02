DHA YURT BÜLTENİ - 14

Balkondan düşüp ölen Umut'un dramı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Umut Sünbül'ün balkondan düşerek ölmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen annesi Gülsen B., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülsen B., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber: Ersin ERCAN / BOLU, ()

Bakan Kılıç, Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra, darbeciler tarafından şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etti.

Niğde'de Ak Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, birtakım ziyaretlerin ardından Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Kasabası'na geçerek şehit astsubay Ömer Halisdemir'iin mezarını ziyaret etti. Mezarlıklta Bakan Kılıç’ı şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir karşıladı. Şehit Halisdemir'iin mezarının başında dua eden Bakan Kılıç, daha sonra babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Kılıç'a Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile protokol üyeleri eşlik etti.

Canan Karatay'dan şeker uyarısı

ÜNLÜ Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nin kültür ve sanat Etkinlikleri kapsamında '4 Şubat Kanser Günü' nedeniyle düzenlenen 'Sağlıklı Beslenme' konulu söyleşide konuştu. Şekerin kanseri hücrelerini beslediğini belirten Karataş, şekerden uzak durulması çağrısı yaptı.

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen Sağlıklı Beslenme konulu söyleşiye, ilçedeki kadınlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1000 kişinin doldurduğu salondaki söyleşiyi, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık da izledi. Prof. Dr. Canan Karatay, söyleşisinde insülin ve şeker hastalığının zararlarını anlattı. Bunların, kanserin başlıca sebebi olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenerek insülin ve şekerin yükselmesinin önlenmesiyle sağlıklı bir yaşam sürülebileceğini ifade eden Karatay, "Bugün maalesef şeker hastalarına verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra şeker hastalığı iyileşmez deniliyor. Şeker hastalığı ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine bağlıdır, yanlış beslenmesine bağlıdır. Kesinlikle genetik değildir. Şeker hastalığı da, kanser de iyileşir. Hiçbiri genetik değildir. Hepsi yediğimize, içtiğimize ve yaşama biçimimize bağlıdır. Burada bir şeyi açıklamak istiyorum. Açlık kan şekerinizi ölçtüğünüz zaman normal ise şeker hastalığım yoktur diye kanmayın. Ya tokluk şekerine bakılacak ya da kan insülinine. En hassası kan insülin değeridir. İnsülin en önemli hormonlardan biridir" dedi.

Bir bardak şekerli içeceğin içinde 22 tane toz şeker bulunduğuna dikkat çeken Karatay, "Şimdi ben bunu size veya bir çocuğa versem, 22 tane şekeri oturup yiyebilir misiniz? Kuru kuru, yiyemezsiniz. Peki ne yapıyorlar; allıyorlar, pulluyorlar, ilaçlıyorlar. İşte çocuklarımıza bunu içiriyorlar. Bir de buzlu içeceksiniz diye reklam yapıyorlar. Çünkü sıcak içemezsiniz, zehir" diye konuştu.

Yaklaşan bahar ve yaz mevsiminde kilolardan arınmak ve fit girmek için neler yapılması konusundaki bir soruyu yanıtlayan Karatay, "Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanız lazım, sağlıklı beslenmeniz lazım. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlarda gider. Bütün hastalıklardan kurtulursunuz" dedi.

Sigaranın kansere neden olan ispat edilmiş en önemli etken olduğunu ve bunun bilindiğini anlatan Karatay, ancak şekerin, vücuttaki ekmeğin ve işlenmiş bütün gıdaların, işlenmiş trans yağların kanser yaptığını da değindi. Rafine olmuş bütün yağların tehlikeli olduğunu söyleyen Karatay, "Bir de kanser hücrelerini şeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanız, yani su içmeniz çok önemli. Bütün işlenmiş karbonhidratlar ve bütün işlemiş unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapılan ekmeklerin içinde çok fazla katkı maddeleri vardır. Maalesef bütün fırınlarda yapılan ekmekler işlenmiştir. Bunlar endüstri, kuru mayalarla yapılmaktadır. Onun için tehlikelidir. İki dilim tam buğday ekmeği kan şekerinizi iki çorba kaşığı toz şekerden çok daha fazla yükseltir. İnsülinizi yükseltir. İnsülin ve şeker yüksekliği esas kanserin sebebidir. Bugün Kanser Günü. İnsülini ve şekeri düşürür ve zıplatmazsanız, kanser de, şekerde, felç de, kalp krizi de, troid hastalıkları da önlenir" diye konuştu.

Uzun boylu olmak içinde protein tüketilmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız. Boyunuzun uzaması için Karatay prensipleriyle yemeyi, içmeyi ve yaşamayı öneriyorum" dedi.

Sağlıklı beslenmek için günde iki öğün yemek yenmesi gerektiğini belirten Karatay, "Bir günün uyandığımız zaman ilk öğünü kahvaltıdır. Yatıp uyandığımız zaman uzun süre aç kaldığımız için doğru dürüst bir Karatay kahvaltısı yaparsanız ki nedir; bol tereyağında veya zeytinyağında yumurtalı omlet, 30-40 tane zeytin, zeytinyağı çok önemli. Her gün 30-40 zeytin yiyeceksiniz. Ömrü uzatır, şekeri fırlatmaz. Karaciğer yağını azaltır. Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatır. Çünkü yapraklar antibiyotik içerir. Peynir istediğiniz kadar, kış ayında olduğumuz için çiğ turp, havuz yiyebilirsiniz. Ama ekmek, börek, poğaça olmayacak. O zaman acıkmıyorsunuz. Bol kemik suyu içebilir. Çocukları buna alıştırabilirsiniz. Ondan sonra zaten acıkmıyorsunuz. İki öğüne programlanmıştır bütün hormonlarımız, enzimlerimiz. Sık sık yemek, ara öğün yemek tehlikelidir" dedi. Söyleşinin sonunda Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ettiği Karatay'a çiçek ve plaket sundu.

Kahramanmaraş'ın lezzetleri görücüye çıktı

Kahramanmaraş mutfağı yemek yarışı ile dünyaya açılıyor

105 Kahramanmaraş yemeği birincilik için yarıştı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü 3. Yemek Yarışmasında gurmeler bir hayli zorlandı… Türkiye Aşçılar Derneği ise bu yarışmada organizasyona tam kadro katılarak destek verdiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Lokali'nde düzenlenen yarışmaya toplamda 105 yemek katıldı. Çorbalar, Tatlılar ve Şerbetler, Etli Yemekler ile Pilav ve Börekler kategorilerinde yarışan yarışmacılar hünerlerini sergilediler. Yarışmaya katılan Kahramanmaraşlı bayanlar yemek kültürünün iddialı isimlerinden olan komşu il Gaziantep mutfağını kısa bir sürede gölgede bırakacaklarını iddia ettiler.

Kahramanmaraşın en önemli yemeklerinin başında sayılan mimbar, tirşik çorbası, ekşili çorba, tarhana çorbası, içli köfte, ekşili aya sulusu, acem pilavı, ravanda şerbeti, bastı samsa tatlısı, hapısa tatlısı hem göze hem de damakları şenlendirdi.

Kahramanmaraş'ın tirşik çorbası ve mimbarı jüri tarafından beğenilince, yemeği yapanlardan tarif istendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: “Kahramanmaraş Mutfağını tanıtmak adına sadece yarışma düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda gastronomi adına Kahramanmaraş Mutfağı'nı tanıtıcı kitaplar da hazırlayacağız. Kahramanmaraş'ımızı da gastronomi alanında hak ettiği yere taşıyacağızö diye konuştu. Bu arada Yarışmada Tirşik çorbası ile birinci olan Fahriye Göktürk'e altın ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç verirken yarışmacı bayanın bulaşık makinesi hiç olmadığını duyan Başkan Erkoç tarafından bir de bulaşık makinesi hediye edildi.

Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir başkanlığında oluşan jüri üyelerinin yaptığı derecelendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Aşçılar derneği başkanı Fikret Özdemir birbirinden lezzetli yemekleri derecelendirirken bir hayli zorlandıklarını söyledi.

Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verildi. Yarışmada dereceye girenler şunlar oldu: Tatlılarda birinci kıvrım tatlısı - Hatice Kaya, ikinci kırma kavurma - Bilge Şirikçi, üçüncü ravanda şerbeti - Fatma Şirikçi, çorbalarda birinci tirşik çorbası - Fahriye Göktürk, ikinci paça - Fatma Dilli, üçüncü tarhana çorbası - Sema Yenisolak, etli yemeklerde birinci mimbar dolması - Aliye Kılavuz, ikinci havuç dolma - Ayten Küçükpınar, üçüncü şıpsbasta Yemeği -Tülin Sevimli, pilav ve böreklerde birinci Su Böreği-Berrin Hüdayioğlu, ikinci Ispanak Böreği-Nursel Gölcü, üçüncü gubate böreği - Tülin Sevimli.

