DHA YURT BÜLTENİ - 14

YANLIŞ EVE OPERASYONDA ÖLÜMLE İLGİLİ VALİLİK AÇIKLAMASINA TEPKİ



ANTALYA'da kalp rahatsızlığı olan 65 yaşındaki Hamide Yücel, oğlu 28 yaşındaki Ali Yücel'i cinayet şüphesiyle gözaltına almak için eve gelen polisleri görünce kalp krizi geçirip öldü. Ancak Ali Yücel'in cinayetten aranmadığı, polisin yanlış eve operasyon düzenlediği ortaya çıkarken, Antalya Valiliği'nin 155 ihbar hattına gelen telefonla polisin bu adrese gittiği açıklamasına Yücel Ailesi tepki gösterdi.

Hamide Yücel'in ailesi ve komşuları, Antalya Valiliği'nin açıklamasında 155'e ihbarın saat 15.30 sıralarında yapıldığının belirtildiğini, ancak eve saat 12.30 sıralarında polisin geldiğini söyledi. Olaya tanıklık eden Fatih Kayahan, 155'i kendisinin saat 13.06'da yardım amaçlı aradığını söyleyerek, arama kayıtlarını gösterdi. Yücel ailesinin komşuları açıklamada belirtildiği gibi polisin çevre güvenliği almadığını, belirtilen adreste sonrasında sivil polis olduğunu öğrendikleri iki kişinin bulunduğunu söyledi.

Yanlışlıkla cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmak istenen Ali Yücel'in kardeşi Ergül Yücel, "Burada hiçbir güvenlik alınmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Valilik polise ihbarın saat 15.30 sularında yapıldığını söylüyor. Annemin ölüm raporunda saat 14.30 görülüyor. Bunu nasıl izah edecekler. Biz bunların sorumlularının kesinlikle cezalandırılmasını istiyoruz. Suç duyurusunda bulunuyoruz ve bunun da takipçisi olacağız" dedi.

'TOLARE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Ali Yücel'in diğer kardeşi Murat Yücel de aranan kişiyle hiçbir alakaları olmadığını söyledi. Kardeşinin işyeri ve açık ev adresinin olduğunu da hatırlatan Murat Yücel şöyle konuştu:

"Nasıl oldu da buraya geldiler bilmiyorum, ama böyle bir şeyin yapılması çok yanlış. Sonuçta annemizi kaybettik. Acımız çok büyük. Polis olup olmadığı bile bilinmeyen iki şahıs kardeşimin üzerine çöküp gözaltına almak istedi. Etrafımızdaki insanlar bizi 19 yıldır tanıyor. Bizi herkese de sorabilirlerdi. Aradıkları kişiyi tanımıyoruz, kim olduğunu da bilmiyoruz. Olaydan sonra bazı polisler evimize geldi. Tabi onlar da meslektaşlarını korumak için bir şeyler söylüyorlar. Ama yapılan olayın yanlış olduğunu görmedikleri için bir şekilde tolore etmeye çalışıyorlar."

VALİLİK AÇIKLAMASI

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamide Yücel'in ölümüyle ilgili emniyet mensuplarının kusuru olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"22 Ocak 2017 günü saat 15.30 sularında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.'nin mezkur evde saklandığı bildirilmiştir. Mezkûr evde saklandığı ihbar edilen şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak emniyet güçlerimizin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadın aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine, emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesi'nde vefat etmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Taziye çadırlarından görüntü

- Evin dış plan görüntüsü

- Evin bahçesinden görüntü

- Olayın yaşandığı yerden görüntü

- Komşu Hüsam Ekşioğlu röp

- Ölen kadının oğlu Ergül Yücel röp

- Ölen kadının oğlu Murat Yücel röp.

- Komşu Mahmut Uzun röp.

- Komşu Meral Uzun röp.

- Komşu Mahmut Uzun röp 2

- Fatih Kayahan röp

Haber: Süleyman EKİN / ANTALYA, () -

==========================================

YARALIYA MÜDAHALE EDERKEN ARAÇ ÇARPAN SAĞLIKÇI ANNE, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR (3)

CENAZESİ GÖNDERİLDİ

Gaziantep'te, bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden sağlık görevlisi İlknur Bedir için uğurlama töreni düzenlendi. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen törende; kendisi gibi sağlık çalışanı olan eşi Hüseyin Bedir, tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, 1.5 yaşındaki oğlu Toprak da annesinin tabutuna çiçek bıraktı.

Tören sırasında ölen kadının annesi Dürdane ve babası İbrahim Tiryaki yakınlarının desteğiyle ayakta zor durabildi. Tabuta kapanan ölen sağlıkçının eşi Hüseyin Bedir, "Evimin nurunu kaybettim. Bu olmamalıydı, ben öksüz büyüdüm çocuğumda öksüz kalmamalıydı" diye feryat etti.

Törende 112 Komuta Merkezi yetkilileri görevi başında geçirdiği kazada yaşamını yitiren İlknur Bedir'in adının bir sağlık birimine verilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bedir'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'e uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Cenazenin tören alanına getirilmesi

- Cenazenin musalla taşına konulması

- Cenaze yakınlarının gözyaşı dökmesi

- İlknur Bedir'in eşi Hüseyin Bedir tabuta sarılarak ağlaması

- Oğlu Toprak'ın tabutun başına getirilmesi ve çiçek koyması

- Dua edilmesi ve helallik alınması

- Cenazenin tabuta yüklenmesi

- Cenaze aracının hareketi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

==========================================

NİŞANLI ÇİFT, TARTIŞTIKLARI 100 METRELİK UÇURUMDAN DÜŞEREK ÖLDÜ (3)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ereğli'de yaşayan Özgür Özakın'ın ailesi ve Ankara'da yaşayan Zeynep Nida Sözeri'nin ailesi, nişanlı çifti ayırmamak için Ereğli'de aynı mezarlıkta yan yana toprağa verilmelerine karar verdi. Çiftin Bozhane Camisi'ndeki cenaze namazına Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da katıldı. Özgür Özakın'ın babası Metin Özakın ile Zeynep Nida Sözeri'nin yakınları taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Özakın ve Sözeri'nin cenazeleri, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazlarından sonra şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Bozahane camisi

-Baba Metin Özakın'ın taziyeleri kabul etmesi

-Helallik alınması

-Her iki cenazenin namazının kılınması

-Cenaze duası cenazelerin araca taşınması

-Kardeş Çağrı Özakın'ın yürümekte zorlanması ve yakınlarının yardım etmesi

-Detaylar

Haber: Sinan KABATEPE / ZONGULDAK, ()

==========================================

MANGAL GÖTÜRDÜĞÜ BANYODA BAYGIN BULUNDU

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Doğancı Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Elveda Güler, ısınmak için beraberinde yanan kömür koyduğu mangalı götürünce karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Güler'in, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bayramiç'e bağlı Doğancı Köyü'nde dün (pazartesi) meydana gelen olayda, Elveda Güler, duş almak için banyoya gitti. Güler, havanın da soğuk olması nedeniyle ısınmak amacıyla evde yanan soba içindeki kömürleri, mangala koyarak beraberinde getirdi. Elveda Güler, bir süre sonra karbanmonoksit gazından zehirlendi. Komşusu Ümran Çetinkaya, Elveda Güler'e ziyarete gitti. Evde sadece bedensel ve zihinsel engelli oğlu bulunan İlhan Güler (46), komşusuna annesinin banyoda olduğunu söyleyince komşusu evden ayrıldı. İlhan Güler, 3 saat sonra tekrar eve gelen komşusu Ümran Çetinkaya'ya, annesinin hala banyoda olduğunu söyledi. Şüphelenen kadın komşu banyoya girince, Elveda Güler baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elveda Güler, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Elveda Güler'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay meydana geldiği evden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

====================================

TELABYAD'DA PATLAMA OLDU, AKÇAKALELİLER KORKTU



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kentinde patlama meydana geldi. Türkiye tarafından da duyulan patlama Akçakale'de tedirginliğe yol açtı.

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kentinin Türkiye sınırına yakın bir noktasında saat 17.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlama, sınırın Türkiye tarafında tedirginliğe yol açtı. Neden kaynaklandığı bilinmeyen patlamanın ardından sınır hattında güvenlik güçleri zırhlı araçlarla önlem aldı.

Haber: Hadi KURT/AKÇAKELE (Şanlıurfa), () -

====================================

SAMSUN'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde, bugün saat 14.36'da Richter Ölçeği'ne göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Samsun'un Çarşamba İlçesi Porsuk Mahallesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 8 kilometre dernliğinde meydana gelen sarsıntı, mahalleye 15 kilometre uzaklıktaki Çarşamba ilçe merkezinde de hissedildi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN, () -

==================================

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir dere yatağındaki ağaca zincirlenmiş olarak uzun süre aç ve hareketsiz kaldığı için açlıktan ölmek üzereyken, müzik öğretmeni 33 yaşındaki Pınar Kurtoğlu tarafından bulunan Macar Vizsla cinsi av köpeği, kurtarıldı. Kurtoğlu'nun veterinere götürdüğü köpeğin, iki ay sürmesi beklenen tedavisinin ardından sahiplendirileceği bildirildi.

Bodrum TED Koleji'nde müzik öğretmeni olan Pınar Kurtoğlu, geçen 22 Ocak'ta öğlen saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi kırsalında köpeği ile yürüyüşe çıktı. Mahallenin ortasından geçerek, denize dökülen derenin kenarında yürüyüş yaparken köpeği bir koku alarak tepki verdi. Bunun üzerine dere yatağına bakan Kurtoğlu, ağaca zincirlenerek ölüme terkedilmiş bitkin halde bir köpek olduğunu görünce şoke oldu. Açlıktan ölmek üzere olan ve uzun süre bağlı olduğu yerde hareketsiz şekilde oturup, yatmak zorunda kaldığı için kalçasında yaralar oluşan Macar Vizsla cinsi av köpeğini zincirini çözerek kurtaran Kurtoğlu, Terapi Veteriner Kliniği'ne götürdü. Zavallı hayvan, veteriner hekim Zeynel Yücel ve Mahmut Çelik tarafından tedaviye alındı.

Veteriner Zeynel Yücel, köpeğin kendilerine getirildiğinde çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, "Uzun süre aç kalmış. Derin yaraları var. Açık yara tedavisine başladık. Beslenmesine önem verdik. Büyük bir travma yaşamış. Ancak, çok zeki bir hayvan. En az iki ay misafirimiz olarak burada tedavi görecek. Daha sonra ise kendisini sahiplendireceğiz. Bu tür hayvanlar sahipsiz olmaz. Macar Vizsla cinsi, beş yaşında, erkek, iyi bir cins av köpeğine niye böyle bir şey yaptılar anlam veremedik" dedi.

"BU BİR İNSANLIK AYIBIDIR"

Köpeği kurtaran Pınar Kurtoğlu ise "Bunu yapan insan olamaz. Bu hayvanı bu hale gelene kadar nasıl olur da kimse göremez ya da gereken müdahaleyi yapmaz? Bu bir insanlık ayıbıdır. İlk bulduğumuzda verdiğimiz mamayı ağlaya ağlaya yedi. Yaşadıklarına rağmen gözlerinin içi hala gülen bir hayvan. Birkaç gün daha bulunmasa belki de ölecekti. Tedavisinin ardından sahiplenen olmazsa belki de ben bakımını üstleneceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köpeği bulan öğretmen Pınar Kurtoğlu ile röp.

-Köpeğin veteriner hekim tarafından tedavi edilmesinden görüntü

-Köpeği tedavi eden veteriner Zeynel Yücel ve Mahmut Çelik ile röp.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

======================================

SUYLA DOLAN BAĞLAR İÇİN "BEREKET" AÇIKLAMASI

MANİSA'da belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı üzüm bağları, su içerisinde kaldı. Göle dönen üzüm bağları ve tarlalarda inceleme yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, "Afet değil, bereket" yorumunda bulundu.

Manisa'da belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı üzüm bağları su içerisinde kaldı. Yağışlarında bağların olgunlaşma sürecine denk gelmemesi ise büyük bir afeti önlerken, bağlar adeta göle dönen görüntüsüyle dikkati çekti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, oda heyeti ile birlikte Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki üzüm bağlarında inceleme yaptı. Ardından açıklama yapan Kaçire, göle dönen bağların yaz sezonu için faydalı olduğunu belirtti.

"DAHA SONRA OLSAYDI TARIM SEKTÖRÜ FELÇ OLURDU"

Açıklama yapan Kaçire, "Bağlardaki suların çiftçi için şuan herhangi bir zararı yok. Bu sular yaz sezonu için faydalıdır. Sadece gübreleme yönünden zararı vardır. Çünkü kış budaması yapılarak hazır hale getirilmiş bağlar, kış gübrelemesi yapılamıyor. Bu da havaların düzelmesiyle birlikte yapılabilir. Yaptığımız incelemelerde şuana kadar Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hiçbir şekilde zarar yoktur. Ayrıca ne odamıza ne ilçe tarım müdürlüğümüze herhangi bir şikayet gelmedi. Bundan sonra da inşallah afet olmaz ve çiftçimiz bereketli bir yıl yaşar. Eğer bu yağmur ileriki bir zamanda olan Mart ve Nisan ayları içerisinde olmuş olsaydı tarım sektörü felç olurdu. Mart ve Nisan aylarında olmadığı için afet değil, bereket" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Üzüm bağlarından detay

- Başkan Kaçire ve ekibi incelerken detay

- Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire açıklama

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()