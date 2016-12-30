DHA YURT BÜLTENİ - 14

Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (4)

SULAR ALTINDA KALAN İŞ YERLERİNİ İNCELEDİ

Kriz Masası'nda brifing aldıktan sonra, iş yerleri selden zarar gören esnafı gezen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Maddi zarara uğrayan esnafın dinleyen Elvan, devletin gereken desteği sağlayacağını söyledi. Elvan, ardından Hal Kompleksi'ne geçip esnafın zararı hakkında bilgi aldı.

BAKAN ELVAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Esnaf ziyaretlerinin ardından, dün cesedi bulunan Serkan Genç ve Fatma Genç çiftinin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan talihsiz çiftin acı haberiyle yıkılan aileye destek oldu.

Bakan Elvan, Serkan Genç'in annesi Sevim Genç ile yakından ilgilendi. Gözü yaşlı anne Genç'in ağıtları karşısında duygulanan Elvan, cesetleri bulunan Genç çifti ile aynı arabada bulunan ve kayıp olan çiftin 2 yaşındaki kızı Miray ve komşuları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Bakan Elvan'ı karşısında gören anne Genç, "Yavrularım, kardeşim var mı böyle bir şey dünyada? Gonca güllerim açmadan soldu. Kuzum, ciğerim. Oğlum ciğerim yanıyor. Ciğerim sizi görse mutlu olurdu. Arkadaş canlısı kuzum, akraba canlısı kuzum. Kuzularım, ne de çok sevenleriniz varmış. Herkes seviyormuş benim oğlumu. Sağolun Allah razı olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Taziyede konuşan Elvan, kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kur'an okunan taziyede hayatını kaybedenler için dua eden Elvan, ardından taziye evinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

Bakan Lütfi Elvan selden zarar gören esnafla konuşurken

Bakan çocukla ilgilenirken

Bakan sokakta gezerken vatandaşlarla sohbet ederken

Esnaf sorunlarını bakana anlatırken

Haber : İbrahim MAŞE -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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Keşan'da kar yağışı etkili oluyor

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor.

Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kardan korunmak isteyen vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıkarken, karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise kartopu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yapıyor.

Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kar yağışı ve yol

-Karda ilerleyen araçlar

-Karda yürüyen vatandaşlar

-Kar topu oynayan çocuklar

-Karda ilerleyen at arabası

-Araç üstündeki karlar

-Ağaç üstündeki kar

-Çatılardaki karlar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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Bergama'da kırsal mahallerinde karla mücadale sürüyor

İZMİR'in Bergama ilçesinin Madra, Kozak ve Yuntdağı bölgelerindeki kırsal mahallelerinde iki gündür aralıklarla yağan kar ve buzlanmaya karşı belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Köylerin karla kapanan yolları İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. Köy yollarındaki buzlanmayı önlemek için ise gün boyunca tuzlama çalışmaları devam etti. Yetkililer, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 30 santime ulaştığını bildirdi. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Bergama'nın yüksek kesinlerinde dünden bu yana karla mücadele sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine belediyemizde destek oluyor. Yolları açık tutmaya ve buzlanmaya karşı etkin bir tuzlama yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakırçay Tesisi Şantiye Şefi Suat Öztürk de "Kapanan köy yollarının açılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. An itibari ile kapalı köy yolu bulunmamaktadır" dedi.

Bergama Belediyesi Muhtarlıklar Müdür Vekili Haydar Türkdoğan ise tüm mahalle muhtarlıklarıyla irtibat halinde olunduğunu, olası sıkıntılara hemen müdahale edildiğini söyledi.

Öte yandan Ürkütler Mahallesi'nde bacağı kırılan 73 yaşındaki Kezban Demir ise çalışmalara katılan Bergama Belediyesi çalışanlarının yardımıyla hastaneye ulaştırılıp tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağan bölgelerden görüntü

-İş makinelerinin kar küreme çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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Denizli'de kar hayatı olumsuz etkiledi - (2)

KARAYOLUNDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Denizli'de kar yağışının etkili olduğu Antalya Karayolu'nda, ulaşım güçlükle ilerliyor. İki gündür yağan kar nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için küreme çalışması yapıyor. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 50 metreye düştüğü için sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar lastiği taktırmayan sürücüler, otomobillerini yol kenarına çekip, soğuk havada zincir takmaya çalışıyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolunun kritik noktalarında bekleyerek yolda kalan araçların çekilmesini sağlayıp, olası kazalara karşı önlem alıyor.

Bu arada Denizlililer kar yağışını özellikle parklarda kardan adam yapıp kartopu oynayarak kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Belediye görevlisinin kuşlar için yem atması

- Karayolundaki sisten görüntü

- Zincir takanlardan görüntü

- Kar küreme çalışmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Sobaya dökülen tiner parladı: 4 yaralı



ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde mantar kompost tesisinde sobaya dökülen tinerin parlaması soncu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Korkuteli İlçesi'nde bir mantar kompost tesisi çalışanları, ısınmak için sobayı yaktı. Sobaya atılan odunları hemen tutuşturmak isteyen çalışanlar, tiner döktü. Bu sırada tinerin parlamasıyla soba büyük gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle sobanın çevresindeki Sultan Kayacan (19), Münevver Afacan (28), Keziban Piker (42) ve Hüseyin Saçan (37) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tedavilerinin ardından durumları ağır olan Sultan Kayacan, Münevver Afacan ve Keziban Piker ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan yaralıların tedavisi sürüyor.

SİLAH PATLADI, YÜZÜNDEN YARALANDI

Diğer yandan Korkuteli'nin Yelten Mahallesi'nde ise arkadaşlarıyla tavşan avlayan 34 yaşındaki Veli İpek, omzundaki av tüfeğinin düşüp ateş alması sonucu yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen İpek, daha sonra ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Veli İpek'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Adem DURMAZ- Bülent TATOĞULLARI/KORKUTELİ (Antalya), () -

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Öğrencisini iç çamaşırıyla dolaştırdığı iddia edilen öğretmen hakkında suç duyurusu

ANTALYA Barosu, 'pis' olmakla suçladığı kız öğrencisi 7 yaşındaki F.N.'yi sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıp başını duvara vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni D.L. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, öğrencisinin giysilerini çıkartıp iç çamaşırıyla dolaştırdığı iddia edilen öğretmenin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğa işkence, kasten yaralama ve hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi. Başvuru dilekçesinde suçu bildirmeyen kamu görevlileri hakkında da ihmal suretiyle işkence suçuna iştirak suçundan işlem yapılması istendi. Başvuru dilekçesine, olayla ilgili basın yayın organlarının haber linkleri de eklendi.

Antalya Barosu adına suç duyurusu başvurusunu ise Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul ile Başkan Yardımcısı avukat Yadigar Gedik Toy yaptı. Serap Ertuğrul, F.N.'ye yapılanların işkence suçunu oluşturduğunu belirterek, “Bu da 8 ile 15 arasında hapsi gerektiren bir eylemdir. Ayrıca bu suç insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmektedir" dedi.

Başvurularında çocukla ilgili koruma tedbirleri alınmasını da talep ettiklerini belirten avukat Ertuğrul, "Eğer çocuğun bakım ihtiyacı var ise bunun karşılanması yoluna gidilmesini istedik. Bu süreçte önce deliller toplanacak. Ancak öğretmenin görevine devam ediyor olması, delillerin karartılması noktasında önem taşımaktadır. Bu anlamda Antalya Valiliği ile il milli eğitim müdürlüğünü de göreve davet ediyoruz. En azından soruşturmanın selameti açısından bu aşamada öğretmenin görevden alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işkence suçu ciddi bir suçtur. Gelinen noktada çocuğun yaşı ve eylemin bir öğretmen tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın ciddiyetini daha da artırmaktadır" diye konuştu. Avukat Yadigar Gedik Toy ise söz konusu öğretmenin halen görevine devam etmesinin sakıncalı olabileceğini söyledi.

Antalya'da geçen mayıs ayında Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda birinci sınıfları okutan öğretmen D.L.'nin, 'pis' bulduğu öğrencisi F.N. için "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıp başarı duvara vurduğu ileri sürüldü. Diğer öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine F.N.'nin ailesi, öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antalya Adliyesi'nin genel görüntüsü

- Avukat Serap Ertuğrul ile Avukat Yadigar Gedik Toy'un yürürken ve birbirleriyle konuşurken görüntüleri

- Avukat Serap Ertuğrul'un konuşmaları

- Avukat Yadigar Gedik Toy'un konuşmaları

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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Noel Baba'nın başına silah dayanmasına tepki

NOEL Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, Aydın'ın Nazilli İlçesinde Noel Baba'nın başına silah dayanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Noel Baba'nın Türkiye vatandaşı olduğunu dile getiren Karabulut, Fransa'da Hz. Peygambere hakaret edenler ile Türkiye'de Noel Baba'ya saldıranlar arasında fark olmadığı görüşünü savundu.

Bütün dinlerde, çocukları sevindirmek ve hediye vermenin günah olmadığını belirten Karabulut, İslam dinine göre Noel Baba'nın Allah'ı bilen bir kişi olduğunu kaydetti. Karabulut, "Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi olarak, ülkemizde özellikle Noel Baba konu edinilerek yapılan eylemler ile ilgili haberleri izlerken üzüntü duyuyoruz. Günümüzde yaşama sevinci ile barış istemenin, hediye vererek çocukları sevindirmenin insani bir duygu olduğu ve hiçbir dinde de günah olmadığı gerçeği dururken, Türkiye'de bazı çevrelerin Noel Baba adına yaptığı çirkin saldırıları anlamakta güçlük çekiyoruz" diye konuştu.

İSLAMİYETTEN ÖNCE YAŞAMIŞTI

Noel Baba'nın İslam dininin ortaya çıkışından 400 yıl önce yaşadığını belirten Muammer Karabulut, şöyle konuştu: "Bugün Noel Baba için 'Müslüman değil' diyerek tepki göstermenin ve temsili de olsa başına silah dayamanın, sünnet etmenin mantığı yoktur. İslamiyet'ten 400 yıl önce yaşamış Noel Baba, tek tanrı inancından dolayı zindana atılmış ve günümüzde dünyasında da en çok tanınan şahsiyetler arasına girmiştir. Bugün tepki gösterdiğimiz Noel Baba, dünyada en çok tanınan Türkiye vatandaşı ve Antalya'da yaşayanların da hemşehrisidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muammer Karabulut'un açıklamaları

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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Kader'in cinayet sanığı: Pişmanım, herkesten özür diliyorum



ESKİŞEHİR'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya'yı iç çamaşırını ağzına sokup boğarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan 30 yaşındaki Metin Yılmaz, "Çok üzgünüm. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum" dedi.

Olay geçen 28 Temmuz'da Eskişehir'in kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şirkete iş görüşmesi yapmak üzere ayrılan Kader Kaya'nın cesedi, ormanlık alanda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Yılmaz yakalandı. Kader Kaya ile cinsel ilişkiye girmek için 200 liraya anlaştıkları öne süren ve çıkan tartışmada onu iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyleyen Yılmaz tutuklandı.

Mustafa Yılmaz'ın yargılanmasına bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın yanısıra öldürülen kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve annesi Selver Kaya da katıldı.

'ŞORT GİYMİŞTİ'

'Canavarca hisle adam öldürmek, kişiyi hüriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Metin Yılmaz duruşmada pişman olduğunu söyledi. Yılmaz savunmasında şu iddialarda bulundu:

"Organize Sanayi bölgesine iş başvurusunda bulunmak için gidiyordum. Yolda müstehcen kıyafetli bir bayan vardı. Şort giymişti. El kaldırdı. Ben de durmak zorunda kaldım. Bana para karşılığı ilişki teklif etti. Ben de kabul ettim. Ön koltuğa oturdu. Müsait bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Olay yerine gittiğimiz zaman çocuklarım aklıma geldi. Vicdan azabı çektim. Geri gitmek istedim. Bağırmaya başladı. İlişkiye girmekten vazgeçtim. Parasını istedi. Vermek istemedim. Yüzüme tükürdü. Erkekliğime laf söyledi. Ben de korktum. Boğuşma sırasında çıkarttığım iç çamaşırını ağzına soktum. Bayıldığını düşünerek olay yerinden uzaklaştım. Şortunu çıkartmaya çalışmadım. Olay yerinden uzaklaştım. Uzaklaşırken eşyalarını da attım. Daha önce tanımıyordum. Çok üzgünüm. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum."

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Öldürülen Kader Kaya'nın annesi Selver Kaya ile babası Mehmet Kaya sanıktan şikayetçi olduklarını, belirterek Türk adaletine güvendiklerini söylediler. Anne Server Kaya, "Ben adalete güveniyorum. Çiçeğimi toprağa yatırdım. Sanığın savunmasını kabul etmiyorum. Kızım sanığa cinsel ilişki teklif etmeyecek biriydi" dedi.

Baba Mehmet Kaya da "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Kimsenin başına bu acılar gelmesin" diye konuştu.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2017 tarihine erteledi.

Anne Selver Kaya, duruşma salonundan çıkarken sanık Metin Yılmaz'a saldırmak istedi. Araya giren polisler anneyi uzaklaştırdı. Anne Selver Kaya, mahkeme heyetine "Benim kızım öldü. Artık ben de yaşamak istemiyorum. Sizden bir isteğim var. Bana da bir kurşun sıkın, canımı alın" diye bağırdı. Sinir krizleri geçiren anne Selver Kaya ambulansla yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Eskişehir Temsilcisi Büşra Gündoğdu, Kader Kaya'nın cinsel saldırıya direndiği için öldürüldüğünü söyledi. Gündoğdu şöyle konuştu:

"Sanık indirim alabilmek için kendini savunamayacak durumdaki öldürdüğü Kader'e iftira atmaktadır. İndirim için Kader'in üstündeki kıyafetler üzerinden konuşan sanığa ve bu zihniyete karşı verdiğimiz laiklik mücadelesi ve bedense haklarımızı savunmaya devam edeceği. Artan kadın cinayetlerine karşı adliyelerde olmayı sürdüreceğiz."

Haber: Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, ()-

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Uşak'ta karda aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek

UŞAK'ta belediye ekipleri, karla kaplanan şehir merkezinde aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gündür ellerinde mama poşetleri ile sokak hayvanlarını doyuruyor. Can dostlarının kış şartlarında beslenme güçlüğü çekerek öldüklerine dikkat çeken Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, "Karlı kış aylarında beslenme güçlüğü çeken hayvanların vücut dirençleri düşüyor ve ölümler artıyor. Bu nedenle belediye olarak onların hava şartlarına karşı dirençlerini arttırmak için besleme çalışması başlattık. İki gündür parklarda ve çeşitli bölgelerde ekiplerimiz sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokak hayvanlarından görüntü

- Belediye ekiplerinin sokak hayvanlarını beslemelerinden görüntü

- Belediye Veteriner Hekimi Okan Aydın'ın konuşması

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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'Hayatımız Roman' projesi roman müziği ile tanıtıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 'Hayatımız Roman' projesi düzenlenen programla başlatıldı. Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hazırlanan proje için yapılan sunumun ardından Roman müzik ekibinin çaldığı şarkılarla katılımcılar coştu. OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, şarkı istediğinde de bulundu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 'Hayatımız Roman' projesi başlatıldı. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen projeye Almanya ile Çekya'nın da taraf olduğu belirtildi. Projenin açılış programı OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa OMÜ Rektör yardımcısı Prof.Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Menderes Kabadayı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Roman vatandaşlar katıldı.

50 KADIN EĞİTİM ALACAK

Proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş olan İŞKUR'a ve bir Roman derneğine kayıtlı olan Samsun'da 40, Amasya'dan 10 olmak üzere toplam 50 Roman kadına 'hasta ve yaşlı bakamı ile konut ve işyeri temizliği' konularında eğitim verilecek. Ayrıca Roman kadınlara verilecek eğitim seminerlerinde 'Okul çocuğuna sahip ailelerin gereksinimleri, Değerler eğitimi, Evlilik hayatı ve çocuk sahibi olma, çocuklarda sıklıkla görülen hastalıklar ve önlemler' konularında bilgi verilecek.

ROMAN MÜZİĞİYLE COŞTULAR

Programın açılışında Roman müzik ekibi müzik dinletisi sundu. Roman müzisyenlerin çaldığı hareketli şarkılarla salondakiler de coştu. Bazı katılımcılar oturdukları yerden dans ederken, bazıları ise alkışlayarak ritim tuttu. OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı da oturduğu yerden kalkıp kürsüye gelerek mikrofonu eline aldı 'müzik ekibinden 'Çarşambayı sel aldı' türküsü ile 'Türkiyem' şarkısını çalmalarını istedi. Ardından yerine geçip eline Türk Bayrağını alarak salladı. Müzik gösterisi sonunda salondakiler Roman müzik ekibini ayakta alkışladı.

Görüntü Dökümü :

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- Proje sunumu

- Müzik çalınması

- Detaylar

- Konuşmalar

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER / SAMSUN, () -

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