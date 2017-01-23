DHA YURT BÜLTENİ - 14

STAR TV'nin haber sunucusu Nazlı Çelik, Uğur Mumcu Ödül töreni için geldiği Eskişehir'de, kızı Kayra ile konuk olduğu Masal Şatosu'na hayran kaldı. Kısa süre içinde gezdiği Masal Şatosu'nda çocukluğunu yaşadığını belirten Nazlı Çelik, "Çocuklar için gerçekten muhteşem bir yer. İstanbul'da bile böyle bir yok. Kayra'da ben de büyük mutluluk yaşadık" dedi.Eskişehir'de düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma gecesinde 'Basın' dalında ödül alan Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve haber sunucusu Nazlı Çelik, kenti gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in yaşama geçirdiği Masal Şatosu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Eti Sualtı Dünyası ve Bilim Deney Merkezi'ni gezen Nazlı Çelik, Eskişehir'in harika bir kent olduğunu söyledi.Güneydoğu Operasyonları sırasında, Nusaybin'den sunduğu haberlerle, Uğur Mumcu Basın Ödülünü kazanan sunucu Nazlı Çelik, Eskişehir'de ilk olarak çok merak ettiği Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki Masal Şatosu'nu kızı Kayra ile birlikte gezdi. Dede Korkut ile Keloğlan'dan masallar dinleyen ve Gizemli Yolculuğa çıkan Nazlı Çelik ve kızı Kayra kısa sürede gezdikleri Masal Şatosu'na doyamadılar.Nazlı Çelik, ödül töreni vesilesiyle ilk kez Eskişehir'e geldiğini ifade ederek, "Eskişehir, uzun süredir merak ettiğim bir şehrimizdi. Özellikle buraya kızım Kayra ile gelmek istedim. Eskişehir'in her zaman gençlere ve çocuklara yönelik faaliyetleri olduğunu bildiğim için Kayra'yı getirmek istedim. Masal Şatosu muhteşem olmuş. Ben bile bu yaşımda çok büyük bir zevkle ve keyifle masalları dinledim. Elbette ki Yılmaz Büyükerşen hocamızın katkıları çok büyük Eskişehir'de, kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Nazlı Çelik ile kızını Masal Şatosu'nu gezmesi,

-Nazlı Çelik ve kızının Bilim Deney Merkezi'ni gezmeleri,

-Nazıl Çelik'in konuşması,

-Nazlı Çelik'in kızı Kayra Çelik'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()