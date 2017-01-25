DHA YURT BÜLTENİ - 14

CAN KURTARIRKEN KAZADA ÖLEN SAĞLIK MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP'te, trafik kazasında yaralanan kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden acil tıp teknikeri 32 yaşındaki İlknur Bedir'in cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Gaziantep'de 13 Ocak'ta şarampole devrilen otomobilde Adil Erhan Özdurmuş ölürken, yaralanan Enes Birincioğlu'na 112 Acil ekibi müdahale etti. Bu sırada 20 yaşındaki Oğuzhan P. yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil, yaralı Enes Birincioğlu ile ona müdahale eden sağlık görevlilerine çarptı. Sağlık görevlileri İlknur Bedir ile Berna Kavak ağır yaralandı. Acil tıp teknikeri İlknur Bedir, kaldırıldığı hastanede 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

1 çocuk annesi İlknur Bedir'in cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice İlçesi Yortan Beldesi'ne getirildi. Merkez Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazına İlknur Bedir'in kendisi gibi sağlık çalışanı eşi Hüseyin Bedir, yakınları, arkadaşları, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlknur Bedir'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Sipahiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kılınan Cenaze namazı

-İlknur Bedir'in sağlık çalışanı eşi Hüseyin Bedir cenaze namazını kılarken

-Tabutun cenaze aracına konulması

-İlknur Bedir'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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AK PARTİLİ ENSARİOĞLU: OHAL, REFERANDUM SÜRECİNİ DAHA SAĞLIKLI SAĞLAYACAK

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde referandum yapılmasına yönelik yapılan eleştiriler üzerine, "OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak" dedi.

Diyarbakır'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, tutuklu olan ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması istenen Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Basına da yansıdı. Doğrusu biz de anlam veremedik. Adli Tıp raporunun kaybolduğunu açıkladılar. Bugün basında takip ettiğimiz kadarıyla Ahmet Türk hastaneye götürüldü. Ahmet Türk öteden beri rahatsızlıkları olan bir siyasetçi. Sağlık durumunun koşulları göz önüne alınarak bir sonuç çıkacağı kanattindeydim."

'OHAL DEVLETE KARŞI'

OHAL sürecinde referandum yapılmasının sağlıklı olmayacağı ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine AK Partili Ensarioğlu, "Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak. Yoksa referandumun sonuçlarını etkiyecek bir OHAL tavrı olamaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ensarioğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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RDX PATLAYICILARINI REİNA KATLİAMCISINA GÖNDERECEKTİ



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde Suriye sınırında polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ’in silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho'nun yer göstermesiyle ele geçirilen 3 kilo 560 gram RDX patlayıcısı ve canlı bomba malzemelerini, Reiana katliamcısı Abdulkadir Masharipov’a gönderileceği ortaya çıktı.

18 Ocak günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi Abud Mahho'yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, ek gözaltı süresi aldığı Abud Mahho'yu detaylı şekilde sorguladı. Terörist Mahho’nun DEAŞ örgütünün hücre tipi bir yapılandırması olduğunu ve kendisine gelen telefonla silah ve mühimmatları ilgili kişilere ulaştırdığını anlatan Mahho, "Beni telefonla arıyorlar. Ben toprak altına veya gizlediğim yerde malzemeleri çıkarıyorum gelen adama teslim ediyorum" dedi.

'İSTANBUL’DA YILBAŞI GECESİ SALDIRI YAPILACAKTI'

Suriye sınır hattında toprak altına çuval içerisinde gizlenmiş 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcılarının İstanbul’da yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan Reina’da 39 kişiyi uzun namlulu tüfekle öldüren Abdulkadir Masharipov’a göndereceği ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ’in kuryesi olan Abud Mahho’nun toprağa gömdüğü RDX patlayıcılarını teslim etmek için kendisine telefon gelmemesi üzerine örgütün plan değişikliğine gittiğini söyledi. İstanbul’daki Masharipov canlı bomba malzemelerinin ulaşmaması üzerine eylem uzun namlulu tüfekli eylem talimatı verildiği öğrenildi. Gözaltındaki DEAŞ terör örgütü üyesi Abud Mahho’nun sorgulaması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arşiv

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()-

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ÇELİK KASAYI DIŞARIYA ÇIKARIP İÇİNDEKİ PARAYLA KAÇTI

DÜZCE'nin Cumayeri İlçesi'nde yüzü maskeli bir kişi, gece girdiği iş yerinde çelik kasayı dışarıya çıkarıp içindeki 4 bin 200 lirayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün ilçe merkezinde fındık alım satımı yapan B.K'ya ait ofiste meydana geldi. Maske ve eldiven takan kimliği belirsiz kişi, kapıyı zorlayarak açıp içeriye girdi. Elindeki demir parçasıyla çelik kasayı açmayı deneyen şüpheli, başarılı olamayınca kasayı sürükleyerek dışarıya çıkardı. Kimliği belirsiz kişi, iş yerinin önünde kısa süre uğraştıktan sonra kasayı açıp içindeki 4 bin 200 lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin iş yerine girmesi

-Kasayı açmayı çalışması

-Kasayı çekerek dışarıya çıkarması

-Parayı alması

Dosya adı: Dzchırsız,

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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MARKETİ SOYANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

MERSİN’in Mut İlçesi’nde bir marketin demir penceresini keserek içeri giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 16 Ocak’ta Palantepe Mahallesi Sanayi Sitesi girişindeki Okan Esen’e ait markette meydana geldi. Marketin demir penceresini kesip içeri giren hırsızlar, kasada bulunan paralar ile raflardaki sigara, içki, çerez, çay, diş macunu gibi ürünleri çuvallara doldurarak kaçtılar. Sabah erken saatlerde market yanında bulunan otel ve işyerinde çalışanlar, marketin demir penceresinin kırık ve açık olduğunu görmeleri üzerine market sahibini Okan Esen’i arayarak haber verdiler. Okan Esen, markette bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 kişinin içeride soygunu gerçekleştirirken 1 kişinin de dışarıda gözcülük yaptığını tespit etti. Esen'in şikayeti üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik Kamerası

- Hırsızların etrafı kontrol etmesi

- Pencereyi kırmaya çalışmaları

- Market içerisindeki eşyaları almaları

Haber–Kamera:Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() –

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POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK İKİ EMEKLİYİ DOLANDIRDILAR



ÇORUM’da kendilerini 'polis' olarak tanıtan iki kişi, iki emeklinin 75 bin TL parasını dolandırdı. Yakalanıp tutuklanan dolandırıcıların, emeklilerden parayı aldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çorum’da telefonla aradıkları emekliler Metin G. ve Burhan E.'ye kendilerini 'polis' olarak tanıtan 2 kişi, "Terör örgütü banka hesabınızı ele geçirdi" diyerek tuzaklarına düşürdü. Metin G. ve Burhan E., buluşma adresine giderek polis zannettikleri dolandırıcılara para toplam 75 bin lira parayı teslim eden iki emekli, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurup şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine çalışma başlattı. Polisin operasyon sonucunda, dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen iki kişi, otobüsle Çorum’dan Ankara’ya gittiği sırada Sungurlu İlçesi'nde yakalandı. Dolandırıcılık şüphelisi İ.B.Y. ve A.A.’nın üzerlerinde paralarla gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paralar ise mağdur olan iki kişiye teslim edildi. meklilerin dolandırıcılara paraları verirken görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () -

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TERÖRE TEPKİ İÇİN İSTANBUL'DAN ANKARA'YA YÜRÜYOR

ÜSKÜDAR Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki İsa Kör, teröre tepki için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor. Günde 13-14 saat yürüyen İsa Kör Bolu'ya ulaştı.

3'üncü sınıf öğrencisi İsa Kör, teröre tepki için geçen Cumartesi günü Altunizade’de bulunan Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nden yürüyüşüne başladı. Günde yaklaşık 14 saat yürüyerek ortalama 50-60 kilometre yol kat eden Kör, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü, hafif kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nı aştı. 'Teröre Hayır' demek için Ankara'ya yürüyen Kör, 31 Ocak'ta TBMM'ye ulaşmayı hedefliyor.

Son dönemlerde artan terör olaylarını protesto etmek için yürüdüğünü söyleyen İsa Kör, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bombaların patlamasını ve insanların katledilmesini istemiyorum. Evlatlarımızın şehit olmasını istemiyorum. Bu yüzden yola çıktım. Terör olaylarını kınamak için ve ölen insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için yola çıktım. Günde yaklaşık 13-14 saat yürüyorum. Bu da 50-60 kilometre mesafeye denk geliyor. Meclise gitmemin amacı terör olaylarının bitmesi için duyarlılık oluşturmak. Meclis'te herhangi bir milletvekilimiz bu olaya daha ayrıntılı bakarsa sevinirim."

Soğuk ve köpekler yüzünden zaman zaman zorlandığını ifade eden Kör, "Köpekler bazen saldırabiliyor. Soğuk konusunda çok fazla sıkıntı çekmiyorum. Yürüdüğüm için üşümüyorum. Geceleri güzergah üzerindeki otellerde kalıyorum. Yemek ihtiyacımı da yol üstündeki tesislerden ya da yanımda bulunan erzaklardan karşılıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İsa Kör yürürken

-Yol ve yanından geçen araçlar

-İsa Kör röportaj

-Detaylar

Dosya adı: blyuruyengenc

Süre: 03.03 Boyut: 102.1 MB

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()