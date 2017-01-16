DHA YURT BÜLTENİ - 14

LOKANTADA 5 KİŞİYİ REHİN ALAN ŞÜPHELİ, KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

SAMSUN'da bir lokantaya girip tabancayla 5 çalışanı rehin alan 45 yaşındaki Muhittin D., korku dolu anlar yaşattı. Rehineleri serbest bırakılan şüpheli, polisin müdahalesi ile gözaltına alındı.

Olay bu gece İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantaya müşteri olarak gelen Muhittin D., boş bir masaya oturdu. Çalışanlar sipariş almak isteyince arkadaşlarının geleceğini söyleyip bir süre sipariş vermedi. Çalışanlar dışında kimsenin olmadığı lokantada belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, 5 çalışanı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Muhittin D. kısa süre sonra rehin aldığı çalışanları birer birer serbest bıraktı. Çelik yelek giyen 3 polis içeriye giderek elinde tabanca olan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atlayarak etkisiz hale getirildi. Daha sonra polis aracına bindirilen şüpheli gözaltına alındı. Muhittin D.'nin borç yüzünden bu işi gerçekleştirdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alandan detaylar

-Şahısın görüntüsü

-Şahsın polis aracına götürülüşü

-Polis aracının gidişi

-Alandan detay

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/SAMSUN,()

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KEŞAN'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ - (YENİDEN )

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarında özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki işçi Niyazi Akçay hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. 16.00-24.00 saatleri arasındaki vardiyada yerin yaklaşık 900 metre altına inen işçi Niyazi Akçay'ın çalıştığı sırada göçük oluştu. Akçay, göçük altında kalırken, haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşmadan madende çalışan diğer işçilerin çabalarıyla göçük altında kalan Niyazi Akçay toprak yığınlarının altında çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesi nüfusuna kayıtlı Akçay'ın, evli ve 4 çocuk babası olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri genel gör.

-Battaniyeye sarılı ceset

-Jandarma ve itfaiyenin incelemesi

-Diğer işçiler genel gör.

-Maden ocağı girişi

-Vagonlar

-Niyazi Akçay vesika

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

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Sevgilisi ile kızını yaralayıp intihara kalkıştı

ADANA'da 26 yaşındaki Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen 42 yaşındaki sevgilisi Fatma Taş'ı ve kızı 22 yaşındaki Gizem Taşar'ı tabanca ile yaralayıp, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Barışma isteğini reddeden Taş ile Arıkan arasında tartışma çıktı. Ayrılığı kabullenmeyen Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile Taş'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Taş'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada annesini Arıkan'dan korumak isteyen Gizem Taşar'ın yüzünü de kurşun sıyırdı. Taş, kanlar içinde yere yığılırken, Arıkan ise tabancayı başına dayayarak tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı Fatma Taş, Emre Arıkan ile hafif yaralı Gizem Taşar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden Taş ve Arıkan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu, Taşar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Murat KİBRİTOĞLU/ADANA,()

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Adana'da pompalı tüfekle market soygunu

ADANA'da yüzleri maskeli 3 kişi, girdikleri markette çalışanları pompalı tüfeklerle tehdit edip kasayı alarak kaçtı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 3 kişi, bir marketler zincirinin şubesine girip ellerindeki pompalı tüfeklerle çalışanları tehdit edip içi para dolu kasayı aldı. Soyguncular daha sonra plakası belirlenemeyen bir otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, çalışanların ifadelerine başvurdu. Polis, kimliklerini henüz saptayamadığı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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