DHA YURT BÜLTENİ - 14

DİYARBAKIR SUR' DA 1 POLİS ŞEHİT, 3 POLİS YARALI

Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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UÇURUMA DÜŞEN GENÇ DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin karla kaplı kırsal Gölcük Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen 17 yaşındaki Bekircan Gökçen, donmak üzereyken AKS 110 ve 112 Acil Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Gökçen'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ödemiş'te yaşayan Bekircan Gökçen, dün (pazar) öğleden sonra dört arkadaşıyla, kartopu oynayıp, eğlenmek için kırsal Gölcük Mahallesi'ne gitti. Bir ara tuvalet ihtiyacını gidermek için Subatan Mevkisi'nde arkadaşlarından ayrılıp, kuytu bir yere gittiği öğrenilen Gökçen, iddiaya göre, ayağının kayması sonucu karla kaplı 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarını, yaklaşık iki saat kadar beklemelerine rağmen Gökçen'in dönmemesi üzerine merak edip, çevrede aradı. Ancak, kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine durum, 112'ye bildirildi. Bölgeye jandarma ve AKS 110 ekipleri ile 112 ekibi sevk edildi. AKS ve jandarma ekipleri, Gökçen'in en son görüldüğü yerde yaptıkları aramada, uçuruma düştüğünü belirleyip, kurtarma çalışması başlattı. Gökçen, yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucunda, sedye ile bulunduğu yerden alınarak, ambulansa taşındı. Üç saat boyunca soğukta kaldığı için donmak üzere olan ve bilinci kapalı olduğu belirlenen Gökçen, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gökçen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçurumdan kurtarılan Bekircan Gökçen'e ambulansta müdahale edilmesi

-Olay yerine gelen yakınlarından görüntü

-Uçurumdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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ÇORUM'DA OTOMOBİL TAMİRHANESİNDE YANGIN

ÇORUM Aşağı Sanayi Sitesi’ndeki otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otomobil tamirhanesinde henüz nedeni belirlenemeyen sebepten çıkan yangında, iş yeri sahibi ve çalışanları kendilerini hemen dışarı atıp itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yanan işyerinin etrafında bulunan dükkanlarda çalışanlar da işyerlerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen Çorum itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Cep telefonu ile çekilmiş yangın görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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DÜŞEN KARGO UÇAĞI MUĞLA'YA ATEŞ DÜŞÜRDÜ



KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan birinin Muğlalı 40 yaşındaki Melih Aslan olduğu anlaşıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, geçen 14 Aralık'ta kalkan TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı önce, Kazakistan'ın başkenti Astana aktarmalı olarak Hong Kong'a uçtu. Burada uçağı, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanı (load master) Melih Aslan ve Teknisyen İhsan Koca teslim aldı. Kargosunu alan uçak, yerel saatle bugün 01.10'da Hong Kong'tan Bişkek'e gitmek üzere tekrar havalandı. Uçak Türkiye saati ile 04.45'te Bişkek Havalimanı'na inişi sırasında düştü.

Düşen uçakta yaşamını yitiren dört mürettebatan birinin Muğlalı Melih Aslan olduğu belirtildi. Muğla'da esnaf Yiğit Dören, Facebook'taki hesabında, "Bu sabah saatlerinde düşen Türk kargo uçağının içinde görevli olan arkadaşım Melih Aslan'ın vefat haberini biraz önce almış bulunmaktayım. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir arkadaşı kaybettik. Mekanın cennet olsun Melih kardeşim Allah ailene ve geride kalanlarına sabırlar versin. Çok üzgünüm çok" paylaşımında bulundu.

Acı haberin duyulması ile birlikte Aslan'ın Muğla'nın merkez Menteşe İlçesi'ndeki Akyol Mahallesi'ndeki baba evine, komşuları ve yakınları taziye ziyareti için geldi.



"BİR KAÇ AY SONRA MESLEĞİ BIRAKACAKTI"

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan biri olan Muğlalı iki çocuk babası Melih Aslan'ın eşi Fatma Aslan'a acı haberin söylenmediği öğrenildi. Aslan'ın eşinin babasının evinde olduğu, acı haberin kendisinden gizlendiği belirtildi.

Taziyeye gelenler ile acısını paylaşan ağabey marangoz Fatih Aslan, "Kardeşim yaklaşık 10 yıldır kargo uçağında çalışıyordu. Ölüm haberini İstanbul'dan arayarak verdiler. Cenaze için şu an bize bir şey ulaşmadı. Önce teşhis yapılacak. Kardeşim, birkaç ay sonra mesleğini bırakacaktı. Muğla'dan ev satın alıp, yaşamını sürdürecekti" dedi.

FOTOĞRAF

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()-

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DR. KASAPOĞLU : KALABALIK ORTAMDA BULUNANLAR ENFEKSİYON RİSKİ ALTINDA



SAMSUN Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, son günlerde artan üst solunum yolu enfeksiyonuyla ilgili uyarılarda bulunarak, "Virüslerin yol açtığı bu enfeksiyonlar, öksürük ve hapşırma sonucu virüslerin çevreye saçılması ile yayılır. Bu nedenle okul, iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bulunan kimseler özellikle risk altındadır" dedi.

Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte solunum yolu hastalıklarında artış görüldüğünü ifade eden Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu şu uyarılarda bulundu:

"Okullar, kalabalık işyerleri ve ofisler, fabrikalar, bakımevleri gibi yerler, hastalığın kolayca yayıldığı ortamlardır. Virüslerin yol açtığı bu enfeksiyonlar, öksürük ve hapşırma sonucu içerisinde hastalığa neden olan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların çevreye saçılması ile yayılır. Bu damlacıklar birkaç saat boyunca havada kalabilir ve insanlara hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle okul, iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bulunan kimseler özellikle risk altındadır."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Birçok bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en önemli yolunun kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi olduğunu vurgulayan Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, özelikle ellerin bol su ve sabun ile yıkanması gerektiğini, bununla birlikte sık temas edilen kapı- pencere kolları, telefon ve çalışma masası gibi yüzeylerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini dile getirdi. Hasta olan kişilere çok yaklaşmamak, temas etmemek, havlu ve bardak gibi eşyaları ortak kullanmamanın önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kasapoğlu, "Bağışıklık sisteminizin zayıflamaması için düzenli ve dengeli beslenmeye özen göstermek gereklidir" dedi.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () -