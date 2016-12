DHA YURT BÜLTENİ - 14

Antalya'da jandarma ekiplerine ateş açıldı: 1 asker yaralı (1)



ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi'nde arazi taraması yapan jandarma ekibine ormanlık alandan ateş açıldı.

Akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda yaralanan bir uzman çavuş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçleri saldırının meydana geldiği bölgede operasyon başlattı.

Kazada karnındaki bebeği kaybetti, 4 gün sonra kendisi de öldü

KÜTAHYA'da takla atan otomobilde ağır yaralanan 8 aylık hamile 23 yaşındaki Mehtap Eröz, bebeğini kaybettikten sonra, kendisi de kurtarılamadı.

Kaza, 24 Aralık cumartesi akşamı Kütahya-Tavşanlı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Hüseyin Eröz yönetimindeki 43 U 7553 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve takla atarak terk döndü. Kazada sürücü Hüseyin Eröz ile araçta bulunan 8 aylık hamile olan eşi Mehtap Eröz ve kayınvalidesi Nejla Atsal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mehtap Eröz'ün karnındaki erkek bebeğin aynı gün öldüğü belirlendi. Doktorların tüm çabasına karşın Mehtap Eröz de bugün yaşamını yitirdi. Hüseyin Eröz ile kayınvalidesi Nejla Atsal'ın hastanede tedavileri sürüyor.

Şehit Astsubay Okan Altıparmak'ın cenazesi Konya'ya getirildi

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 21 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin El Bab bölgesinde düzenlediği saldırılarda şehit olan 16 askerden 14'ünün cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilmişti. Saldırıda Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi yapılan DNA testi sonucu belirlendi. Memleketi Konya'ya getirilen şehit Altıparmak'ın cenazesi, Konya Havalimanından Vali Yakup Canbolat, Konya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergun Eskici ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Türk Yıldızları'na ait uçaktan askerler tarafından indirilen şehit Altıparmak'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu cenaze aracına alındı.

Karayoluyla baba ocağı Seydişehir İlçesi Taraşçı Mahallesi'ne gönderilen şehit Altıparmak'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle mahalle mezarlığına defnedilecek.

Yakıt deposunda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

UŞAK'ta, polisin takip ederek durdurduğu bir minibüsün yakıt deposunda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, bir minibüsle doğu illerinde temin edilen uyuşturucu maddenin İzmir'e götürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine bu sabah Ankara-Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda önlem aldı. Uşak girişinde takibe alınan minibüs, uygulama noktasında durduruldu. Uyuşturucu arama köpeği 'Tora'nın da katıldığı operasyonda minibüste arama yapan polis, minibüsün yakıt deposunda uyuşturucu olduğunu tespit etti. Minibüse el koyan polis içinde bulunan B.K. (19), N.D. (36) M.Y. (30) ve G.D. (26)'yi gözaltına aldı. Emniyet garajına götürülen minibüsün yakıt deposunu söken polis, deponun içinde streç filme sarılmış halde 20 paket içinde toplam 14 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve G.D. tutuklanırken, B.K. ve N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Engelli kardeşlere yardım eli



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 2'si zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev ve şartları görenlerin yüreğini burkarken, Manavgat Kaymakamlığı kardeşlere yardım eli uzattı.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde oturan 2'si zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ortam görenlerin yüreğini burkuyor. Babalarından kalma eski konak tarzında kapısı, camı ve kullanabilecek olan eşyalarının olmadığı evde yaşayan kardeşlere Manavgat Kaymakamlığı yardım eli uzattı. Evde zihinsel engelli kardeşleri 59 yaşındaki Mevlüt Yüksel ve 56 yaşındaki İlyas Yüksel ile birlikte yaşayan 62 yaşındaki İshan Yüksel, 1'i kız 7 kardeşi olduğunu söyledi. Erkek kardeşlerinden 4'ünün zihinsel engelli olduğunu ve diğer 2'sinin ağabeyinin yanında kaldığını anlatan İshan Yüksel, evlerinin durumunun çok kötü olduğunu, herhangi bir eşya bulunmaması nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını aktardı. İshan Yüksel, hayırseverlerin getirdiği yardımlarla yemek yiyebildiklerini de belirtti.

Kardeşlerin yaşadığı ortamı gördüğünde gözlerine inanamadığı kaydeden Manavgat Beyaz Lale Engelliler Derneği Başkanı Beyhan Mekteplioğlu, zihinsel engelli kardeşlerin mutlaka bir bakımevine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Yüksel kardeşlerin yaşadığı eve gelen Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin kardeşlerle ilgili daha önce bilgileri olduğunu ve yeniden rapor tutacaklarını kaydetti.

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, kardeşlerin vasilik görevinin mahkeme tarafından ağabeylerine verildiğini, ağabeylerinin daha önce kendisine teklif edilen bakımevine yerleştirme fikrine sıcak bakmadığını belirterek, "Bu öğleden sonra ağabeylerini davet ettik. Kendisiyle konuştuk ve kardeşlerinin bakımevinde kalmasına razı oldu. Bütün evraklarını tamamladık, bu arkadaşlarımız için en uygun bakımevinin bulunması amacıyla evrakları yarın elden teslim edeceğiz. Sanırım yarın zihinsel engelli kardeşlerimizi bir bakımevine yerleştiririz" dedi.

Kızı için toplattığı kapakları verecek engelli arıyor



DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde yaşayan yaşındaki 67 yaşındaki İbrahim Kaya, engelli kızına tekerlekli sandalye alabilmek için Trabzon'da yakınlarının topladığı 10 bin kapağı Çameli'ye getirtti. Çameli Belediyesi'nin kızına akülü sandalye vermesinin ardından toplanan 3 çuval dolusu kapağı, ihtiyaç sahibi bir engelliye vermek istediğini söyledi.

Çameli'nin Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kaya'nın 2 yaşından beri felçli olan kızı 44 yaşındaki Hatice Kaya için Trabzon'da yaşayan yakınları, 10 bin kapak topladı. Bu sırada Çameli Belediyesi Kent Konseyi'nin ilçede yaşayan 10 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye dağıttı. Sandalyelerden biri, Hatice Kaya'ya verildi. Evinde 3 çuval dolusu kapak olduğunu dile getiren baba Kaya, "Kızım 2 yaşında felç geçirdi ve 42 yıldır yürüyemiyor. Trabzon'daki yakınlarım kızımın durumunu bildiği için bir yıl boyunca topladıkları 10 bin kapağı bize gönderdiler. Çameli Belediyesi ilçemizde ihtiyaç sahibi engellilere akülü sandalye dağıttığı için kızıma da bir tane akülü tekerlekli sandalye verildi. Şu an elimde 10 bin kapak var, ihtiyaç sahibi engelliler bana ulaşarak kapakları alabilir" dedi.

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()