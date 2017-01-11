DHA YURT BÜLTENİ - 14

OKULLARIN YİNE TATİL EDİLDİĞİ EDİRNE'DE VALİLİK'TEN 'CİDDİ KAR' UYARISI

EDİRNE'de son 1 haftadır aralıkla süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santime ulaştı. Edirne Valiliği, il genelinde okulların yarın için 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca sabaha kadar 'ciddi kar' yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Edirne Valiliği, meteorolojik raporlara göre kentte yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 20 santim daha yükseleceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının Edirne, Kırklareli ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, yerde mevcut kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 santim ve üzerinde yeni bir kar beklendiği, kar yağışının etkisini Perşembe sabah saatlerinden itibaren kaybedeceği tahmin edildiği bildirilmiştir. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı başta çatılarda biriken kar ve buz yüklü olmak üzere, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

RAPOR ÜZERİNE OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Edirne Valiliği gelen hava tahmin raporunu da gözönüne alarak, geçen cuma gününden itibaren eğitime ara verilen okulları yarın için de tatil etti. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 12.01.2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12/01/2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

ETKİLİ KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Edirne'de öğle saatlerin itibaren etkisini arttıran kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafikte aksamalar meydana gelirken, Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezine bağlı 13 köyün, İpsala İlçesi'nde 13, Meriç İlçesi'nde 8, Uzunköprü İlçesi'nde 20, Enez İlçesi'nde 9 ve Havsa İlçesi'nde ise 6 köy olmak üzere 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

1963 YILINDA REKOR 50 SANTİM

Meteoroloji verilerine göre Edirne'de en yüksek kar kalınlığı 1963 yılında 50 santim olarak ölçüldü. Şu anda 27 santime ulaşan kar kalınlığının yarın sabaha kadar devam etmesi halinde 20 santim daha yükseleceği, dolayısıyla yeni bir rekora ulaşılabileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışı ve vatandaşlar

-Karlı kaplı sokaklar

-Trafikteki araçlar

-Selimiye Camii ve kar

-Karda yürüyenler

-Yem yiyen kuşlar

-Yem arayan kuş detay

-Kar temizleme çalışması

-Tunca nehri ve kar manzarası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()

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Kalp hastası, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

BOLU'nun Gerede İlçesi Asmacı Köyü'nde oturan kalp hastası 40 yaşındaki Kadir Şimşek, köy yolunun kardan kapanması nedeniyle paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Asmaca Köyü'nün yolları kapandı. Köye bağlı Çalca Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı. Çalca Mahallesi'nde annesiyle birlikte oturan Kadir Şimşek, rahatsızlanınca 112 Acil'den yardım istedi. Hastayı almak için yola çıkan sağlık ekibinin içinde bulunduğu paletli ambulans, köy ile mahalle arasındaki yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekibinin dozerle yolu açmasıyla ambulans mahalleye ulaştı. Kadir Şimşek, kar nedeniyle hayatın felç olduğu mahallede sokak arasındaki yoldan köylülerin sırtında taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kadir Şimşek, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla evinden alınarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Paletli ambulansın gidişi

-İş makinesinden görüntüler

-Köylülerle röportajlar

-Detaylar

-Paletli ambulansın kara saplanması

-Ambulanstaki hastanın görüntüsü

-Köydeki kar kalınlığının görüntüsü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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KONYA'DA KAR KALINLIĞI İNSAN BOYUNU AŞTI



KONYA'nın Bozkır İlçesi'nin Aslantaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı insan boyunu aştı. Mahalleliler de evlerinin önündeki karları kendi imkanlarıyla temizleyip, ulaşımlarını sağlamaya çalıştı.

Konya il genelinde yaklaşık 20 gündür aralıklar süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileri. Kent merkezinde yer yer 45 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreye kadar ulaştı. Karın en çok etkili olan bölgelerinden biri de Bozkır İlçesi'nin eskiden köy statüsünde olan Aslantaş Mahallesi. Mahallede kar kalınlığı yer yer 2.5 metreye kadar ulaştığı için mahalle halkı adeta mahsur kaldı. Belediye tarafından yollar ulaşıma açılmaya çalışsa da mahalle halkı kendi evlerinin önündeki ve çatısındaki karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Haber: Hüseyin DUMRU/BOZKIR (Konya), () -

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ŞİDDETLİ RÜZGAR 17 METRELİK TEKNEYİ PARAMPARÇA ETTİ

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Akçay İskelesi'nde balık restorana çevrilen 'Nermin-1' isimli 17 metre uzunluğundaki gırgır teknesi, şiddetli lodos rüzgarının etkisiyle beton iskeleye çarparak paramparça oldu. Tekneden geriye kalan parçalar kıyıya vurdu.

Akçay Mahallesi'ndeki iskeleye bağlı bulunan, 'balık restoran' olarak kullanılan 'Nermin-1' isimli eski gırgır teknesi, lodos rüzgarının kurbanı oldu. Rüzgarın etkisiyle beton iskeleye büyük bir gürültüyle çarpan tekne tamamen parçalandı. Tekneden geriye, kıyıya vuran tahta parçaları kaldı.

Zararının büyük olduğunu söyleyen tekne sahibi Nedim Güçlü, fırtına sırasında kendisinin de içinde bulunduğunu, rüzgarın şiddetlenmesiyle son anda dışarı çıktığını belirterek, "Tüm çabalara rağmen yarım saatte olan oldu, kurtaramadım. Birçok arkadaş yardıma koştu ama ekmek teknemizi kurtaramadık. Yaklaşık 100 bin lira zararım var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Batan tekneden detaylar

- Nedim Güçlü

- Balıkçı röp

- Teknenin eki halinin fotosu

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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ŞANLIURFA'DA KAPKAÇ YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'da, yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan ve polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan A. ile İmam M., adı öğrenilemeyen kadının yolda yürürken çantasını kolundan çekip kaçtı. Kadının çığlıklarıyla mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgede bulunan polisler, şüphelileri takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ramazan A. ve İmam M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş Şube Müdürlüğü

- Şüphelilerin şubeden çıkarılması

- Kadının çantasınının çalınma anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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ŞANLIURFA'DA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA 4 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da müşteri gibi girdikleri işyerlerinin sahipleri ile çalışanların cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çeşitli işyerlerinde meydana gelen 10 cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerinden eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için ikinci el cep telefonu satışı yapılan işyerlerinin önünde sivil kıyafetle önlem aldı.

Bir telefoncuya girip çalıntı cep telefonu satmak isterken polisi gören Nadir S., Yusuf A., Mehmet B., ve Yusuf D. kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında çalıntı olduğu belirlenen cep telefonları ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye şüphelilerin getirilmesi

- Şüphelileri adliye binasına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Esnaf kar birikintilerini temizledi

BURDUR'da sabah işyerini açan esnaf dünkü yoğun kar yağışı sonrası biriken kar kütlelerini temizledi.

Burdur'da dün sabah başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın durmasının ardından kar birikintileri buz halini almaya başladı. Sabah işyerini açan bölge esnafı dükkanların önündeki kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizledi. Burdur Belediyesi ekipleri ise öğleden sonra temizleme çalışması yaparak, kar kütlelerini kepçelerle kamyonlara yükledi.

Kalekapısı Caddesi esnafı Cafer Özalp, "Her şeyi belediyeden beklememek gerekiyor. Kendimiz tuz dökerek buzları temizliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaldırımları temizleyen esnaf,

- Tuz dökenler,

- Cafer Özalp'in konuşması

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde kar yağışı ve su yüzeyinin buz tutmasıyla ortaya çıkan manzara görenler tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı olan ve 'Yedi renkli göl' olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, manzarasıyla ilgi çekti. Gölü çevreleyen beyaz örtü, güneşle birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Bölgede yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, gölün su yüzeyinde kısmi buz kütleleri oluştu. Gölde yaşayan ördekler ise buz yüzeyde gezinerek yiyecek ararken, çevredekilerin attığı simit ve ekmek parçalarını yedi.

Gölden avlanan balıkçılar ise zor şartlar altında ava çıktı. Gölde kayıkların ilerlemesi için buzları kırarak yol açan balıkçılar işleri bittikten sonra aynı yoldan geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölden görüntü

- Buzların arasında seyreden kayık

- Ördeklerin buz üzerinde durmaya çalışması

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Kamera: ISPARTA-)