DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KEMER'DE TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Alman turist kafilesini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 turist yaralandı. Kumluca'dan Side'ye giden Alman turistlerin bulunduğu 41 yaşındaki Semih Özcan'ın kullandığı 07 S 2381 plakalı tur midibüsü, saat 14.30 sıralarında Tekirova Mahallesi'ne Yarıkpınar mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenerek yol ortasında duran midibüsteki sürücü ve rehber kazayı yara almadan atlatırken, 13 turist ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kemer merkezdeki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden ve midibüsten görüntüler



67.7 MB /// 02.07"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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2)BİLAL KONAKCİ TAHLİYE EDİLDİ

İZMİR'de 2009 yılında patlayan bomba sonucu hayatına yüzde 98 engelli olarak devam eden ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında tutuklanan bomba imha uzmanı polis memuru Bilal Konakci adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bilal Konakci'nin FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında çok sayıda tanık, itirafçı beyanı, kuvvetli şüphe ve delillerle tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında 'Gazi polis memuru Bilal Konakci'nin yüzde 98 oranında engelli olmasına rağmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, masum olduğu, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, sadece bir bankada hesabının bulunduğu' yönünde şüphelinin eşi kaynak gösterilerek bazı haberler yer aldı. Bilal Konakci, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında; söz konusu örgütte, bulunduğu bölgede yönetici konumunda faaliyetlerde bulunduğu, toplantılar düzenlediği, toplantıya katılanlara örgüt liderinin talimatlarını aktardığı, himmet topladığı, örgüt liderinin bu sebeple kendisine kullanmış olduğu özel eşyalarını hediye olarak gönderdiği yönünde çok sayıda tanık, itirafçı beyanı ve elde edilen diğer deliller çerçevesinde hakkında kuvvetli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle sevk edildiği İzmir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11/01/2017 tarih ve 2017/41 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır."



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınarak cezaevinden tahliyesine karar verildiğini açıklarken şöyle devam etti.

"Bilal Konakci'nin özür ve sağlık durumunun ceza infaz kurumunda bulunmasına engel olup olmadığına yönelik sağlık işlemleri yürütülmekte iken haberin yayımlanmasından bir gün önce İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce ilgilinin, özür durumu ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak 25 Ocak 2017 tarihinde 'yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek' şeklinde adli kontrol altına alınması suretiyle tahliyesine karar verilmiştir. İlgilinin özür durumu ayrı, eylemleri ayrı değerlendirilmeden ve bu iki hususun birbirine karıştırılması suretiyle hiçbir suçunun olmadığı yönünde yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yargı merciileri ve ceza infaz kurumu idaresi, tüm hususları göz önünde tutarak yürürlükteki yasalar ve ilgili kurallar çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir."



İHBAR ÜZERİNE ÇAĞRILMIŞTI



Bomba imha uzmanı Bilal Konakci, 5 Şubat 2009 tarihinde bir vatandaşın bomba ihbarı üzerine, İzmir'in kuzey bölgesindeki tek bomba imha uzmanı olarak göreve çağrıldı. İmha etme işlemi sırasında patlayan bomba, Konakci'yi kanlar içinde bırakmış ve Konakci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Yüzde 98 engelli olarak hayatına devam eden Konakci, 20 Aralık 2016 Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı, tutuklanarak Aliağa'da cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

İZMİR, ()-

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3)REYHANLI SALDIRISININ MAĞDURLARI DAVANIN SONUÇLANMASINI BEKLİYOR

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, ilçede 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın yarın Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini, biran önce karar verilmesini beklediklerini söyledi. 11 Mayıs 2013'de biri belediye binası diğer çarşı merkezinde meydana gelen iki ayrı patlamada ölen 52 kişinin ailelerini temsilen 28 kişi yarın Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın 12'inci duruşmasına katılacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, halen 9'u tutuklu, 9'u da firarda olan sanıkların yargılandığını hatırlattı. Tuna, "Terör saldırısında 52 canımız gitti. 200'e yakın kişi de yaralandı. Öncelikle firardaki 9 kişinin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bizler, şehit aileleri olarak her zaman davamızı takip edeceğiz. Aileler olarak, çok mağdur edildik. İsteğimiz yargılamanın bir an önce sonuçlanmasıdır. Artık davanın çözümlenmesini istiyoruz. Türkiye büyük bir devlettir, ne zaman ki bu 9 kişi yakalanır ve adalet önüne çıkar, dava sonuçlanır, o zaman şehitlerimiz huzur içinde olacaktır. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Gerekirse idam olsunlar, yüreklerimizi yaktılar. Devletimizden tek beklentimiz sorunlarımızın dinlenmesi, bize sahip çıkılmasıdır, adalete sığınıyoruz"dedi.

Bu arada davayı takip etmek için Ankara'ya giden ve patlamada kızı Nadire Kuvvet ile torunu Fatma Erboz'u kaybeden Döne Kuvvet de, "Suçumuz neydi. Anneler ağlamasın, yüreklerimizi yaktılar, hepsini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Mağdurlar açıklama yaparken

(Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),()

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4)ANTALYA'DA IŞİD ÜYESİ 9 KİŞİ TUTUKLANDI

ANTALYA'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4'ü Çinli, 2'si Pakistanlı 9 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen hafta düzenlediği operasyonda, 4'ü Çinli, 2'si de Pakistanlı 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından tutuklandı.

Haber: Mustafa KOZAK/ANTALYA () -

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5)TARTIŞTIĞI NİKAHSIZ EŞİNİN DAYISI İLE ARKADAŞINI TÜFEKLE YARALADI

GAZİANTEP'te, 49 yaşındaki Müslüm Özarslan, ayrı yaşadığı nikahsız eşi Seda Sidan'ın tartıştığı dayısı ile arkadaşını tüfekle yaralayarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Müslüm Özarslan, ayrı yaşadığı imam nikahlı eşi Seda Sidan ile konuşmak için arkadaşı Ekrem Altaş ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Müslüm Özarslan, evde eşinin dayısı Erol Temiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Özarslan, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Erol Temiz'e ve arkadaşı Ekrem Altaş'a peş peşe ateş açtı, ardından otomobiliyle kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri, vücutlarına saçma isabet eden Erol Temiz ve Ekrem Altaş'ı ambulanslarla hastaneye götürdü. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Erol Temiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Ekrem Altaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Olayın ardından evde inceleme yapıp delil toplayan polis, otomobille kaçan Müslüm Özarslan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi

- Polis ekiplerinin yakaladığı şüpheli otomobil

- Genel Ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB