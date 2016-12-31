DHA YURT BÜLTENİ - 14

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Hakkari'nin derdi terör değil, yatırım olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, terör örgütü PKK'nın devletin bölgede güçlü olmasını istemediğini söyledi, "Biz Hakkari'nin derdinin terör değil, yatırım, istihdam, ihrcaat olmasını istiyoruz" dedi.

Ak Parti'nin Sivil ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanı Fatih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Yüksekova İlçesi'ndeki temaslarının ardından Hakkari'ye geldi. Şahin'e Ak Partili bazı mliletvekilleri, Ak Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran, MÜSİAT Başkanı İlhan Erdal ve işadamlarından oluşan heyet eşlik etti. Heyet burada, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından organize edilen esnaf ve işadamlarının toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yarıdmcısı Şahin, burada yaptığı konuşmada, Hakkari ve ilçelerinde bugüne kadar yakılıp yıkılan gönül köprülerini onarmaya geldiklerini söyledi. Şahin, "Hakkari ve bölge illeri geride bıraktığımız on yıllarca süre içerisinde çok ihmal edildi. Belki bilinçli, belki bilinçsiz, belki ihmal suretiyle geri bırakıldı. İşte bu nedenle biz Ak Parti olarak geride bıraktığımız bu 15 yıl içerisinde Hakkari'ye çok büyük hizmetlerde bulunduk. Belki diğer illere yaptığımız hizmetlerden çok daha hizmetlere imza attık burada. Çünkü yılların ihmali, yılların gözardı edilmişliği, yılların geri bırakılmışlığı söz konusuydu. İşte PKK terör örgütünün bütün sabotajlarına, bütün saldırılarına, bütün şantajlarına rağmen geçtiğimiz yıl Yüksekova Havaalanı'nı hizmetinize sunduk. Yakılanları, yıkılanları yeniden inşa etmek için, imar etmek için bir bakanmız geliyor, bir diğer bakanımız gidiyor. Milletvekillerimiz, STK'larımız geliyor" dedi.

'HAKKARİ'NİN TERÖRLE DEĞİL, YATIRIMLA ANILMASINI İSTİYORUZ'

Terör örgütü PKK'nın Ak Parti heyetlerinin bölgeye gelip gitmelerine, devletin bölgede güçlü olmasını istemediğini belirten Şahin, "Şiddetle, kanla, gözyaşı ile aramızdaki mesafeleri daha da açmaya çalışıyor. Şantajlarla, saldırılarla, sabotajlarla bu bölgeye adeta farklı bir gündemle anılmak mecburiyetinde bırakıyor. Biz hiçbir ilimizin, hiçbir bölgemizin terörle, olumsuz gündemlerle, anılmasını istemiyoruz. Biz bütün illerimizin sahip oldukları potansiyelleriyle, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle anılmasını istiyoruz. Biz Hakkari'nin derdinin terör değil, üretim olmasını, yatırım olmasını, istihdam olmasını, ihracat olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Şahin, toplantıya katılan esnaf ve işadamlarına Başkanlık sistemi ile ilgili de bilgiler verdi, sorunlarını dinledi. Ak Parti heyeti daha sonra bir otelde verilen yemeğe katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı fatih Şahin ve beraberindeki Millevekillerinin TSO toplantı salonuna gelişleri

-Esnaf ve iş adamlarıyla tokalaşmaları

-Toplantıya katılan davetlilerden genel ve detaylar

-Ankaradang elen bazı davetlilerin kısa konuşmaları

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in konuşması

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

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Destici: 2017 yılı demokrasimizin güçlendiği bir yıl olur inşallah

BÜYÜK birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2017 yılı demokrasimizin güçlendiği, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl olur inşallah" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il teşkilatı tarafından Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi Konferans Salonu'nda düzenelediği Mekke'nin Fethi Yıldönümü ve Şehitleri Anma etkinliğine katıldı. etkinlik öncesi basın meensuplarına yeni yıl ile ilgili açıklamada bulunan Mustafa destici, 2017 yılının Türkiye'ye , Türk ve İslam coğrafyasına huzr ve barış getirmesini diledi. Türkiye'nin 2016 yılında bir çok badireler atlatıtğını söyleyen Destici şöye davam etti:

"Özellikle 15 Temmuz kahpe ve vahşi bir darbe girişimiyle ülkemiz karşı karşıya kaldı. Hain, kahpe PKK terör örgütü hem kırsaldan yaptığı eylemlerden hem İstanbul, Kayseri gibi metropollerde, büyükşehirlerde kahpe saldırılarla askerlerimizi polislerimizi, sivillerimizi şehit etti. Yine aynı şekilde DEAŞ terör örgütünün kahpe saldırılarıyla Türkiye'miz sarsıldı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ruhları şad olsun. Yaralılarımız var hala hastanede tedavi gören, onlara da yüce rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Şu anda hem içeride hem ülkemiz sınırları dışında bütün terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden, askerlerimizin polislerimizin güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun diyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi Türk ve İslam coğrafyasını korusun ve muhafaza etsin"

'2017 YILI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GEÇERLİ OLDUĞU BİR YIL OLUR'

Destici konuşmasında 2017 yılı için de temenilerde bulunarak, "2017 yılı inşallah terörün olmadığı, yoksulluğun ortadan kalktığı, gelir dağılımının adaletli bir şekilde paylaşıldığı, ülkemizin her bir ferdinin huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşadığı bir yıl olur inşallah. 2017 yılı demokrasimizin güçlendiği bir yıl olur inşallah. 2017 yılı hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl olur inşallah. 2017 yılı ülkemizde aynı zamanda insanımızın refahının mutluluğunun arttığı bir yıl olur, çünkü 2016 yılında ekonomik olarak da özellikle orta ve alt gelir düzeyindeki insanlarımız büyük zorluklar çektiler. İşte en son asgari ücret açıklandı ve hiçbir asgari ücretlimizi ve bizleri de tatmin etmedi. İnşallah ücretlilerimizin, çalışanlarımızın da hak ettiği ücreti aldığı bir yıl olur" dedi.

'ÜLKEMİZİN BİRLİĞE, KARDEŞLİĞE İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin birlik ve kardeşliğe ihticı olduğunu ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şunları söyledi:

"Yanan bir coğrafyamız var. Halep'teki kardeşlerimiz Suriye'deki kardeşlerimiz, doğu Türkistan'daki ,Filistin'deki, Mısır'daki ve hasılı yer yüzünün her tarafındaki pek çok İslam dünyasında kan ve gözyaşı var. İnşallah 2017 yılı bu kanın ve gözyaşının da sona erdiği, ortadan kalktığı bir yıl olur. Bunu temenni ediyoruz, bunu arzu ediyoruz, bunu istiyoruz. Tabi ülkemizin de en çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. İktidarıyla, muhalefetiyle, meclisindekiyle, meclis dışındakiyle, Kürdü, Türkmeni, Lazı, Boşnakı, Alevisi,Sünnisi , doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi inşallah hep birlikte el ele gönül gönüle vererek bu problemlerin hepsini aşmanın yolunun ben birlik beraberlik ve yüksek kardeşlik duygusu olduğuna inanıyorum. İnşallah bunları sağladığımız bir yıl olur. Biz bu konuda dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz."

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ

31 Ocak'ın kendileri için de öneminin olduğunu belirten Destici, "Şehit liderimiz Muhsin başkanımızın doğum günü bugün 31 Aralık. Onu şehit verdik, aramızdan ayrıldı. 8'inci yılın içindeyiz. Ben bir kere daha kendisini rahmetle, minnetle şükranla anıyorum ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Destici, Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümünün de olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 630 tarihine gittiğimiz zaman, mesela Mekke fetih oluyor ama bir tane Mekkelinin nerdeyse burnu kanamıyor. Bir tanesi katledilmiyor, bir tanesi öldürülmüyor. Bugün Halep'te yaşananların, Suriye'de yaşananların, Irak'ta yaşananların Müslümanların birbirine yaptığını, o gün Müslümanlar, müşriklere yapmıyorlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-BBP Genel başkanı Mustafa Destici'nin basın mensuplarına açıklama yaparken çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Siirt Valisi Tutulmaz, yılbaşı gecesi mevzideki asker ve polisleri ziyaret etti

SİİRT Valisi Mustafa Tutulmaz, yılbaşı akşamı, merkeze bağlı hakim tepelerdeki mevzilerde nöbet tutun asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, kent merkezindeki üst bölgelerindeki mevzide nöbet tutan asker ile özel hareket polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, ilk olarak Siirt Cumhuriyet Caddesinde bulunan Cumhuriyet Karakol'unu ziyaret ederek buradaki görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. Cumhuriyet Karakolunda nöbet tutan özel hareket polislerin yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, karakol amirinden bilgi aldıktan sonra Siirt'in hakim tepesinde nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, merkeze bağlı üst bölgede bulunan asker ve polislerin nöbet tuttuğu mevzilere giderek asker ve polislerin yeni yılını kutladı. Güvenlik güçlerine ait tanklarda nöbet tutan askerler ile sohbet eden Vali Tutulmaz, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladı.

Merkeze bağlı Şeyh Teyyar üst bölgesinde asker ve polislerin de yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, "Bugün yılbaşı dolayısı ile ilimizin güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerimizi ziyaret ediyoruz. Az önce karakolumuzu ziyaret ettik, şimdi de şehrimize hakim bir tepede bulunan güvenlik güçlerimize yeni yılda sağlıklı bir ömür dilemek için buraya geldik. İnşallah kazasız belasız herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden yeni bir yıl olur. Öncelikle ilimiz, sonra ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı huzurlu bir yeni yıl diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ın Karakola gelmesi

-Nöbet tutan özel hareket polislerine yeni yıl kutlaması

-Şeyh Teyyar üst bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret

-Tank başında nöbet tutan askerler ile sohbet

-Mevzide nöbet tutan özel hareket polisler ile sohbet

-Vali Tutulmaz'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

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Siverek’te, elektrik kesintilerini lastik yakarak protesto ettiler

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde elektrik kesintisinin yaşandığı birçok mahallede vatandaşlar lastik yakıp yolları trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Kale Mahallesi'ne günlerdir elektrik verilmediğini söyleyen vatandaşlar, akşam saatlerinde Gerger Caddesi üzerinde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Uzun süre eylem yapan mahalle sakinleri, polislerin sorunu çözme sözünün ardından eyleme son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan lastikleri söndürerek yoldan kaldırdı.

MAHALLE MUHTARI GÖZALTINA ALINDI

Camikebir Mahallesi'nde de yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, Güney Caddesi'nde lastik yakıp eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, eyleme destek verdiği gerekçesiyle mahalle muhtarı Esat Oğuzbey’i gözaltına aldı. Polisin çağrısı üzerine mahalle sakinleri eyleme son verip evlerine öndü.

İlçenin birçok mahallesinde de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar eylem yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan kalabalık

- Yanan lastikler

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Lastiklerin söndürülmesi

- Mahalle muhtarının gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Dövülüp yol kenarına atılan kadın para karşılığı satılmış



Korkuteli karayolunda darp edilmiş halde bulunan Kırgızistan uyruklu Melikan Nootieva'nın para karşılığı satıldığı bir erkek tarafından dövülerek yol kenarına atıldığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya-Korkuteli karayolunda 21 Aralık günü sürücüler, yol kenarında yaralı haldeki kadını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Bilinci kapalı, 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, dövüldükten sonra araçtan atıldığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen kadının Kırgızistan uyruklu Melikan Nootieva olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından S.Ç. adlı bir erkeğin, kadını para karşılığı M.Y.’ye sattığı tespit edildi. M.Y.’nin ise tartıştığı kadını önce dövdüğü, sonra da otomobilden yol kenarına attığı belirlendi. Gözaltına alınan S.Ç. ve M.Y. jandarma karakoluna götürülürken, Melikan Nootieva’nın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () -