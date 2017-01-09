DHA YURT BÜLTENİ - 14

KIRIKKALE Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PYD yapılanması kapsamında kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Üç günlük sorgu sonunda sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ/PYD'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgütün Kırıkkale'deki okullarının 15 hissedarı sevk edildikleri Adliye'de mahkemece suçlu görüldü. Zanlılar T.K., H.Ç., E.Ü., M.S.D., H.İ., O.A., Ş.Ö., I.S., R.K., E.O., S.Ö., İ.K., R.K., E.D ve S.Ö tutuklanıp, Kırıkkale'ye bağlı Keskin Kapalı T Tipi Cezaevi'ne gönderildiler.

Görüntü Metni

- Kırıkkale adliyesinden görüntü,

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri

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Yol genişletme çalışmasında 506 kızılçamın kesilmesine tepki

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 9 kilometrelik Kayaköy Mahallesi'nin yolunun 3 metre genişletilmesi için asırlık 506 kızılçam ağacı kesilmesi, çevrecilerin tepkisi çekti. Çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, "Kayaköy'e 22 metre genişliğinde, karayolu standartlarına uygun alternatif bir ulaşım yolu varken, doğal orman ağaçlarının kesilerek eski 'Nostalji Yolu'nun genişletilmesine 'hayır' diyoruz" dedi.

Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi ile Kayaköy Mahallesi arasında yer alan 4 metre genişliğinde ve 9 kilometre uzunluğundaki asfalt yolun, 3 metre daha genişletilmesi için geçen aralık ayının başında ağaç kesimine başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden talebi üzerine, yol kıyısında kalan 506 kızılçam, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köklerinden kesildi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

5 bin yıllık geçmişe sahip Rum yapılarının bulunduğu, UNESCO tarafından 'Dünya dostluk ve barış köyü' köyü ilan edilen Kayaköy yolunda ağaçların kesilmesi, çevreciler ile bölge sekini vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çevreciler, "Nostalji Yolu" olarak adlandıran güzergahta, asırlık ağaçların kesilmesini 'kıyım' olarak niteledi.

"KESİM YANLIŞTIR"

Kayaköy'e ulaşım için 2 karayolu bulunduğunu aktaran TEMA Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, ağaç kesimi yapılan yolun karayolu standartlarına uymadığını, 'Nostalji yolu' olarak adlandırıldığını ve doğal ormanlarla çevrili olduğunu söyledi. Kayaköy'e ulaşım için karayolu standartlarına uyan yolun Ovacık Mahallesi üzerinden geçtiğini ve 22 metre genişliğe sahip olduğunu anlatan Tirli, nostalji yolunda yapılan kesimlerin son derece yanlış olduğunu kaydetti. Yolun tamir edilmesine "evet" dediklerini belirterek Tirli, "Ancak ağaç kesilerek genişletilmesine 'hayır' diyoruz. Çünkü bu yolun çevresi doğal ormanlarla kaplıydı" diye konuştu.

Kayaköy'e gezinti yapmak için giderken ağaçların kesildiğini gören Diyaliz hemşiresi Hafize Altıntop ise çalışmalar başladığında bu denli fazla ağaç kesileceğini düşünmediklerini belirtti. Yolun genişletilmesine karşı olmadığını ancak kesilen ağaçları görünce büyük üzüntü yaşadığını aktaran Altıntop, "Ağaçların kesilmesinden başka alternatif bir çözüm bulunamaz mıydı?" diye sordu. Altıntop, doğal güzelliklerin bu kadar kolay yok edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

Genişletme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, genişletme çalışmalarının vatandaşlardan gelen talep üzerine başlatıldığını kaydetti. Yolun genişletilmesi için ilk başvurunun 2008 yılında Muğla İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün yol genişletilmesine yönelik başvurunun uygun olduğuna dair kararı neticesinde, genişletme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kesilen ağaçların görüntü

- Yoldan geçen araçların görüntü

- Hafize Altıntop ile röp.

- Kayaköy'den görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Ilıca Plajı, karla kaplandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, karla kaplandı. Türkiye genelindeki kartpostalları aratmayan kar manzaralarına bir yenisi de Çeşme'den eklendi. Uzun yıllardır kar tanelerinin düşmediği Ilıca Plajı'nın yaz aylarında binlerce kişinin sereserpe uzandığı sıcak, ince kumlarının üzerini beyaz örtüyle kaplandı. Plajdaki kar kalınlığı 4-5 santimetreyi buldu. Bazı Çeşmeliler, yazın denize girdikleri plajda, bu defa kartopu oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karla kaplı Ilıca Plajı'ndan görüntü

-Plajda kartopu oynayanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

aber: ÇEŞME (İzmir), ()

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Kulüp başkanına silahlı saldırı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Yeni Kemer Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Bilici, kulüp tesisleri önünde silahlı saldırıya uğradı. Bilici'nin yara almadan atlattığı saldırıda otomobili hasar gördü.

Kemer Yeni Mahalle'deki Yeni Kemer Belediyespor Kulübü tesisleri önünde saat 14.00 sıralarında karşılaşan Kulüp Başkanı Ömer Bilici ile 21 yaşındaki Barış K. bir süre konuştu. Taraflar arasında bir süre sonra sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bilici, 07 SS 328 plakalı otomobiline yönelirken, Barış K. ise olay yerine geldiği 61 AG 520 plakalı otomobilinin yanına gitti. Barış K., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle Bilici'nin otomobilinin önüne 3 el ateş etti.

Saldırının ardından Barış K., otomobille olay yerinden kaçarken, yara almadan kurtulan Ömer Bilici durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın kaçtığı aracın plakasını tespit ederek jandarma da dahil tüm ekiplere bildirdi. Polis saldırganı Kemer- Antalya karayolu üzerindeki Palmiye Kavşağı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürerken, Ömer Bilici'nin de olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici, şüphelinin birkaç gündür kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Tehdit ediyordu, 10-15 gündür. Para istiyordu. 'Sen kulüp başkanısın, muhtarsın' dedi. Ben de 'olmaz' dedim. 10-15 gündür uğraşıyordum. Bilmiyordum böyle ateş edeceğini. Arabanın içinde oturuyordum, ateş etti" dedi.

Antalya Süper Amatör 1'inci Grup'ta mücadele eden Yeni Kemer Belediyespor, 27 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Tesisten görüntü

- Otomobilin önündeki mermi delikleri detay

- Binanın camından detay

- Yemekhaneden detay ve saçmanın isabet ettiği yer

- RÖP: Ömer Bilici

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Tüfekle havaya ateş açtı, gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu aldığı öne sürülen 22 yaşındaki Hasan K., av tüfeğiyle havaya ateş açınca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş Mahallesi'nde oturan Hasan K., iddiaya göre, Yukarıbayır Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evine gelip birlikte uyuşturucu madde aldı. Hasan K., burada kime ait olduğu bilinmeyen tüfekle havaya rast gele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda ihbar üzerine mahalleye gelen polisler Hasan K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı sokak

- Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

- Olay yerindeki kalabalık

- Polislerin bir evin terasında arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)

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Hüda Par'dan, kan bağışı kampanyasına destek

GAZİANTEP'te, Hür-Dava Partisi (HÜDA PAR) üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Hüda-Par Gaziantep İl Başkanı Mehmet Nakşi Erat, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısının ardından Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Soğuk kış günlerinde kan stoklarının azalması nedeniyle yapılan bu çağrıya kulak verdiklerini kaydeden Erat şöyle konuştu:

"Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada kan stoklarının azaldığını ve kan bağışı yapılması gerektiğini ifade etti. Partimizin gençlik kolları bu çağrıya kulak vererek kan bağışında bulunmak üzere buruya geldik. Hastanelerde kana ihtiyaç duyan birçok hasta var. Bizler de onların durumunu göz önüne alarak kan bağışında bulunacağız. Gaziantep'teki tüm sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı davranmaya çağırıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kızılay Kan Merkezi

- Kan bağışı yapan partililer

- Mehmet Nakşi Erat'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)

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Ayvalık'tan Haleplilere yardım

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor zamanlar geçiren Suriye'nin Halep kenti sakinlerine, 2 TIR dolusu gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra 1 tonunun üzerinde zeytinyağı ve zeytin gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyasına, ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Halep için toplanan yardım malzemeleri, Ayvalık Müftülüğü önünden yolcu edildi. Toplanan malzemeler arasında 1 ton 200 kilo zeytinyağı, 600 kilo zeytin, 150 koli çeşitli gıda maddeleri, 30 koli battaniye, 30 çuval giysi, 110 çuval un, 220 koli temizlik malzemesi ve zeytinyağı sabunu bulunduğu açıklandı.

Halep'te yaşanan zulmü ve dramı hissettiklerini söyleyen Ayvalık Müftü vekili İsmail Yıldız, "Toplanan yardımlar gıda, giyim, temizlik, un ve zeytin, zeytinyağı olmak üzere toplam maliyet 180 bin lira civarında. 2 TIR'ın içinde tek tek kayıt altına alınmış, 180 bin liralık malzememiz var. TIR'larla birlikte 2 görevlimiz Cilvegözü'ndeki sınır kapısında diyanetteki yetkililere teslim edecek. Bu kampanyada, Gömeç ve Ayvalık çok güzel çalıştı. Halkımızın çok yardımsever olduğu ortaya çıktı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yardım malzemelerinin TIR'lara yüklenmesi

- Dualarla uğurlama

- Müftü ismail yıldız açıklama

- TIR'daki zeytinyağları - Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamara: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

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Antalya'da korkutan yangın

ANTALYA'da 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuya neden oldu. Tahliye edilen binadaki yangın, diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 68 Sokak'ta Ilgın Apartmanı'nın en üst katında Duygu Şen'in oturduğu dairede, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangın, büyüyerek balkona sıçradı. Daireden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Duygu Şen ise alevleri fark edince hemen dışarı çıktı. Gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşı binayı tahliye ederek alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balkon ve evin oda kısmının alevli yanarken görüntüsü

-Yan binadan hortumla çevreyi soğutun vatandaşın görüntüsü

-İtfaiye araçlarının görüntüsü

-Vatandaşlardan görüntü

-Duygu Şen ( ev sahibi siyan elbiseli kadın )

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasından görüntü

-Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Edremit'te kar yağışı zeytin ağacına yaradı

EDREMİT Ziraat Odası 2'inci Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Körfezi'nde yağan karın zeytine zarardan çok fayda getirdiğini söyledi.

Ülkede zeytin üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Edremit'teki kar yağışı, üreticiyi endişelendirdi. Ancak poyraz rüzgarının esmesi, üreticiye nefes aldırdı. İlk karda don olayından kurtulan üretici, set esen poyraz sayesinde karın yaprak ve dallarda birikmemesiyle rahat nefes aldı. Bu sayede kar ürünlere yararlı hale geldi. Kar yağışının genel tarımda ve zeytinde çok faydalı olduğunu söyleyen Edremit Ziraat Odası 2'inci Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Yağan kar toprak yüzeyinde kaldığı sürede her türlü tarıma faydalıdır. Kar toprakta azot gübresi ihtiva eder. Toprağın kabarmasını, toprağın daha elverişli hale gelmesini sağlar. Kar lapa lapa yağdığında, zeytin ağacının dallarında kalırsa sıkıntı yaratır. Lapa lapa yağan karın ardından, eğer don olayı olursa zeytin ağacı sıkıntıya düşer. Ancak örtü şeklinde toprakta kalan kar soğuklama açısından çok önemlidir. Her ağacın bir soğuklama zamanı ve saati vardır. Zeytin ağacının filizlenmesi, çiçeklenmesi ve meyve dökmesi için soğuklama süresini tamamlaması gerekir" dedi.

Ziraat Mühendisi Mehmet Balcı ise zeytin ağacının soğuklama süresinin 1000 saat olduğunu belirterek, "Soğuklama süresini tamamlamayan zeytin ağacı bir sonraki yıl iyi meyve vermez. Yağan kar, zeytin açısından önemlidir. Bir zeytin ağacı 1000 saat soğuklama süresini tamamlarsa, bir sonraki yıl verimi daha da artar. Zeytin veriminin düşmesindeki en önemli rol, soğuklama süresinin azlığıdır. Birkaç yıldır yaşanan mahsul azlığının sebebi de budur. Geçen yıl zeytinin soğuklama süresi 590 saatte kaldığı için bu yıl zeytin daha önceki yıllara göre daha azdır. Bu yıl soğuklama süresi tamamlanırsa, önümüzdeki yıl yok yılı olmasına rağmen daha iyi mahsul verecektir" dedi. Karlı ve soğuk havaların zeytin için tehlikeli olmadığını, daha faydalı olduğunun altını çizen Balcı, "Soğuklama süresi zeytin için hayati bir önem taşır. Bu yıl inşallah soğuklar böyle devam ederse zeytin için soğuklama süresi olan saati bulur ve mahsul daha verimli olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ali Yılmaz Diker röp

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()