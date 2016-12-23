DHA YURT BÜLTENİ-14

Suriye şehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum (3)



CAMİDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenaze namazının kılındığı sırada Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde bulunan 56 yaşındaki Cevat Yavaş, aniden rahatsızlandı. Yavaş, cenazede görevli bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çorlu'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Cevat Yavaş'ın tedavisi sürüyor.

Haber: ÇORLU (TEKİRDAĞ) ()

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Canikli: Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı

Giresun'da bazı açılışlar yapan, ziyaretlerde bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ankara’nın güvenliği El-Bab’ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezsiniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara’yı koruyamazsınız, Giresun’u koruyamazsınız " dedi.

ÇEVİK KUVVET ÜNİFORMASI HEDİYE EDİLDİ

Öğle saatlerinde Giresun’a gelen ve Hacı Miktat Camisi'nde Cuma namazı kılan Canikli, daha sonra eski milletvekili Hasan Aydın’ın kızının eczanesinin açılışına katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ardından da Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne moral ziyaretinde bulundu. Çevik Kuvvet polisleriyle tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Canikli’ye, Çevik Kuvvet üniforması hediye edildi. Çevik Kuvvet'in 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimindeki kahramanlıklarının tarihe geçtiğini ifade eden Canikli, “Allah yardımcınız olsun, rabbim kılıcınızı keskin etsin inşallah. Terörle mücadele hep birlikte sonuna kadar, sonuç alana kadar kararlıkla devam edecek. Topraklarımızda gözü olan bütün hainleri, bu topraklara bakamaz hale getirene kadar mücadelemiz sürecekö dedi.

"ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ EL-BAB'IN GÜVENLİĞİYLE EŞ ANLAMLI"

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Canikli, burada yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu'da terör saldırılarına karşı topyekün bir mücadele yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

“Türk silahlı kuvvetleri ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla hem Suriye’ de, hem de Irak’ta mevcut. Bu çerçevede zaman zaman, 'Türk ordusunun, Türkiye’nin Suriye’de, Irak’ta ne işi var?' diye soruyorlar. Çok işimiz var. Giresun’un savunma hattının El-Bab’ta kurulması gerekiyor. Ankara’nın güvenliği El-Bab’ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezsiniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara’yı koruyamazsınız, Giresun’u koruyamazsınız. Onun için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Güvenliğimizi bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden ne kadar yer varsa, odak varsa onları ortadan kaldırmak için orada olacağız, olmak zorundayız.ö

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN BANKALARIMIZA ONAY

Saldırıların ekonomi dahil her alanda geldiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Uluslararası derecelendirme kuruluş Fitch geçtiğimiz günlerde Türk bankacılık sistemine ilişkin olumsuz bir karar verdi, sistemin notunu durağandan negatife çevirdi. Not düşürmedi ama görünümünü durağandan negatife çevirdi. Yani olumsuz bir durumda olduğu noktasında açıklama yaptı. Önceki gün de AB Komisyonu Türk bankacılık sistemi ile ilgili bir karar aldı. ‘Türk bankacılık sistemi güçlüdür, çok güçlü bir şekilde denetlenmektedir. Türk bankacılık sistemiyle ilgili yönetim ve denetim çerçevesi Avrupa Birliğiyle uyumludur' dediö diye konuştu.

"DERECELENDİRME KURULUŞU SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI"

Başbakan Yardımcısı Nuretiin Canikl, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yani, 'Türk bankaları güçlü yapılarıyla Avrupa Birliği'ne girdi' anlamına gelen bir karar verdi iki gün önce. Demek ki o derecelendirme kuruluşunun verdiği rapor, ya da görünümü durağandan negatife düşürmesi rasyonel bir karar değil. Özellikle belli amaçlara yönelik olarak verilmiş bir karar. Rasyonel bir karar olsaydı AB Komisyonu o derecelendirme kuruluşunun tam aksine bir karar vermezdi. Yani Türk bankacılık sistemine güvenini tam olarak ortaya koyuyor, onu ifade ediyor AB Komisyonu en üst seviyede. Avrupa resmi gazetesinde de yayınlanıyor. Demek ki derecelendirme kuruluşlarının özellikle Türkiye ekonomisinin algısının bozulması için sübjektif verdikleri bir karar olarak değerlendirilmesi gerekir. Anlamı budur. Yani derecelendirme kuruluşu esasında suçüstü yakalandı. AB Komisyonu, 'Senin verdiğin karar doğru değil. Türk bankalarıyla ilgili sıkıntı yok, Türk bankalarının yönetim ve denetim çerçevesini ben Avrupa Birliği'yle uyumlu kabul ediyorum' diyor. Bunun anlamı nedir ? Derecelendirme kuruluşuna diyor ki, senin verdiğin karar doğru değil. Türk bankaları kuvvetli, Türk bankacılık sistemi sağlam."

FETÖ’NÜN OMURGALARI KIRILDI

FETÖ terör örgütüyle mücadele çok büyük bir mesafe aldıklarını anlatarak açıklamalarını sürdüren Canikli, şimdi de iz bırakmadan hayatlarına devam edenlerin peşinde olduklarını kaydetti. Canikli, “Hem finansal kaynaklarının kurutulması, hem de FETÖ mensuplarının tamamen kamudan temizlenmesi noktasında çok önemli mesafeler alındı. Sistematik olarak karar almalarını artık mümkün olamaz hale getirdik. Omurgaları kırıldı. Ama kripto alarak iz bırakmadan hayatiyetini devam ettirenler olabilir. Onlara yönelik olarak şu anda kripto FETÖ mensuplarının açığa çıkartılması için çok yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Onları da açığa çıkaracağız Allah’ın izniyleö dedi.

600 İŞSİZE İŞ İMKANI

Başbakan Yardımcısı Canikli, 2017 yılı içinde 600 bin işsize iş imkanı sağlayacaklarını da belirterek, “Önümüzdeki yıl aldığımız kararlarla 600 bin kişiye yeni istihdamı garanti altına aldık. 500 bin tanesi özel sektör üzerinden yapılacak. Yani özel sektör yeni birini işe aldığı zaman asgari ücret üzerinden maaşını devlet verecek. Bu şekilde 500 bin kişilik kadro oluşturacağız. 100 bin kişilik kadro da toplum yararına çalışma projesi çerçevesinde oluşacakö diyerek açıklamasını noktaldı.

Canikli’nin konuşmasının ardından iki hastanenin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında hastaları ziyaret eden Canikli geçmiş olsun dileklerini iletti, yeni doğan bebeklere de Cumhuriyet altını hediye etti.

Görüntü sıralaması

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-Çevik Kuvvet ziyareti ve detaylar

-Hastane açılışında Canikli'nin açıklamaları

-Hasta ziyaretleri ve detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / Giresun, ()

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Şırnak ve Siirt'te EYP'li tuzak

SİİRT kent merkezini Çevre yoluna bağlayan Kooperatif Mahallesi'ndeki Keşkol mevkiinde menfez altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı emniyet güçleri tarafından farkedilerek, etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta ise durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve el yapımı bombayı uzaktan patlatmak için kullanılan uzaktan kumanda aletleri ele geçirildi.

Siirt Kooperatif Mahallesi Keşkol mevkiinde çevre yoluna bağlantılı ara yoldaki bir menfeze, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, vatandaşın ihbarı üzerine tespit edildi. Karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerinin sinyal karıştırcı jammer araçları olay yerine gelmesinin ardından bomba imha uzmanı ekipler, menfeze döşenen el yapımı patlayıcı, bomba imha robotu sayesinde etkisiz hale getirdi.

Şırnak'ta ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin bugün yaptığı yol kontrol ve uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın vites kolu altına yerleştirilmiş çok sayıda cep telefonu ve el yapımı bombanın uzaktan kumanda aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonu ve uzaktan kumanda aletleri ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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SİİRT

-Bomba imha ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Alınan güvenlik önlemleri,

-Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay’ın olay yerine gelmesi

-Bomba İmha robotunun olay yerine getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

ŞIRNAK

-Aracın incelenmesi

-Vites kolunun çıkarılması

-Zulada bulunan malzemelerin çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Kamera-Haber: Turhan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK-Sekvan KÜDEN/SİİRT-ŞIRNAK, ()

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Adıyaman'dan Halep'e 4 TIR yardım

ADIYAMAN'da, İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Halep'e 4 TIR yardım gönderildi.

İyilikder tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinden oluşan 4 TIR, törenle Halep'e gönderildi. TIR'ların uğurlanması için yapılan törende konuşan dernek gönüllüsü Yakup Ekinci, "Biz sorumluluk gereği kardeşlerimize destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatmıştık. Kampanya ile toplanan 4 TIR yardım malzemesini inşallah Suriye’ye göndereceğiz. Bu yardımların toplanmasında gerekli çabayı gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından yapılan dualarla TIR'lar uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yardım TIR'ları

- Ekinci'nin açıklaması

- Dua edilmesi ve TIR'ların yola çıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde polisin bir otomobil ile şüphelilere ait evlere düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki kadın polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sürülmek üzere, uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün (perşembe) saat 17.30 sıralarında Sarımsaklı Mevkisi'ndeki bir marketler zincirinin önünde bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., O.C. ve B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden O.C.'nin üzerinde 20 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.'nin evindeki aramada 8 ayrı paket halinde toplam 8 kilogram esrar, toplam 2 bin 303 uyuşturucu hap, gazete, kağıdına sarılı 1 gram hintkeneviri ve 1 gram esrar ile üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı başkasına ait kimlik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanı ele geçirildi. Evdeki B.A. ile D.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından, şüphelilerden D.K., serbest bırakıldı. Diğer dört şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()