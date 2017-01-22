DHA YURT BÜLTENİ - 14

Sanayi sitesi bekçisi kulübesinde ölü bulundu

KONYA'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarakta kullandığı kulübesinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre sanayi sitesi içerisinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yaparak geçimini sağlayan Cevdet Boduk'un kaldığını kulübedeki sobayı yakmaya giden sanayi esnafı Boduk'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Esnaflar bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Boduk'un öldüğünü tespit etti. Cenaze üzerinde inceleme yapan polis, herhangi bir darp yada yara izine rastlamadı. Cevdet Boduk'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Olay yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

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Kavşakta ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Akyazı İlçesi Kuzuluk Termal Kaplıca sapağında meydana geldi. Vedat Yümsel yönetimindeki 34 SB 523 plakalı otomobil, Mücahit Nehir yönetimindeki 54 H 0848 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, her iki araçta bulunan Vedat Yümsel, Murat Yümsel, Mücahit Nehir, Naim Bahadır ve Alpay Avcı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Yaralılara sağlık müdahalesi

-Olay yeri görüntüleri

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),()

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Bekçi, kulübesinde ölü bulundu

KONYA'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarak da kullandığı kulübesinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yapan Cevdet Boduk, sanayi esnafı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cevdet Boduk'un öldüğü tespit edildi.

Darp veya bir yara izi bulunmayan Boduk'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK/KONYA,()

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