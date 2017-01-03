DHA YURT BÜLTENİ - 14

Reina katliamcısının eşi ve bazı kişiler Konya'da gözaltında (4) (Yeniden)

TERÖRİST KONYA OTOGARINA TEK BAŞINA GELMİŞ

İstanbul'daki ünlü Reina Kulübü'ne saldırı düzenleyen teröristin 15 Aralık günü Konya Şehirlerarası Terminaline geldiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin rahat tavırlarla yürüyerek elleri cebinde geldiği, yanında eşya, çanta veya başka bir kişinin olmadığı görüldü. Teröristin aynı gün, otobüslede İstanbul'a gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Teröristin yürüyerek terminale gelmesi

- İçeriye girmesi

Haber: KONYA, ()

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Siirt'te, DEAŞ lehinde paylaşım yapan polise gözaltı

SİİRT'te, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ lehinde paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir polis, gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'ı övücü ifadelerin bulunduğu paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir polis memuru, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan polis memuru, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Siirt, ()

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Genç kız, terör örgütü PKK'dan tutuklandı

ADANA'da, üniversitede bölücü terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak ve eylem planlamak amacıyla kırsalda eğitim aldığı ileri sürülen 21 yaşındaki Rengin Aslan, tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Çukurova Üniversitesi'ndeki (ÇÜ) terör örgütü PKK yandaşlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak ve kent genelinde izinsiz gösterileri arttırmayı amaçladığı iddia edilen Rengin Aslan'ın Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde Rengin Aslan üzerindeki sahte kimlikle, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda belediye otobüsündeyken yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelinin, Mardin ve Diyarbakır'da katıldığı çeşitli terör eylemleri nedeniyle arandığı, Suriye'de silahlı ve siyasi eğitim aldığı öne sürüldü.

Aslan'ın Muğla Üniversitesi'nde öğrenciyken 2 yıl önce örgüte katıldığı ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı. Terör örgütünün dağ kadrosunda siyasi kanatta olduğu ileri sürülen şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Tutuklanan Rengin Aslan'ın adliyeden çıkartılıp, polis aracına bildirilmesi

- Aracın gidişi

Haber: Fatih KARAÇALI - KAMERA: Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()

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Servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü, sürücü kaçtı

GAZİANTEP'te öğrenci servisinin çarptığı Suriyeli 11 yaşındaki Muhammed Halaf yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye Abdulmecit Özgezen İlkokulu'nda eğitim gören Suriye uyruklu Muhammad Halaf'a okul çıkışı, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen öğrenci servis minibüsü çarptı. Kazada, Halaf olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı.

Halaf'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga konulurken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, sürücüyü yakalamaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri ve polis araçları

- Ölen çocuğun yola savrulan çantası

- Ölen çocuğun ceset torbasına konulması

- Cesedin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Akaryakıt tankeriyle polis otosu çarpıştı: 2 polis şehit oldu

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin kovalamacası sırasında polis otosu akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü haber merkezi telsizden 20 PH 196 plakalı otomobille kız kaçırıldığı ihbarı üzerine ekiplerin duyarlı olmasını istedi. Bu sırada Ordu Caddesi'nde devriye gezen Hasan Özdemir idaresindeki 09 A 7444 plakalı polis otosu, bahsi geçen otomobili fark etti. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca da kavşakta polis otosuna Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 akaryakıt tankeri yandan çarptı. Kazada polis otosunu kullanan Özdemir ile yanında bulanan Baş polis Yener Arslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polisler ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özdemir ve Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Arkadaşlarının şehit olduğu haberini alarak hastaneye gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ile Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'da hastaneye geldi. Kazayı yara almadan atlatan akaryakıt tankerinin şoförü Karatay ise gözaltına alındı. Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil 1324 Sokak'ta lastiğine ateş edilerek içindeki 3 şüpheliyle birlikte yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / NAZİLLİ, (Aydın), ()

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Zonguldak’ta ’15 Temmuz ve Milli İrade’ konferansı

BAŞBAKAN Başdanışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı Mustafa Şen, Zonguldak’ta, ’15 Temmuz ve Milli İrade’ konulu konferansa katıldı.

Cihannüma İl Temsilciliği’nce Genel Maden İşçileri Sendikası’nda düzenlenen konferansa Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, bazı daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için Kuranı Kerim okundu.

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, 15 Temmuz milli irade, vatan savunması ya da yeniden diriliş, yeniden varoluşu anlayabilmek için önce içinde bulunduğumuz coğrafyanın iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin DHKP-C, PKK, FETÖ, PYD, IŞİD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarına uğradığını belirten Şen, bu terör örgütlerinin hepsinin ellerinde aynı ülkelerin silahlarının bulunduğunu söyledi. Şen, şöyle dedi:

“Türkiye sokulmuş olduğu raylardan ‘bu treni çıkaracağım, ben başka raylarda gideceğim’ diyor. Onlar için Türkiye şudur; Köküne su dökeceksin tepesine bıçak atacaksın. Kurulayacak belli bir boyun da üzerine çıkmayacak. Yani sulayacaksın, budayacaksın. O iş bitti. O sulayacaksın, budayacaksın Türkiye’si yok artık. Ne senin suyuna ihtiyacım var. Ne de tepemde zebellah gibi gezmene izin veririm. Senin canını okurum. Burası Türkiye. 15 Temmuz bizi tekrar kendi raylarına sokma girişimiydi, biz aldık arabayı kafalarına geçirdik. 15 Temmuz budur. “

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mustafa Şen'in salona gelmesi

-Konferansa katılanlar

-Saygı duruşu ve Kuranı Kerim okunması

-Mustafa Şen'in konuşması

-Dosya adı:zngmustafasen

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()