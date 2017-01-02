DHA YURT BÜLTENİ - 14

Gineli Amira'nın bebeği, yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya geldi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Gineli Amira Keita Acar ile İsmail Acar çiftinin yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri hastanede ilgi odağı oldu.

İnşaat işçisi İsmail Acar, 2 yıl önce çalışmak için gittiği Gine Cumhuriyeti'nde Amira Keita ile tanıştı. Bir süre birliktelikleri devam eden Acar ile Keita ardından evlenmeye karar verdi. Aynı yıl içinde Gine'de ve Türkiye'de yapılan düğünle evlenen çift daha sonra Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşamaya başladı. Çiftin ilk bebeği ise yeni yılın ilk saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Amira Keita Acar ile İsmail Acar, bebeklerine 'Enes' adını verdi. Hastane personelinin ve diğer hastaların ilgi odağı olan Enes bebeği ziyaret eden Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Muharrem Erdem, çifti tebrik etti. Erdem, Enes bebeğe küçük altın hediye etti.

İsmail Acar, bebeklerinin 1 Ocak günü sabaha karşı 05.30 sıralarında 2 kilo 950 gram olarak dünyaya geldiğini anlatarak şöyle konuştu:

"İş için Afrika'ya gittiğimde tanıştık. Orada düğün yaptım. 2015 yılı Aralık ayında da Türkiye' ye geri dönüş yaptım. Oralı bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıştık. 6 ay sonra da evlilik kararı aldık. 2015 yılı kurban bayramının dördüncü günü de düğünümüzü yaptık. Fazla bir sıkıntı yaşamadı. Hemen adapte oldu. Zonguldak bölgesinde yılbaşında ki ilk çocuğumu kucağıma aldım. 2017 yılının ilk bebeği. Çok mutluyuz." Amira Keıta Acar ise Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek ilgilerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Devlet hastanesi

-Amira ve bebeğinden görüntü

-Çocuğu görmeye gelen vatandaşlar

-Odaya gelenlerin çocuğu sevmesi

-İsmail Acar ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Altın verecekleri yalanıyla 60 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ'da Halil Yenen'i buldukları altınları satacakları vaadiyle 60 bin lira dolandıran Muhsin Aydın, Özkan Yıldırım ve Uğur Karataş, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan Halil Yenen'i arayan Muhsin Aydın, "Arkadaşım altın bulmuş ilgilenirmisin" dedi. Yenen ile buluşan Muhsin Aydın, kendisine gerçek bir altın vererek, kuyumcuya göstermesini istedi. Gösterilen altının kuyumcunun gerçek olduğunu söylemesi üzerine Muhsin Aydın, ellerinde daha çok altın olduğunu belirterek, Yenen'in almak istemesi halinde satabileceklerini ifade etti. Bunun üzerine buluşmak için verilen yere giden Halil Yenen, bankadan çektiği 60 bin lirayı Muhsin Aydın ile yanında gelen Özkan Yıldırım ve Uğur Karataş'a verdi. Parayı alan şahıslar altınların arka sokakta arabada olduğunu alıp getireceklerini söyleyip buluşma yerinden ayrıldı.

Aradan geçen uzun süreye rağmen şüpheliler geri gelmeyince Halil Yenen dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri Hayrabolu İlçesi'nde gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan Muhsin Aydın, Özkan Yıldırım ve Uğur Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin zanlıları getirmesi

-Zanlılardan detaylar

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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O kişi hakkında bir kadına daha cinsel saldırı iddiası

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocuğunun yanında refakatçi olarak kalan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen İ.M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.M.K., iki yıl önce de üç kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmasının ardından bir kamyonun önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalışan İ.M.K., bugün saat 03.00 sıralarında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Görevliymiş gibi hastaneye geldiği ileri sürülen yedi yıllık evli, iki çocuk babası İ.M.K., Çocuk Hastalıkları Servisi'ne çıkttı. İ.M.K., iddiaya göre burada çocuğunun başında refaketçi olarak kalan bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Uyumakta olan kadının üzerini açıp, göğsüne dokunduğu ileri sürülen İ.M.K., kadının uyanıp, çığlık atması üzerine kaçtı. Kadının çığlıkları üzerine harekete geçen hastanenin güvenlik görevlileri, İ.M.K.'nin o saatte hastanede olmasından ve telaşlı halinden şüphelenip, hastaneden çıkmak üzereyken durdurdu. İ.M.K., hastane polisine teslim edildi. Olay yerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde kadına cinsel saldırıda bulunan şüphelinin İ.M.K. olduğu kanaatine vardı. Tutulduğu polis noktasında suçlamaları kabul etmeyip, ayrılmak isteyen İ.M.K., kelepçe takılarak gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TACİZDEN YAKALANMIŞ İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞTİ

İ.M.K., 21 Mart 2013 tarihinde de bir alışveriş merkezinde üç kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İ.M.K., olayın yerel ve ulusal basında haber olmasının ardından bir kamyonun önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Yaralanan İ.M.K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İ.M.K., o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu utançla ancak ölünür. Bu yapılmaması gereken bir hataydı. Böylesi belki daha iyi oldu. Her gün utanarak gezecektim bu haberler beni gereken olgunluğa getirdi" demişti. İ.M.K. o dönemde bir kamyonun önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İ.M.K.'nin adının karıştığı 2013 yılındaki bir alışveriş merkezindeki üç kadına taciz iddiasıyla ilgili arşiv görüntüleri

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

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Maden işçisi ölü bulundu



ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde bir mermer ocağında çalışan 19 yaşındaki Osman Kuş, koğuşta ölü bulundu.

Korkuteli'ne bağlı Taşkesik Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında çalışan Osman Kuş, kaldığı koğuşta arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Osman Kuş'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Jandarma olayı araştırıyor.



Haber: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () -

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Terkedilince kendini yakmaya kalkıştı



ANTALYA'da birlikte yaşadığı kız arkadaşı A.S. tarafından terk edilen A.K., çalıştığı iş yerinde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya kalkıştı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi'nde A.K'nin çalıştığı iş yerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 aydır aynı evde yaşayan A.K, sabah saatlerinde A.S'den "Her şey bitti, buraya kadarmış. Seni bir daha görmek istemiyorum" sözlerini duyunca bunalıma girdi. Son kez A.S'nin çalıştığı fırına giren A.K, daha sonra pet şişeye doldurduğu benzinle iş yerine gitti. Burada benzini başından döken A.K., daha sonra çakmağı çaktı. Bir anda alev alan A.K., işyerinde bulunan arkadaşları tarafından yangın tüpüyle söndürüldü. Elinde ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan A.K, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () -