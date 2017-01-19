DHA YURT BÜLTENİ - 14

KUVÖZDEKİ BEBEĞİNİ EMZİRMEYE GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ



ELAZIĞ'da yeni doğum yapan Keban Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 37 yaşındaki Nurgül Celayir, hastanede kuvözde tutulan bebeğini emzirmek için giderken eşi İskender Celayir'in kullandığı otomobilin takla atması sonucu öldü. Sürücü İskender Celayir ile annesi Feride Celayir ise yaralandı.

Keban'dan Elazığ'a gelen İskender Celayir yönetimindeki 34 AJ 3766 plakalı otomobil, karayolunun 20'nci kilometsinde sürücünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobil sürücüsü İskender Celayir ile annesi Feride Celayir ağır yaralanırken, eşi Nurgül Celayir olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Nurgül Celayir’in cesedi Fırat Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza yerine gelen sürücü İskender Celayir'in babası Mustafa Celayir, gelininin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.

Keban Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Nurgül Celayir'in yeni doğum yaptığı ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kuvözde tutulan bebeğini emzirmek için eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Keban’dan Elazığ’a gittiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Yaralılara müdahale

-Yaralıların ambulansa alınması

-Sürücünün babasının görüntüsü (ek görüntü watsap)

Haber: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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ARDEŞEN’DE, BİRİNE GİZLİ GEÇİTLE ULAŞILAN 2 KAÇAK SİLAH ATÖLYESİ ORTAYA ÇIKARILDI

RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde, birine sadece gizli geçitle ulaşılan 2 silah atölyesi bulundu. Atölyelerden birinde arı kovanları içerisine saklanmış halde 17 tabanca gövdesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile Ardeşen ilçesi Doğanay Köyü’nde, M.Ö. ve İ.Ö.’ye ait evde arama yapıldı. Evin bir odasının tabanında tespit edilen kapağın açılması sonucu merdivenle inilen ve alarm sistemi kurulu 7 metrekarelik bir sığınak tespit edildi. Kaçak silah atölyesi olarak kullanılan sığınakta tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Aynı köyde A.Ö.’ye ait evde yapılan aramada ise silah imalinde kullanılan CNC makinesi ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ve arı kovanı içerisinde gizlenmiş halde 17 tabanca gövdesi ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atölye detayları

Haber: Muhammet KAÇAR / RİZE, ()

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DURAKTAKİ POŞET BOMBA KORKUSU YAŞATTI

ADANA'da otobüs durağında unutulan poşet, çevredekiler arasında bomba paniğine neden oldu. Bomba uzmanının incelediği poşetten kırtasiye malzemesi çıktı.

Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Parkı yanındaki belediye otobüs durağına gelenler, bankın altında bırakılmış poşetten şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alıp, bomba uzmanı çağırdı.

Şüpheli poşetin bulunduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattıran uzman polisler, özel kıyafetlerini giyip, sinyal kesici cihazı çalıştırdı. Bomba imha uzmanı, şüpheli poşete müdahale için bütün hazırlıklarını yaparken, toplanan meraklı kalabalık da o anları cep telefonları ile görüntülemek için birbirleri ile yarıştı. Çekim yapan vatandaşların, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'cep telefonlarının flaşı, bombanın ateşleme sistemini tetikler' uyarısına rağmen kameralarının flaş ve ışığını kullanması ise dikkatlerden kaçmadı. Bomba uzmanın yaptığı incelemede poşetten kırtasiye malzemesi çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Kalabalıktan genel ve detay görüntüler

- Otobüs durağının içinden görüntü

- Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi

- Olayı cep telefonuyla kameraya alan vatandaşlar

- Bomba imha uzmanın çalışması

- Poşetten detay görüntü

- Vatandaşların durağın içindeki poşete bakması

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI ADANA,()

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BYLOCK KULLANDIKLARI İDDİA EDİLEN 8 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)

'ÖĞRENCİ İMAMI' TUTUKLANDI

Samsun'da FETÖ/PDY'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci yapılanmasına yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 üniversite öğrencisinden Kemal Bingöl, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bingöl'ün, 'öğrenci imamı' olduğu belirtildi. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, ()

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NEVŞEHİRLİ ŞEHİT 6 AY ÖNCE KENDİSİ GİBİ POLİS OLAN EŞİYLE EVLENMİŞ

Diyarbakır’da geçen pazartesi günü 4 polisin şehit olduğu teröristlerce yapılan bombalı saldırı da yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Furkan Demir’in şehit haberi, Nevşehir'deki yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Furkan Demir’in yakınları cenaze töreni için Diyarbakır'a giderken, diğer akrabaları ise, Nevşehir Güzelyurt mahallesindeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Furkan Demir'in 6 ay önce kendisi gibi polis memuru olan Kübra Demir ile dünyaevine girdiği belirtildi.

Şehit polisin dayısı Recai Sert,yeğeninin 2 ay önce izne geldiğinde gördüğünü söyleyerek “Vatan Sağolsunö dedi. Furkan Demir İçin yarın Diyarbakır’da tören düzenlenecek, daha sonra şehit ve yakınları uçak ile Kapadokya Havaalanına gelecek.

Kurşunlu camide kılınacak cenaze namazı sonrası da şehit polis, Kaldırım mezarlığında toprağa verilecek.

Görüntü dökümü

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-Şehit’in dayısı Recai Sert'in açıklaması

-Taziyeye gelen yakınlarından genel ve detay görüntü

-Şehidin 6 ay önceki düğün albümünden görüntü

-Şehidin Güzelyurt mahallesindeki evine asılan Türk bayrağından görüntü

(KJ:Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)