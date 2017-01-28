DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Ağbal: Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek (2)

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: ATATÜRK SENİN TAPULU MALIN MI?

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, buradaki programın ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın oda temsilcileriyle bir araya geldiler. İlk olarak esnaf temsilcilerine seslenen Bakan Ağbal, vergi ve prim borcu yapılandırmasında ilişkin, "vatandaşlarımız mayıs ayı sonuna kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar." dedi.

Bakan Ağbal'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Bakan Müezzinoğlu da, esnafın her türlü sıkıntısını çözmek için çalıştıklarını söyledi. Bakan Müezzinoğlu buradaki konuşmasının ardından Merinos Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

"PATATES KAFALILAR"

Bakan Müezzinoğlu konuşmasına, yapımı uzun yıllar süren ve bir zamanlar patates deposu olması gündeme getirilen Bolu Tüneli örneğini vererek AK Parti'nin yaptığı çalışmaları hatırlattı. Bakan Müezzinoğlu, "10 yıl önce bir Osmangazi ve Yavuz Selim köprüsünü, bir Avrasya tünelini konuşmayı kimse aklından bile geçirmezdi. Çünkü 20 yıldır yapımı bir türlü bitmeyen Bolu Tüneli patates deposu olsun mu olmasın mı diye patates kafalıların yönettiği bir dönemden geçtik. " dedi.

"ATATÜRK SENİN TAPULU MALIN MI?"

Yeni anayasayla ilgili eleştirilerin 'Cumhuriyet elden gidiyor' şeklinde yapıldığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "1960’dan beri milletin kaderiyle oynamaya çalıştılar. Milli iradenin temsilcilerini idama götürdüler. Günü geldi milletin iradesiyle dalga geçtiler. Önümüzde, milletin kaderiyle oynamayı başaranların bundan sonra asla başaramayacakları bir dönüşümün arifesindeyiz. Dikkat ederseniz hayırcılar, bu milletten korkanlardır. Hayırcılar bu millet ve ülke ile ilgili farklı hesapları olanlardır. Hayırcıların hiç biri, 80 milyonun hislerini yüreğinde hissetmiyorlar. Onlar milletten korktuğu için herkesi korkak zannediyorlar. 'Cumhuriyet elden gidecek' diyorlar. Milleti korkutuyorlar. Ya Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, cumhur. Şu cumhurdan bir günde korkmayın. Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük elden gider diye korkuyorlar. Ya Atatürk senin tapulu malın mı? Atatürk bu genç cumhuriyetin kurucu lideri. Milletle kurdu Cumhuriyeti" şeklinde konuştu.

Referandumla ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Son viraja geldik. Nisan ortasında sandık milletin huzuruna gelecek. Bu sandıkta millet elini vicdanına koyacak ve cumhurun başkanına yetkiyi verecek" dedi. Bakan Müezzinoğlu buradaki programın ardından AK Parti Yıldırım İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Müezzinolğunun konuşması

-Detaylar

Haber: Edip TEKİN / BURSA, ()

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Gaziantep'te, asayiş uygulaması

GAZİANTEP'te, polis tarafından kent merkezindeki umuma açık işyerlerine yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Kentteki eğlence merkezleri ve kafe gibi umuma açık yerlerde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla 'Huzur Türkiye 2' adı altında asayiş uygulaması yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, sürücülerin kimlikleri ve ehliyetleri kontrol edildi. Umuma açık yerlerde ise işyerlerinin evrakları incelenerek, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusu yapıldı.

Uygulama kapsamında ruhsatsız veya amaç dışı faaliyet gösteren, sigortasız işçi çalıştıran ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulamaya katılan polisler

- İşyerlerindeki denetim

- Kimlik sorguları

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

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Antalya'da 3 bin polisle huzur uygulaması

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve 5 merkez ilçede 3 bin polisin katılımıyla eş zamanlı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ortak 'huzur' uygulaması yaptı. Antalya merkez ile Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 3 bin polis görev aldı. Kent merkezinde hemen her kavşaktaki uygulamada alkol muayenesinin yanı sıra Genel Bilgi Taraması (GBT) ve araçlarda arama yapıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA

Uygulama noktalarında denetim sırasında renkli görüntüler de yaşandı. İçinde 4 kadının bulunduğu bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta arama yaptı. GBT sorgusu sırasında ise kadınlar, görüntü alan basın mensuplarını görünce kameralara poz vermek için yarıştı. Denetimler sırasında 0.90 promil alkollü olduğu belirlenen bir sürücüye 900 TL ceza yazıldı. "Bir bira içtim" diyerek kendisini savunan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aracı trafikten men edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada asayiş ve huzur uygulamalarının toplumun huzuru için devam edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama yapan polisler

- Araçlarda arama yapılması

- Polis detay

- Alkollü sürücüye alkolmetre üfletilmesi

- Ceza yazılan sürücüyle röp.

- Poz veren kadınlar

- Genel detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Konya'da bin polisle genel asayiş uygulaması

KONYA il genelinde 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Konya il merkezi ve ilçelerinde bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada ekipler saat 20.00-21.30 sıraları arasında şehir giriş çıkışlarında daha önceden belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan şüpheli araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek arandı. Ekipler daha sonra şehir merkezindeki umuma açık yerler üzerinde denetim yaptı. Polis, girdiği işyerlerinde müşteri ve çalışanlarla ilgili GBT sorgusu yaptı. 2 bin kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan şüpheliler gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda suç unsurunun da ele geçirildiği belirtildi. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalar

- Polisin GBT sorgusu yapması

- Polisin işyerlerine yaptığı denetimler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Bitlis’te 180 polisle asayiş uygulaması

BİTLİS’te 180 polisle kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezindeki kahvehaneler, kıraathaneler ve bazı işyerlerinde asayiş uygulaması yaptı. Çalışanların ve müşterilerin kimlik sorgularını yaptı. Ekipler, Ahmet Eren Bulvarı'ndaki Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulan araçları aradı, kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüslerinin bagajları da dedektör köpek ‘Dike’ yardımıyla arandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Akbıyık, 81 ilde eşzamanlı yapılan uygulamanın kar yağışına rağmen Bitlis’te de 3 farklı noktada gerçekleştirildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Asayiş uygulaması yapan ekiplerden detaylar

-Kar yağışı altında uygulama yapan polsiler

-Durdurulan araçlardan detaylar

-Araçlarda yapılan aramalardan detaylar

-Dedektör köpek 'Dike'nin bagajlarda arama yapması

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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Hakkari'de 700 polisle 'huzur' operasyonu

HAKKARİ ve ilçelerinde 700 polisle huzur operasyonu yapıldı. Hakkari'de de Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Yaklaşık 700 polisin katıldığı uygulama, saat 19.30'da başladı, 21.30'da sona erdi. Uygulama kapsamında işyerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakkari Medeni Sancar kavşağında durdurulan araçlarda uygulama yapılırken

-Araçlardaki vatandaşların üst araması yapılırken

-Araçlar tek tek aranırken

-Detaylar

-Huzur operasyonuna katılan polislerden genel ve detaylar

-Huzur operasyonuna katılan bayan polisler

-Detaylar

-Üst araması yapılan sürücüler

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

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Çadır kent bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kentin demir bariyerlerine çarpan otomobilin sürücü Celal Yılmaz yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Celal Yılmaz yönetimindeki 31 EA 624 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kent girişindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Celal Yılmaz yaralandı. Çağrılan sağlık görevlileri, Yılmaz'a ambulansta müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil

- Demir bariyerler

- Sürücüye ambulansta müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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Kamyonet 2 otomobile çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

ANKARA'nın Çubuk İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, karşı yönden gelen 2 otomobile çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi öldü, otomobillerdeki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Cubuk-Şabanözü karayolu Aşağı Emirler Kavşağı Handeresi Köprüsünde akşam saatlerinde meydana geldi. Şabanözü istikametinden Çubuk yönüne giden Necmettin B. idaresindeki 06 AE 9228 plakalı kamyonet, Aşağı Emirler Kavşağı Handeresi Köprüsü'nde karşı yönden gelen Volkan Ambarcı'nın kullandığı 06 YJM 28 plakalı otomobile, ardından Bayram Baş yönetimindeki 06 ADB 991 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kamyonette bulunan Yağmur Çatar (14), Hüseyin Ambarcı (55) ile eşi Sıddık Ambarcı (51) hayatılarını kaybettiler. Kazada, sürücüler Bayram Baş ve Volkan Ambarcı ile otomobildeki Recep Aldemir yaralandı. Yaralılar, iftaiyenin yardımı ile araçlardan çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibince yapılan işlemlerin ardınan Yağmur Çatar, Hüseyin ve Sıddık Ambarcı'nın cesetleri otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyan yakınları göz yaşları içinde hastaneye koştu. Kazadan yara almadan kurtulan kamyponet şoförü Necmettin B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yarın öğle namazından sonra Çankıarı'nın Eldivan ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Hastaneye gelen yakınlarından görüntü

-Araçların çekici ile kaldırılması

Haber: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), ()-

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Konya'da bin polisle genel asayiş uygulaması

KONYA il genelinde 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Konya il merkezi ve ilçelerinde bin polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada ekipler saat 20.00-21.30 sıraları arasında şehir giriş çıkışlarında daha önceden belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan şüpheli araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek arandı. Ekipler daha sonra şehir merkezindeki umuma açık yerler üzerinde denetim yaptı. Polis, girdiği işyerlerinde müşteri ve çalışanlarla ilgili GBT sorgusu yaptı. 2 bin kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan şüpheliler gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda suç unsurunun da ele geçirildiği belirtildi. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalar

- Polisin GBT sorgusu yapması

- Polisin işyerlerine yaptığı denetimler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Çatıya çıkan genç kız intihar etmek istedi

DENİZLİ'de, psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen 13 yaşındaki K.B., yaşadığı evin çatısına çıkarak eline aldığı tabanca ve ekmek bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince genç kız müdahale edilerek kurtarıldı.

lay, bugün saat 16.30 sıralarında Şemikler Mahallesi 3060 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen K.B., eline kuru sıkı tabanca ve ekmek bıçağı alarak yaşadığı evin çatısına çıktı. Genç kız, çevredekilerin bakışları arasında bağırarak çevreye ateş etmeye başladı. Ard arda gelen silah seslerini duyan ve çatıya çıkarak intihar etmek isteyen kızı gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken evin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleriyse olay yerinde şişme branda açtı. İntihar girişiminde bulunan genç kızı sakinleştirerek ikna etmek için çatıya çıkan polislerden yaklaşmamalarını isteyen genç kız silahı başına doğrulttu. Ailesiyle görüşmek istemeyen K.B.'yi çatıya çıkan komşu Sevda Sarıkürkçü'nün ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Ailesiyle sorun yaşadığı ileri sürülen genç kızı çatıda gören çevre sakinleri ise olayı meraklı gözlerle takip etti. Çatıdaki polislerin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabaları sonuç getirmeyince bir anlık dalgınlığından yararlanılarak K.B.'nin elindeki silahı ve bıçağı alınarak kurtarıldı. Çatıdan polisler eşliğinde alınan genç kız ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kızın annesi Zübeyde B. kızının çatıdan indirilmesi sonrası yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak fenalık geçirdi.

Genç kızı çatıya çıkarak ikna etmeye çalışan eski komşusu Sevda Sarıkürkçü, K.B'nin ailesinin besihanede çalıştığını ve maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, "Önceden komşuları oluyordum, bana telefon geldi. Sevda yengemi istiyorum demiş. Çok şükür sağ salim kurtardık. Psikolojik sorunları var, derdinin, sorunun ne olduğunu sordum. Her zaman ki sorunlar olduğunu söyledi. Biraz ılımlaştı. Elindeki ş yerini korumak için bulanan bir silah, kuru sıkı bir silah, ondan da korkulacak herhangi bir şey yok. Anne ve babası besihanede çalışıyor. Aileden biraz sıkıntısı var, biraz kendi psikolojik sorunları olduğu için, her şeyin daha iyisini istiyor, tabi ailesinin buna durumu elverişli değil" dedi.

İntihar girişiminde bulunan K.B., hastanedeki kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İntihar girişiminde bulunan K.B.'den görüntü

- Polisin ikna çabasından

- Genç kızın çığlıklarından

- K.B'nin kurtarılmasından görüntü

- İtfaiye polis ve ambulans ekipleri ve çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Fenalık geçiren anneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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CHP'li Sağlar, "Referandumdan evet çıkması halinde rejimin değişecek"

SOSYAL Demokrasi Vakfı (SODEV) Balıkesir İl Temsilciliği'nin düzenlediği, 'Türkiye ve dünya nereye gidiyor' konulu panele katılan Eski Kültür Bakanı CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, referandumda evet çıkması durumunda, yasama yürütme ve yargının tek adama bırakılacağını söyledi.

SODEV'in Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdiği, 'Türkiye ve dünya nereye gidiyor' konulu panele, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, CHP Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç ve Prof. Dr. Burhan Şenatalar konuşmacı olarak katıldı.

"AKP'LİLER DE ÇOK CİDDİ ZARAR GÖRECEK"

SODEV Balıkesir Temsilcisi Dilek Yalçın'ın açılış konuşmasından sonra, söz alan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, getirilmek istenen başkanlık sistemini ve anayasa oylamalarında TBMM'den yayın yapmayan TRT'yi eleştirdi. Şeker, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 78 milyon hakkında konuşulan konular, sosyal medyada yayınlanırken, TRT 2. Lig'in hazırlık maçlarını yayınladı. Demokrasinin yarı final maçı orada oynanırken, onlar 2 lig takımlarının maçlarını yayınlamayı yeğlediler. Çünkü Bu yayınlar köylüye kasabalıya ulaştığında, onların da hayır diyeceğini biliyorlar. CHP milletvekilleri saatlerce orada konuşurken, AKP ve MHP milletvekilleri konuşamadılar, savunamadılar. Bunun halk tarafından görünür olmasını istemediler. Çünkü dört duvar arasında kalanlar, orada yapılan mücadele halk tarafından görülmeyince, halk öğretilmiş çaresizlik dediğimiz, yapabilecek bir şey yok, kimse bir şey yapmıyor, eğer bilgi yayılmazsa kapalı kutularda kalırsa burada insanlar öğretilmiş çaresizliğe teslim oluyor. Havuz medyası kanallarını elbette açmayacak. Yalanları halka gerçekmiş gibi pompalamaya devam edecek. Serap Eser adlı bir kızımız İstanbul Küçükçekmece'de belediye otobüsüne atılan molotof kokteyl sonucu yanarak öldü. Bu ölümün ardından Recep Tayyip Erdoğan, bütün seçim meydanlarında, 'kızımızı yaktılar, kızımızı katlettiler' diye propagandayı kızın üzerinden yürüttü. Daha sonra İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, molotof kokteyli otobüse atan kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olduğunu açıkladı. Başbakanlığa bağlı MİT'in bir elemanı katlediyor kızı. Bunu terör örgütü yapıyor gibi algılattı. Halka mağdurmuş gibi algılattı. Biz gerçekleri anlatmak için sayıları az da olsa SODEV gibi vakıfları kullanabiliriz, sosyal medyayı kullanabiliriz ki, kullanmak zorundayız gerçekleri halka yansıtalım. Bir rejim değişikliği durumunda sadece CHP'liler, MHP'liler değil, AKP'liler de çok ciddi zarar görecek" diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN YENİ BİR PROJEDİR"

Daha sonra söz alan CHP Mersin Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, dünyanın hiç bir ülkesinde kurucu değerleriyle kavga eden bir siyasi yönetim olmadığını söyledi. Sağlar, "Türkiye'de bayrağı ile, adıyla, başkentiyle, insanlarıyla, insanların yaşantısıyla kavga eden bir siyasi yönetim var. Bu siyasi yönetimi halkımız seçti. Dünyanın hiç bir ülkesinde, adaleti, yargıyı bir kenara bırakıp, mahkemelerle kavga eden bir siyasi yönetim olmamıştır. Dünyanın hiç bir yerinde kendi insanlarını borçlandırarak ve bu borçlandırma sonrasında üretken ekonomi yerine tüketen bir ekonomiyi ortaya koyup sonra da geliştik diyen bir siyasi yönetim olmamıştır. Dünyanın hiç bir ülkesinde demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, hukuku, sosyal devlet anlayışını, laikliği, cumhuriyetin temel ilkelerini bir kenara bırakıp onun yerine milletin evi olan meclisi kapatarak, bütün yetkilerini, egemenliğini, bir kişiye götürmenin devrim olduğunu, değişim olduğunu yani rejimi değiştirmenin güzel bir şey olduğunu anlatan, halkıyla alay eden bir siyasi güruh gerçekten dünyanın hiç bir yerinde ortaya çıkmamıştır. Bence Recep Tayyip Erdoğan, 2 binli yılların başında özellikle Anadolu'nun bulunduğu jeopolitik konumdan kaynaklanan yeni bir projedir. Demokratik, laik bir cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden çökertilmesi ve Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarının enerji havzalarının emperyalist güçlerin eline daha rahat geçirilmesi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin başına getirilmiş bir projedir. Bu projenin tek ayaklı olduğunu düşünmeyin. İkinci ayağı da Bahçeli'dir. 15 yıl içinde dikkatle izlediğinizde Bahçeli'nin ikinci ayak görevini her zaman yaptığını görebiliyoruz. Türban yasasının Anayasa Mahkemesi'nden çıkışından başlayın, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı oluşuna varıncaya kadar. Her vesileyle, AKP'nin, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı düştüğü yerde tutup arkasından kaldıran Bahçeli ve MHP'dir. Son görevi de Anayasa değişikliğinde oldu" dedi.

"ALTINDA SİZİN İMZANIZ VAR"

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Sağlar, "AKP, 'birinci dönemim çıraklık, ikinci dönemim kalfalık üçüncü dönemim ustalık' diye 7 Haziran'a kadar geldi, 'bize 400 milletvekili verin terör ortadan kalksın, Türkiye'de her şey olsun' denilen bir dönemi yaşadık. 7 Haziran seçimlerinde halk AKP'ye 400 milletvekili değil iktidar bile vermedi. Yüzde 60'lık bir blok karşısında yüzde 40'ta kalınca daha o akşam televizyonlara çıkıp bu tablo erken seçimi getirir diyen Devlet Bahçelidir. Daha sonraki süreçte, Suruç'ta patlayan bombayla, 34 gencin yok edilmesi, Ceylanpınar'ında 2 polisin susturucu tabancayla öldürülmesine varan ve bu günlere kadar gelen, 36 bomba patlaması sonucunda 800'ü aşkın vatandaşımızın parçalanarak ölmesi sürecini gözünüzün önüne getirin. CHP, 2015 yılı temmuz ayı sonlarında, bu terör nereden çıktı, hangi parmak düğmeye bastı? İnsanlar ölüyor bunu parlamentoda bütün siyasi partiler bir araya gelerek araştıralım demesine rağmen öneri MHP'nin de desteği ile reddedildi. Daha sonra 1 Kasım seçimleri ve 15 Temmuz'a gelindi. 15 Temmuz hain bir darbedir. 15 Temmuz bir FETÖ darbesidir demişlerdi. 15 Temmuz bence, başarısızlık üzerine kurulmuş başarılı bir darbe girişimidir. Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın lütfu diye elini açıp, Türkiye'nin koskoca bir devletin istihbarat örgütleri yerine enişteden haber aldık diyerek milletin aklıyla da alay etmeye çalışmıştır. Sonra hazırlıklar ortaya çıkmış, yüzbinlerce insan aç açıkta bırakılmış, kamudan atılmıştır. Her gün devletin bütün kurumlarından insanlar darbeci, FETÖ'cü diye afişe edilmiştir. Ayni bir zamanlar Ergenekon'da olduğu gibi, gazetelerde boy boy görülmüştür. Darbeci diye görülen 150 general, amiralin terfisinin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır ya başbakan, ya cumhurbaşkanı olarak. Ben atamadım onları. İçişleri Bakanı Efkan Ala 81 ilin 74'ünün emniyet müdürü FETÖ'cü demiştir. Emniyet müdürleri üçlü kararname ile atanır. Emniyet müdürlerinin atanması kararının altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır. Bunları 15 yılda devletin içine kepçe ile alıp dökmüşsünüz, FETÖ'cü diye yargılıyorsunuz. Suçlularsa cezalarını verin. 15 Temmuzda helikopterden atılan mermilerin altında kalan birisi olarak bunu söylüyorum. Bunu ancak düşman yapar. Bu darbeyi yapanlar haindir, vahşidir bu darbeyi yapanlardan hesap sorun. Ama hepsinden sorun. Bir numaralı FETÖ'cü Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sorun. Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu'ndan, Abdullah Gül'den Bakan İdris Naim Şahin'den hesap sorun. Nerede onlar. Zavallı devlet memuru. O nu almışsınız oraya koymuşsunuz. Altında sizin imzanız var. Sonra görevden alıyorsunuz. Peki, Rus büyükelçisini öldüren polis nasıl duruyor orada" dedi. Sağlar, son alarak Anayasa Referandumunda evet çıkması halinde rejimin değişeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dr. Ali Şeker'in konuşması

- Fikri Sağlar'ın konuşması

- Panelden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, ()