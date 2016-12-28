DHA YURT BÜLTENİ - 14

"Ne bakıyorsun" kavgasında kan aktı

DENİZLİ'de caddede yürüyen gençler arasında "Niye bakıyorsun lan" sözüyle çıkan kavgada, 18 yaşındaki Mehmet Memiş karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Memiş hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü, Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.G. (16) ile İ.N. (18), iddiaya göre, yol kenarında bekleyen Mehmet Memiş'in kendilerine baktığını görünce geri dönüp yanına gitti. A.G. ile İ.S., Memiş'e "ne bakıyorsun lan" deyince tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce A.G. yanında taşıdığı bıçakla Memiş'i karnından yaraladı. Ağır yaralanan Memiş, yere yığıldı. A.G. ile İ.S. ise olay yerinden kaçtı. Kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memiş'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İ.S. ile A.G. ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. tutuklandı, İ.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gençlerin yürümesi

- Geri dönmeleri ve Memiş sataşmaları

- Kavga anından ve bıçaklama anından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Tiner deposundaki yangın 8 saatte kontrol altına alındı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde tiner deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 09.00 sıralarında Doğubayazıt- Ağrı karayolu üzerinde bulunan bir depoda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine Doğubayazıt Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tiner nedeniyle bir türlü yangın kontrol altına alınamayınca Ağrı, Iğdır, Diyadin ve Taşlıçay’dan da çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Deponun içinde bulunan iş makinelerinin da yandığı yangın, yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan depo

-İtfaiyelerin müdahalesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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Kartopu oynayan gencin üzerine reklam tabelası düştü

KARAMAN'da arkadaşlarıya kartopu oynayan 14 yaşındaki Talha Elitok'un üzerine kar birikintisi nedeniyle bir işyerinin reklam tabelası düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 24 Aralık günü Piri Reis Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi.Talha Elitok, arkadaşlarıyla bir süre kartopu oynadı. Ardından kartopu oynadıkları işyerinin önünde kaldırımda beklediği sırada, işyerinin sundurmasında asılı olan reklam tabelası kar birikintisi nedeniyle düştü. Elitok, tabelanın alktında kalırken, arkadaşları ise kıl payı kurtuldu. Arkadaşları tarafından kurtarılan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kartopu oynamaları

-Tabelanın düşmesi

- Elitok'un kurtarılması

- Genel ve detay

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Telefon dolandırıcısını polise yakalattı

DÜZCE'de oturan S.G., telefonda kendisini polis olarak tanıtıp oğlunun isminin FETÖ soruşturmasında geçtiğini söyleyerek para isteyen dolandırıcı ve 2 arkadaşını, polis ile işbirliği yaparak yakalattı.

S.G.'yi cep telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Oğlunuzun adı FETÖ soruşturmasında geçiyor. Bankada paranıza el konulmaması için bize vermeniz gerekiyor" diyerek para talep etti. Durumdan şüphelenen S.G., telefonu kapattıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ile işbirliği yapan S.G., seri numaraları alınan 15 bin lirayı kendisini arayan kişiye vermek için buluşma noktasına gitti. S.G., belediye meydanındaki parkta yanında oturan şüpheliye parayı verdiği sırada polis baskın yaptı. Şüpheli H.A. polis tarafından suçüstü yakalanırken, işbirliği yaptığı S.B. ve A.D. de Bolu'da otomobille kaçarken polisin kovalaması sonucu yakalandı.

Daha önce de Düzce'de aynı yöntemle bir kadının 20 bin lirasını dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dolandırıcılık anı güvenlik kamerası

-Şüphelilerin adliyeye sevkleri

Dosya adı: dzcdolandirici

-Şüphelilerden 2'sinin kaçarken Bolu'da yakalanması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, ()

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Karesi'de vatandaşlar taksi dolmuşları geri istedi

BALIKESİR'in Karesi İlçesi Adnan Menderes Mahallesi sakinleri 140, 141 ve 177'inci caddelerde yolcu taşıyan 3/B hattı taksi dolmuşlarının seferlerinin kaldırılmasını eleştirdi. Yollarda perişan olduklarını söylemeyen vatandaşlar, taksi dolmuşları geri istedi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 140, 141 ve 177'inci caddelerde 16 yıldan bu yana sefer yapan 3/B hattındaki 10 taksi dolmuşun güzergahı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edildi. Güzergahları değiştirilen taksi dolmuşlar, Kuvayi Milliye ve Sakarya mahallelerine yönlendirildi. 3/B taksi-dolmuş güzergahı ve yakın çevresinde yaşayan 3 bine yakın vatandaş, zorda kaldıklarını belirterek soruna çare bulunması için bir süre önce sokağa döküldü. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aynı güzergaha, 07.00-19.00 saatleri arasında sefer yapan belediye otobüsünün seferlerini arttırdı ve hareket saatini 24.00'e kadar uzattı. Tek otobüsün mahalle halkının derdine çare olmadığını söyleyen vatandaşlar ise ateş püskürdü. Semt sakinleri, 3/B taksi dolmuş sahiplerinin zarar ettikleri gerekçesiyle belediyeye başvurduklarını, encümen kararıyla Adnan Menderes hattının değiştirildiğini, mağdur olduklarını belirtip tekrar taksi dolmuş seferi verilmesini istedi.

"KORKA KORKA EVE GELİYORUM"

Semt sakini Nilgün Sarı, özel sektörde çalıştığını ve akşam 19.00-20.00 saatleri arasında eve geldiğini belirterek, "Karanlıkta en az 500 metre yürüyorum. Bunun yağmuru, karı, çamuru olacak. Önümüze sapık çıkabilir, köpek çıkabilir. Korka korka eve geliyorum. Kadınlar her zaman mağdur kalıyor. Kadınların başına kötü şeyler geliyor. Ben niye bu durumda olayım. Biz buraya taksi dolmuş istiyoruz. Taksi dolmuş olunca sadece 50 metre yürüyeceğim. Yoksa bir kilometre yürümek zorundayım ve başıma bir şey gelsin istemiyorum. Azıcık kar yağsa otobüs şoförleri, yokuşta aracın çıkmadığını söyleyip bizi indiriyorlar. Ama taksi dolmuşlar 15 dakikada bir hizmet veriyordu. Yaşlı insanlarımız var. Onlara bu işkence yapılır mı? Sözde şimdi otobüs koydular. Cumartesi, pazar günleri seferler saatte bir yapılıyor. Hafta içi akşam saat 19.00'dan sonra otobüs seferi yoktu şimdi koydular. Fakat gece 1 saat arayla sefer oluyor ve bu durumda çocuklarımız ve yaşlılarımız mağdur oluyor" dedi.

İsim vermek istemeyen mahalle halkından bazıları da 3/C taksi dolmuş hattının güzergahını 300 metre uzatması halinde sorunun bir parça çözüleceğini vurguladı. Özellikle ilkokula giden öğrencilerin çok mağdur olduğunu, gece karanlıkta eve zor geldiklerini açıkladı. Var olan hizmetlerin geri alındığını yöneticilerin unuttukları bir noktanın da burada bulunan sitelerin 3 kırsal mahalle nüfusuna eşdeğer olduğunu hatırlatarak, oy istemeye gelmemeleri konusunda uyardı.

Mahalle halkının sorunlarını dinleyen Karesi Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Serkan Sarı, belediyelerin görevinin ticaret değil, hizmet olduğunu söyledi. Sarı, "Karesi İlçemizdeki, Şenyurt, Özmelek, Basın Sitesi, Körfezkent Sitesi'nde yaşayan yüzlerce vatandaşımızın sorunlarını dinledim. Kaygıları büyük. Toplu taşıma ile ilgili büyük sorun yaşıyorlar. Yıllardır aldıkları hizmet sekteye uğramış. Verilen hizmette geri adım atılması vatandaşı mağdur etmiş. Kadınlar, yaşlılar, hastalar, eşyalarıyla, pazar sepetleriyle, pazar arabalarıyla küçük öğrenciler çantalarıyla uzun mesafe yürümek zorunda kalıyor. İnsanlara yaşatılan bu zulmün sona erdirilmesi gerekiyor. Biz bu konunun takipçisi olarak buraya geldik. Burada yaşananlar sosyal belediyecilik anlayışına yakışmıyor. Belediyeler hizmet üretmek, sizin sorunlarınıza çözüm bulmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundadır. Burada bir çocuğumuzun başına herhangi bir iş geldiğinde bunun hesabını kim verecek. Bu ülkede pek çok sorun yaşadık. Kadınlarımıza çocuklarımıza infial yapılıyor. Bu süreçte çok daha özenli olunması gerekirken, belediyenin maddi hesap yaparak geri adım atması kabul edilemez. Probleminiz çözülünceye kadar uğraşacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlar sıkıntılarını anlatıyor

- Semt otobüsü güzergahtan geçiyor

- Serkan Sarı konuşuyor

- Vatandaşların yakınmaları.

- Detay görüntüler

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, )

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Tarımda son 15 yılın en kötüsü

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 2016 yılında Antalya tarımsal ticaretinin, son 15 yılın en kötü performansını yaşadığını söyledi.

ATB'nin 2016 yılı son meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında yönetim kurulu başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla ATB Meclis Salonu'nda yapıldı. ATB'nin Aralık ayı meclis toplantında 2017 yılı bütçesi de belirlendi. Meclis üyeleri tarafından kabul edilen 2017 yılı gelir ve gider bütçesi 2 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Bütçe görüşmelerinde 2008 yılında 5 milyon 564 bin TL olan ATB varlıklarının ise 2016 yılı sonu itibariyle 10 milyon 659 bin TL'ye yükseldiği belirtildi.

BENZERİNİ YAŞAMAK İSTEMİYORU

Mecliste 2016 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan ATB Başkanı Ali Çandır, 2016'yı, "Benzeri ya da tekrarını hiçbir boyutuyla yaşamak istemediğimiz bir yılı geride bırakmak üzereyiz" diye tanımladı. Hem ülkemiz hem Antalya açısından acı ve kayıplarla dolu bir yıl geçtiğini kaydeden Ali Çandır, terör olayları ve Rusya Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikasttan bahsetti. 2016'nın iş, aş ve ekonomi için de beklenen ve planlanan gibi bir yıl olmadığını anlatan Çandır, “Ülkemiz 2016 yılını zorluklarla geçirirken, kentimiz bu zorlukları en az iki kat ağırlığıyla yaşadı" dedi.

SON 15 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

2015 sonunda Rusya ile yaşanan krizden tarım sektörü başta olmak üzere tüm kentin ciddi boyutta olumsuz etkilendiğini hatırlatan Ali Çandır, bu yönde yapılan çalımalar ve 'Antalya Yaklaşımı' önerisini anlattı. Antalya tarımsal ticaretinin 2016'da son 15 yılın en kötü performansını yaşadığını belirten Çandır, “Baz olarak aldığımız 2002 yılına göre tarımsal ihracatımız 5.5 kat ile en yüksek büyüme oranına 2013'te ulaşmıştır. Ancak 2016 büyümemiz 2002 yılına göre 2.7 katına düşmüştür. Yani son 15 yılın en düşük büyümesini yaşadık. Böylece en iyi büyümemizin yarısından fazlasını kaybettik" dedi.

DIŞ VE İÇ TİCARETTE DÜŞÜŞ

Bu yıl tarımsal ihracatın ithalatı karşılama oranında da benzer bir düşüklük görüldüğünü kaydeden Çandır, tarımsal iç ticaretin de turist sayısındaki düşüş ve iç talepte yaşanan durgunlukla istenilen düzeyde gerçekleşmediğini söyledi. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında üretici ve ticaret erbabının ciddi zorluklar yaşadığını anlatan Çandır, “Sektörel olumsuzlukların ve kentimizde yaşanan diğer sorunların üst üste gelmesiyle kredi ödemeleri ve finansmana erişim zorlaşmıştır. Bütün bir yıl boyunca hepimizin derinden yaşadığı bu zorluklara karşı büyük bir direnç gösterdik" dedi.

2017 TALEPLERİ

2017 için de aynı çalışma azminin gösterileceğini belirten Çandır, ekonomik önlemler paketi kapsamında açıklanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının reel ekonomiye direnç kazandıracak biçimde ve bir bütün olarak hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yeni yatırım kararları için finansa erişimin kolaylaştırılması gerektiğinin önemine değinen Çandır, geçici vergi uygulamasının kaldırılması ile KDV mahsuplaşmasının hiç olmazsa 3 ayda bir yapılması tekliflerinin hükümet tarafından dikkate alınmasını beklediklerini de dile getirdi.

Çandır, prim ödemelerine getirilen ertelemede, istihdamı korumak ve artırmak için alınan asgari ücret desteğinden yararlananların 2017 ilk 3 ay primlerinin son 3 aya ötelenmesi tedbirinin genişletilmesi ve prim ödemelerinin kalıcı olarak yıl sonunda tahsil edilmesini de istedi. KOBİ'lere 50 bin TL kredi desteğinin kapsadığı işletme sayısı itibariyle yetersiz olduğuna da değinen Çandır, tüm KOBİ'ler için bu destekten faydalanacak bir planlama yoluna gidilmesi ve mevcut kredilerde de ihtiyaç eşiği belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () -