DHA YURT BÜLTENİ - 14

Başbakan Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni hizmete açtı

TÜRKİYE'nin en uzun karayolu tünellerinden olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Çankırı bölümünde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Başbakan Yıldırım, tünelin açılışında yaptığı konuşmada, 2023 hedeflerine ulaşmak için gece- gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "14 yılda Türkiye nereden nereye geldi. Bir dönüp baktığımızda bir Türkiye, oldu üç Türkiye. Türkiye'yi üçe katladık, ihracatı 4 kat arttırdık. AK Parti iktidarında üç tane darbe girişim oldu. Eğer koalisyon hükümeti olsaydı, biz de şapkamızı alıp giderdik" dedi.

Tünelin açılış programına Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kastamonu ve Çankırı valileri, belediye başkanları ile bölge milletvekilleri katıldı. Başbakan Yıldırım konuşmasına, "Cumhurbaşkanımız da bizi izliyor, ekranın öbür başında. 15 Temmuz İstiklal Tüneli hayırlı uğurlu olsun" diyerek başladı. Yıldırım, yine böyle bir kış gününde, 9 Kasım 2012'de burada kar yağarken temel attıklarını hatırlatırken, şimdi de yine bolluk ve bereketli bir günde açılışını birlikte yaptıklarını söyledi. Bugün sadece Kastamonu, Çankırı için değil, Türkiye için de çok büyük öneme sahip bu projeyi, bu eseri millete kazandırdıklarını belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "139 yıllık bir hayal, Ilgaz 15 Temmuz Tüneli, birçok eserde olduğu gibi bu hayali de gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu hayırlı adımla Türkiye'nin aydınlık geleceğine doğru başlattığımız kutlu yürüyüşümüze çok değerli yeni bir adımı eklemiş oluyoruz. Türkiye'yi geleceğin dünyasında zirveye taşıyacak bu dev eserler, böyle medeniyet projeler olacak. Bildiğiniz gibi 20 Aralık'ta dünyanın en derin deniz altından geçen tünelini İstanbul'da, Avrasya Tüneli'ni sayın Cumhurbaşkanımızın ve bir çok yabancı devlet, hükümet başkanlarının katılımı ile hizmete almıştık. O gün bugün İstanbul'daki, köprülerdeki trafik rahatladı. Cuma günü enerji sektörüne çok büyük katkı sağlayacak iki dev projeyi de yine Cumhurbaşkanımızla beraber açılışını gerçekleştirdik. Tire'de, İzmir'de tarım sektörüne yapılan dev bir yatırımın açılışını yaptık. Bu muazzam eseri, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en hayati noktalardan bir yerdeyiz."

14 YILDA TÜRKİYE NEREDEN NEREYE GELDİ

Kastamonu ve Çankırı illerinin ulaşımında ve ekonomisinde, kalkınmada yükselişini artıracak dev bir adımı attıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Şimdi havaalanından indik, tünelin Kastamonu girişi ile buradaki çıkışı arası 3 dakika, 110 kilometre ile. Ama 70'le gelmek gerekiyor, oluyor 5 dakika. Biz biraz hızlı geldik, ama siz siz olun kurallara uyun. yoların kralı olmaz, yolları kuralı olur. 2023 hedefimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabi geçtiğimiz 14 yılda Türkiye nereden nereye geldi. Bir dönüp baktığımızda bir Türkiye, oldu üç Türkiye. Türkiye'yi üçe katladık, ihracatı 4 kat arttırdık. Bölünmüş yollarımız vardı ama, asfaltı yoktu. Bölünmüş yollarımızın tamamındaki sıcak asfaltlı yol 2 bin 687 kilometre. Bunun üzerine 21 bin 350 kilometre sıcak asfaltlı yola çıkardık. 2 binden, 23 bine. 10 kattan fazla artış. Tünel, 80 yılda 50 kilometre tünel yapmış Türkiye. Hatırlayın Bolu tüneli 3 bin metre, 17 yıl, 12 hükümet, 23 bakan değişmiş. Tünelde değişen bir şey olmamış. Biz geldik, Bolu Dağı tünelini de bitirdik. Daha ilginci, 50 kilometre tüneli 80 yılda yapan bir Türkiye, 4 yılda 346 tünel yapan bir Türkiye. Kaç kat, 7 kat. Sadece bu sene bin kilometreye yakın bölünmüş yol yaptık. 920 kilometre tek yol yapıldı ve 82 kilometre de tünel bitirdik. Bu sene bitirdiğimiz tünel uzunluğu 80 yıllık, 50 kilometrenin de üzerinde. Türkiye nereden nereye geldi. iş bilenin kılıç kuşananın. Çalışınca oluyor, durmak yok, yola devam. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteğiyle oldu. Sizin desteğinizle oldu, milletimiz bize destek vermese, güç vermese bunları nasıl yapacağız? Yapamayız. 1946'dan 2016'ya kadar bu ülkede 47 tane hükümet değişmiş. Normal şartlarda 17 tane olması lazım. Niye; güçlü siyasi olmayınca, tek başına iktidar olmayınca işler geriye gidiyor. Kazanımlarımızı kaybediyoruz. Bunların içinde darbe hükümetleri de var."

KOALİSYON HÜKÜMETİ OLSAYDI, BİZ DE ŞAPKAMIZI ALIR GİDERDİK

AK Parti iktidarında üç darbe girişim olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Eğer koalisyon hükümeti olsaydı, biz de şapkamızı alıp giderdik. İşte bu tünel, bu darbecilere bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesine Ilgaz İstiklal Tüneli en büyük şahittir. Bugün bu tüneli açmış olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu ülkeye sevdalı olan, ülkesi için gecesini gündüzüne katarak her türlü kumpasa, darbe girişimine, engellere karşı koyan bir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun ekibi olarak bizler beraber olduk, bir olduk ve bu güzel eserleri ülkemize, milletimize kazandırdık. Sayın cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

HİÇBİR GÜÇ BU AZİZ BİLLETİ TERÖRLE DİZE GETİREMEYECEK

Ülkemize kazandırdıkları her eserin Türkiye'nin geleceği, milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırım olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Millete hizmet yolundan bizi kimse asla geri döndüremez. Evelallah sizlerin desteği arkamızda olduğu müddetçe aşamayacağımız dağ, delemeyeceğimiz tünel, geçemeyeceğimiz vadi yok. O gece 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destan bizim yolumuzu aydınlattı. Onlar ayırmaya, bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz inşa etmeye, imar etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de istiklalimizin ve geleceğimizin en güzel eseri oldu" diye konuştu.

YAKITTAN VE ZAMANDAN TASARRUF

700 milyonu aşan bu proje ile Çankırı ve Kastamonu'nun Ankara'ya komşu kapısı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Çankırı Kastamonu arası bundan sonra 1 saatin altına düşecek. Başı dumanlı, Ilgaz Dağı'nın sizlere yaşattığı zorluklar bugün itibariyle artık tarihe karışıyor. 17 kilometrelik dağ yolunda 40 dakika bulan mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. Güzel değil mi?. İki tane tünel var, biri gidiş, biri geliş. Toplam 11 kilometre uzunluğa sahip 20 kilometrelik bir uzunluğu var. 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon, 40 trilyon katkı sağlayacağız. Türkiye'de trafik kazaları da, burada yaşanan acılar da artık bitiyor. Onların da bedeli yok. Bir insanın bedeli bir dünyaya bedel. Bu tünel aynı zaman da hayat kurtaracak. İstiklal Tüneli ile İç Anadolu'yu Batı ve Orta Karadeniz'e bağlıyor. Ankara'ya en yakın liman İnebolu Limanı da böylece Akdeniz'e bu yol vasıtasıyla transit bağlanmış olacak. Nakliyeci esnaf kardeşlerimiz artık dört gözle bu tünelin açılışını bekliyor. Araçlarımızın Ilgaz Dağı'ndan yolda kalma ihtimali ortadan kalktı."

MİLLET HERKES LAYIK OLDUĞU GÖREVİ VERİYOR

Başbakan Yıldırım, bu tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nda kaldığını da hatırlatırken, "Laf aramızda, sıkıntısını bilirim. Onun için Semiha hanımla birlikte gelirken Kastamonu'dan Çankırı'ya kız istemeye gitmiştik dünürümüze, Mehmet beye. oradan çıktım, tam Kastamonu Diphan'dan yukarıya tırmanırken orada kaldık. Orada kararı verdik, mutlaka yapılmalı. Başa gelince daha iyi anlaşılıyor. Bu memlekete taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bu bir ekip işi, birlikte çalıştık, bugünlere geldik. Bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi daha da canlanacak. Organize Sanayi Bölgesi daha çok gelişecek, İnebolu limanı gelişecek, ihracat daha da artacak. Laf üstüne laf koyanlar, taş üstüne taş koyanlar var. biz taş üstüne taş koyanlardanız. millet herkese layık olduğu görevi veriyor. Muhalefete konuşma, iktidara da icraat görevi veriyor. Millet kimin iş, kimin laf yapacağını iyi biliyor. Milletin terazisine hep güvendik, hep teslim olduk. Ülkemiz, milletimiz için bu tünel hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanının da bu mutluluğu paylaşıp, İstanbul'dan hitap edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEKONFERANSLA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise telekonferansla bağlanarak yaptığı konuşmada, Ilgaz Tüneli'nin hayırlı olmasını diledi ve şunları söyledi:

"Bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı kesintisiz güvenli ve konforlu bir yolculukla aşılabilecektir. Ilgaz geçidinin özellikle kış mevsiminde sürücülerimizin korkulu rüyası olduğunu biliyorum. 17 kilometrelik bu geçit sık sık kapanıp, vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Bu tünelle Ilgaz Tüneli 8 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecektir. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan bu projenin her aşamasında başta Başbakanımız olmak üzere, bakanlarımızı, tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. 718 milyon, bugünkü rakamla 718 trilyon yatırım bedeli olan, son aylarda adeta seriye bağladığımız büyük proje açılışlarımızın son halkasıdır. Haziran ayında Osmangazi Köprüsü ile başladığımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ile devam ettirdiğimiz açılışlarımıza Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni ekliyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden yaklaşık 25 bin kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren hatları ile tanıştırdık. 29 yeni hava limanı ile 55 hava limanına sahip olduk. İstanbul'da inşası süren yeni hava limanımız dünyanın en büyüğü olacaktır. Eğitimden sağlığa , enerjiden toplu konuta kadar benzer başarılara imza attık. 2023 hedefimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Avrupa hesaplama sistemine geçmemiz nedeniyle milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda çok daha ileri bir seviyede bulunduğumuz ortaya çıktı. 15 Temmuz ihanetini, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık. Terörle mücadelede yaptıklarımızı unutmadık. Türkiye, güvelik sorunları ile büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarılardır. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemeyecek. 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele şehitlerimize, Suriye'de El Bab şehitlerimize, alilerine Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal tünelimizin yapımında emeği geçen Başta Başbakanımız olmak üzere mimarından, mühendisine, işçisine kadar herkesi bir kez daha kutluyorum." Başbakan Yıldırım, açılıştan sonra Ilgaz'a, ardından Kastamonu'ya geçti.

Alanya'da kardan mahsur kalan 15 kişi ve 300 koyun kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 kişi ve 300 koyun, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yayla ve mahalle yolu kapandı. Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne önceki gün Kadıyakası Yaylası'nda yolların kapandığı ve yaylada oturanların mahsur kaldığı ihbarı geldi. Aynı gün saat 16.00 sıralarında merkeze 34 kilometre uzaklıktaki yaylaya hareket eden 2 kepçe ve 8 personel, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 12 saat süren uğraşın ardından kardan kapanan yolları açarak Kadıyakası Yaylası'ndaki evde mahsur kalan Ahmet Mor ve 5 kişilik ailesiyle 300 koyununa ulaştı.

YOLDA MAHSUR KALANLARDA KURTARILDI

Yolun açılması sonrası Ahmet Mor, ailesi ve hayvanlarını belediye ekipleri eşliğinde kendi aracıyla Alanya merkeze getirmek üzere yola çıktı. Dönüşe geçen belediye ekipleri, başka bir ihbar üzerine Gömürge Yaylası'nda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişiye de yardım etti. Fakırcalı Yaylası'nda mahsur kalan Cemal Yaman da kurtarıldı.

YAYLA YOLLARI AÇILDI

Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Kadıyakası Yaylası başta Tesbili, Hacıbeleni, Toslaksuyu, Bazanlar Deresi, Köprübaşı ve Samsa mahallelerine de ulaşan ekipler, ilçe merkezi ve mahalleleri birbirine bağlayan 40 kilometrelik karla kaplı yolu açtı.

'11 GÜN ÇIKAMADIK'

Belediye ekiplerinin ulaştığı Ahmet Mor, ailesiyle 11 gündür evlerinden çıkamadıklarını ve telefonla Alanya Belediyesi'ni arayarak yardım istediklerini söyledi. Kurtulmaktan mutlu olduklarını belirten Mor, "Her yıl ocak ayına yakın tarihlerde Alanya'ya göç ediyoruz. Bu sene kışın erken gelmesiyle 11 gün evimizde mahsur kaldık. Burada 1 metrenin üzerinde kar var. Kapıdan dışarı çıkamaz hale geldik. Cumartesi saat 10.00'da Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i aradım. Kısa sürede bana ulaştılar. Belediye ekipleri yolumuzu açtı, bizi mahrumiyetten kurtardı" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta konteyner kenti protesto yasağına 9'uncu uzatma

KAHRAMANMARAŞ Valiliği, Sivricehüyük Mahallesi'nde yapılan 25 bin kişilik konteyner kentinin yapımına karşı düzenlenecek her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, yürüyüş, miting gibi eylemlere getirilen yasağı, güvenlik gerekçesiyle 9'uncu kez uzattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mart ayından bu yana geçici barınma merkezinin yapımına karşı hukuk dışı faaliyetler geliştirilip konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı belirtildi. Daha önce alınan protesto yasağının 27 Ocak 2017'ye kadar yeniden uzatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Alınan istihbari bilgiler, sosyal ağlar üzerinde yapılan paylaşımlar, geçmiş yıllarda ilimizde yaşanan müessif olaylar ile terör örgütü yöneticileri tarafından illegal faaliyet talimatı verilmesi göz önünde bulundurulduğunda; yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin marjinal gruplarca provoke edilebileceği, yasadışı örgütlerce olayların propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği, eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere mensup kişilerce güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği ve toplumda çatışma ortamı yaratılmaya çalışılacağı değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 29 Aralık 2016 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında il genelinde Sivricehüyük Mahallesi'nde yapılan geçici barınma merkezini protesto amaçlı her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklanması valiliğimizce uygun görülmüştür."

Haber:Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () -

=========================================

Bursa'da iki genç kendilerine uyuşturucu sattırdığını iddia ettikleri kişiyi öldürdü (2)

ZANLILAR ADLİYEYE ÇIKARTILDI

Bursa'da dün akşam merkez Yıldırım İlçesi Otrabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta Metin Yıldırım'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ömer A. ile Recep Ö.'nün Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Metin Yıldırım'ın kendilerine uyuştucu sattırdığını söyleyen Ömer A., "Metin Yıldırım'ın temin ettiği uyuştucuları biz uzun süredir satıyorduk. Yakalanmaktan korktuğumuz için kendisine bu işi yapmak istemediğimizi söylemek için dün akşam buluştuk. Metin Yıldırım çok sinirliydi. Bizi, polise bildirmekle tehdit etti. Ben de ruhsatsız tabancam ıçıkartıp başına ateş ettim. Daha sonra yanımda bulunan Recep ile kaçtık" dedi. Recep Ö. de arkadaşı Ömer A.'nın ifadesini doğruladı. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar adam öldürmek suçundan adliyeye çıkartıldı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİ SAHTE KİMLİK KULLANIYORMUŞ

Bu arada, öldürülen Metin Yıldırım'ın işsiz olduğu, kısa bir süre önce 'Tehdit' suçundan cezaevinden çıktığı, daha önce de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Metin Yıldırım'ın, kullandığı, üzerinde fotoğraf bulunmayan kimliğin T.C. numarasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Şehit babasından oğlunun silah arkadaşlarına ziyaret

SURİYE’nin El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Karslı 27 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın babası Zeki Yekebağcı oğlunun silah arkadaşlarını ziyaret etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, geçen 23 Aralık günü memleketi Kars'ın Susuz İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Ömercan Yekebağcı'nın babası, oğlunun El Bab'a gitmeden önce görev yaptığı Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na ziyarete gitti. Şehit babası Zeki Yekebağcı, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ ve askeri personel tarafından karşılandı. Oğlu için kurulan taziye çadırındaki askerlerle sohbet eden Zeki Yekebağcı, "Sizler hepiniz benim evladım, benim Ömercanlarımsınız. Ben şehit babası olarak hepinize hakkımı helal ediyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Acılı baba oğlunun silah arkadaşlarını tek tek öperken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit babası Yekebağcı’nın ziyaretine, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray ile Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da eşlik etti. Taziye çadırında Susuz İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş, Sarıkamış Müftüsü Hayati Yelkovan tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için helva ikramında bulunuldu.

Haber:KARS, ()-



==================================================

PÖH destekli asayiş uygulaması

ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu'da, İstanbul'dan gelen Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin desteği ile asayiş uygulaması yapıldı.

Son dönemde özellikle bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen terör saldırılarındaki artış ile birlikte, kritik geçiş noktaları arasında yer alan Bolu'da güvenlik tedbirleri artırıldı. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu'da başarılı terör operasyonlarıyla adını duyuran Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı birliklerinin bir bölümünün döndüğü Bolu'daki kışlanın etrafındaki kontrol noktalarında aramalar sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu General Eşref Bitlis Kışlası'na yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kontrol noktasında İstanbul'dan gelen PÖH timlerinin desteği ile uygulama yaptı. PÖH timleri kontrol noktasında otomatik silahlarla önlem alırken, durdurulan araçlar didik didik arandı. Şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında da aramalar yapıldı. Asayiş uygulamalarında suç unsuruna rastlanmadı.

Yabancılar sokak hayvanları yararına denize girdi

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, aralarında kentte yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu 'Hayvansever Gönüllüleri' adlı grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına denize girerek bağış topladı.

Didim'de yerleşik yaşayan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlardan oluşan Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Grup, etkinlikte sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımına destek amacıyla kış ortasında denize girip, bağış topladı.

YAKLAŞIK 300 KİŞİ

Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu yaklaşık 300 kişi, sokak hayvanları yararına düzenlenen, Noel hediyelerinin verildiği ilk gün anlamına gelen 'Boxing Day' etkinliği kapsamında, Altınkum Plajı'nda buluştu. Bu gruptan 20 kişi, çeşitli kostümlerle denize girerek yaklaşık yarım saat suda kaldı. Güneşli havada gerçekleşen etkinlikte, sahipsiz sokak hayvanları için denizin soğuk olmasına aldırmayan grup, sudan çıkarken etkinliği izleyenlerce alkışlandı.

Başında köpek figürü bulunan şapkasıyla denizden çıkan Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, sahipsiz sokak hayvanları için 9 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Bu etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara değer katıldığını belirten Oskay, "Kış ayları sahipsiz hayvanlar için zor geçiyor. Kış ortasındaki bu etkinlikte insanlar, hayvanlarla ilgilenerek hem kendileri mutlu oluyor, hem de o canlıların kendilerinden farklı olmadığına dikkat çekiyorlar. Ben şahsen burada olmakla çok özel bir mutluluk yaşadım. Sokak hayvanlarına daha sıcak, daha yakın olmak gerekir" dedi.

"DİDİM, HER MEVSİM SICAK"

Havanın ve denizin sıcak olduğunu ifade eden Naşit Oskay ise, "Didim, her mevsim sıcaktır. Didim'de yaşam sadece 5 aya özgü değil, 12 ay yaşanacak bir yerdir. Herkesi Didim'e bekliyoruz. Didim'in bilinirliğinin arttırılmasını diliyorum" diye konuştu.

Bağışla toplanan paraların, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

