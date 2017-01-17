DHA YURT BÜLTENİ - 14

ŞEHİT POLİS HAVAALANINDA MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN KARŞILANDI (2)

CENAZE TÖRENİNE AVCI VE DESTİCİ DE KATILDI

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde şehit düşen polis memurlarından Ali Sevim'in cenazesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak Şirintepe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne götürüldü. Evin önünde dua okunmasının ardından şehidi cenazesi törenin yapılacağı Reşadiye Camii bahçesine getirildi. Buradaki törene şehidin babası Eyüp Sevim, annesi Fatma Sevim, şehidin kardeşi Seyit Sevim, şehidin eşi Demet Sevim, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, emniyet mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.

Camii yanına kurulan taziye çadırında bulunan şehidin eşi Demet Sevim gözyaşı dökerek, "Bak Alim herkes senin için gelmiş. Daha çocuğunu elinden tutup gezdiremedin. Nasıl sığdın o tabuta?" dedi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polislerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Bakan Nabi Avcı, şehidin işitme engeli olan babası Eyüp Sevim'in elini tutarak birlikte yürüdü. Ali Sevim'in cenazesi götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Polis memuru Ali Sevim'in Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olduğu, 25 Temmuz 2012 tarihinde polis memuru olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 8 Eylül 2016 tarihinde de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne tayin olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenazenin cami bahçesine getirilişi,

-Taziye çadırındaki yakınlarının,

-Cenaze namazından,

-Cenazenin götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()

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KONTEYTNER KENTİ ZİYARET ETTİ

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, valilikteki toplantının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkanı AK Partili Fatih Mehmet Erkoç'u makamında ziyaret etti. Erkoç'un çalışmalar hakkında bilgi verdiği Malkoç, daha sonra Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kente geçti. Malkoç, burada kendisini çiçeklerle karşılayan 2 Türkmen çocuğu başlarını okşayarak sevip, "İnşallah bu bölgenin, geleceğinin umudu bu çocuklar. Barışın umudu olacak bu yavrularımız. Yavrularımız belki bugün sıkıntı çekiyorlar, belki anane ve babaları da zorluk çekiyor ama bunlar inşallah rahat edecekler" dedi.

'ÖNEMLİ BİR KISMININ TÜRKİYE'DE KALACAĞINI DÜŞÜNEREK PROJE HAZIRLANMALI'

Türkiye'nin mültecilere bugüne kadar 25 milyar doların üzerinde bir para harcadığını ifade eden Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gittikleri bazı yurt dışı seyahatlerinde ülkelerin devlet başkanlarıyla yapılan görüşmelerde 'Türkiye'de 3 milyon Suriyeli var' denildiğinde insanların gözlerinin açıldığını belirterek, "Çünkü kendi ülkelerinin nüfusu ancak o kadar. Böyle bir millete mensup olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre göç eden, yer değiştiren nüfusun yüzde 80'inin gittiği ülkede kaldığını kaydeden Malkoç, Suriye'de barışın temini için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını ve barış sağlandıktan sonra da ülkenin inşasına katkıda bulunacaklarını söyledi. Malkoç, şöyle devam etti.

"Barış temin edildikten sonra buradaki Suriyelilerin oraya itmeleri için onları teşvik edeceğiz. Ancak önemli bir kısmının da burada kalacağını hesap ederek gerek uyumlarının, gerek kültürel ve sosyal yönden toplumun bütünleşmesi, gerekse eğitim ve asayiş yönünden tedbirlerimizi almamız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığımızın, AFAD'ımızın, İnsan Hakları Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, velhasıl bütün Türkiye'nin 2023 yılında, 2053 yılında bu insanların önemli bir kısmının Türkiye'de kalacağını düşünerek proje yapmaları gerekir. İdarecilerimizle görüştüğümüzde hem gönül genişliğini hem ufuk genişliğini görüp memnun oluyoruz. Dünyada hiçbir millete nasip olmaz böyle bir hizmet. Bu açıdan sıkıntı çekiyoruz ama onları tarih kaydediyor. Cenab-ı Allah da hiçbir emeği zayi etmez. Barıştan sonra Suriyelilere tavsiyemiz şu olacak, her ne kadar kalmak istiyorsanız da gidin orada Türkiye'nin temsilcisi olun. Çünkü çok güzel atasözlerimiz var, onlardan biri de 'Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım' demiş. Bilmiyorum tabi onlar bu atasözünü biliyor mu, onlara da inşallah güzel Türkiye'nin hikayelerini, güzel sözlerini öğrettiğimiz gibi bunları da hatırlatacağız."

'TAHRİKLERE KAPILMAYIN'

Malkoç daha sonra kurum amirlerinin de katıldığı bir toplantıda konteyner kentte sorumlu Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz'den bilgi aldı. Ardından konteyner kenti gezmeye başlayan Malkoç, Suriyelilerle sohbet etti. Suriyeli sığınmacıların sorunlarını da dinleyen Malkoç, "Çözülmeyecek olan hiçbir problem yok ancak sizden istirhamımız aranıza karışmış olan lüzumsuz insanların tahriklerine kapılmayın. Elhamdülillah hepimiz Müslüman'ız, Müslümanlık kardeşliktir, huzurdur, birbirine saygı ve hürmettir" dedi.

Şeref Malkoç daha sonra konteyner kentte kalan ve eşini iç savaşta kaybetmiş olan kadınla çocuklarını ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Malkoç'un kampa gelişi

- Çocukların çiçek vermesi

- Malkoç'un çocuklarla ilgilenmesi

- Malkoç'un konuşması

- Malkoç'un kendini karşılayanlarla tokalaşması

- Malkoç'un brifing alması

- Malkoç'un Suriyelilerle konuşması

- Malkoç'un Suriyeli bir aileyi ziyaret etmesi

- Konteyner kentin tabelası

- Konteyner kentteki Suriyelilerden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki S.M.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 19 yaşındaki Mehmet Ç. tutuklandı.

Olay, Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anasınıfı öğrencisi S.M.Ö., dışarıda oyun oynadığı ortadan kayboldu. Yakınlarının aradığı çocuk bulunamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istendi. Kısa süre sonra küçük çocuk, boş bir arazide bulundu. Ağlayan çocuk, polislere kendisine aynı binada oturdukları komşusu Mehmet Ç.'nin döverek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mağdur çocuk götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ç. ise sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni adliyesi ve alınan önlemler

- Şüphelinin adliyeye getirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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ÖĞRENCİSİNİ TACİZLE SUÇLANAN FOLKLOR EĞİTMENİ TUTUKLANDI

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 13 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği ileri sürülen folklor eğitmeni 49 yaşındaki V.K. tutuklandı.

Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde folklor eğitmenliği yapan V.K. ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Küçük kız halk oyunları kursunda V.K.'nın göğüslerini elleyerek tacizde bulunduğunu iddia etti. Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında V.K. Serdivan'daki evinden alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Adliyeye sevk edilen V.K. suçlamaları kabul etmedi. Küçük yaştaki çocuğu tacizle suçlanan V.K. tutuklandı.

Haber: ADAPAZARI (Sakarya), () -

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ADLİYEDEN FİRAR EDEN ASKER YAKALANDI

İZMİT'te, bir soruşturma kapsamında adliyeye getirilen asker firar etti. Koşarak adliyeden kaçan asker polislerin havaya ateş açması sonucu durdurularak yakalandı.

Bu sabah saatlerinde, Kocaeli Adliyesi'ne getirilen asker yanında bulunan askerlerin bir anlık boşluğundan yararlanarak firar etti. Koşarak adliyeden çıkan asker kaçmaya çalışırken, jandarma ve polis peşine düştü. Adliyeden çıktıktan sonra yaklaşık 200 metre kaçan asker, polislerin havaya ateş açması sonucu durdu. Polisler yakaladığı firariyi askerlere teslim etti. Yakalanan kişi askerler tarafından yeniden adliyeye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yakalanan askerin adliyeye götürülmesi

-Adliyeden görüntü

Haber: HABER-KAMERA: Faruk KIYAK İZMİT(Kocaeli), () -

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'İNLERİNE GİRECEĞİZ' SÖZÜNE DAVA AÇAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında FETÖ/PDY'yi kast ederek "İnlerine gireceğiz" açıklaması üzerine kendilerine 'hakaret edildiği' iddiasıyla tazminat davası açan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Şubat 2014 tarihinde FETÖ/PDY'ye yönelik "İnlerine gireceğiz" sözleriyle kendilerine hakaret ettiğini iddia eden aralarında esnaf, öğretmen ve muhtarların da bulunduğu 21 kişi, Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açan 21 kişi hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüte mali destek sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 kişinin daha önce tutuklandığı belirlenirken, diğer 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ocak'ta şüpheliler H.K., A.K, E.K, M.S., N.H., S.T., İ.K., A.D., N.Ö., S.A., H.E. ve M.Ç.'nin kaldığı adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Antalya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mustafa KOZAK/ANTALYA, () -

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KULAKLARI KESİLMİŞ KÖPEK FOTOĞRAFLARI İSYAN ETTİRDİ (2)

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Isparta'da çekildiği iddia edilen ve iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan H.K. ve N.Y., Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadeleri için polis merkezine getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kulakları kesilen köpeği bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()