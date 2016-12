DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (2)

BAKAN ARSLAN BELKAHVE TÜNELİ'Nİ İNCELEDİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Akhisar'daki programının ardından İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki Belkahve Tünelleri'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Arslan'a İzmir Valisi Erol Ayyıldız'da eşlik etti. Tünel girişinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Arslan, "Belkahve Tüneli bu projenin çok önemli bir aşamasıdır. Hem Manisa'yı çok ilgilendiren hem İzmir'i çok ilgilendiren bir projedir. Buradaki gerekli incelemeleri yaptıktan sonra memnuniyetle görüyoruz ki, özellikle Bornova Viyadüğü de dahil olmak üzere Belkahve tünelleri bitmiş durumda ve inşallah biz daha önce de söz verdiğimiz gibi sene sonunda bitirir hale geldik. Ocak ayında inşallah Sayın Başbakanımızın da katılımlarıyla, daha önce beş kilometresini hizmete sokmuştuk, 20 kilometresini daha İzmir tarafından hizmete sokmuş olacağız. 25 kilometrelik kısmı hizmete girdiğinde bu tüneller ve Bornova Viyadüğü de dahil hem Manisa'nın erişimini kolaylaştıracak hem İzmir'in erişimini kolaylaştıracak" dedi.

"2018'İN SONUNDA İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNUN TAMAMINI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Proje tamamlandıktan sonra otoyolun İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'e hizmet vereceğini ifade eden Bakan Arslan, "Projenin tamamına gelince yaklaşık 4 milyar 660 milyon dolar para harcanmış durumda. İşin fiziki ilerlemesi yüzde 74 seviyesinde. 2 milyar doların üzerinde de kamulaştırma için para harcanmış durumda. Geriye kalan yaklaşık yüzde 26'lık işi de iki sene içinde inşallah 2018'in sonunda bitirmiş ve bu bölgenin tamamına hizmet verir hale getirmiş olacağız. Bu bölge ülkemizin ticareti, ekonomisi, sanayisi ve endüstrisi için çok çok önemli. Biz bu bölge üzerinden ülkemizin ekonomisine ve sanayisine gerçekten çok ciddi bir kolaylık sağlamış olacağız, çünkü ürettiğiniz ürünü ne kadar kolay ulaştırabilirseniz hammaddeyi ne kadar rahat nakledebilirseniz ticareti o anlamda geliştirmiş ve büyütmüş olursunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Tünellerden görüntü

- Bakanın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

======================================

El Bab'da yaralanan Uzman Çavuş: O bölgeleri verirsek ülkemiz için tehdit olacak

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırı da yaralanan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Şen, "Biz eğer o bölgeleri verirsek ülkemiz için büyük bir tehdit oluşacak. Orası bizim için, değerli ülkemizi tehdit açısından çok önemli."dedi.

1 yıl önce Uzman Çavuş olarak Bitlis Tatvan 10'uncu Komando Tugayı'nda göreve başlayan evli 1 çocuk babası Osman Şen, Fırat Kalkanı Harekatı'na 25 gün önce Özel Kuvvetlere destek amacıyla birliğiyle birliğe katıldı. El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda kulak zarının patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Şen, tedavisinin ardından memleketi Konya'ya döndü. Roketli saldırı sonucu yaralandığını belirten Şen, saldırıyı anlattı:

"Biz El Bab'ın gerisinde emniyetçi olarak, Özel Kuvvetler ve komando birliklerine destek olarak bekliyorduk. Temasın çıktığı gün, yoğun çatışma oldu. Hastane Tepesi'nde yoğun çatışmalar yaşandı. Bizimkilerin o bölgeyi vermemesi için DEAŞ ile çatıştığı bilgisi geldi. Bizim de oraya desteğe gitmemiz emredildi. Araçlarla El Bab, Hastane Tepesi'ne yaklaştık. Orada mevzi aldık. Sonra bize araçlara geçilmemiz emredildi. Biz hem havadan, hem karadan vurduğumuz için o an bize ihtiyaç duyulmadı. Üşümeyin denildi araçlara bindik. 4 kirpi zırhlı aracımız vardı. 15-20 dakika sonra içeriye ısı ve delici etkisi olan bir mühimmat girdi. O anda neye uğradığımızı şaşırdık. Hiç birşey beklemiyorduk. Araç zırhlı olduğu için güveniyorduk. Bir roketin, uzun namlulu silah mermisi geldiği zaman koruyan bir araçtı. Araca zarar geleceğini aklımızın ucundan geçmedi. Hastane bölgesinden o mühimmat atıldı. O basınçla tam bir can pazarı yaşandı. Aracın arka kapısı kapalıydı. Bir arkadaşımız iman gücüyle o zırhlı kapıyı tekmeleye tekmeleye açtı. Kapı açılınca herkes kendini dışarıya attı. Diğer birlikler bize yardımcı oldu, yaralılarımızı çıkardı. Sonradan Özel Kuvvetler komutanlarımız zırhlı araçlarla geldiler bizi götürdüler. Benim iki kulağımın da zarı patladı. "

"ALLAH, TÜRK ASKERİNİ KORUYOR"

Araçlarına isabet eden roketin çok farklı olduğunu belirten Uzman Çavuş Şen, "Bu mühimmat, roketin farklı bir çeşidi. Önce ısı veriyor, sonra delip geçiyor. Normal roket olsa, zırhlı araca işlemez. Allah, Türk askerini gerçekten koruyor. O mühimmat patlasaydı, Allah korusun hiçbirimizin külünü dahi bulamazlardı. O roket, sağ ön camdan girip sol arka taraftan çıktı. Allah'tan patlamad, çok şükür atlattık."dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN O BÖLGE ÖNEMLİ"

El Bab'ın Türkiye'nin güvenliği açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Asker orada temkinli, bizim orada olmamız gerekiyor. Biz eğer, o bölgeleri verirsek ülkemiz için büyük bir tehdit oluşacak. Orası bizim için değerli, ülkemizi tehdit açısından çok önemli. Allah'ın izniyle devlet büyüklerimizin emriyle giriyoruz. Allah'ın izniyle de ilerleyeceğiz."

"TÜRKLERİ GÜLDÜRMEK İSTİYORSANIZ, ONLARI ÖLÜMLE TEHDİT EDİN"

Bu toprakların atalarımızdan kaldığını ve gelecek nesillerede bir bütün olarak bırakılması gerektiğini belirten Şen, "Her Türk asker doğar, derler ya, yabancı komutanlar da tarihte hep, 'Türkleri güldürmek istiyorsanız, onları ölümle tehdit edin' demiştir. Biz bu işi sadece maddi amaçla değil, manevi amaçla yapıyoruz. Çünkü bu topraklar dedelerimizden, atalarımızdan bize kalan topraklar. Biz bu işi bunun bilincinde hareket ediyoruz. Biz bu emanetleri bizden sonrasına bırakalım ki biz de evlatlarımıza bir emanet bırakalım." diye konuştu.

Şen, bir an önce sağlığına kavuşup, birliğine dönüp El Bab'da mücadele ederek şehit olan askerlerin kanını yerde bırakmayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Gazi komando osman şen röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,())

======================================

, ödül töreninin yıldızı oldu

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) 2015 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Doğan Haber Ajansı 5 ödül kazandı.

AGC’nin her yıl düzenlediği Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nın ödülleri, EXPO 2016 Kongre Merkezi Lilyum Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Çok sayıda gazetecinin 2015 yılında yayımlanan eserleriyle katıldığı yarışmanın ödül törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, davetliler katıldı. Tören, gazetecilerin 2015 yılında ürettikleri ve dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı.

Antalya Bürosu muhabirleri, AGC’nin yarışmasında 5 ödül birden aldı. En çok ödül alan medya kuruluşu olurken, Mehmet Çınar ‘Çıraklıktan zirveye’ adlı eseriyle ‘Yazılı Haber- Röportaj’ dalında yılın gazetecisi seçildi. Televizyon ödüllerinde ‘Haber’ dalında Akif Arıcı, ‘Aspendos’a mermer hançeri’ haberiyle yılın gazetecisi olurken, muhabirleri Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması kategorisinde de 3 ödül aldı. Mehmet Çınar ‘Demirel’i heykeli de uğurladı’ başlıklı eseriyle ‘Yılın Haber Fotoğrafı’ ödülünün sahibi oldu. ‘Ölümüne rekor’ başlıklı eseriyle Akif Arıcı ‘Yılın Spor Fotoğrafı’ ödülü kazanırken, İbrahim Laleli de ‘Dev dalga’ eseriyle ‘Yılın Çevre Fotoğrafı’ ödülünün sahibi oldu.

Her yıl verilen Nuri Dağtekin Özel Ödülü, bu yıl usta gazeteci Yavuz Donat’a verildi. Bu yıl iki kurum arasında karar kılınan AGC Kurum Özel Ödülü’nü ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile ASKA Hotels paylaştı.

Törenin açılış konuşmasını AGC Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Yeni, hiçbir kesimin arka bahçesi olmadıklarını tarafsız ve güvenilir yayın yaptıklarını kaydetti. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Yeni, 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi de meydanlarda Antalyalı gazetecilerin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, 15 Temmuz darbe girişimine medyanın tüm gücüyle karşı durduğunu kaydetti. Demokrasi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünden taviz vermediklerini kaydeden Kolaylı, “Sektörün sıkıntıları var. Hala internet yasamız yok. Önüne her gelen herkes gazeteci olabiliyor. Bir gazetecilik meslek yasasına ihtiyacımız varö dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise gazetecilik mesleğinin zor olduğunu belirterek, Antalya basının her zaman çözümün tarafında olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, AGC için kamu yararına dernek kararı verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Nuri Kolaylı, Bursa’da imparator gibi, ağa gibi. Ama Mevlüt Yeni Antalya’da züğürt ağa gibi. AGC’yi güçlendirmemiz gerekiyorö diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son derece objektif oluşturulan jüri ile başarılı çalışmaların ödüllendirildiğini söyleyerek, AGC’nin gazetecilik dışında Antalya’nın her alanında var olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, “Kamu yararını hak ediyor. Öğrencilere burs veriyor. Antalya’nın tanıtımı için çok çaba sarf ediyor. EXPO’nun başından sonuna kadar duyarlılık gösteren Antalya’daki gazeteciler oldu. Antalya EXPO’su katılımcı sayısı bakımından ikinci sırada. NATO Dış İlişkiler Toplantısı tüm dünyaya duyuruldu. G20 Zirvesi’ni tüm dünyaya duyurdunuz. Milli Takım’a da sahip çıkan da Antalya basınıdırö dedi.

Rusya’daki ilişkileri düzeltirken arkalarında Antalya’nın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler. Hesabını da soracağız. Bu süreçte Rusya ile yakın ilişkilerimizin faydasını da gördük. Doğu Halep’ten 45 bin kişinin tahliyesinde önemli iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar vardır. Herkesle her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama biz Rusya ile işbirliğimizi Suriye’ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması müzakere ile siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruzö dedi.

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında Türkiye medyasının çok önemli rol üstlendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Antalya’da gazeteciler tüm Türkiye’de olduğu gibi darbe sonrası en güzel dayanışmayı sergiledi. Gazeteciler eleştirecekler de. İnternet düzenlemesi ile ilgili düzenleme istendi. Birçok düzenlememin yapılması gerekir. Kamu yararına dernek için başvuru yapılır ve bir an önce incelemelerin yapılması için heyet göndeririz. Kamu yararına dernek hüviyetine kavuşursunuz.ö

ÖDÜL ALANLAR

AGC 2015 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda ödül dağılımı şu şekilde oluştu:

YAZILI BASINDA YILIN GAZETECİLERİ

HABER

Yıldız Çiçek- Gazetebir- Tüp bebek skandalı

Engin Korkmaz- Körfez Gazetesi- Deniz fenerine restoran

ARAŞTIRMA - İNCELEME

Abdullah Yalçın- Hürses Gazetesi- İşte gizlenen falez raporu

RÖPORTAJ

Mehmet Çınar- - Çıraklıktan zirveye

GÜNCEL YAZI

Ali Buldu- Akdeniz Gerçek Gazetesi- Barış bitti!

Ali Murat Özgen- Sabah Akdeniz Gazetesi- Bu şarkılar da olmasa

SPOR

Umut Özen- İleri Gazetesi- Yiğit yiğit olalı böyle çile çekmedi

Sinan Özmüş- AA- Annesi sırtında taşıdı, o dünyaları taşıdı

TURİZM

Selçuk Sarı- Antalya Life- Esnaf 2015'te neler bekliyor

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

HABER

Akif Arıcı- - Aspendos'a mermer hançeri

YILIN RADYO PROGRAMI

Süleyman Değer- TRT Antalya Radyosu- Kültürümüzden köşesi- Kütük atma geleneği

YILIN GAZETESİ (SAYFA DÜZENİ)

Nihat Saraç- Hürses Gazetesi- 10 Eylül 2015 tarihli 1.sayfa

HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI

YILIN HABER FOTOĞRAFI

Mehmet Çınar- - Demirel'i heykeli de uğurladı

YILIN SPOR FOTOĞRAFI

Akif Arıcı- - Ölümüne rekor

Süleyman Elçin- AA- Motorlu uçuş

YILIN TURİZM FOTOĞRAFI

Oktay Özden- AA- Yolumuz uzun

YILIN ÇEVRE FOTOĞRAFI

İbrahim Laleli- - Dev dalga

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muhabirlerinin ödül aldığı fotoğrafların görüntüsü

-Fotoğraf sergisinin açılışı

-Bakan Çavuşoğlu, muhabirlerinin fotoğraflarına bakarken

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

-Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

-Mehmet Çınar’ın ödülünü Mustafa Akaydın verirken

-Mehmet Çınar’ın ikinci ödülünü Davut Çetin verirken

-İbrahim Laleli’nin ödülü verilirken

-Ödül alanların toplu görüntüsü

- muhabirlerinin ödül töreninde yakın plan görüntüsü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

===========================================

Mersin'deki Noel ayininde şehitler için dua edildi



MERSİN'deki Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verildi, şehitler için dua edildi.

Noel ayinine Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Coşkun Teymur ve cemaat üyeleri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Coşkun Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Ülkemiz hassas bir süreçten geçiyor. Hepinizin bildiği üzere son birkaç gün içerisinde menfur terör saldırılarında güvenlik kuvvetlerimizden, kahraman askerlerimizden ve milletimizin değerli evlatlarından şehitler verdik. Ulusumuzun bu acısını en samimi dileklerimizle paylaşıyoruz. Bizler bu vatan sevgisi şuuru ile ülkemizin ve milletimizin sevinçlerini de acılarını da paylaşıyoruz. Bizler asırlardır bu güzel vatan topraklarında azınlık bir grup olarak yaşamımızı sürdürmekte, taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimizle her zaman için iftihar etmiş, gurur duymuş sadık bir tebaayız. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Tarih boyunca büyük badireler atlatmış, hepsinin üstesinden gelmiş, başarmış bir milletin, ulusun evlatlarıyız. Bununla da haklı bir gurur duyuyoruz. Bugünkü dualarımızı, askerlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizden canlarını bu ülke ve vatan için feda eden kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına ithaf ediyoruz. Yüce rabbimiz kabul eylesin. Gazilerimize ve yaralılarımıza bu kutsal Noel gününde sağlık ve şifalar diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, Noel baba ise çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Kilise girişindeki polisler

-Polisler üst araması yaparken

-Peder Coşkun Teymur konuşurken

-Kilisedeki cemaatten genel ve detay görüntü

-Ayinden görüntü

-Komünyon için sıraya girenler

-Komünyon alanlar

-Noel baba çocuklara hediye dağıtırken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()