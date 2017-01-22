DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun: Reçete anayasa değişikliği

MERSİN'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSAİD) Genel Kurul Galası'nda konuşan Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, ülkenin koalisyonlardan çok çektiğini belirtip, reçetenin anayasa değişikliği olduğunu söyledi.

Divan Otel'de düzenlenen galaya Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun'un yanı sıra Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Mersin Başkanı Hakan kayacı ve iş adamları katıldı. Programda katılımcılara seslenen Bakan Yardımcısı Coşkun, meclis çalışmaları tamamlanan anayasa değişikliğinin Türkiye'nin selameti için çok yararlı olduğuna inandığını söyledi. 7 Haziran'da hafif bir türbülans yaşadıklarını ve yaşanan kısa istikrarsızlığın bile ülkeye çok pahalıya mal olduğunu söyleyen Coşkun, "Bundan sonra 'Söz, karar milletindir' anlayışı yerini bulacak. Vatandaşımız bundan sonra iradesine, ülkesinin geleceğine sahip çıkacak ve bunda söz sahibi olacaktır. Siyasi istikrar bir ülke için çok önemli. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Bunların hepsinin çaresi ve reçetesi bu. Biz dünyada yeni bir şey icat etmiyoruz. Siyasi istikrarı sağlama adına sistem değişikliği halkımızın da onayıyla hayata geçtiğinde önümüzü rahat göreceğiz" dedi.

SİYASİ İSTİKRAR YOKSA EKONOMİK İSTİKRAR DA YOK

Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın da olamayacağını belirten Coşkun, "Bu anayasa değişikliği Nisan başındaki halk oylamasıyla birlikte hayata geçecek. Ekonomimiz daha sağlam temellere oturacak. Her şey normale dönecek. Bir kaç ay sonra, dış mihrakların terör örgütleriyle başaramadıkları ülkeyi tıkama planlarını, ekonomik reçetelerle bozguna uğratma yolundaki gayretleri halkımızın Nisan ayındaki kararıyla sona erecek" diye konuştu.

TÜRKİYE ZOR DURUMDA YÜZDE 2,2 BÜYÜDÜ

15 Temmuz FETÖ darbe girişimlerinin artçı sarsıntılarının sürmesine rağmen büyümenin devam ettiğini dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, böyle bir dönemde Türkiye ilk 9 ayda yüzde 2,2 büyüdüğünü söyledi. Yeni anayasa ile ilgili de MÜSİAD'ın görüşlerinin hep aynı olduğunu belirten Olpak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kuvvetler ayrılığı diye bir sistem var ama içerisine bakınca kuvvetler karmaşası. Bu ayağımıza bir engel. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekir. Bugün yapılan da bu. Meclis aşaması geçti, umarız referandum aşaması da sıkıntısız geçer. Büyümeyle ilgili hedefimiz büyük ve memnun olmadığımızı söyledik ama 2,2 çok önemli. Aynı dönemde ABD yüzde 1,6, Almanya 1,5 büyüdü. Kendimize haksızlık etmeyelim. Biz nelerle mücadele edip neler elde ediyoruz, birileri bu mücadelelerde olmadığı halde hangi çerçeve içerisindedir? Üyelerimize 2017'yi nasıl bekliyorsunuz diye sorduk. 4 ayrı başlık çıktı. Üyelerimizin yüzde 38'i yeni yatırım planlıyor, yüzde 31'i istihdamı arttırmayı planlıyor, Yüzde 33'ü tasarrufu arttırmayı planlıyor, yüzde 48'i de 2017'yi 2016'dan daha iyi görüyor".

Konuşmaların ardından yeni üyelere rozetleri takıldı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim MAŞE/MERSİN,()

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İki genç yazlık evde ölü bulundu (2)

MANGAL KÖMÜRÜNDEN ZEHİRLENMİŞLER

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evde ölü bulunan Tolunay Ergül ve arkadaşı Ecenur Sülfe'nin dışarıda yaktıkları mangalı içeri aldıkları ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi. İki gencin cesetleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haber: Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,()

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli şube müdürü motosiklet kazasında öldü

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde motosikletiyle kaza yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü 33 yaşındaki Murat Ateş, yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'ne motosikletli 2 arkadaşıyla gezmek için giden Murat Ateş, dönüşe geçtikleri saat 16.00 sıralarında Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde 07 GKE 74 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkıp kayalıklara çarpan motosikletten fırlayan Murat Ateş, kayalıklara uçtu. Başında kask olduğu belirtilen Murat Ateş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Ateş'e ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılan Ateş ambulansa alınarak Kemer'deki özel bir hastaneye doğru götürüldü. Bu sırada da kalp masajının sürdüğü belirtilen Murat Ateş, yolda yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü Murat Ateş'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Murat Ateş'in evli ve 1 çocuk babası olduğu, eşinin de 5 aylık hamile olduğu belirtildi. Ateş'in cenazesinin yarın toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Motosikletten detay

-Murat Ateş'in cenazesinin morga konulması

Haber-kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),()

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Sahilde kadın cesedi bulundu

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde balık tutmaya giden vatandaşlar kıyıya vurmuş ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın cesedi buldu.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kapıgargın Mahallesi Lakos Koyu sahilinde meydana geldi. Balık tutmak için sahile giden vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir ceset bulunca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. Talihsiz kadının cesedi, kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın cesedin kimliğini belirlemek için başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber: Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla),()

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